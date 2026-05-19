Зеленски: Украйна увеличава натиска и нанася по-големи загуби на руските сили

Украйна засилва бойните действия и нанася по-големи загуби на руските сили, особено чрез удари на далечни разстояния по цели на руска територия. Според резултатите от месец май се наблюдават положителни промени в динамиката на бойните действия в полза на Украйна, предава News.bg.

Това заяви президентът Володимир Зеленски във видеообръщение в Telegram, цитиран от „Укринформ“.

„Този месец видяхме промени в динамиката в наша полза, в полза на Украйна. Ние държим повече позиции и нанасяме повече щети. Въздействието на нашите удари на далечни разстояния срещу Русия е особено значително“, подчерта държавният глава.

Той добави, че е одобрил планове за развитие на способностите на Украйна за удари на далечни разстояния през юни и подчерта необходимостта от допълнително укрепване в тази област. Зеленски похвали работата на военното ръководство, включително главнокомандващия Олександър Сирски и началника на Генералния щаб Андрий Хнатов.

„Обсъдихме и ситуацията на фронта - направленията Покровск и Константиновка, Харковска област и Запорожкото направление - като се фокусирахме върху ключовите детайли. Определих решенията, които трябва да бъдат изпълнени, и ще увеличим подкрепата за нашите войски. Безпилотни системи, дронове и целево финансиране за бойните бригади остават наш приоритет“, каза президентът.

През последната седмица украинските военни са нанесли удари по редица цели дълбоко в руските тилови райони, включително съоръжения, разположени на близо 1000 километра от линията на бойните действия.