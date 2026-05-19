Новини
Свят »
Русия »
Зеленски: Украйна увеличава натиска и нанася по-големи загуби на руските сили

Зеленски: Украйна увеличава натиска и нанася по-големи загуби на руските сили

19 Май, 2026 22:57 1 330 164

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • руски сили-
  • натиск-
  • загуби

Киев отчита промяна в динамиката на бойните действия и разширява възможностите за удари на далечни разстояния.

Зеленски: Украйна увеличава натиска и нанася по-големи загуби на руските сили - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна засилва бойните действия и нанася по-големи загуби на руските сили, особено чрез удари на далечни разстояния по цели на руска територия. Според резултатите от месец май се наблюдават положителни промени в динамиката на бойните действия в полза на Украйна, предава News.bg.

Това заяви президентът Володимир Зеленски във видеообръщение в Telegram, цитиран от „Укринформ“.

„Този месец видяхме промени в динамиката в наша полза, в полза на Украйна. Ние държим повече позиции и нанасяме повече щети. Въздействието на нашите удари на далечни разстояния срещу Русия е особено значително“, подчерта държавният глава.

Той добави, че е одобрил планове за развитие на способностите на Украйна за удари на далечни разстояния през юни и подчерта необходимостта от допълнително укрепване в тази област. Зеленски похвали работата на военното ръководство, включително главнокомандващия Олександър Сирски и началника на Генералния щаб Андрий Хнатов.

„Обсъдихме и ситуацията на фронта - направленията Покровск и Константиновка, Харковска област и Запорожкото направление - като се фокусирахме върху ключовите детайли. Определих решенията, които трябва да бъдат изпълнени, и ще увеличим подкрепата за нашите войски. Безпилотни системи, дронове и целево финансиране за бойните бригади остават наш приоритет“, каза президентът.

През последната седмица украинските военни са нанесли удари по редица цели дълбоко в руските тилови райони, включително съоръжения, разположени на близо 1000 километра от линията на бойните действия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    26 49 Отговор
    Руснаците тотално се изложиха.... те не могат да победят украйна 5 години але па какво остава за запада....

    Коментиран от #15, #18, #112, #116

    22:58 19.05.2026

  • 2 Точна статия

    21 44 Отговор
    Прав е световният лидер! От 1080 убити руснаци на ден ,вече са 1350

    Коментиран от #11, #20, #145

    22:58 19.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    45 19 Отговор
    Медиите в Украйна пишат че победата на Дара е купена с руски пари и трябва да се отнеме в полза на Израел.

    Коментиран от #21

    22:59 19.05.2026

  • 4 Укропат

    42 13 Отговор
    Шефче, аман от перемоги ,бе. Кажи нещо за коеумпетата. Няма ли да се разграничиш от началника на кабинета си?

    22:59 19.05.2026

  • 5 Густо

    19 47 Отговор
    Браво Зелен. Обясни го това на нашия зелен чорап защото той беше казал, че Русия не може да бъде победена на бойното поле.

    22:59 19.05.2026

  • 6 руската мечка

    17 41 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #71, #83, #93

    23:00 19.05.2026

  • 7 Възраждане

    36 19 Отговор
    Укронацистите трябва да бъдат спрени от ООН, а всички които ги снабдяват с оръжия, налазани сурово

    Коментиран от #43

    23:00 19.05.2026

  • 8 Овчар

    35 18 Отговор
    След като похарчи заема , е свършен този зелен червей ..!

    23:00 19.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    33 13 Отговор
    И кат са събуди отвит ли беше или предозирал ;)

    23:01 19.05.2026

  • 11 Прав сте господине

    13 33 Отговор

    До коментар #2 от "Точна статия":

    Това го призна дори другия световен лидер Българския премиер с лидера унижил раша 5 години пред цял свят

    Коментиран от #27

    23:01 19.05.2026

  • 12 Фашиста наркоман

    37 17 Отговор
    Денонощно гнуси хората!

    23:01 19.05.2026

  • 13 ООрана държава

    39 16 Отговор
    Побеждавате ли бе зелю? Още колко милярда трябват за следващото село да си върнете? Веднага урсулата ще запише един бърз превод под формата на "заем"

    Коментиран от #31

    23:01 19.05.2026

  • 14 Факт

    18 34 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се моли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    23:01 19.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    37 18 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Руснаците не искат, а не че не могат.
    Упадъка на ЕС за тия няколко години е тотален. Руснаците бият самара, а магарето продължава да не се сеща!

    Коментиран от #23, #37, #44

    23:01 19.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДрайвингПлежър

    12 30 Отговор
    Преди 5 години жуже путя - ще направим парад в Киев след 3 дни....След 5 години - ще се опитаме да защитим маЦква😂🤣😅😆

    23:02 19.05.2026

  • 18 Та кога

    19 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Русия е обявявала война на Украйна, та да я побеждава? Пропагандата за глупаци е забавна, но е много вредна за глупака. Попива я като гъба. 😄

    Коментиран от #28, #29

    23:02 19.05.2026

  • 19 Мишел

    14 22 Отговор
    "Започва ускорен старт на разработката на украинската крилата ракета "Рута" (RUTA Block 3) с обсег 2000 километра. Планирано е серия от тестове да започне през 2027 година, става ясно от официално съобщение, с което се уточнява, че това ще е нов модел в рамките на серията "Рута". "Block 3 ще разшири архитектурата RUTA в нова категория ракети с голям обсег". Програмата RUTA е структурирана в три промишлени центъра. В Нидерландия Destinus служи като инженерен и дизайнерски проектант и основен производствен обект на RUTA. В Украйна Destinus ще допринесе както за разработването, така и за оперативните тестове на RUTA Block 3 и ще действа като център за производство на основни компоненти. В Германия се очаква планираното съвместно предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems да добави високоскоростен производствен, квалификационен и окончателен интеграционен капацитет за широк кръг клиенти.

    Коментиран от #88, #102

    23:02 19.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ъъъъ

    13 21 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Така е. За това не е получила и подкрепа от там. Спонсорирана от масква. И за това масква така се радва, че тя спечели. Радвайте се копейки, радвайте се, Дара спечели. Хахахаха.

    Коментиран от #33

    23:03 19.05.2026

  • 22 Микробиложка

    15 16 Отговор
    Радев да взима един миг и да ходи да сваля украински дронове над Русия.

    23:04 19.05.2026

  • 23 Гост

    16 18 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Не искат другия път, толкова си могат, пълна излагация, ще ли да се бият със запада..... смях

    23:04 19.05.2026

  • 24 стоян георгиев

    23 16 Отговор
    Надрусания с поредния си бисер 😂😂😂

    Зеля, повтори го това при следващата размяна на трупове 3000 укри срещу 5 руски, хахах

    23:04 19.05.2026

  • 25 ООрана държава

    21 24 Отговор
    5 години рашистка мъка. 5 години 2 милиона рашисти на концерта при кобзон или гният по Украинския чернозем. 5 години се бият за 15 села в Донбас и са на 50 км.от границата си.
    Няма край рашисткия позор няма.

    Коментиран от #132

    23:04 19.05.2026

  • 26 Мишел

    11 22 Отговор
    Първите контролируеми авиобомби на Украйна са готови за бойна употреба (ВИДЕО). Първата КАБ (управляема авиационна бомба) е преминала успешно необходимите тестове и е готова за бойно приложение. Това обяви министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров. Тя има "уникален дизайн и е създадена, като се вземат предвид реалностите на съвременната война", уточни Федоров. Бойната й глава е 250 кг, а разработката й е отнела 17 месеца, посочи министърът. "Това не е копие на западни или съветски решения, а оригинална разработка на украински инженери за ефективно унищожаване на укрепления, командни пунктове и други вражески цели на десетки километри дълбочина след изстрелване“, добави той.

    Коментиран от #48

    23:04 19.05.2026

  • 27 Хаха

    13 20 Отговор

    До коментар #11 от "Прав сте господине":

    Нашия мунчо как гледа като натровен.

    Коментиран от #76

    23:05 19.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гост

    18 24 Отговор

    До коментар #18 от "Та кога":

    Руснаците стават за смях пред целия свят, симпатизирах им, докато не видях, че само си приказват и не могат да направят нищо, а урките ги тупат къде ги видят...

    Коментиран от #39

    23:05 19.05.2026

  • 30 Въшката

    21 12 Отговор
    като се наяде и излиза на челото , и шляп и няма вече въшка..! Коката му изигра лоша шега и лакомията също...!

    23:05 19.05.2026

  • 31 Ти да видиш

    11 25 Отговор

    До коментар #13 от "ООрана държава":

    Рашистката примитивна пропаганда винаги се цели в няколко глупака!

    Коментиран от #36

    23:05 19.05.2026

  • 32 Удри

    14 21 Отговор
    Украинският военен министър е поставил задача до лятото да се избиват средно по 1500 ушанки на ден.

    Коментиран от #49

    23:06 19.05.2026

  • 33 Фашистите в Украйна

    25 14 Отговор

    До коментар #21 от "Ъъъъ":

    няма как да подкрепят Дара! Затова и нашия безроден глупак се радва и полазва трагедията си.

    Коментиран от #38

    23:06 19.05.2026

  • 34 Руската пропаганда

    12 18 Отговор

    До коментар #20 от "Верно било":

    Има за цел идиота.

    Коментиран от #55

    23:06 19.05.2026

  • 35 Копейки

    12 24 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.
    .

    23:06 19.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахахаха

    14 22 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Незнаех, че след 5 години война и милиони жертви, рашите не искали да победят Украйна? Е значи искат да загубят. И това ще направят.

    Коментиран от #46

    23:07 19.05.2026

  • 38 Хахахаха

    10 25 Отговор

    До коментар #33 от "Фашистите в Украйна":

    Фашистите са в кремъл.

    Коментиран от #42, #54

    23:07 19.05.2026

  • 39 Ами аз като гледам

    21 11 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    фашизма залял запада да опре до евтини глупаци, не е за смях, а стана за срам. 😄

    Коментиран от #58

    23:08 19.05.2026

  • 40 Псевдо професор

    13 16 Отговор
    Руснаците по мои математически изчисления да 3 дни ще са в Киев.

    23:08 19.05.2026

  • 41 хахахахха

    18 9 Отговор
    тоя 🤡 пак се е надрусан и халюцинира

    23:09 19.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахахаха

    11 18 Отговор

    До коментар #7 от "Възраждане":

    За русонацистите ли пишеш. Рус - наци! Руснаци.

    23:09 19.05.2026

  • 44 Питащ

    13 19 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #68

    23:09 19.05.2026

  • 45 Хахахаха

    12 17 Отговор

    До коментар #42 от "Виождам":

    Фашизма е в русия.

    Коментиран от #50, #70

    23:10 19.05.2026

  • 46 Верно било

    12 12 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    Пропагандата винаги удря глупака!

    23:10 19.05.2026

  • 47 Лукашенко

    12 19 Отговор
    Китайците подържат руския пациент на изкуствено дишане и си чакат момента да си вземат Сибир.

    23:11 19.05.2026

  • 48 Гост

    18 10 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Слънчице, а аероплан създали ли са, оти иначе ше ги фъргат с прашки...
    Може Зеле да адресира и чапли, оти ги не лови радара....

    23:11 19.05.2026

  • 49 Хм Хм

    7 10 Отговор

    До коментар #32 от "Удри":

    Малко е.

    23:11 19.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Румбесто Радевара

    12 20 Отговор
    Ако не беше помощта от Китай, Северна Корея и Иран, досега руснаците щяха да са се сринали тотално.

    Коментиран от #61, #65, #66, #81, #109

    23:12 19.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ооне

    13 16 Отговор
    Украинските защитници извършват геноцид върху руската армия.

    23:13 19.05.2026

  • 54 хахахахха

    18 13 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Фашистите са в к0чин@та наречена ес!

    23:14 19.05.2026

  • 55 Така е

    15 14 Отговор

    До коментар #34 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    23:14 19.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Само питам

    17 8 Отговор
    Тоя къде я вижда тая положителна динамика ?
    Колко населени места превзеха тая седмица ?
    А миналия месец ?
    А миналата година ??

    Коментиран от #62, #67

    23:15 19.05.2026

  • 58 Гост

    7 12 Отговор

    До коментар #39 от "Ами аз като гледам":

    Това не е СССР, тия крадци и мафиоти нямат шанс...

    Коментиран от #77

    23:15 19.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Физиомутра

    13 7 Отговор
    Постоянната употреба на весели вещества ги правят все по-красиви.Като манекени са...

    23:16 19.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Саде да попитам!

    16 9 Отговор
    А не ви ли пречи още ,,високата и гъста тревна растителност на фронта",както при предният...,,Пролетен КонтраНаступ"...?!

    23:17 19.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    15 9 Отговор

    До коментар #51 от "Румбесто Радевара":

    А ако не бяха 52то държви спонсорирайки уср@йна не 3 дни,ами и 3 часа нямаше да изкара!

    Коментиран от #115

    23:17 19.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ти да видиш

    11 16 Отговор

    До коментар #44 от "Питащ":

    Защото раша искаше цяла Украйна но след 5 години си остана само с тези 3 области и по зле. Удряни са всеки ден и все едно не са под техен контрол

    Коментиран от #101

    23:18 19.05.2026

  • 69 Кози,

    14 10 Отговор

    До коментар #62 от "Овчи,":

    Колко метра останаха до Крим?М?

    23:18 19.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 мечтатели

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "руската мечка":

    толкова търпеливи са голяма рядкост

    23:19 19.05.2026

  • 72 читател

    15 8 Отговор
    В началото на войната едни укри разнасяха една шарена греда и търсеха границата ?
    Намериха ли границата или стигнаха до Монголия ?

    23:19 19.05.2026

  • 73 Така е

    11 8 Отговор

    До коментар #67 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    23:19 19.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хе,хе...!

    18 7 Отговор

    До коментар #27 от "Хаха":

    Напротив!
    Радев му го каза на Клоуна,още като беше Президент-
    ,,Вдигайте бялото знаме!"
    Същото му го каза и Папата...,!

    23:21 19.05.2026

  • 77 Ами аз като гледам

    13 7 Отговор

    До коментар #58 от "Гост":

    фашизма залял запада да опре до евтини глупаци, не е за смях, а е голям срам. 😄

    23:21 19.05.2026

  • 78 Пробвай

    10 6 Отговор

    До коментар #74 от "Лекар":

    Дано се освободиш от мъката. 😄

    23:22 19.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Хахахаха😂😂😂😂

    12 6 Отговор
    Навсякъде разпадащата се нацистка армия бяга след съкрушителните удари на Освободителите! Самият зеленски е вече преследван от гейспонсорите, САЩ и местните бандити! Единствено Владимир Владимирович може да спаси Украйна и бъдете сигурни , че ще го направи!

    23:25 19.05.2026

  • 83 Господине, цонсумирате

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "руската мечка":

    кислорода на по-полезни същества.
    Моля престанете, желателно завинаги.

    23:26 19.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 койдазнай

    6 7 Отговор
    Целият натиск се състои в превземането на пет блока на кръст в някакво село. То дори не е било официално освободено от Русия Това са им успехите на украинците.

    23:27 19.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Zaxaрова

    7 11 Отговор
    Няма край руският позор.

    23:28 19.05.2026

  • 88 Ти не си чул за

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Стар Дестройера дет сега го проектират.
    Два изстрела и средно голяма държава заминава. Три изстрела и световна сила е сериозно засегната.

    23:28 19.05.2026

  • 89 Кольо

    11 6 Отговор
    От кафето в Крим ли говори г-н Зеленски ?

    23:29 19.05.2026

  • 90 Поп Станчо

    13 7 Отговор
    Наркомана си фантазиро

    Коментиран от #96

    23:30 19.05.2026

  • 91 Този е

    9 4 Отговор
    Голям "симпатяга"!

    23:30 19.05.2026

  • 92 така, така

    14 6 Отговор
    Явно Факти са горди да запознават аудиторията си с наркоманските блянове и сънища на недоразумението - сутрин, върви споделяне на халюцинаторните ефекти от вечерната му доза, вечерта задължително проверяваме качеството на дневната му доза.
    Човека определено е късметлия, все еуфория го спохожда. Параноята има място тук-там, ама явно в повечето случаи е между приемите. Лошото е, че е като грамофонна плоча и вече е скучен. Него го разбирам, човека употребява и се радва, виждайки в главата си разни успехи. Обаче, ние знаем какво всъщност на споделя героя и някак съвсем втръсна.

    23:31 19.05.2026

  • 93 0краинската свиня

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "руската мечка":

    ще играе казачок по командата на Путин, ако ли не ще гризне голямото дръвце и на пържоли.

    23:32 19.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 !!!?

    8 14 Отговор
    Мистър Кеш надуши, че Украйна взима инициативата и затова ли се хвърли на амбразурата да спасява Путлер от новия Трибунал...!!!?

    Коментиран от #97, #108, #131

    23:33 19.05.2026

  • 96 Хахаха!🎺🥳😀

    2 7 Отговор

    До коментар #90 от "Поп Станчо":

    На руски му викат "бредятини". Хахахаха 😁☝️❗

    Коментиран от #98

    23:33 19.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Хахаха!🎺🥳😀

    12 6 Отговор
    Украйна се сви от 52 милиона на 18, но ЗАЕДНО С КРИМ, ДОНЕЦК И ЛУГАНСК, които вече са руски.
    В бандер райха има нето 6 милиона население. Зеления змей им разказа играта!

    23:38 19.05.2026

  • 101 !!!?

    9 12 Отговор

    До коментар #68 от "Ти да видиш":

    Реди пет години Путлер искаше цяла Украйна ама Зеленски му показа, че в нея живеят украинци, а не кекави Копейки...!!!?

    Коментиран от #103, #104, #105, #106, #107, #129

    23:39 19.05.2026

  • 102 хахахахха

    12 5 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Кви са тия измишльотини ве,да не кандидатстваш за работа в дойче зеле,че си надраскал толкова лъжи?

    23:39 19.05.2026

  • 103 хахахахха

    9 8 Отговор

    До коментар #101 от "!!!?":

    нямаш умствения капацитет да сипеш дезинформация

    Коментиран от #111

    23:41 19.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Рублевка

    15 6 Отговор

    До коментар #101 от "!!!?":

    При Янукович Крим беше украински и РФ плащаше наем за базата в Севастопол.
    При Янукович Донецк беше украински.
    При Янукович Луганск беше украински.
    При Янукович границата беше отворена и визата струваше $30.
    При Янукович нямаше война и насилствена мобилизация.
    При Зеленски всичко е на обратно.

    Коментиран от #114

    23:45 19.05.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Име

    11 4 Отговор
    Украйна "напредва" към Одеса!

    23:49 19.05.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Така е

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Давай, Зеленски! Ликвидирай това гнездо на тероризма Русия!

    Коментиран от #119, #128

    23:50 19.05.2026

  • 113 Там пише

    5 9 Отговор

    До коментар #108 от "Само глупак":

    Руската пропаганда има за цел само идиота.

    Коментиран от #117, #120

    23:50 19.05.2026

  • 114 !!!!!!

    4 12 Отговор

    До коментар #107 от "Рублевка":

    Никой не иска да има нищо общо с руските иzроди.

    Коментиран от #142

    23:52 19.05.2026

  • 115 Розовото пони Путин 🦄

    6 9 Отговор

    До коментар #66 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    И аз съм седмополов, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🤣

    23:54 19.05.2026

  • 116 Не са 5 години

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Руската пияна Zган е в Донбас от 2014 г.

    23:54 19.05.2026

  • 117 Така е

    9 4 Отговор

    До коментар #113 от "Там пише":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    23:55 19.05.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Град Козлодуй

    5 11 Отговор

    До коментар #113 от "Там пише":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #152

    23:57 19.05.2026

  • 121 Гориил

    15 3 Отговор
    Той и съпругата му Елена са изправени пред наказателно преследване и затвор, свързан с корупция. Състоянието му може да бъде научно описано като абстиненция от наркотици и алкохолен делириум.

    Коментиран от #123, #146

    23:57 19.05.2026

  • 122 Факти

    7 11 Отговор
    Напишете статия за българина Цветан пленен в Украйна излъган от руснаците, че ще работи като готвач или шофьор в тила, а изпратен като пушечно месо на първа линия на фронта. Много хора да разберат какво представляват руснаците дето тук в коментарите ги величаят всеки ден.

    Коментиран от #126

    23:58 19.05.2026

  • 123 Може да не стигне до съд нищожеството

    11 4 Отговор

    До коментар #121 от "Гориил":

    Преди това може да го линчува украинският народ или господарите му МИ 6 да го дадат курбан.

    23:59 19.05.2026

  • 124 Също така

    6 8 Отговор
    Украйна вече има своя ракета като Томахоук. Русия гуд бай, Украйна ще победи.

    00:00 20.05.2026

  • 125 Смях в залата

    6 9 Отговор
    Индекса за корупцията за 2025г. за 185 държави. Русия е класирана наравно с Мозамбик, Судан, Папуа Нова Гвинея, Гана, Северна Корея, Габон и Сомалия.

    😆

    00:00 20.05.2026

  • 126 Верно било

    10 3 Отговор

    До коментар #122 от "Факти":

    Пропагандата винаги уцелвала глупака!

    Коментиран от #135

    00:00 20.05.2026

  • 127 Мишел

    5 11 Отговор
    Руски политици искат спешен край на "СВО": "Русия няма да оцелее" при дълга война.

    Коментиран от #130

    00:01 20.05.2026

  • 128 Един минус от мен

    11 3 Отговор

    До коментар #112 от "Така е":

    за хвалене на световното нищожество, терорист и фашист зеленски. Отпадъка е за сметището, а не за хвалене!

    Коментиран от #136

    00:02 20.05.2026

  • 129 Кога те уведумиха

    11 2 Отговор

    До коментар #101 от "!!!?":

    че искат цяла Украйна? Това тролея вярно е много глупаво нящо. 😄Запада никога не е бил по жалък, да опре до евтини глупаци за лъжи!

    00:03 20.05.2026

  • 130 Фалшив

    9 1 Отговор

    До коментар #127 от "Мишел":

    Мишел д фалшиви драсканици.

    Коментиран от #134

    00:04 20.05.2026

  • 131 Само глупак

    9 0 Отговор

    До коментар #95 от "!!!?":

    стига дъното да троли жалко и да мрази род и родина!

    00:04 20.05.2026

  • 132 ООрана държава

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "ООрана държава":

    Не кради никове бе еб@лник

    00:05 20.05.2026

  • 133 Радев

    1 9 Отговор
    Огън с бензин се не гаси, но целта е да се поддържа! Пожарникарите така гасят, като изгорят превантивно един пояс от гората, за да не изгори цялата! Русия трябва да се жертва с тази цел, а дрончеята вършат чудесна работа!

    00:05 20.05.2026

  • 134 Крадец е и лъжец

    11 1 Отговор

    До коментар #130 от "Фалшив":

    Типичен представител на падналият и залят от фашизъм запад!

    00:05 20.05.2026

  • 135 Така е

    2 13 Отговор

    До коментар #126 от "Верно било":

    Руската пропаганда има за цел само глупаците.

    Коментиран от #137

    00:06 20.05.2026

  • 136 Песков

    2 12 Отговор

    До коментар #128 от "Един минус от мен":

    Слава Украине!

    Коментиран от #138, #143

    00:07 20.05.2026

  • 137 Така е

    11 2 Отговор

    До коментар #135 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    00:08 20.05.2026

  • 138 Един минус от мен

    10 2 Отговор

    До коментар #136 от "Песков":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #139

    00:08 20.05.2026

  • 139 Лекар

    1 7 Отговор

    До коментар #138 от "Един минус от мен":

    Циклофренията не се лекува но има подържащи лекарства създадени на Запад.

    Коментиран от #141

    00:12 20.05.2026

  • 140 Мaй Мунчо

    2 9 Отговор
    Путин разбуди звяра Украйна! След зимния си сън, мечката нeче да излезе от бърлогата си да се разправя!

    00:15 20.05.2026

  • 141 Ами лекувай се

    9 0 Отговор

    До коментар #139 от "Лекар":

    Тук е форум, а не болница. 😄

    00:18 20.05.2026

  • 142 хахахахха

    9 0 Отговор

    До коментар #114 от "!!!!!!":

    Никой не иска да има нещо общо с русофобите,трябва всички да ви съберат в една дупка, полеят с бензин и нафта,и да ви драснат клечката,света ще стане много по добър,може да звучи радикално,но е самата истина!

    00:20 20.05.2026

  • 143 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    9 1 Отговор

    До коментар #136 от "Песков":

    Продължавайте напред руски братя да мачкате бандерите

    00:23 20.05.2026

  • 144 Доктар

    1 8 Отговор
    Захарова да влени у окопите на окопаторити, да им поддържа дyхът, че имат голяма нужда! Всички са разстроени стомашно, обхванати са от параноя, и са станали подозрителни!

    00:24 20.05.2026

  • 145 хахахахха

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Точна статия":

    обясни на близките си защо ще бъдат репресирани тези дни(заради коментарите ти)

    00:27 20.05.2026

  • 146 а не

    7 0 Отговор

    До коментар #121 от "Гориил":

    тоя не е спирал с приема, така че няма как да е в абстиненция.
    Тоя си е деградирал от употреба, която е довела до разрушаване на мозъчните функции и промяна на допаминовата система. Както би написал ИИ, това води до заличаване на личността, загуба на критичност и емоционална нестабилност

    00:29 20.05.2026

  • 147 ЗЕЛЕНСКИ В СЪРЦАТА

    1 6 Отговор
    Ти си наш закрилник! От нас мангизити, от теб дyхът и тукатите!

    00:31 20.05.2026

  • 148 Горски

    9 1 Отговор
    Тези удари не са на Украйна, а на Англия. Освен това, прибалтийските пинчери пропускат през въздушното си пространство "украинските" дронове - все едно нищо не се е случило. Е, падна едно правителство в Латвия мяй, ама има още много ядове да берат.
    Така че, не се радвайте. Има да се плаща много - и от прибалтите, и от Украйна, и от основния ръчкатор - Англия.

    00:31 20.05.2026

  • 149 Пръчат

    2 6 Отговор
    Сложих русофилите да спят, и лягам и аз!

    00:37 20.05.2026

  • 150 Мирен гражданин

    1 7 Отговор
    Това е добре, но не е достатъчно! За да капитулира коочината, трябва да се бомбят непрекъснато всички промишлени предприятия, като се започне около москва. И да му се обясни на джуджи, че няма да спрат, докато не обяви капитулация!

    Коментиран от #156

    00:43 20.05.2026

  • 151 Серсемин

    7 0 Отговор
    Погледа на снимката говори, че е увеличил натиска върху белото.

    Коментиран от #154

    00:44 20.05.2026

  • 152 От чужбина

    5 0 Отговор

    До коментар #120 от "Град Козлодуй":

    Все си мисля, че козлодУЙския се казва Е.Янев. Верно ли е?

    Коментиран от #157

    00:48 20.05.2026

  • 153 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    Русия има оръжия, има разработки основаващи се на съвсем нови физични принципи, които прихващат и унищожават вражеските дронове, ракети !!! Само една рафинерия или НПЗ може да съсипят до десет вражески ракети и дрона.
    Замислете се ☝️

    Коментиран от #155

    00:49 20.05.2026

  • 154 наркото е

    5 0 Отговор

    До коментар #151 от "Серсемин":

    подпухнал.

    00:54 20.05.2026

  • 155 Замисляме се

    5 0 Отговор

    До коментар #153 от "Владимир Путин, президент":

    Отчаянието на фашисткият запад трябва да е голямо, за да опре до глупаци да тролят евтини лъжи и глупава пропаганда!

    Коментиран от #158, #160, #161

    00:55 20.05.2026

  • 156 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "Мирен гражданин":

    ж@лките мишоци като тебе ще бъдете съдени по бързата процедура,и като се скръндзите за читави vpn-и много ни олеснявате😉

    00:58 20.05.2026

  • 157 Трепя русофоби

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "От чужбина":

    благодаря за инфото,ще проверим

    Коментиран от #159

    01:01 20.05.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #157 от "Трепя русофоби":

    И да му предадеш много поздрави!

    01:04 20.05.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Миролюб Войнов, историк

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "Замисляме се":

    Фaшизъм е когато една нация, един народ, pyския народ си повярват, че са над останалите народи и решат да определят съдбата им. Пaxнeт на Xитлер и Фaшиcтка Гepмания ☝️

    Коментиран от #162

    01:05 20.05.2026

  • 162 Фашизъм е когато

    0 0 Отговор

    До коментар #161 от "Миролюб Войнов, историк":

    целенасочено плащат на глупаци за лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, анатемосват руснаци и всичко руско, рушат паметници, правят войни, лъжат, крадат, репресират, събират хора от улицата и т.н. и т.н.!

    Коментиран от #163

    01:09 20.05.2026

  • 163 Майор Деянов, на всеки километър

    1 0 Отговор

    До коментар #162 от "Фашизъм е когато":

    "... лъжи и глупава пропаганда ..."

    Украйна нападна Русия !!!
    Украйна и НАТО лекомислено нападнаха една Ядрена държава, 50 страни повечето от които не са и чували за Русия внезапно я нападат !!!
    Луд е този който отрича такова нещо ! 😁

    Коментиран от #164

    01:22 20.05.2026

  • 164 Ами не Русия е до САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #163 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    А САЩ до Русия. И не Русия искаше война, а Русия 8 години предупреждаваше за да няма война! И не Русия се раздели с Европа, за да влезе Европа в колапс, а САЩ раздели Европа и Русия с войната в Украйна! И не Русия взриви северни потоци за да остави Европа без избор и да и кажат от кой да купува, а САЩ! И не Русия инсталира продажните урсули плащащи за лъжи и пропаганда, за да източват парите на Европа, да тъпчат касичката на САЩ и да си тъпчат сметките с милиони, а САЩ! И така може да продължим до утре. Въпроса е ти защо се мразиш, за да се занимаваш с лъжи и защо мразиш Европа, за да обслужваш унищожението и, докато в Украйна загиват хиляди!

    01:29 20.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания