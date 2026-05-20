20 май 1506 г. Умира Христофор Колумб

20 Май, 2026 03:13 9 871 2

Христофор Колумб и екипажът му очакват да видят коренните жители на Индия

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 20 май 1506 г., на 54 г. в испанския град Валядолид умира Христофор Колумб. Той влиза в историята с откриването си на Америка.

На 3 август 1492 г. италианец на име Христофор Колумб и 90 моряци потеглят на път с флагманския кораб „Санта Мария”. Още два кораба – „Ниня” и „Пинта”, го следват. Плават на запад. Минават три дълги месеци. Моряците, изнурени и болни, заплашват да поемат на изток, за да се завърнат. Колумб ги насърчава, убеден, че те ще открият пътя на подправките на Изтока. На 11 октомври в 10 часа вечерта Колумб забелязва светлина. „Пинта” продължава да плава и донася вестта, че светлината е всъщност на сушата. Призори на следващата сутрин – 12 октомври - корабите акостират.

Христофор Колумб и екипажът му очакват да видят коренните жители на Индия и да бъдат представени на хана – техния велик водач. Затова смятат първите хора, които виждат, за индийци. Слизат на брега, облечени официално, коленичат и благодарят на Бога, че са стигнали живи там. От местното население научават, че островът се нарича Гуанахани. Колумб го кръщава Сан Салвадор и незабавно го обявява за испанско владение. Когато акостират на друг остров – сега наричан Куба – те смятат, че са стигнали до Япония.

Плавайки в района, той открил Карибско море и още много острови. Най-големият от тях- Куба, Колумб приел за полуостров на Азия. Тук за пръв път видели тютюн, ца­ревица, кар­тофи. От Куба отплавал до ост­ров Хаити, където според него към брега се спускали „най-прекрасните долини в света". Колумб нарекъл този остров Еспанъола (Ис­пански остров). Скоро обаче един от корабите заседнал в скалите. Наложи­ло се 39 моряци да останат на Еспанъо­ла в заслони, построени от разбилия се кораб. Това първо европейско селище в Америка Колумб нарекъл Навидад (Рождество). В началото на 1493 г. с останалите два кораба Колумб се отп­равил към Испания. Той довел в Европа няколко индианци, невиждани растения и птичи пера.

Колумб направил още три пътувания. Открил редица острови от Малките Антили, достигнал до северните брего­ве на Южна Америка, а при последното си пътуване слязъл на континенталния бряг - в Хондурас, Централна Америка.

След три последователни пътешествия Колумб продължава да бъде в неведение какво точно е открил. Умира богат и известен, но така и не разбира, че е открил земя, която не е Индия, а Америка.

Макар че е общоприето да се смята, че Христофор Колумб е първият европеец, открил Новия свят на двете Америки, все още има известни спорове относно това твърдение. Според някои изследователи и поддръжници на други пътешественици, преди да бъде открита от Колумб през 1492 г. Америка е била открита от древните скандинавски викинги и странстващите ирландски мисионери.

Зевзеците от банята пред Халите казват, че Христофор Колумб е като днешните български политици.

Пресичайки Атлантика, той не знаел къде отива. Достигайки брега, не знаел къде се намира, и всичко това било направено с държавни пари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ти еем и откритието!

    7 3 Отговор
    Колумбе

    03:57 20.05.2026

  • 2 Баба Гошка

    4 1 Отговор
    ГолЕма новина, няма що. Всъщност почива в крайна бедност. Разнасят му косстите до южна америка, после уж ги връщат обратно в Севиля, но им отнема 2 години ДНК тестове уж да го докажат. От южна америка пък казват, че не са върнали неговите, а други останки. Една версия гласи, че жена му е била дъщеря на високопоставен трамплиер и оттам е разполагал с карта, показваща маршрута и е знаел приблизително колко време отнема да стигне

    04:42 20.05.2026

