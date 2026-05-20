Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
The American Conservative: Вашингтон ще бъде принуден да намали военното си присъствие в Близкия изток след войната

The American Conservative: Вашингтон ще бъде принуден да намали военното си присъствие в Близкия изток след войната

20 Май, 2026 04:50, обновена 20 Май, 2026 04:55 509 5

  • сащ-
  • иран-
  • война-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

За държавите в региона, където се намираха американски бази, тази война послужи като зов за събуждане. „Чадърът за сигурност“, който те смятаха, че ползват, се оказа илюзорен, пише медията

The American Conservative: Вашингтон ще бъде принуден да намали военното си присъствие в Близкия изток след войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация ще бъде принудена да намали военното си присъствие в Близкия изток след войната с Иран, пише списание The American Conservative.

В статията се отбелязва, че САЩ досега не са постигнали целите си в конфликта с Иран, а затварянето на Ормузкия проток е довело до скок на цените на петрола и други енергийни стоки, торове и храни. Въпреки че Пентагонът обяви цената на операцията на 25 милиарда долара, изданието подчертава, че това е консервативна оценка, докато реалната цифра може да е три пъти по-висока, а американските военни арсенали са изчерпани.

„Въпреки това, на фона на всички тези безсмислени загуби за интересите и сигурността на САЩ в Близкия изток, има и положителна страна. Може би Съединените щати сега нямат друг избор, освен да намалят присъствието си в региона – решение, което Вашингтон е трябвало да вземе отдавна“, се казва в статията. В нея се посочва, че персоналът на много американски военни бази е бил частично или напълно евакуиран преди началото на конфликта или в първите дни на конфронтацията и по този начин тези съоръжения не са играли съществена роля във войната.

„За държавите в региона, където се намираха американски бази, тази война послужи като зов за събуждане. „Чадърът за сигурност“, който те смятаха, че ползват, се оказа илюзорен“, подчертава The American Conservative. Списанието отбелязва, че Вашингтон не се е консултирал с арабските си съюзници в региона, преди да започне удари срещу Иран. Нещо повече, когато Иран атакува в отговор, САЩ се съсредоточиха единствено върху защитата на Израел. „Страните от Близкия изток може да се изкушат да преосмислят отношенията си с Вашингтон. Това може би вече се случва“, отбелязва изданието.

„Евентуалното оттегляне на САЩ от региона не е задължително да бъде съпроводено с унизително поражение. То може да бъде координирано стратегическо решение, взето съвместно със съюзниците, за да се прехвърли тежестта на осигуряване на сигурността в региона към тези, които имат най-голям интерес от това. Въпреки това, такъв резултат трябва да се търси – ако не сега, то след края на тази война“, се казва в статията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хегемона си отива

    8 0 Отговор
    и от Европа и от Близкия изток.

    Коментиран от #2

    04:58 20.05.2026

  • 2 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хегемона си отива":

    да си обират крушите.

    04:59 20.05.2026

  • 3 А бре

    7 0 Отговор
    Кой ще им плаща 39 трилионен дълг? До месец щял да стане 40.

    Коментиран от #4

    05:00 20.05.2026

  • 4 Само за несец

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "А бре":

    Лихвата растяла с милиард.

    05:01 20.05.2026

  • 5 САЩ ТРЯБВА ДА СПРЕ ДА КРАДЕ И УБИВА ,

    2 0 Отговор
    ИНАЧЕ Я ЧАКА НЕМИНУЕМА И ВНЕЗАПНА РАЗПЛАТА ПО НЕЙНИЯ МОДЕЛ !

    05:32 20.05.2026