The American Conservative: Вашингтон ще бъде принуден да намали военното си присъствие в Близкия изток след войната

Американската администрация ще бъде принудена да намали военното си присъствие в Близкия изток след войната с Иран, пише списание The American Conservative.

В статията се отбелязва, че САЩ досега не са постигнали целите си в конфликта с Иран, а затварянето на Ормузкия проток е довело до скок на цените на петрола и други енергийни стоки, торове и храни. Въпреки че Пентагонът обяви цената на операцията на 25 милиарда долара, изданието подчертава, че това е консервативна оценка, докато реалната цифра може да е три пъти по-висока, а американските военни арсенали са изчерпани.

„Въпреки това, на фона на всички тези безсмислени загуби за интересите и сигурността на САЩ в Близкия изток, има и положителна страна. Може би Съединените щати сега нямат друг избор, освен да намалят присъствието си в региона – решение, което Вашингтон е трябвало да вземе отдавна“, се казва в статията. В нея се посочва, че персоналът на много американски военни бази е бил частично или напълно евакуиран преди началото на конфликта или в първите дни на конфронтацията и по този начин тези съоръжения не са играли съществена роля във войната.

„За държавите в региона, където се намираха американски бази, тази война послужи като зов за събуждане. „Чадърът за сигурност“, който те смятаха, че ползват, се оказа илюзорен“, подчертава The American Conservative. Списанието отбелязва, че Вашингтон не се е консултирал с арабските си съюзници в региона, преди да започне удари срещу Иран. Нещо повече, когато Иран атакува в отговор, САЩ се съсредоточиха единствено върху защитата на Израел. „Страните от Близкия изток може да се изкушат да преосмислят отношенията си с Вашингтон. Това може би вече се случва“, отбелязва изданието.

„Евентуалното оттегляне на САЩ от региона не е задължително да бъде съпроводено с унизително поражение. То може да бъде координирано стратегическо решение, взето съвместно със съюзниците, за да се прехвърли тежестта на осигуряване на сигурността в региона към тези, които имат най-голям интерес от това. Въпреки това, такъв резултат трябва да се търси – ако не сега, то след края на тази война“, се казва в статията.