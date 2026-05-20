Ванс: Против сме прехвърляне на обогатения уран на Иран в Русия, Техеран едва ли също е ентусиазиран

Вашингтон смята, че преговорите с Техеран в момента напредват сравнително добре, но възможността за подновяване на военни действия срещу Ислямската република остава, заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Вярваме, че постигнахме голям напредък. Вярваме, че иранците искат сделка“, каза той пред репортери в Белия дом. „Президентът на Съединените щати ни инструктира да преговаряме добросъвестно и точно това правим.“ „Така че в момента сме в доста добра позиция. Но има и План Б. План Б е да можем да възобновим военната кампания за по-нататъшно постигане на целите на САЩ“, обясни Ванс.

„Президентът не иска това. И не мисля, че иранците искат това“, подчерта той.

Администрацията на Вашингтон не би искала обогатен уран да бъде прехвърлян от Иран в Русия; това не е настоящият план на САЩ, подчерта Ванс.

„Що се отнася до трансфера на обогатен уран към Русия, тези въпроси се обсъждат в преговорите. Това не е нашият настоящ план. Това никога не е бил нашият план“, каза той пред репортери в Белия дом. „Видях някои съобщения за това. Не знам откъде идват, но президентът ще продължи да преговаря за постигане на сделка“, добави Ванс.

„Така че това не е настоящият план на правителството на САЩ“, подчерта той. „Иранците никога не са повдигали този въпрос. Не мисля, че иранците биха били много ентусиазирани от това. И знам, че президентът също не е много ентусиазиран от това. Но кой знае? Няма да давам никакви обещания за предварителни преговори по който и да е конкретен въпрос.“

„Съединените щати не могат да бъдат световен полицай. Искаме да бъдем добър съюзник и искаме нашето военно присъствие да допринесе за регионалната стабилност в Европа“, каза още вицето на Тръмп.

„Президентът не е казал, че изтегляме всички войски от Европа. Но Европа трябва да стои на собствените си крака и ние сме последователни в това отношение“, добави Ванс.

Той подчерта, че изтеглянето на тези войски не е предназначено да насърчи Русия или да „накаже“ Полша. Вицепрезидентът на САЩ не изключи възможността тези сили да бъдат изпратени в друга европейска държава. „Все още не сме взели окончателно решение къде в крайна сметка ще бъдат разположени тези войски“, отбеляза той.

Ванс се зарече, че въоръженият конфликт с Иран няма да се превърне в поредната „вечна война“ за Съединените щати.

„Това няма да е нещо, което трае вечно“, увери той, коментирайки продължителността на военните операции срещу Иран. „Вие казвате: „Конфликтът продължава от 11 седмици.“ Но значителна част от този период беше прекратяване на огъня. Това не е вечна война. Ще си свършим работата и ще се приберем у дома. Това обеща президентът. И точно това ще направи“, каза Ванс.

Той призна, че много американци, особено тези от неговото поколение, „се тревожат за вечни, безкрайни конфликти“.

Вицето на Тръмп е на 41 години. Служил е в морската пехота на САЩ (2003-2007 г.). Прекарал е шест месеца в Ирак като част от военната операция на САЩ за сваляне на президента Саддам Хюсеин, но не е участвал в бойни действия. Ванс напоследък е гласовит противник на честото използване на американски сили в чужбина.