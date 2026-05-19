Новото Renault Clio детронира Dacia Sandero

Европейският автомобилен пазар пренареди картите си по най-драматичния възможен начин през първите месеци на 2026 година, изстрелвайки нови фаворити на върха. Истинската сензация на сезона обаче се нарича Renault Clio, което официално детронира досегашния лидер Dacia Sandero и завоюва титлата на най-продаван нов автомобил на Стария континент. Лансирано през септември 2025 година, френското супермини записа внушителните 55 800 регистрации за първото тримесечие, превръщайки се в абсолютен хит и оставяйки Sandero чак на седма позиция в общото класиране. Благодарение на този триумф, марката Renault се затвърди в челната петица на най-предпочитаните брандове в Европа, дишайки във врата на традиционни колоси като BMW, Toyota, Skoda и безапелационния лидер Volkswagen.
Голямата изненада за индустрията обаче идва от американския бряг в лицето на Tesla Model Y, която направи феноменален и неочакван ренесанс. Само допреди година марката преживяваше истински кошмар на ключови пазари като Германия и Франция, където сривът в продажбите надхвърли 70% – пряк резултат от политическото залитане на Илон Мъск в кампанията и администрацията на Доналд Тръмп. Изглежда обаче, че европейските купувачи имат къса памет или просто не могат да устоят на добрите оферти. Комбинацията от стратегическо коригиране на цените и дългоочаквания фейслифт се оказа печеливша формула, отчитайки експлозивен ръст от близо 61,5% на годишна база. С постигнатите 51 500 бройки електрическият SUV на Мъск се изстреля директно на второто място по популярност на континента.
Завръщането на американския кросоувър под светлините на прожекторите е още по-впечатляващо на фона на общото представяне на сектора. В момента Tesla Model Y е единственото изцяло електрическо возило, което успява да пробие не само в топ 10, но и в топ 20 на европейския пазар, оставяйки зад гърба си класически бензинови и дизелови икони като Volkswagen Golf и Volkswagen T-Roc. За да разберем мащаба на тази пазарна доминация, е достатъчно да погледнем представянето на конкуренцията – вторият най-продаван електромобил в класацията е чешката Skoda Elroq, която едва успява да затвори топ 30, подчертавайки факта, че за момента Tesla продължава да играе в собствена лига. Ето и десетте най-често купувани нови автомобили в Европа през първото тримесечие на 2026 година:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
Всяка седмица ще фалират, много са зле нещата, а след това излиза официална статистика и са първи по продажби в Европа, втори в патентите за електички, първи по продажби на електрички в Европа.
10:51 19.05.2026
2 Лопата Орешник
Коментиран от #3
11:24 19.05.2026
3 става
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Доста прилично е качеството още от 4та фейслифта и 5та серия - това е реално новия Голф 4 (и на размери е по-голямо клиото вече от него) на пазара в момента - предлага много за сравнително малко пари, напълно адекватна кола за всекидневни нужди, само ме е чд че не пускат пак комби, защото няма да може да си продават измислените сувове каптюри, мегани и прочее...
Коментиран от #4
11:41 19.05.2026
4 Сър Мастър Бейтс
До коментар #3 от "става":Външно са го докарали, да. Вътре също е по-голямо и удобно от предходното поколение. Но! Таблото му е 2 таблета залепени един до друг, а двигателя (хибрида) е все още нов и недоказал се. Между другото, Каптюр и Симбиоз са на същите цени като Клиото, а са реално по-големи коли. Рено имат странна ценова политика.
Коментиран от #5
12:38 19.05.2026
5 Не е точно така
До коментар #4 от "Сър Мастър Бейтс":Симбиоз - да, определено по-голямо купе има, но Каптюр реално е едно малко по-високо (и по-грозно, по мое мнение) Клио. Освен това на задния ред на Каптюр е изключително тясно пространството и става само за возене на деца.
13:30 19.05.2026
6 Няма драматизъм тук
14:23 19.05.2026