Новото Renault Clio детронира Dacia Sandero

Европейският автомобилен пазар пренареди картите си по най-драматичния възможен начин през първите месеци на 2026 година, изстрелвайки нови фаворити на върха. Истинската сензация на сезона обаче се нарича Renault Clio, което официално детронира досегашния лидер Dacia Sandero и завоюва титлата на най-продаван нов автомобил на Стария континент. Лансирано през септември 2025 година, френското супермини записа внушителните 55 800 регистрации за първото тримесечие, превръщайки се в абсолютен хит и оставяйки Sandero чак на седма позиция в общото класиране. Благодарение на този триумф, марката Renault се затвърди в челната петица на най-предпочитаните брандове в Европа, дишайки във врата на традиционни колоси като BMW, Toyota, Skoda и безапелационния лидер Volkswagen.

Голямата изненада за индустрията обаче идва от американския бряг в лицето на Tesla Model Y, която направи феноменален и неочакван ренесанс. Само допреди година марката преживяваше истински кошмар на ключови пазари като Германия и Франция, където сривът в продажбите надхвърли 70% – пряк резултат от политическото залитане на Илон Мъск в кампанията и администрацията на Доналд Тръмп. Изглежда обаче, че европейските купувачи имат къса памет или просто не могат да устоят на добрите оферти. Комбинацията от стратегическо коригиране на цените и дългоочаквания фейслифт се оказа печеливша формула, отчитайки експлозивен ръст от близо 61,5% на годишна база. С постигнатите 51 500 бройки електрическият SUV на Мъск се изстреля директно на второто място по популярност на континента.

Завръщането на американския кросоувър под светлините на прожекторите е още по-впечатляващо на фона на общото представяне на сектора. В момента Tesla Model Y е единственото изцяло електрическо возило, което успява да пробие не само в топ 10, но и в топ 20 на европейския пазар, оставяйки зад гърба си класически бензинови и дизелови икони като Volkswagen Golf и Volkswagen T-Roc. За да разберем мащаба на тази пазарна доминация, е достатъчно да погледнем представянето на конкуренцията – вторият най-продаван електромобил в класацията е чешката Skoda Elroq, която едва успява да затвори топ 30, подчертавайки факта, че за момента Tesla продължава да играе в собствена лига. Ето и десетте най-често купувани нови автомобили в Европа през първото тримесечие на 2026 година:

Renault Clio - 55,8 хиляди регистрации,

Tesla Model Y - 51,5 хиляди регистрации,

Volkswagen Golf - 50,8 хиляди регистрации,

Nissan Qashqai - 49,7 хиляди регистрации,

Toyota Yaris Cross - 49,4 хиляди регистрации,

Volkswagen T-Roc - 49,3 хиляди регистрации,

Dacia Sandero - 48,9 хиляди регистрации,

Volkswagen Tiguan - 47,2 хиляди регистрации,

Peugeot 208 - 46,6 хиляди регистрации,

Peugeot 2008 - 45,7 хиляди регистрации.