Новото Renault Clio детронира Dacia Sandero

19 Май, 2026 10:36 6 462 6

Голямата изненада идва от Tesla Model Y, която прави феноменален и неочакван ренесанс

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският автомобилен пазар пренареди картите си по най-драматичния възможен начин през първите месеци на 2026 година, изстрелвайки нови фаворити на върха. Истинската сензация на сезона обаче се нарича Renault Clio, което официално детронира досегашния лидер Dacia Sandero и завоюва титлата на най-продаван нов автомобил на Стария континент. Лансирано през септември 2025 година, френското супермини записа внушителните 55 800 регистрации за първото тримесечие, превръщайки се в абсолютен хит и оставяйки Sandero чак на седма позиция в общото класиране. Благодарение на този триумф, марката Renault се затвърди в челната петица на най-предпочитаните брандове в Европа, дишайки във врата на традиционни колоси като BMW, Toyota, Skoda и безапелационния лидер Volkswagen.

Голямата изненада за индустрията обаче идва от американския бряг в лицето на Tesla Model Y, която направи феноменален и неочакван ренесанс. Само допреди година марката преживяваше истински кошмар на ключови пазари като Германия и Франция, където сривът в продажбите надхвърли 70% – пряк резултат от политическото залитане на Илон Мъск в кампанията и администрацията на Доналд Тръмп. Изглежда обаче, че европейските купувачи имат къса памет или просто не могат да устоят на добрите оферти. Комбинацията от стратегическо коригиране на цените и дългоочаквания фейслифт се оказа печеливша формула, отчитайки експлозивен ръст от близо 61,5% на годишна база. С постигнатите 51 500 бройки електрическият SUV на Мъск се изстреля директно на второто място по популярност на континента.

Завръщането на американския кросоувър под светлините на прожекторите е още по-впечатляващо на фона на общото представяне на сектора. В момента Tesla Model Y е единственото изцяло електрическо возило, което успява да пробие не само в топ 10, но и в топ 20 на европейския пазар, оставяйки зад гърба си класически бензинови и дизелови икони като Volkswagen Golf и Volkswagen T-Roc. За да разберем мащаба на тази пазарна доминация, е достатъчно да погледнем представянето на конкуренцията – вторият най-продаван електромобил в класацията е чешката Skoda Elroq, която едва успява да затвори топ 30, подчертавайки факта, че за момента Tesla продължава да играе в собствена лига. Ето и десетте най-често купувани нови автомобили в Европа през първото тримесечие на 2026 година:

Renault Clio - 55,8 хиляди регистрации,
Tesla Model Y - 51,5 хиляди регистрации,
Volkswagen Golf - 50,8 хиляди регистрации,
Nissan Qashqai - 49,7 хиляди регистрации,
Toyota Yaris Cross - 49,4 хиляди регистрации,
Volkswagen T-Roc - 49,3 хиляди регистрации,
Dacia Sandero - 48,9 хиляди регистрации,
Volkswagen Tiguan - 47,2 хиляди регистрации,
Peugeot 208 - 46,6 хиляди регистрации,
Peugeot 2008 - 45,7 хиляди регистрации.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    5 3 Отговор
    Ама как само си противоречите, копирайки еврейски новинарници, целящи да свалят цените на акциите на Воуксваджен!

    Всяка седмица ще фалират, много са зле нещата, а след това излиза официална статистика и са първи по продажби в Европа, втори в патентите за електички, първи по продажби на електрички в Европа.

    10:51 19.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    11 1 Отговор
    Новото Клио е много, ама много красива кола! Нямам идея какво е качеството, но визуално залепя погледа!

    Коментиран от #3

    11:24 19.05.2026

  • 3 става

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Доста прилично е качеството още от 4та фейслифта и 5та серия - това е реално новия Голф 4 (и на размери е по-голямо клиото вече от него) на пазара в момента - предлага много за сравнително малко пари, напълно адекватна кола за всекидневни нужди, само ме е чд че не пускат пак комби, защото няма да може да си продават измислените сувове каптюри, мегани и прочее...

    Коментиран от #4

    11:41 19.05.2026

  • 4 Сър Мастър Бейтс

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "става":

    Външно са го докарали, да. Вътре също е по-голямо и удобно от предходното поколение. Но! Таблото му е 2 таблета залепени един до друг, а двигателя (хибрида) е все още нов и недоказал се. Между другото, Каптюр и Симбиоз са на същите цени като Клиото, а са реално по-големи коли. Рено имат странна ценова политика.

    Коментиран от #5

    12:38 19.05.2026

  • 5 Не е точно така

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сър Мастър Бейтс":

    Симбиоз - да, определено по-голямо купе има, но Каптюр реално е едно малко по-високо (и по-грозно, по мое мнение) Клио. Освен това на задния ред на Каптюр е изключително тясно пространството и става само за возене на деца.

    13:30 19.05.2026

  • 6 Няма драматизъм тук

    1 0 Отговор
    Между първия и десетия разликата в продажбите е само 20%. Радващо е, че европейците купуват предимно европейски коли. Нерадостното е, че за мароканско Сандеро се чака по 4 месеца.

    14:23 19.05.2026