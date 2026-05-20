На фона на протестите в Боливия: Вашингтон подкрепя правителството на настоящия президент Родриго Пас

20 Май, 2026 05:14, обновена 20 Май, 2026 05:21 324 1

На 18 май в Ла Пас избухнаха сблъсъци и бунтове, по време на които бяха задържани около 100 души

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На фона на протестите в Боливия, американската администрация подкрепя правителството на настоящия президент Родриго Пас.

Това заяви заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау в X.

Според неговата версия на събитията, „тези, които загубиха на изборите в Боливия миналата година, се опитват да свалят президента чрез протести и блокади на пътища, с подкрепата на организираната престъпност и наркотрафикантите“.

„Днес говорих с моя приятел президент Пас и го уверих, че САЩ напълно подкрепят легитимното, конституционно правителство на Боливия и отхвърлят опитите за замяна на институционалния ред с управление на тълпата“, заяви Ландау.

Антиправителствени протести продължават в Боливия от няколко седмици, съпроводени с блокади на пътища в цялата страна. Властите обвиняват поддръжниците на бившия президент Ево Моралес за произтичащия от това недостиг на доставки и безредици.

На 18 май в Ла Пас, фактическата столица на Боливия, избухнаха сблъсъци и бунтове, по време на които бяха задържани около 100 души.


  1 Така де

    Отговор
    Сигурно е "наш" кучи си !

    05:26 20.05.2026