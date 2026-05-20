Русия: В Иран са наясно, че не трябва да имат ядрено оръжие, но е тяхно суверенно право да обогатяват уран за мирни цели

20 Май, 2026 04:44, обновена 20 Май, 2026 04:49 528 5

Москва е готова да улесни политическото и дипломатическото разрешаване на конфликта между Съединените щати, Израел и Иран, но без да налага услугите си

Василий Небензя, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е готова да подаде ръка за помощ в преговорите между Иран и САЩ, ако е необходимо, но не възнамерява да налага услугите си, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков в интервю за ТАСС.

„Русия е готова да предостави всякаква възможна помощ за разрешаването на този конфликт, както страните добре знаят. В същото време никога не сме налагали и не възнамеряваме да налагаме услугите си, но ако бъде поискано, ще подадем ръка за помощ“, каза той.

Рябков подчерта, че Москва винаги е била и остава „ангажирана да търси решения изключително в политическа и дипломатическа плоскост“, приветства опитите на Вашингтон и Техеран за възобновяване на процеса на преговори и отбелязва „активната роля на пакистанската страна в стабилизирането на ситуацията и създаването на условия за движение към траен мир“.

„Никой не оспорва факта, че Ислямска република Иран не трябва да притежава ядрени оръжия. Както предишните, така и настоящите лидери на Ислямската република винаги са били съгласни с това“, заяви дипломатът.

Той посочи, че „за решаване на подобни въпроси международната общност разполага с Договора за неразпространение на ядрени оръжия, който очертава всички съответни задължения, от които иранската страна никога не се е отказвала“.

„В същото време договорът предвижда и правото на Иран да развива ядрена енергия за мирни цели под надзора на МААЕ без никакви ограничения, включително обогатяване на уран“, подчерта Рябков.

„Това право е неприкосновено и не може да бъде обект на никакво опортюнистично тълкуване отвън. Само самият ирански народ определя как да го използва разумно, изхождайки от националните си интереси“, отбеляза руският заместник-министър на външните работи.

Справянето с коренните причини за конфликта около Иран е единственият начин да се спре ескалацията на напрежението с Ислямската република, според постоянния представител на Русия в ООН Василий Небензя.

„Искаме да подчертаем, че единственият начин да се прекрати ескалацията и да се елиминират всички нейни негативни последици, включително от гледна точка на ядрената сигурност, е да се справят с коренните причини за конфликта“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН за Близкия изток.

Русия е готова да улесни политическото и дипломатическото разрешаване на конфликта между Съединените щати, Израел и Иран.

„Призоваваме страните да се откажат от езика на заплахите и повишаването на залозите и незабавно да се върнат към пътя на политическото и дипломатическото разрешаване, за да се постигне устойчиво и дългосрочно решение“, каза Небензя. Руската федерация е готова да окаже необходимото съдействие в това начинание.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майор Деянов, на всеки километър

    3 8 Отговор
    На снимката наследника на Хитлер, Гьобелс, Геринг, Менгеле. Измий руснака за да видиш пречупения кръст. Дори сега съвсем официално руската пропаганда и медии ползат половинката му Z, фашагите руски ☝️

    04:56 20.05.2026

  • 2 щом сраел има

    7 0 Отговор
    Иран трябва да има поне 5 пъти повече

    05:00 20.05.2026

  • 3 Наблюдател

    6 1 Отговор
    Уранът си е на иранците и те могат да си го правят каквото поискат. Те са членове на всички организации свързани с ядрената енергия и са подписали договора за неразпространение на ядрените оръжия. До онзи ден всички тези емисари се разхождаха по ядрените им обекти спокойно, докато психопатите не ги бомбардираха.

    За разлика от Иран, нацистите ционисти от Израел - убийци на деца, нито са членове на международните организации и никой не ги контролира, нито са подписали договора за неразпространението на ядрени оръжия, а всички знаят че имат.

    Вие преценете кой е крив и кой е прав, но отговорът е ясен и се налага от самосебе си!

    05:10 20.05.2026

  • 4 корея има атом

    1 2 Отговор
    и никой не я закача????що тъй???

    05:18 20.05.2026

  • 5 Глеб Жиглов

    1 0 Отговор
    Гадна физиономия на психопат нацист.

    05:34 20.05.2026

