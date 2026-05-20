Русия е готова да подаде ръка за помощ в преговорите между Иран и САЩ, ако е необходимо, но не възнамерява да налага услугите си, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков в интервю за ТАСС.
„Русия е готова да предостави всякаква възможна помощ за разрешаването на този конфликт, както страните добре знаят. В същото време никога не сме налагали и не възнамеряваме да налагаме услугите си, но ако бъде поискано, ще подадем ръка за помощ“, каза той.
Рябков подчерта, че Москва винаги е била и остава „ангажирана да търси решения изключително в политическа и дипломатическа плоскост“, приветства опитите на Вашингтон и Техеран за възобновяване на процеса на преговори и отбелязва „активната роля на пакистанската страна в стабилизирането на ситуацията и създаването на условия за движение към траен мир“.
„Никой не оспорва факта, че Ислямска република Иран не трябва да притежава ядрени оръжия. Както предишните, така и настоящите лидери на Ислямската република винаги са били съгласни с това“, заяви дипломатът.
Той посочи, че „за решаване на подобни въпроси международната общност разполага с Договора за неразпространение на ядрени оръжия, който очертава всички съответни задължения, от които иранската страна никога не се е отказвала“.
„В същото време договорът предвижда и правото на Иран да развива ядрена енергия за мирни цели под надзора на МААЕ без никакви ограничения, включително обогатяване на уран“, подчерта Рябков.
„Това право е неприкосновено и не може да бъде обект на никакво опортюнистично тълкуване отвън. Само самият ирански народ определя как да го използва разумно, изхождайки от националните си интереси“, отбеляза руският заместник-министър на външните работи.
Справянето с коренните причини за конфликта около Иран е единственият начин да се спре ескалацията на напрежението с Ислямската република, според постоянния представител на Русия в ООН Василий Небензя.
„Искаме да подчертаем, че единственият начин да се прекрати ескалацията и да се елиминират всички нейни негативни последици, включително от гледна точка на ядрената сигурност, е да се справят с коренните причини за конфликта“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН за Близкия изток.
Русия е готова да улесни политическото и дипломатическото разрешаване на конфликта между Съединените щати, Израел и Иран.
„Призоваваме страните да се откажат от езика на заплахите и повишаването на залозите и незабавно да се върнат към пътя на политическото и дипломатическото разрешаване, за да се постигне устойчиво и дългосрочно решение“, каза Небензя. Руската федерация е готова да окаже необходимото съдействие в това начинание.
3 Наблюдател
За разлика от Иран, нацистите ционисти от Израел - убийци на деца, нито са членове на международните организации и никой не ги контролира, нито са подписали договора за неразпространението на ядрени оръжия, а всички знаят че имат.
Вие преценете кой е крив и кой е прав, но отговорът е ясен и се налага от самосебе си!
05:10 20.05.2026
