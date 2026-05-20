Делси Родригес призова Тръмп да отмени икономическите санкции срещу Венецуела

Временният държавен глава на Венецуела Делси Родригес апелира към президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени икономическите санкции срещу страната.

„Достатъчно санкции срещу Венецуела. Няма да се спрем, президент Тръмп, докато Венецуела не бъде освободена от санкции, които упражняват неправомерен контрол върху нашите индустрии и създават пречки за пълноценното ѝ развитие“, каза Родригес по телевизия „Венезолана де Телевижън“.

И.д президентът отбеляза, че тя и държавният глава на САЩ са развили отношения на взаимно уважение и благодарение на дипломатическото сътрудничество между двете страни, американският лидер трябва да се вслуша във венецуелския народ, който е единен в подкрепата си за отмяна на санкциите.

Родригес обяви и старта на втората фаза на националното „Велико поклонение за Венецуела без санкции и за мир“.