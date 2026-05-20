Делси Родригес призова Тръмп да отмени икономическите санкции срещу Венецуела

20 Май, 2026 05:10, обновена 20 Май, 2026 05:14 425 3

Американският лидер трябва да се вслуша във венецуелския народ, заяви временният държавен глава

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временният държавен глава на Венецуела Делси Родригес апелира към президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени икономическите санкции срещу страната.

„Достатъчно санкции срещу Венецуела. Няма да се спрем, президент Тръмп, докато Венецуела не бъде освободена от санкции, които упражняват неправомерен контрол върху нашите индустрии и създават пречки за пълноценното ѝ развитие“, каза Родригес по телевизия „Венезолана де Телевижън“.

И.д президентът отбеляза, че тя и държавният глава на САЩ са развили отношения на взаимно уважение и благодарение на дипломатическото сътрудничество между двете страни, американският лидер трябва да се вслуша във венецуелския народ, който е единен в подкрепата си за отмяна на санкциите.

Родригес обяви и старта на втората фаза на националното „Велико поклонение за Венецуела без санкции и за мир“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    4 0 Отговор
    Него не го слуша главата.

    05:16 20.05.2026

  • 2 Делси Родригес

    1 0 Отговор
    Аз слушкам, слушкам

    05:20 20.05.2026

  • 3 Тръмп

    0 0 Отговор
    забрави за Венецуела, уж щеше да учи испански и да става президент там... Сега наред са Куба и Иран

    05:44 20.05.2026