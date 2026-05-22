Владимир Путин: Шестима души бяха убити при украинска терористична атака срещу ученическо общежитие в Луганска област
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Шестима души бяха убити при украинска терористична атака срещу ученическо общежитие в Луганска област

22 Май, 2026 22:33 751 47

По данни на Русия 86 юноши на възраст между 14 и 18 години са се намирали в общежитието по време на атаката

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин определи като "терористичен акт" украинската атака срещу ученическо общежитие в окупираната от Русия Луганска област, при която загинаха няколко души, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Путин, който се обърна към абсолвентите по държавната образователна програма "Времето на героите" в Москва, заяви, че най-малко шестима души са били убити, 39 са били ранени, а 15 се водят в неизвестност.

"Няма никакви военни, разузнавателни или подобни съоръжения в близост до общежитието", подчерта Путин. "Никой не може да твърди, че сградата е била ударена по невнимание", допълни той.

Според руските власти сградата на Старобелския професионален колеж към Луганския педагогически университет е била ударена през изминалата нощ от украински дрон.

Руският президент посочи и че е дал насоки на министерството на отбраната за подготовка на подобаващ ответен удар.

Той обеща, че ще бъде оказана подкрепа на близките на загиналите и ранените.

По данни на Русия 86 юноши на възраст между 14 и 18 години са се намирали в общежитието по време на атаката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знаем

    32 9 Отговор
    Русия удря военни обекти, 404- цивилни.

    Коментиран от #7, #26

    22:34 22.05.2026

  • 2 Аз...

    13 17 Отговор
    Лъже белият ром.

    Коментиран от #8

    22:35 22.05.2026

  • 3 Хехее

    15 24 Отговор
    заради Путин загинаха почти 2 000 000 руски войници и 20 000 цивилни рускоезични от ракетни удари в Източна Украйна.

    22:36 22.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Отстрани

    27 15 Отговор
    Укронацистите са терористи наемници на терористите от НАТО.
    На терена на бивша Украйна НАТО воюва срещу Русия и в безсилието си използва основно терористични средства .
    Крайно време е България да напусне този престъпен и гнусен съюз!

    Коментиран от #40

    22:37 22.05.2026

  • 6 Многоходовото

    10 21 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:37 22.05.2026

  • 7 И нацисткаЕвропа

    20 11 Отговор

    До коментар #1 от "Знаем":

    затваря очи

    22:37 22.05.2026

  • 8 да питам

    9 18 Отговор

    До коментар #2 от "Аз...":

    верно ли Пуся е монголец и затова физиономията му е такава ?

    Коментиран от #10

    22:38 22.05.2026

  • 9 Антиватник

    10 13 Отговор
    Криенето на военни зад цивилни е ВОЕННО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

    22:40 22.05.2026

  • 10 Аз...

    10 8 Отговор

    До коментар #8 от "да питам":

    Красавчик е, за разлика от подписаният смъркач с кривата глава и разногледите зъркели.

    Коментиран от #12

    22:42 22.05.2026

  • 11 Трай Мър ля во

    8 16 Отговор
    Сибирско джидже.Ти нападна Украйна забрави ли ,все пак минаха 4г и 3месецс.Семката ти Си итска.

    22:42 22.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стефан

    4 18 Отговор
    Русия не са спирали да обстрелват цивилни цели в Украйна.
    Сега като се е забил по случайност 1 дрон и се вайкат

    22:44 22.05.2026

  • 14 Сатана Z

    7 10 Отговор
    А ти кво чакаш бе,Владимире? Погледни Иран как се бори със САШТ и Израел. За смях стана.

    Коментиран от #20

    22:44 22.05.2026

  • 15 Аз...

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Куде му е":

    На смъркача жена му я Ива...западните мазни дъртиИзвратеняци.

    22:45 22.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бг гражданин

    3 10 Отговор
    Путин е неспособен да защити Русия! Страхлив и нерешителен,запада го работи постояно и той кълве! Иначе катэ оратор е добър,даже най добрият..

    22:46 22.05.2026

  • 18 Сандо

    8 3 Отговор
    И защо ми изтрихте мнението,а оставяте разни безумия да омърсяват форума?Я си прочетете отново правилата и ги спазвайте!

    22:46 22.05.2026

  • 19 Киев за два дня

    1 9 Отговор
    Преди окупацията на Луганска област нямаше цивилни жертви.

    Коментиран от #27

    22:47 22.05.2026

  • 20 Град Козлодуй

    2 11 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    22:48 22.05.2026

  • 21 хаха

    0 10 Отговор
    Как да познаеш че пютан лъже?
    Ами устата му се движи...

    22:48 22.05.2026

  • 22 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Днес следобед руския президент обяви пред руските граждани ,че след извънредната среща на съвета по национална сигурност на РФ и руския генералит е взето решение след терористичния акт на киевската хунта по детското общежитие в Луганск отнело живота на много деца да се нанесе унищожителен удар по Киев и Украйна под надслов Опустошително възмездие.
    В момента всички родове войски на Русия,военно-космическите сили ,авиация ,включително ядрената триада са приведени в състояние на пълна бойна готовност за удара на възмездието.
    Тоя път еврейския зелен надрусан пор и западните чафутясали джендъря настъпаха яко мотиката както каза Пътин вече връщане назад няма ..
    Извънредното и цяло обръщение на Путин към нацията по руските национални медии го има в Тик-Ток и фейсбук където може да се гледа.

    Коментиран от #25, #29, #47

    22:48 22.05.2026

  • 23 Хахахаха

    1 7 Отговор
    Тупин не може да защити гражданите си. Да се изтегля от Украйна, загуби войната. Щеше да им дава сигурност на рашистите. Е, даде им я. Спете спокойно рашисти, тупин ви даде сигурност.

    22:50 22.05.2026

  • 24 Любо

    7 3 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    Коментиран от #33

    22:50 22.05.2026

  • 25 Ол1гофрен,

    3 10 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Мислиш ли че някой ти вярва?

    Коментиран от #28

    22:51 22.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хо-ха-ха

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Киев за два дня":

    Да бе, да 8 години какво правиха бандеровците. Зелю вика Луганск бул украински, ама явно не иска коренното население на Лиганск а само територията.

    Коментиран от #31, #34

    22:51 22.05.2026

  • 28 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ол1гофрен,":

    Той си вярва, това стига. Хахахаха.

    22:52 22.05.2026

  • 29 Дзак

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Който е платен провокатор!

    22:53 22.05.2026

  • 30 Мишел

    3 6 Отговор
    От днес (22 май) в град Севастопол (Крим) продажбите на бензин на бензиностанциите бяха ограничени до 20 литра "на превозно средство" поради "логистични затруднения". Дизеловото гориво се продава с купони от няколко месеца, съобщи Михаил Развожаев.

    22:53 22.05.2026

  • 31 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Хо-ха-ха":

    Той и тупин вика, че Донбас било русия, ама градове на хората там не им остави.

    22:53 22.05.2026

  • 32 Артилерист

    5 4 Отговор
    Украинската хунта надминава вече по жестокост убийците от ислямска държава. Те издевателстваха в Донбас, в Курска и другите погранични руски области, сега се повтарят в Луганск и Крим. Нямам идея как може това да се приема от претендиращите за евроатлантически ценности западняци. Впрочем, както вече припомних преди, подобно, дори по-жестоко престъпление, извършиха американо-иранските терористи с убийството на децата-ученички от девическото училище в Иран. И това се приветства от атлантистите. Как е възможно това на нивото на съвременното цивилизационно развитие...

    Коментиран от #36

    22:54 22.05.2026

  • 33 Ол1гофрен,

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Любо":

    Сталин отвори ли границите на бившият концлагер СССР по време на ВСВ?

    Коментиран от #42, #45

    22:55 22.05.2026

  • 34 Историк

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Хо-ха-ха":

    Ако коренното население трябва да решава въпроси за територията на държавата, то за Крим трябваше да решават кримските татари.

    Коментиран от #37, #38, #46

    22:56 22.05.2026

  • 35 Висящият от колесник

    1 0 Отговор
    убиха ги и не само тях а и десетки други защото си страхлив и не смажеш тези твари за два часа

    22:59 22.05.2026

  • 36 ВЕРНО ЛИ?

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "Артилерист":

    Преди 4 дни руснацте удариха жилищен блок в Киев с цивилни .Убиха 25 човека между, които и деца.Нещо да кажеш по въпроса другарю?

    Коментиран от #39

    22:59 22.05.2026

  • 37 жик так

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Историк":

    Те кримските татари го решиха много отдавна . Още при Екатерина Велика .

    23:00 22.05.2026

  • 38 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Историк":

    Кримските татари да бяха си защитавали земята както донбасци.

    23:00 22.05.2026

  • 39 да бе брат

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "ВЕРНО ЛИ?":

    Ама блока го удари украинското ПВО.

    23:00 22.05.2026

  • 40 Алоо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Отстрани":

    питай Радев какво мисли по ви.

    23:01 22.05.2026

  • 41 Любо

    2 0 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско отвори ли границите на концлагера наречен Украйна???

    23:01 22.05.2026

  • 42 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ол1гофрен,":

    От кога да пазиш границите стана концлагер ?
    Че то същата работа тогава и с Германия ,Франция ,Италия ,Англия ....

    23:02 22.05.2026

  • 43 раша по зле от преди 5 години

    1 1 Отговор
    Преди 5 години под рашистки контрол и местна про-руска власт беше 27% процента от територията на Украйна. Както в България турците си имат местна власт - Кърджали ,Разград, Лудогорие,Търговище...Сега раша владее 18% и както каза по държавната руска телевизия пропагандатора Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент с ракети и дронове"...А и путя прогони рускоговорящите от Източна Украйна от домовете им...Явно наистина путя е агент на Сорос и запада ..

    23:02 22.05.2026

  • 44 Внимавай какво си пожелаваш

    0 0 Отговор
    Искаше движуха.Те ти Движуха.

    23:02 22.05.2026

  • 45 интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ол1гофрен,":

    А сега границите на украйна отворени ли са ? Хората бягат като улави от тоя концлагер .

    23:03 22.05.2026

  • 46 Дядо ви

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Историк":

    Кажете моля, при вашите условия кой трябва да решава за САЩ? За един приятел питам. Благодаря предварително.

    23:03 22.05.2026

  • 47 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Операция Опустошително възмездие звучи добре. Да удрят с атома и да се свършва тая разорителна за ЕС и България война. Урките да ги вземат в Европа, като толкова ги обичат.

    23:04 22.05.2026

