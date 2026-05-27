Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун остана доволен след нови ракетни изпитания в Северна Корея

Ким Чен-ун остана доволен след нови ракетни изпитания в Северна Корея

27 Май, 2026 05:54, обновена 27 Май, 2026 06:00 604 4

  • ким чен-ун-
  • ракети-
  • изпитания-
  • северна корея

Лидерът на страната похвали "техническия напредък"

Ким Чен-ун остана доволен след нови ракетни изпитания в Северна Корея - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В КНДР бяха проведени изпитания на нова многофункционална система за изстрелване на леки ракети и тактическа система за залпов ракетен огън.

Според Корейската централна информационна агенция (KCNA), председателят на държавния комитет Ким Чен-ун е наблюдавал събитието, което се е състояло на полигона на Националната отбранителна академия.

Изпитанията са проверили мощността на бойната глава на специална тактическа балистична ракета, надеждността на навигацията на 240-милиметрова управляема ракета с голям обсег и точността на тактическа крилата ракета, използвайки технология за изкуствен интелект. Ким Чен-ун похвали резултатите, наричайки ги "значителен технически напредък в укрепването на отбранителните способности на армията".

Особено внимание беше обърнато на новата тактическа крилата ракета, която според KCNA ще бъде приета на въоръжение от далекобойните артилерийски бригади в южния граничен район. Тя съчетава високопрецизна навигационна система с технология с изкуствен интелект за терминално насочване и е способна да поразява цели на разстояние до 100 километра както в режим на планиране, така и в режим на задвижване.

Ким Чен-ун отбеляза, че системите за управление на огъня и автоматизацията на пусковите установки са напълно модернизирани, за да отговарят на съвременните бойни условия, осигурявайки автоматизирани, далекобойни и високоточни характеристики на новите оръжия. Той подчерта, че „притежаването на голяма разрушителна мощ е предпоставка за възпиране на война“, тъй като самата война „предизвиква изключителна тревожност и страх у враговете“.

Лидерът на КНДР заяви "непоколебимия ангажимент на партията и правителството" за бързо укрепване както на ядрените, така и на конвенционалните въоръжени сили. Той инструктира отбранителните ведомства да ускорят производството на авангардни оръжия, за да гарантират суверенитета и развитието на социализма.

На събитието присъстваха високопоставени военни служители, включително съветникът на министъра на отбраната маршал Пак Чен-чон и ръководството на Генералния ракетен департамент. Тестовете се провеждат като част от петгодишен план за развитие на националната отбрана, който включва модернизиране на артилерийските и ракетните войски.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво, само Ким

    5 0 Отговор
    Е мъж. Този е истински държавен глава. Дали някога ще отиде в укра и ще подпише договор, корейците да изучават "мовата" и да им се подаряват атомни реактори и почти 2 милиарда евро? Еми ето, вместо да се занимава с глупости, човека си стяга армията, прави си ракети за зор заман. Даже рижия се изплаши да воюва със С.К. .. Ким му каза: " Ако вие стреляте тука по нас, то ние ще стреляме там по вас на ваша територия "! А това за сащ е ужасна война. Некак не е демократична. И за това се отказаха.

    06:12 27.05.2026

  • 3 Шопо

    3 3 Отговор
    САЩ налагат тяхната демокрация по целия свят, ще дойде ред и на другаря Ким.

    Коментиран от #4

    06:29 27.05.2026

  • 4 Феликс Дж

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Вече е дошъл. Какво чакат. Навярно и Вие ще им помогнете с присъствието си...............

    06:58 27.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания