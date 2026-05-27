Ким Чен-ун остана доволен след нови ракетни изпитания в Северна Корея

В КНДР бяха проведени изпитания на нова многофункционална система за изстрелване на леки ракети и тактическа система за залпов ракетен огън.

Според Корейската централна информационна агенция (KCNA), председателят на държавния комитет Ким Чен-ун е наблюдавал събитието, което се е състояло на полигона на Националната отбранителна академия.

Изпитанията са проверили мощността на бойната глава на специална тактическа балистична ракета, надеждността на навигацията на 240-милиметрова управляема ракета с голям обсег и точността на тактическа крилата ракета, използвайки технология за изкуствен интелект. Ким Чен-ун похвали резултатите, наричайки ги "значителен технически напредък в укрепването на отбранителните способности на армията".

Особено внимание беше обърнато на новата тактическа крилата ракета, която според KCNA ще бъде приета на въоръжение от далекобойните артилерийски бригади в южния граничен район. Тя съчетава високопрецизна навигационна система с технология с изкуствен интелект за терминално насочване и е способна да поразява цели на разстояние до 100 километра както в режим на планиране, така и в режим на задвижване.

Ким Чен-ун отбеляза, че системите за управление на огъня и автоматизацията на пусковите установки са напълно модернизирани, за да отговарят на съвременните бойни условия, осигурявайки автоматизирани, далекобойни и високоточни характеристики на новите оръжия. Той подчерта, че „притежаването на голяма разрушителна мощ е предпоставка за възпиране на война“, тъй като самата война „предизвиква изключителна тревожност и страх у враговете“.

Лидерът на КНДР заяви "непоколебимия ангажимент на партията и правителството" за бързо укрепване както на ядрените, така и на конвенционалните въоръжени сили. Той инструктира отбранителните ведомства да ускорят производството на авангардни оръжия, за да гарантират суверенитета и развитието на социализма.

На събитието присъстваха високопоставени военни служители, включително съветникът на министъра на отбраната маршал Пак Чен-чон и ръководството на Генералния ракетен департамент. Тестовете се провеждат като част от петгодишен план за развитие на националната отбрана, който включва модернизиране на артилерийските и ракетните войски.