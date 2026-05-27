Александър Василев ще играе на четвъртфинал на двойки в Куршумлийска баня

Александър Василев се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня с награден фонд от 30 хиляди долара.

19-годишният национал на България за Купа „Дейвис" и Стефан Попович (Сърбия) победиха с 6:4, 7:6(3) вторите поставени италианци Франческо Ферари (Италия) и Федерико Вале (Италия). Срещата продължи 90 минути.



Василев и Попович спечелиха първия сет с единствен пробив още в третия гейм. Двамата поведоха с 4:2 във втората част, но допуснаха изравняване, след което се стигна до тайбрек. Българинът и сърбинът спечелиха четири поредни точки в него от 3:3 до 7:3 и стигнаха до крайния успех.

За място на полуфиналите Василев и Попович ще играят срещу Андреас Месис (Гърция) и Дмитро Широкий (Русия).



В друга среща от първия кръг на двойки Джордж Лазаров и Радослав Шандаров отстъпиха с 6:4, 2:6, 7-10 на италианците Филипо Калерио (Италия) и Едоардо Дзенада (Италия).



Александър Лазаров и Джордж Лазаров ще участват и в надпреварата на сингъл.

Василев ще играе в първия кръг срещу Карлос Хиралди (Испания), а Лазаров – срещу третия поставен Святослав Гулин (Русия).