Германия осъжда „безотговорното“ поведение на Русия след инцидент с дрон в Румъния
  Тема: Украйна

Германия осъжда „безотговорното“ поведение на Русия след инцидент с дрон в Румъния

29 Май, 2026 14:34

Берлин подчертава необходимостта от засилване на НАТО и укрепване на европейската сигурност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц и външният министър Йохан Вадефул осъдиха това, което определиха като „безотговорно“ поведение на Москва, след като дрон се разби върху жилищен блок в румънския град Галац, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Мерц заяви, че навлизането на руски дронове в румънското въздушно пространство за пореден път показва стремеж към ескалация на конфликта в Украйна.

Той подчерта, че инцидентът потвърждава необходимостта от по-силно присъствие на НАТО по източния фланг и заяви, че Германия е готова „да защитава всеки сантиметър от територията на Алианса“.

От своя страна външният министър Йохан Вадефул посочи, че Русия продължава да представлява заплаха за колективната сигурност на Европа и подчерта, че отговорът трябва да бъде единство между съюзниците. Той изрази солидарност с Румъния и увери, че Германия ще продължи да подкрепя укрепването на отбранителните способности на Украйна и европейските държави в рамките на НАТО.

Румънските власти по-рано осъдиха инцидента, определяйки го като безпрецедентен, след като дрон падна върху жилищна сграда в Галац и причини леки наранявания на двама души.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така де

    40 1 Отговор
    ЕС незабавно да излезе с декларация срещу Русия, че така не бива.

    Коментиран от #2

    14:37 29.05.2026

  • 2 Ми да

    7 32 Отговор

    До коментар #1 от "Така де":

    Русия бавно,постепенно и необратимо нарушава всички червени линии, а от ЕС излизат само с декларации. Че от какво да се страхува Русия?

    Коментиран от #6

    14:39 29.05.2026

  • 3 Лицемери, двуличници

    51 0 Отговор
    А осъди ли Украйна за убитите полски трактористи с укр.дрон????
    Да обявят веднага война на Русия:))

    Коментиран от #33

    14:39 29.05.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    32 4 Отговор
    Пак ли са дълбоко загрижени?

    14:39 29.05.2026

  • 5 Азббб

    47 0 Отговор
    Нещо за Газа, Иран, убийства на лодкари по "подозрение" от кравария няма ли фа се изкаже тоя?!

    Коментиран от #23

    14:40 29.05.2026

  • 6 Щото знаят

    47 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ми да":

    че дрона е украински.

    14:40 29.05.2026

  • 7 Русия

    32 2 Отговор
    Шморц,Путин съм,местя си го !!!!! ххахахахаахахааа

    14:40 29.05.2026

  • 8 Фон дер Миндер

    48 3 Отговор
    Нещо за украински дронове над Балтика? Или и за тях са виновни руснаците? Жалки лицемери

    14:41 29.05.2026

  • 9 Читател

    42 3 Отговор
    Само че дрона е на фашистите от Киев.

    14:42 29.05.2026

  • 10 Реалист

    7 35 Отговор
    Интересно е Фатмака дали ще осъди поведението на Русия???!!!
    Макар че той още се чуди дали Крим е руски или не...жестоко ни излага в момента пред цяла Европа!

    Коментиран от #24

    14:42 29.05.2026

  • 11 Цеко

    7 36 Отговор
    Копейки жалки, НЯМА как да е украински дрона, щото техните летят посока изток, а не към Румъния...ама вие си вярвайте на пропагандата, то русофила като си е облъчен, нищо не му помага.

    Коментиран от #13, #19, #52, #65

    14:44 29.05.2026

  • 12 чикчирик

    29 2 Отговор
    Поредната провокация да ни рекетират за ПАРЕ, практика на ЕК.

    14:45 29.05.2026

  • 13 Чики-Рики

    31 3 Отговор

    До коментар #11 от "Цеко":

    Дронът може да е руски,но съвсем не е дошъл от Русия! Украйна е способна на всякакви провокации, така че за нея е ,,дребна,, работа да изстреля такъв дрон от собствената си територия,а съседите от Румъния да кажат,руски е,и там всякакви Каи,Маи и Урсули да припявят в ,,хор,,!

    14:48 29.05.2026

  • 14 04444

    19 1 Отговор
    Тия се събират за да си чешат езиците. Действия никакви защото ЕС е много слаб.

    14:48 29.05.2026

  • 15 Цвете

    4 22 Отговор
    ВЗЕХА ДОСТА ДА СИ ПОЗВОЛЯВАТ.ОТ СТРАНА НА ЕВРОПА СА НЕОБХИДИМИ КРУТИ МЕРКИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ СПРЯМО РУСИЯ. 🤦‍♂️🤷‍♀️👨‍🎓

    Коментиран от #28

    14:48 29.05.2026

  • 16 ЕСсср

    27 0 Отговор
    ЕС направо да спре газа отиващ към Русия - като санкция.

    Коментиран от #22

    14:48 29.05.2026

  • 17 Познаващ

    26 0 Отговор
    Мерц,да не се пъне много,а да покаже неопровержими доказателства,иначе ще си останат пак голите деклараций и внушения. Всеизвестно е,че пропагандата им,даже няма въображението да измисли нещо ново,толкова са клиширани,че човек ги подушва от 1000 километра.
    Пък и не сме забравили случая с украинските ракети в Полша.

    14:49 29.05.2026

  • 18 Лопата Орешник

    24 1 Отговор
    Тия където два пъти опитаха да превземат света, осъществиха холокоста, ядоха шамари от Русия , имат забрана и ограничения за армията си, пренаселени са с араби, заформиха дизелгейт , тръгнали да обсъждат Русия???? Всичко наред ли е ? Честно?!

    14:49 29.05.2026

  • 19 Изток

    19 1 Отговор

    До коментар #11 от "Цеко":

    Че те удариха Финландия, Литва през ден - какъв изток гоните вие ? Когато манипулираш ГПС-а дрона отива там където си мисли, че отива - но реално е на друго място.

    14:49 29.05.2026

  • 20 00014

    17 1 Отговор
    Швабата има физиономия на щастливо изнасилена кокошка.

    14:51 29.05.2026

  • 21 Пешо

    16 0 Отговор
    Викам да им направите едно гейпарадче, със сигурност ще умрат, от смях

    14:52 29.05.2026

  • 22 Газа от България, отиваш в Русия да се

    18 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЕСсср":

    спре! 22 пакет санкции.
    :))))

    14:53 29.05.2026

  • 23 По точно

    1 18 Отговор

    До коментар #5 от "Азббб":

    Палестинците са терористи. Нападат мирни деца, събрали се на празненство, и то с десант. Какво да прави Израел? Ти израелтяните за шушумиги ли ги мислиш?

    Коментиран от #25

    14:55 29.05.2026

  • 24 Старец

    20 2 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Алооо, реалистчето, Крим е руски, както впрочем и цяла Украйна. Който не му изнася, да ходи в арабския Париж, негърския Лондон или някоя друга г.ска столица. Ако не сте разбрали, евролиберализма, с нотки на пед.астия, си отива от България.

    14:57 29.05.2026

  • 25 Антисемит

    13 0 Отговор

    До коментар #23 от "По точно":

    Най-големите шушумиги. Справка: Аушвиц-Биркенау

    14:59 29.05.2026

  • 26 Берлин обича черен член 5

    11 2 Отговор
    Следващото знаме на победата ще бъде забито в @-ну-с@ на мерц

    15:01 29.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Европа ще смаже на Русия

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    члена с дупи

    15:03 29.05.2026

  • 29 Феникс

    19 0 Отговор
    На челото на дрона е пишело аз съм руски, също като дроновете върху кУRниците в Полша! :) Укрпитеците пак се опитват да вкарат НАТО в играта, но не знаят милите че онези са страхливи джендАрчета, нападат само безпомощни дyржави от камилари!

    15:04 29.05.2026

  • 30 Казанлъшкия

    10 2 Отговор
    Съгласен, но защо медиите тук и в Европа крият за постоянните цивилни жертви на укро дроновете? По 5-10 човека всеки ден погубват в Русия и те. Няма разлика между едните и другите. Украйна вършат същото ,което и Русия!

    15:06 29.05.2026

  • 31 Нещастници

    16 1 Отговор
    кое му е отговорното 20 държави да теглят заем за държава, която отлаза да подоише в Истанбул под техен натиск, при положение, че не е член на ес и нато! вечв 5 г всички храним наглите украинци, пускаме им корупционните строежи , пускаме безмитно цялото им производство за сметка на нашето, от това по безотговорно и безочливо незнам

    15:07 29.05.2026

  • 32 Николай Газдов

    2 15 Отговор
    Нямам никакви съмнения, че украинците ще се окупират териториите си. Въпросът е ние какво ще правим с копейките в България. Белене ли ще отваряме, Скравена ли...

    15:09 29.05.2026

  • 33 Ъхъъъъъъ

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лицемери, двуличници":

    „Евроимпотентите крещят за някакъв дрон, ударил румънска жилищна сграда. Разбира се, трябва да разберем чий е бил. Но във всеки случай всички страни от ЕС трябва да млъкнат за това. Европейските държави са преки участници във войната с Русия и никой вече не оспорва това“, написа Медведев.

    Той отбеляза, че Европа се бори с Русия „чрез ръцете на бандеровците“, тъй като произведените там безпилотни летателни апарати и други оръжия, както и разузнавателни данни, се използват всеки ден за извършване на атаки срещу Руската федерация .

    15:10 29.05.2026

  • 34 Хе хе...

    13 2 Отговор
    Е айде член пети де! Или барем Том Пети енд дъ хартбрйкърс?!?
    Ха ха ха ха ха!
    Жалки п0cepkoвци...
    Ха ха ха!

    15:12 29.05.2026

  • 35 Бирата го е хванала тоя нацист

    13 0 Отговор
    Усраонския дрон следващия път в Райхстага и да не викат тия фашисти, че Георги Димитров им го е подпалил, колкото дронът в блока в Румъния е "руски"...Хитлер се обръща е гроба и се чуди нацисти ли са тия от третия райх или трансджендър и със сменен пол

    15:16 29.05.2026

  • 36 Хахаха!🎺🥳😀

    9 2 Отговор
    Мутрите от ЕС искат да ни правят силова застраховка. След това силова мобилизация на безработните, трудови лагери само за храна, както в САЩ, Англия и Германия през миналия век. СССР внедри техния ценен опит в ГУЛАГ.

    15:22 29.05.2026

  • 37 Споко бе пияни нацисти

    7 1 Отговор
    И цял град румънци да измиете с украинските дронове, пак никоя държава от третия райх няма да посмее да обяви война на Русия хахахаха нищожества и те не знаят нито кво правят, нито защо го правят....просто пуцат и убиват цивилни

    15:23 29.05.2026

  • 38 РФ е въздух под налягане !

    2 10 Отговор
    СССР имаше най-много ядрени оръжия в света, но изгуби Студената война. Без да изстреля нито една ядрена бойна глава.
    Разпаднаха се и комунистическата империя, и съветската държава.
    Руската федерация върви по същия път.
    Ядреният шантаж на Путин е отчаян блъф. А варварските ракетни обстрели на украински цивилни цели - крясък на стратегическо безсилие.

    Коментиран от #39, #41

    15:23 29.05.2026

  • 39 Майка ти е под налягане

    8 2 Отговор

    До коментар #38 от "РФ е въздух под налягане !":

    А бащата направо е за трепане, цъ--рв--ул м--из--ерен, затънал в собствените си ла--йн--а

    15:24 29.05.2026

  • 40 Европа или евразийска кенF

    3 4 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че в последните три - четири години от Брюксел все по-често чуваме израза Европейски суверенитет....
    Иде реч за сферата на отбраната, високите технологии ... енергийна независимост и пр.
    Вече не се говори за суверенитет на държавите, а за Европейски суверенитет....
    Даже и Мунчо в Брюксел заговори на този език за енергийна независимост....за отбраната и сигурността....
    На вас може и да не ви е направило впечатление, че наратива е сменен, но на Мордорци им направи впечатление и късат мириZливите рубашки...
    За това явно и вчера направиха изявление, че работят в България с патриотични фракции, явно визираха Копейкин.... имат подписан документ за сътрудничество между Възраждане и Единна Раасея ...
    До къде ще разгърнат "патриотичната" си пропагандна кампания предстои да видим....И не само в България, а из целия ЕС ...

    Коментиран от #43

    15:25 29.05.2026

  • 41 Между ушите ти има само въздух

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "РФ е въздух под налягане !":

    без налягане.

    15:26 29.05.2026

  • 42 Даа...

    1 8 Отговор
    Румъния ще затвори генералното консулство на Руската федерация в Констанца, след като дрон повреди жилищна сграда в южната част на страната.
    Това заяви президентът Никушор Дан - той обвини Русия за „сериозния инцидент“ с падането на дрон върху жилищна сграда в Галац. Генералният консул на Русия в Констанца е обявен за персона нон грата.

    Коментиран от #45

    15:26 29.05.2026

  • 43 Да, прави ни впечатление че нямаме вече

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Европа или евразийска кенF":

    ...държава, България не съществува, закрита е

    15:27 29.05.2026

  • 44 Добри новини

    2 4 Отговор
    Държавният ВЦИОМ фиксира ново понижение на рейтинга на Путин, което се случи въпреки промяната в методиката за провеждане на анкетата. По данни на социологическия център, в периода от 18 до 24 май одобрението за работата на Путин на поста президент е било 67,5% от респондентите, което е с 1,9 процентни пункта (п. п.) по-малко в сравнение със седмица по-рано. Същевременно делът на руснаците, които не одобряват работата на президента, е нараснал с 1 п. п., до 20,9%. За същия период доверието към Путин е намаляло с 0,1 п. п., до 73,7%, а недоверието — с 0,6 п. п., до 20,6%.

    15:28 29.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нека да има референдум във всяка държава

    8 2 Отговор
    от ЕС дали да бъде предоставяна каквато и да е помощ на Украйна.

    Иначе, всеки гражданин да бъде свободен да си дарява средствата,
    банковите сметки или да ходи на украинския фронт.

    15:29 29.05.2026

  • 47 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?В Иран го пуснаха.

    15:30 29.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Всичко от московия е лъжа и измама !

    3 10 Отговор
    Докато мъжете им ругаят Запада, съпругите на кремълските патрони се стремят да отменят личните си санкции и да посещават ЕС. Съпругата на главния изпълнителен директор на „Ростех“ Екатерина Игнатова и съпругата на Дмитрий Песков, Татяна Навка, заведоха дела в Съда на ЕС. Те се стремят да отменят санкциите, наложени им заради връзките им с елита на Кремъл и използването на неговите активи. Други членове на руския елит правят също подобни опити. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #54

    15:30 29.05.2026

  • 50 Атина Палада

    2 7 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    15:31 29.05.2026

  • 51 Ако Румъния реши, нека да обяви война

    13 3 Отговор
    на Русия.

    А онези, които пишат тук против Русия нека да ходят доброволци и да си изпълнят задълженията по член 5 от устава на НАТО.

    Коментиран от #58

    15:31 29.05.2026

  • 52 Някой

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Цеко":

    В Загреб падна украински дрон. Или вече забрави?

    15:35 29.05.2026

  • 53 Умен атлантик

    7 1 Отговор
    Абе,манете го тоя дрон в Румъния. Кажете тия по нашето Черноморие, Финландия,Литва, Полша, Гърция и т.н кво правим с тях. От къде идват и що не се казва какви са???

    15:36 29.05.2026

  • 54 Това си го копирал дума по дума опорка

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    на ПП-ДБ.

    Отпреди 3 часа е пуснато от троловете на Лама Мирчев във нета, а на теб явно ти плащат да го разпространяваш това. Даже ти знам името.

    15:36 29.05.2026

  • 55 Ха хи хо

    5 0 Отговор
    Време е за летището в Жешов, Полша. Ама не дронове а Лешници/Орешници. Е тогава да цирикат, ако ще и война да обявяват. Те и без това е водят!

    15:37 29.05.2026

  • 56 Воват

    1 1 Отговор
    Местя го!

    15:38 29.05.2026

  • 57 1234

    3 2 Отговор
    15ч. 30 мин. в цяла украина е обявена въздушна тревога. Стратегическата авиация на Русия е във въздуха, черноморскя флот действа по тревога.

    15:38 29.05.2026

  • 58 И България, моля!

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ако Румъния реши, нека да обяви война":

    Да обявим война на САЩ, Англия и Русия, както през 1944 година. Тъкмо ще ни освободят от софийската политическа върхушка.

    15:39 29.05.2026

  • 59 Радев

    2 0 Отговор
    да си отваря ушите и очите и да влиза в час!

    Стига е защитавал Путлер.

    15:42 29.05.2026

  • 60 Ауууу, ти

    2 2 Отговор
    Да видиш! А за исраел нещо казаха ли???

    15:42 29.05.2026

  • 61 Московските BAPBAPИ !

    3 0 Отговор
    "Тази нощ руски дронове е удариха жилищен блок в Румъния, детска площадка и няколко жилищни сгради в Украйна."
    "Тази нощ ВСУ удари най-голямата рафинерия на Лукойл във Волгоград"

    Два свята, единия е излишен.

    15:42 29.05.2026

  • 62 А дали е така... пеят в песничката

    2 1 Отговор
    Кой... кой ще ти каже дали е от Русия или х0х0лска шмента капела!!!

    15:42 29.05.2026

  • 63 Джендаро Педермания

    2 1 Отговор
    може само да каже тръъц и нищо повече. Фашагите наzzzистки, пак ша ги посети руската мечка както преди 81 години.

    15:44 29.05.2026

  • 64 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    1 4 Отговор
    ВСУ набира мощ и скоро ще разкъса мършавата руска мечка.
    Слава Україні!

    Коментиран от #68

    15:45 29.05.2026

  • 65 Милото ми юрдечета,

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Цеко":

    дори и мозъчен нямаш да захлебиш. Укропонаzzистите ползват случая да провокират и нищо повече, ама на западналите пропадналяци не им стиска да започнат война с Русия, защото ще изгори ядрено за часове.

    15:48 29.05.2026

  • 66 о.з. фатмак, артелчик

    0 1 Отговор
    Другари, превзехме ли Покровск?

    Да чакаме ли на Дунав мост?

    Коментиран от #69

    15:51 29.05.2026

  • 67 Червените чугуни

    0 1 Отговор
    размахват ядрени бомби като тигана в кухнята!

    Това да не е са ви правите лопати на бахчата бе?!

    15:54 29.05.2026

  • 68 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Успокой се, кризата ти ще мине скоро. Лекарите ще предпишат нови, по-ефективни лекарства.

    15:54 29.05.2026

  • 69 Абе давайте с контранаступа

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "о.з. фатмак, артелчик":

    Вече стигнаате ли Лвов...

    15:58 29.05.2026

