Германия осъжда „безотговорното“ поведение на Русия след инцидент с дрон в Румъния

Германският канцлер Фридрих Мерц и външният министър Йохан Вадефул осъдиха това, което определиха като „безотговорно“ поведение на Москва, след като дрон се разби върху жилищен блок в румънския град Галац, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Мерц заяви, че навлизането на руски дронове в румънското въздушно пространство за пореден път показва стремеж към ескалация на конфликта в Украйна.

Той подчерта, че инцидентът потвърждава необходимостта от по-силно присъствие на НАТО по източния фланг и заяви, че Германия е готова „да защитава всеки сантиметър от територията на Алианса“.

От своя страна външният министър Йохан Вадефул посочи, че Русия продължава да представлява заплаха за колективната сигурност на Европа и подчерта, че отговорът трябва да бъде единство между съюзниците. Той изрази солидарност с Румъния и увери, че Германия ще продължи да подкрепя укрепването на отбранителните способности на Украйна и европейските държави в рамките на НАТО.

Румънските власти по-рано осъдиха инцидента, определяйки го като безпрецедентен, след като дрон падна върху жилищна сграда в Галац и причини леки наранявания на двама души.