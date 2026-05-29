Фицо призова за сдържаност след инцидента с дрон в Румъния

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази солидарност с Румъния и призова за умерен тон след инцидента, при който дрон удари жилищен блок в румънския град Галац по време на руска атака срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Фицо заяви, че подкрепя румънското правителство във връзка със случилото се, но същевременно предупреди срещу прибързани и остри реакции.

„Изразявам пълна солидарност с румънското правителство относно инцидента с дрон, призовавам за сдържаност при отправянето на силни изявления и отново подчертавам нуждата от незабавно започване на диалог между ЕС и Русия“, написа словашкият премиер.