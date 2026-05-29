Фицо призова за сдържаност след инцидента с дрон в Румъния

29 Май, 2026 13:25 1 013 29

Словашкият премиер настоя за диалог между ЕС и Русия след удара в Галац

Фицо призова за сдържаност след инцидента с дрон в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази солидарност с Румъния и призова за умерен тон след инцидента, при който дрон удари жилищен блок в румънския град Галац по време на руска атака срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Фицо заяви, че подкрепя румънското правителство във връзка със случилото се, но същевременно предупреди срещу прибързани и остри реакции.

„Изразявам пълна солидарност с румънското правителство относно инцидента с дрон, призовавам за сдържаност при отправянето на силни изявления и отново подчертавам нуждата от незабавно започване на диалог между ЕС и Русия“, написа словашкият премиер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Путлер е кл0 ун

    Коментиран от #7

    13:25 29.05.2026

  • 2 Орбан

    Фицо е пътник.

    13:28 29.05.2026

  • 3 Тома

    Да не забравяме че вчера украински дрон е ударил танкер в турски черноморски води.Този в Галац е също украински

    13:30 29.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тя Украйна ще си ги оправи

    Ние няма Нужда да се бъркаме

    13:31 29.05.2026

  • 6 Свиня

    Ничщо чудно че на фронта губят от Украйна

    13:31 29.05.2026

  • 7 Не!!!!

    До коментар #1 от "666":

    Путин е доказан Педофил
    Вече с Паркинсон

    13:32 29.05.2026

  • 8 Дон Корлеоне

    Хаяско пусна ли интернета?В Иран го пуснаха.

    13:33 29.05.2026

  • 9 Дъртата Бункерна Мумия

    Ще се бие до последната Свиня

    13:34 29.05.2026

  • 10 И какво като е Педофил?

    До коментар #7 от "Не!!!!":

    В Русия за Путин Всичко е ОК
    Законите той си ги пише

    13:36 29.05.2026

  • 11 Факти

    Ходи моли господаря ти Путин да си изтегли рашистите.

    13:37 29.05.2026

  • 12 Много ме кефят Руснаците

    Как Бодро поемат Дроновете със телата си

    Просто Красита

    13:38 29.05.2026

  • 13 Българин

    Вчера украински дронове наказаха руски петролни танкери от сенчестият флот в Черно море.

    13:39 29.05.2026

  • 14 Топа на Топа

    До коментар #12 от "Много ме кефят Руснаците":

    Няма нищо по Красивл от руснак разглобяващ се от Удар с дрон

    Очаквайте много и качествени Филми за Руско Украинската Война

    13:40 29.05.2026

  • 15 Симеон

    До коментар #3 от "Тома":

    Да. Ударил е не един а три танкера на руЗкия пиратски флот

    13:46 29.05.2026

  • 16 Тоя откъде Изпълзя

    Орбан откакто го нема

    Мълчи като Плъх .

    13:48 29.05.2026

  • 17 Писар

    До коментар #10 от "И какво като е Педофил?":

    Сам си пишеш, и сам си отговаряш!

    13:48 29.05.2026

  • 18 Нали затова

    До коментар #12 от "Много ме кефят Руснаците":

    Им плащат.

    ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    13:49 29.05.2026

  • 19 Прогресивна България

    Фицата е изключително разумен политик. Дано и Генерал Румен Радев се присъедини към него в призива за деескалация. Не трябва от мухата да правим слон. Все пак едва двама са пострадали и то леко ранени

    13:50 29.05.2026

  • 20 Е нали съобщиха,

    че дронът е украински?

    13:54 29.05.2026

  • 21 Лука

    Първо докажете , ЕДНОЗНАЧНО, че дрона е бил руски !!!

    13:55 29.05.2026

  • 22 ТИР

    Тия натОвци колко оръжие дадоха на зеления да замяра РФ а сега за някакъв дрон по незнайни причини попаднал на румънска територия Ревът ...

    13:57 29.05.2026

  • 23 Мирчо Спасов

    Търтея неудачник, използващ,,,Путлер,Пусин,,и тем подобни гълвотий,,,,Е от Карлово! По цял ден троли на компа,,,,

    14:00 29.05.2026

  • 24 Баба ти от Украина

    Скоро и дрон над Словакия И тогава се сДЪРЖАЙ пак продажник

    14:02 29.05.2026

  • 25 Атина Палада

    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    14:04 29.05.2026

  • 26 Винаги ще питам

    А защо мълчат руските ф ашаги

    14:04 29.05.2026

  • 27 ПЛАЩАТ ИМ ДЕ ДОВИЯ

    До коментар #18 от "Нали затова":

    Мелничка за Месо и кухненска дъска за рязане на зеленчуци на вдовиците.

    14:06 29.05.2026

  • 28 оня с коня

    До коментар #20 от "Е нали съобщиха,":

    В статия от днес във Факти/6,56 ч/ пише черно на бяло че "Руски дрон удари жилищна сграда в Галац",ти обаче си Нефелен/явно по рождение/ и само хабиш прочетеното щото не го разбираш.

    14:13 29.05.2026

  • 29 дончичо

    До коментар #21 от "Лука":

    Мътиш ,не мътиш-ще те изям! цитат,читанка,първи клас,1968година

    14:14 29.05.2026

