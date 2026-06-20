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Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"

Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"

20 Юни, 2026 20:29, обновена 20 Юни, 2026 20:38 6 618 146

  • зеленски-
  • скот бесент-
  • сащ-
  • министър-
  • украйна

Информацията е от новата книга „Смяна на режима“ на известните разследващи журналисти от New York Times Маги Хаберман и Джонатан Суан

Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.

Информацията за това излезе наяве от новата книга „Regime Change“ („Смяна на режима“) на известните разследващи журналисти от New York Times Маги Хаберман и Джонатан Суан.

Според изтекли откъси от книгата, в неофициални разговори Бесент е наричал Зеленски „Мистър Бийн на крек“. Това е станало по време на опитите му да убеди президента Доналд Тръмп да не приема украинския лидер в Овалния кабинет.

Авторите на книгата разкриват, че това не е единствената обида. Финансовият министър е наричал Зеленски още „дете със специални нужди“ и „малък малоумник“.

Зад кулисите отношенията между двамата политици са ескалирали до открит конфликт. По време на преговори в Киев за споразумение относно критичните минерали на Украйна, Бесент и Зеленски са провели яростен 45-минутен разговор на висок тон, в който буквално са си крещели.

Разкритията хвърлят светлина върху огромното напрежение между администрацията на Тръмп и Киев през първата половина на 2025 г..

Според политически анализатори, подобен език от страна на ключов американски министър показва дълбокото разделение и трудностите в дипломатическите отношения между двете страни в настоящия геополитически контекст.

Към момента нито Скот Бесент, нито официални представители на Белия дом или Киев са коментирали официално твърденията в книгата.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдията

    155 19 Отговор
    Нищо невярно не казал, може би само дрогата е объркал. И доста дипломатично се е изказал за психическото състояние на клоуна.😂

    Коментиран от #20, #54

    20:40 20.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наркозеления

    133 19 Отговор
    Здравейте аз съм вашия кокаинов фюрер

    Коментиран от #81, #96

    20:41 20.06.2026

  • 4 точка

    112 15 Отговор
    Този и аз сме на едно мнение !!! Мен защо ме триете?

    Коментиран от #25

    20:41 20.06.2026

  • 5 1488

    26 111 Отговор
    масово събират като добитък всичко живо от улиците на масква и го тикат на фронта

    Коментиран от #39, #83

    20:41 20.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    83 16 Отговор
    Мистър Скот Бесент е легенда

    Коментиран от #50

    20:41 20.06.2026

  • 8 4и4ко 4епел

    81 12 Отговор
    Все едно Чалга Трифоноф управлява Украйне хаха

    20:43 20.06.2026

  • 9 Зеленски

    30 48 Отговор
    А рижавият е ГОЛЯМ МАЛОУМНИК!

    20:44 20.06.2026

  • 10 С една дума

    54 10 Отговор
    малоумник.

    20:45 20.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    96 16 Отговор
    Казал си е истината човека - време е Зеля да бъде изхвърлен!

    20:45 20.06.2026

  • 12 наблюдател

    15 88 Отговор
    Книга написана по поръчка и заплащане от масква - който плаща поръча музиката

    Коментиран от #27, #41

    20:45 20.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да,бе

    61 12 Отговор
    Това си е ясна отдавна,но кого подкрепят еврофюрерите тогава и какво всъщност е определението за украински народ и има ли такива животни на планетата...Само далавери,скидки и да са нещо повече,а всъщност безполезна салотор...

    20:47 20.06.2026

  • 16 Хилари Клинтън

    12 65 Отговор
    И този е един журналист, полезен идиот като Тъкър Карлсън!

    Коментиран от #137

    20:47 20.06.2026

  • 17 тоа

    31 6 Отговор
    дето мъска му казваше по тъп от чувал с тухли?

    20:48 20.06.2026

  • 18 стоян георгиев

    16 50 Отговор
    Зеленски точно такива ги обича...клоун бил наркоман бил тъп...дайте парите и без обяснения....наигра ги и всичките като почнеш от путин та стигнеш до тия клоуни.мошенниците не харесват зеленски и има защо!

    20:49 20.06.2026

  • 19 Сила

    10 31 Отговор
    Скот ( скотина ) ...
    Кво повече ...??!

    20:49 20.06.2026

  • 20 Зеленски

    9 34 Отговор

    До коментар #1 от "Съдията":

    не е на крек,на московски нефт е....

    20:49 20.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Клати Курти

    36 7 Отговор
    Че кване тази хохохолска Па4а Зелен със Ски за да крещи на америкнски финансов министър ?

    Коментиран от #91

    20:50 20.06.2026

  • 23 Какво ли ще кажат за Радев след време?

    6 26 Отговор
    Нали иска да им изгони самолетите от София?

    20:51 20.06.2026

  • 24 българин

    31 17 Отговор
    Явно не само рижият клоун, а и шайката малоумници около него са нагли, хлевоусти идиоти далече от действителността.

    20:51 20.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сила

    44 7 Отговор
    Умирисания брадат хазарин ,нещо за много специален се е взел ,май руснаците вече са го вкарали в списъка за отстрел .

    Коментиран от #62, #72, #84

    20:52 20.06.2026

  • 27 И Киев е Руски

    30 5 Отговор

    До коментар #12 от "наблюдател":

    КьораФ наБЛЮдател

    20:53 20.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЖАЛКИ АТЛАНТИ

    52 7 Отговор
    Вече всички им казват истината в очите - ПЪЛНИ НЕЩАСТНИЦИ, ИМАТ ДА ВРЪЩАТ 350 МИИЛАРДА.

    20:54 20.06.2026

  • 30 Хахаха!🎺🥳😀

    50 9 Отговор
    Зеленски проявява прекалено голяма надменност за един бивш провинциален комик. Сякаш е станал император на Руската империя. Парите развалят човека.

    Коментиран от #31

    20:54 20.06.2026

  • 31 Еврокопейкa

    16 38 Отговор

    До коментар #30 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ами да - така, с усмивка на уста Зеленски накара бункерния да внася бензин от Беларус, Казахстан, Южна Корея и Китай. Не ви ли е неудобно, путинисти, един комик да "разкаже играта" на матушката ви?

    Коментиран от #34, #45, #51

    20:56 20.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Господин Тръмп

    26 7 Отговор
    Да обяви петролни санкции на Европа, да блокира сметките на европейските фирми и физически лица, докато не изплатят дълговете към САЩ.

    20:58 20.06.2026

  • 34 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    45 10 Отговор

    До коментар #31 от "Еврокопейкa":

    За да не разбираш, че зеления наркоман и бандерфашистите са обречени.

    Коментиран от #42

    20:58 20.06.2026

  • 35 койдазнай

    10 30 Отговор
    Все пак Скот Бесент е служител на сорос и демонстративен гей!
    Какво друго очаквате от него?!?

    20:59 20.06.2026

  • 36 az СВО Победа 81

    30 7 Отговор
    Наркетата едва ли ще посрещне следващата пролет...

    20:59 20.06.2026

  • 37 Мистър Бийн на крек

    30 5 Отговор
    Хахахахаха

    20:59 20.06.2026

  • 38 Някой трябваше

    29 5 Отговор
    да го каже на розавинкавите ......но те няма да го разберат защото капацитетът е недостатъчен . Първо трябва да им се имплантира сиво вещество и след това да ги учиш. Но пък ме кефи......

    20:59 20.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Г7 СЪС ВКИСНАЛО ЗЕЛЕ

    33 5 Отговор
    Явно на последната гьой среща на Г7 на Дони окончателно му е писнало от макрон, рюте, зеления и останалите гьоеве. Тежко и на Европа.

    21:00 20.06.2026

  • 41 Механик

    32 4 Отговор

    До коментар #12 от "наблюдател":

    Опитваш се да кажеш, че финансовия министър на САЩ е "копейка"?? М?
    Ептен превърте в тия жеги. А ша доада и по-жежко. На съ напиняй много, че да не ядат близките ти жито.

    21:01 20.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Вишис

    9 33 Отговор
    Кой е тоя, бе? Тоя трябва да целува краката на Зеленски! Ще стане световноизвестен благодарение на него, и това е целта на оплювaнето! Зеленски му е ракета носител!

    Коментиран от #49

    21:02 20.06.2026

  • 44 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    35 4 Отговор
    Щял да бяга. Трудни времена идват за бандерфашистите.

    21:03 20.06.2026

  • 45 Москва гори

    8 25 Отговор

    До коментар #31 от "Еврокопейкa":

    Снимките от Москва са фалшификат. Москва се пази от троен обрач безаналогово ПВО , което може да свали и летяща чиния. Там са С300,400,500,600,700,800, там са Панцири, Манцири и други ири. В небето летят най-добрите безаналогови самолети в света Су30,35,37,57,67,87 и още МиГ 29 и женската версия за жени пилоти МиГ69 . Ако не ми вярвате питайте нашият Резидент ака бивш президент ака настоящ премиер. 😉 🙂 🙂

    Коментиран от #52

    21:03 20.06.2026

  • 46 Републиканец

    22 4 Отговор
    ЕС дължи пари на САЩ за Ленд Лиза, плана Маршал, защитата по време на Студента война и последно за изпратените в Европа пари и оръжие, които Европа подари на Украйна. Това не са $350, а хиляди милиарди.

    Коментиран от #141

    21:04 20.06.2026

  • 47 Българин

    35 4 Отговор
    Всичко е вярно дотук зa клоуна.Луди са тези,които му вярват-Западна Европа и някои от Източна.Много добре ги лъже.

    21:04 20.06.2026

  • 48 А ГДЕ

    31 5 Отговор
    Кая Калас? И тя е с интелект хлебарка.

    21:05 20.06.2026

  • 49 Пръдльооо

    24 7 Отговор

    До коментар #43 от "Вишис":

    Тихоо ! Тихо пррррд льооо ,този е финансов министър на Сащ ,а ти кой беше бре Утре Пак ?

    Коментиран от #69

    21:05 20.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян георгиев

    8 23 Отговор

    До коментар #31 от "Еврокопейкa":

    Копея не се усеща че като вика на зеленски клоун се самоунижава.щом един наркоман и клоун може да причинят подобни неща на руската армия то каква е тази армия?

    Коментиран от #55, #61

    21:07 20.06.2026

  • 52 Доктор Рачо Петров

    15 4 Отговор

    До коментар #45 от "Москва гори":

    Гори на май. кятти. миррри.злйфффката ,че е хванала болести от Венера ☝️.

    Коментиран от #60

    21:09 20.06.2026

  • 53 АМЕРИКАНЦИТЕ НЯМА ДА ПРОСТЯТ

    29 5 Отговор
    Че малкия лъжлив еврей и британците им откраднаха 400 МИЛИАРДА.

    21:09 20.06.2026

  • 54 Дзак

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Съдията":

    Явно тук има разбирач!

    Коментиран от #58

    21:09 20.06.2026

  • 55 Еврокопейкa

    8 27 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    П у т л е р беше посредствен агент на КГБ и напълно естествено стигна до този момент в който няма връщане назад и за него и за Русия . Парадчето пък беше жива подигравка с руснаците и самите престъпници в Кремъл .

    21:10 20.06.2026

  • 56 Ясновидец

    7 17 Отговор
    Целият екип около Оранжевия са пълни кретени!

    21:10 20.06.2026

  • 57 С ДВЕ ДУМИ

    24 3 Отговор
    Се намери и американец да му го Рене, че е боклук!

    21:10 20.06.2026

  • 58 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #54 от "Дзак":

    Човека явно е опитвал от всичко.

    21:10 20.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Пъстър свят

    8 3 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Ейй мин.дилл ,не се и опитвай да имитираш Големия стоян георгиев ,прочут всред стотиците си фенове с палавия си и закачлив характер и винаги дежурната стилна тясна яка !

    Коментиран от #63

    21:12 20.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Доктор Рачо Петров

    8 4 Отговор

    До коментар #60 от "Тихо ватнишки примат":

    Тихо ще викаш ,на ба.щасси пеннн.делл еппи лирран ☝️😬!

    Коментиран от #67

    21:14 20.06.2026

  • 66 кожас

    13 5 Отговор
    Лесно може да заспи дълбок сън това зелено адово из..адиеНо не му е времето сега.Трябва да е мазно и и за назидание.

    21:14 20.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ

    21 5 Отговор
    Чудно ми е какво ще правят еврогьоевете тогава.

    21:15 20.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Наблюдател

    7 20 Отговор
    Истината е, че малкият мистър Бийн не се пречупи, не изпусна юздите, получава своето, докато великият миротворец и завоевател Доналд и екипът му станаха за посмешище.

    21:16 20.06.2026

  • 71 Ами

    17 5 Отговор
    Не е грях да кажеш истината, особено когато всеки с поне малко акъл в главата си може да я види... Още по-добре е, че са го казали и в книга

    Коментиран от #82

    21:16 20.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Баце

    18 7 Отговор
    Ама човека си е много точен в квалификациите, просто е казал на глас истината.

    21:17 20.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Малоумник

    12 1 Отговор
    Ха-ха-ха...

    21:20 20.06.2026

  • 76 Наблюдател

    9 17 Отговор
    И изобщо, няма никакво значение в този случай Зеленски еврей ли е или православен славянин, нисък ли е или висок, смешен или страшен. Путин нападна Украйна без причина, без оправдание и без смисъл, а не обратното.

    21:20 20.06.2026

  • 77 Пръдльооо

    6 4 Отговор

    До коментар #69 от "Вишис":

    Вишис не Вишис ,оставаш си един осс.ранн пррррд льооо 😂🍌😂!

    Коментиран от #90

    21:20 20.06.2026

  • 78 Еми какво да кажем,освен-

    15 5 Отговор
    Прав е човека!

    21:22 20.06.2026

  • 79 не може да бъде

    11 4 Отговор
    Това сериозно ли е!?за пръв път чувам ..това крек и т.н.!?Аз си мисля че по-скоро става дума за маймуна с граната ..но не смея да твърдя защото като гледам какво правят западните лидери може би Зеленски е нещо като Кашпировски - буквално ги е хипнотизирал !?

    21:22 20.06.2026

  • 80 Луд

    14 4 Отговор
    Тоя вече го харесвам без да го познавам .

    Коментиран от #85

    21:22 20.06.2026

  • 81 Тоя да не продава дрога на...

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наркозеления":

    ...Димитровградският пазар...🤣!

    21:23 20.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Ей за тва съм Тука, да ви хващам лъжите за Москва.

    21:24 20.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Друг Луд

    7 1 Отговор

    До коментар #80 от "Луд":

    Не си само ти!
    И аз...и аз...!

    21:25 20.06.2026

  • 86 Чиниш ми се

    8 2 Отговор

    До коментар #82 от "Чиниш ми се":

    ПП гьоотт.веррен ,истински лама ,петрохански пидди раzzин☝️!

    21:26 20.06.2026

  • 87 ЧИНИ МИ СЕ...!

    7 1 Отговор

    До коментар #82 от "Чиниш ми се":

    Че го знаеш от богат личен опит!

    21:26 20.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Дзак

    2 0 Отговор
    Явно войната в Украйна му играе по нервите!

    21:27 20.06.2026

  • 90 Вишис

    2 7 Отговор

    До коментар #77 от "Пръдльооо":

    Привърших те пpъдльо! Няма кво да се занимавам с деца! Като ти гледам детските картинки, още имаш проблеми със словото и не си израсъл детското!

    Коментиран от #98

    21:28 20.06.2026

  • 91 Крещял Зелко,ама...

    15 3 Отговор

    До коментар #22 от "Клати Курти":

    ...накрая клекна и си даде редко земните минерали на Тръмп...!

    21:29 20.06.2026

  • 92 Силата се завръща

    6 2 Отговор

    До коментар #84 от "Сила":

    Обещавам ,че няма да ползвам ника Сила ,ако ми дууу хашш пред камерна публика 😂😂😂!

    Коментиран от #95

    21:29 20.06.2026

  • 93 604

    14 3 Отговор
    Туй е фашистка хунта ве люмпини...самият зеля ни бяши но стана......имат традиции там..поляците знаят и помнят. Цялата война е едно шибвъано недоразумение провокирано от уса...

    21:30 20.06.2026

  • 94 Има светлина в тунела!

    17 3 Отговор
    Такава статия да мине през цензурата...?!?!

    21:31 20.06.2026

  • 95 Дзак

    11 2 Отговор

    До коментар #92 от "Силата се завръща":

    Поредна гейдрама във факти.бг!

    Коментиран от #99, #101

    21:32 20.06.2026

  • 96 Ха ха

    4 14 Отговор

    До коментар #3 от "Наркозеления":

    Който добре унищожава Матушката.Позора за россиюшка е огромен как един "наркоман" днес бомби крепостните.
    Представям се ако не беше "наркоман"....ВСУ в МАЦква .

    21:32 20.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Пръдльооо

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Вишис":

    Кво ,искаш да ми дууу хашшш ли ?Постни снимка бе ,дрррт пергич ,ако си симпатяга може и да се уредиш ,че и с 10 €врака мога да те закича .

    Коментиран от #109

    21:36 20.06.2026

  • 99 Силата се завръща

    3 3 Отговор

    До коментар #95 от "Дзак":

    Ние гейовете сме единни и солидарни ,кое не ти хареса ?

    Коментиран от #143

    21:38 20.06.2026

  • 100 Кмета

    11 2 Отговор
    Някой знае ли изобщо колко милиарда от нашите пари е "усвоил" този уж президент...

    21:38 20.06.2026

  • 101 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #95 от "Дзак":

    Пак са го изгонили да дреме на пейката пред входа и да проси цигари от минувачите ...несретник !!!

    Коментиран от #105

    21:38 20.06.2026

  • 102 ?????

    13 1 Отговор
    Ха ха.
    Като в приказката някой си е позволил да каже че царят е гол.
    И кво?
    Всички тва го знаят.

    21:39 20.06.2026

  • 103 Види ми се

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Чиниш ми се":

    че осмукваш голи охлюви в уличките до женския пазар... Да ти е сладко

    21:40 20.06.2026

  • 104 Вишис

    2 10 Отговор
    Скот Бесент! Изключително подходящо име! Зеленски въпреки критичното положение, не си е позволявал такива думи през тези години! Зеленски е дипломат, а не пpостак!

    Коментиран от #107

    21:43 20.06.2026

  • 105 Дзак

    7 2 Отговор

    До коментар #101 от "Сила":

    Абе не си ли решихте проблемите на Прайда миналата събота ?

    Коментиран от #112, #116

    21:43 20.06.2026

  • 106 Министърът на финансите на САЩ:

    11 1 Отговор
    Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"🤣😀🤣😀❗

    21:44 20.06.2026

  • 107 Сила

    7 3 Отговор

    До коментар #104 от "Вишис":

    Къв дипломат е този парцал бе ,хората с костюми за официални срещи ,джуджето стори пакост със умирисан черен пуловер с който сигурно и спи .

    Коментиран от #110, #113

    21:46 20.06.2026

  • 108 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор
    Министърът на финансите на САЩ е пропуснал епитета "пpостак" хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣 ❗

    21:46 20.06.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Есвеото достигна до Тюмен

    1 2 Отговор
    На 2000 километра от границата.

    21:49 20.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "Сила":

    Стига проси , че се стъмни ...събери фасовете от кошчетата и си бегай дома !!!

    Коментиран от #118

    21:52 20.06.2026

  • 114 Пръдльооо

    1 4 Отговор

    До коментар #109 от "Вишис":

    Ква казарма те гони бе ,дядка ,аз съм от поколениетоДжен Z ,след 2000, давай дирекно по темата :искаш ли да го лигавиш ?

    Коментиран от #117, #120, #123

    21:52 20.06.2026

  • 115 Дон Корлеоне

    1 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    21:53 20.06.2026

  • 116 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "Дзак":

    Тоя е импотентен и латентен ...никъде не го искат !!! Наритват го отсекъде ...

    Коментиран от #122

    21:53 20.06.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "Сила":

    Мисля ,че бях безпределно ясен ,пура с мустаци пред публика би ли пушил ?

    Коментиран от #126

    21:54 20.06.2026

  • 119 Капитан Движуха

    1 2 Отговор
    Оставете тия глупости, Ами вижте Капитан Движуха как храбро брани матушка Русия от фашистка Украйна 😂

    21:55 20.06.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Капитан Движуха

    2 4 Отговор
    Храбрия руски богатир Бай Пун Дьо

    21:57 20.06.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Интересно

    5 1 Отговор
    За разлика от езика на Бесент тук се трият много по-леки квалификации за зеления клоун

    21:59 20.06.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Сила":

    Фасовете в пликче и бегом в панелката !!!

    22:00 20.06.2026

  • 127 Дон Турболенто

    0 2 Отговор

    До коментар #125 от "Дон Турболенто":

    Добре, че НЕ можеш да осъзнаеш

    22:02 20.06.2026

  • 128 ШегаДжията

    3 2 Отговор

    До коментар #122 от "Дон Корлеоне":

    Кайте честно ,не е ли Мистър Бийн на крек ?

    Коментиран от #140

    22:03 20.06.2026

  • 129 Сила

    1 1 Отговор
    Аз съм джентълмен със стил и предпочитам кубински пури с мустаци !

    Коментиран от #133

    22:04 20.06.2026

  • 130 Вишис

    1 2 Отговор

    До коментар #125 от "Дон Турболенто":

    Както всички виждаме, лaйната са ти в ycтата и в момента ги бълвaш, защото в твоята yста друго няма! Толкоз! И теб та приключих! Наслаждавай се на отговора!

    Коментиран от #135

    22:05 20.06.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Пръдльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "Вишис":

    Дядка ,явно на младини преди да станеш "Вишис" си е...ал на дядо си магаричката 😂🍌😂!

    22:06 20.06.2026

  • 133 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Сила":

    Фасовете , огризките от дюнера и домой ...

    Коментиран от #134

    22:08 20.06.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Вишис":

    Ей дъртак ,я се дръж прилично ,че ще ми налапаш ръкава !

    22:13 20.06.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Айляк

    2 1 Отговор
    Зеле изобщо не му е мястото там, където е в момента.
    Същата работа и с Калас.
    А за Мърсулата да не говорим - една от най-големите грешки в историята на европейската политика.
    Като прибавим и сбъркан Рютко начело на натю и разбираш, че нещата изобщо не са както трябва в Европа.
    Но пък точно такива правят и най-големите мизерии те само в Европа, но и по света.
    Пиперлив език на Скот Бесенг като за книга, но пък е обрисувал Зеленски в цялата му същност 1 към 1.
    Много хора си мислят същото за Зеле, но малко хора могат да си го позволят публично.

    Коментиран от #146

    22:19 20.06.2026

  • 140 Сериозният!

    2 0 Отговор

    До коментар #128 от "ШегаДжията":

    Честно!
    Точно Той е...- Същият на 100%!

    22:20 20.06.2026

  • 141 Малко си объркал

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "Републиканец":

    Европа си е платила всичко , Русия - нищо . Лъжите не винаги вървят , ша да знаеш . Все има някой дето е в час . Не минават , разумееш ?

    22:24 20.06.2026

  • 142 ТОЧНО ТАКИВА

    0 2 Отговор
    РУСКИ КАЛНИЦИ СЕ ОПИТВАХА
    ДА НАБУТАТ ИДЕЯТА НА ТРЪМП
    ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ Е ЛОШ

    ПО ТОВА ВРЕМЕ

    ПУТИН БЕШЕ АБСОЛЮТНО СИГУРЕН:

    САЩ ЩЕ ОТСТРАНЯТ ЗЕЛЕНСКИ ДО КРАЯ НА ЛЯТОТО

    БЕШЕ 2025 ГОДИНА .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ОКАЗА СЕ ЧЕ АГЕНТ КРАСНОВ Е МНОГО ПО
    ЛУД ОТ ОЧАКВАНОТО.

    22:26 20.06.2026

  • 143 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Силата се завръща":

    Халюцинации!

    22:26 20.06.2026

  • 144 Евроатлантизъм сър

    1 0 Отговор
    Истеричната русофобия не е за първи път в Западна Европа. Полша не издържа на кредитната финансова подкрепа, дарения без никаква перспектива за връщане на Украйна. И сбогом медала на Зеленски, бил фашага, Бандера избил над 100 000 поляци . До 9 септември, Царство България и„е избило само 50 000 евреи, още толкова комунисти и земеделци. Задава се нов Народен съд, този път строг и справедлив.

    22:26 20.06.2026

  • 145 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Просроченият заплаши, че ще се нанасят удари по НПЗ и по други промишлени обекти в Беларус.

    Брюксел и Лондон чрез наркетата от Киев с всички сили се мъчат да ескалират войната. Нямат друг избор, вълната на кризата, която ще удари света тази есен ще ги удави.

    22:27 20.06.2026

  • 146 АШЛАК

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "Айляк":

    ТОЧНО ТАМ МУ Е МЯСТОТО.

    ТОЧНО ЧОВЕКЪТ
    КОЙТО ПОДПАЛИ

    НАЙ ОХРАНЯВАНИЯ ГРАД В СВЕТА

    МАЦКВА

    ХАХА ХАХАХА

    ДА ВИДИ ВСЕКИ КАКВО

    ЖАЛКАРЧЕ Е БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД

    ПУТКЕР

    22:29 20.06.2026