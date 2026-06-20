Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"🤣😀🤣😀❗

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.
Информацията за това излезе наяве от новата книга „Regime Change“ („Смяна на режима“) на известните разследващи журналисти от New York Times Маги Хаберман и Джонатан Суан.
Според изтекли откъси от книгата, в неофициални разговори Бесент е наричал Зеленски „Мистър Бийн на крек“. Това е станало по време на опитите му да убеди президента Доналд Тръмп да не приема украинския лидер в Овалния кабинет.
Авторите на книгата разкриват, че това не е единствената обида. Финансовият министър е наричал Зеленски още „дете със специални нужди“ и „малък малоумник“.
Зад кулисите отношенията между двамата политици са ескалирали до открит конфликт. По време на преговори в Киев за споразумение относно критичните минерали на Украйна, Бесент и Зеленски са провели яростен 45-минутен разговор на висок тон, в който буквално са си крещели.
Разкритията хвърлят светлина върху огромното напрежение между администрацията на Тръмп и Киев през първата половина на 2025 г..
Според политически анализатори, подобен език от страна на ключов американски министър показва дълбокото разделение и трудностите в дипломатическите отношения между двете страни в настоящия геополитически контекст.
Към момента нито Скот Бесент, нито официални представители на Белия дом или Киев са коментирали официално твърденията в книгата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съдията
Коментиран от #20, #54
20:40 20.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Наркозеления
Коментиран от #81, #96
20:41 20.06.2026
4 точка
Коментиран от #25
20:41 20.06.2026
5 1488
Коментиран от #39, #83
20:41 20.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
Коментиран от #50
20:41 20.06.2026
8 4и4ко 4епел
20:43 20.06.2026
9 Зеленски
20:44 20.06.2026
10 С една дума
20:45 20.06.2026
11 ДрайвингПлежър
20:45 20.06.2026
12 наблюдател
Коментиран от #27, #41
20:45 20.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да,бе
20:47 20.06.2026
16 Хилари Клинтън
Коментиран от #137
20:47 20.06.2026
17 тоа
20:48 20.06.2026
18 стоян георгиев
20:49 20.06.2026
19 Сила
Кво повече ...??!
20:49 20.06.2026
20 Зеленски
До коментар #1 от "Съдията":не е на крек,на московски нефт е....
20:49 20.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Клати Курти
Коментиран от #91
20:50 20.06.2026
23 Какво ли ще кажат за Радев след време?
20:51 20.06.2026
24 българин
20:51 20.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сила
Коментиран от #62, #72, #84
20:52 20.06.2026
27 И Киев е Руски
До коментар #12 от "наблюдател":КьораФ наБЛЮдател
20:53 20.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЖАЛКИ АТЛАНТИ
20:54 20.06.2026
30 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #31
20:54 20.06.2026
31 Еврокопейкa
До коментар #30 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ами да - така, с усмивка на уста Зеленски накара бункерния да внася бензин от Беларус, Казахстан, Южна Корея и Китай. Не ви ли е неудобно, путинисти, един комик да "разкаже играта" на матушката ви?
Коментиран от #34, #45, #51
20:56 20.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Господин Тръмп
20:58 20.06.2026
34 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
До коментар #31 от "Еврокопейкa":За да не разбираш, че зеления наркоман и бандерфашистите са обречени.
Коментиран от #42
20:58 20.06.2026
35 койдазнай
Какво друго очаквате от него?!?
20:59 20.06.2026
36 az СВО Победа 81
20:59 20.06.2026
37 Мистър Бийн на крек
20:59 20.06.2026
38 Някой трябваше
20:59 20.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Г7 СЪС ВКИСНАЛО ЗЕЛЕ
21:00 20.06.2026
41 Механик
До коментар #12 от "наблюдател":Опитваш се да кажеш, че финансовия министър на САЩ е "копейка"?? М?
Ептен превърте в тия жеги. А ша доада и по-жежко. На съ напиняй много, че да не ядат близките ти жито.
21:01 20.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Вишис
Коментиран от #49
21:02 20.06.2026
44 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
21:03 20.06.2026
45 Москва гори
До коментар #31 от "Еврокопейкa":Снимките от Москва са фалшификат. Москва се пази от троен обрач безаналогово ПВО , което може да свали и летяща чиния. Там са С300,400,500,600,700,800, там са Панцири, Манцири и други ири. В небето летят най-добрите безаналогови самолети в света Су30,35,37,57,67,87 и още МиГ 29 и женската версия за жени пилоти МиГ69 . Ако не ми вярвате питайте нашият Резидент ака бивш президент ака настоящ премиер. 😉 🙂 🙂
Коментиран от #52
21:03 20.06.2026
46 Републиканец
Коментиран от #141
21:04 20.06.2026
47 Българин
21:04 20.06.2026
48 А ГДЕ
21:05 20.06.2026
49 Пръдльооо
До коментар #43 от "Вишис":Тихоо ! Тихо пррррд льооо ,този е финансов министър на Сащ ,а ти кой беше бре Утре Пак ?
Коментиран от #69
21:05 20.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 стоян георгиев
До коментар #31 от "Еврокопейкa":Копея не се усеща че като вика на зеленски клоун се самоунижава.щом един наркоман и клоун може да причинят подобни неща на руската армия то каква е тази армия?
Коментиран от #55, #61
21:07 20.06.2026
52 Доктор Рачо Петров
До коментар #45 от "Москва гори":Гори на май. кятти. миррри.злйфффката ,че е хванала болести от Венера ☝️.
Коментиран от #60
21:09 20.06.2026
53 АМЕРИКАНЦИТЕ НЯМА ДА ПРОСТЯТ
21:09 20.06.2026
54 Дзак
До коментар #1 от "Съдията":Явно тук има разбирач!
Коментиран от #58
21:09 20.06.2026
55 Еврокопейкa
До коментар #51 от "стоян георгиев":П у т л е р беше посредствен агент на КГБ и напълно естествено стигна до този момент в който няма връщане назад и за него и за Русия . Парадчето пък беше жива подигравка с руснаците и самите престъпници в Кремъл .
21:10 20.06.2026
56 Ясновидец
21:10 20.06.2026
57 С ДВЕ ДУМИ
21:10 20.06.2026
58 Анонимен
До коментар #54 от "Дзак":Човека явно е опитвал от всичко.
21:10 20.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Пъстър свят
До коментар #51 от "стоян георгиев":Ейй мин.дилл ,не се и опитвай да имитираш Големия стоян георгиев ,прочут всред стотиците си фенове с палавия си и закачлив характер и винаги дежурната стилна тясна яка !
Коментиран от #63
21:12 20.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Доктор Рачо Петров
До коментар #60 от "Тихо ватнишки примат":Тихо ще викаш ,на ба.щасси пеннн.делл еппи лирран ☝️😬!
Коментиран от #67
21:14 20.06.2026
66 кожас
21:14 20.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ
21:15 20.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Наблюдател
21:16 20.06.2026
71 Ами
Коментиран от #82
21:16 20.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Баце
21:17 20.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Малоумник
21:20 20.06.2026
76 Наблюдател
21:20 20.06.2026
77 Пръдльооо
До коментар #69 от "Вишис":Вишис не Вишис ,оставаш си един осс.ранн пррррд льооо 😂🍌😂!
Коментиран от #90
21:20 20.06.2026
78 Еми какво да кажем,освен-
21:22 20.06.2026
79 не може да бъде
21:22 20.06.2026
80 Луд
Коментиран от #85
21:22 20.06.2026
81 Тоя да не продава дрога на...
До коментар #3 от "Наркозеления":...Димитровградският пазар...🤣!
21:23 20.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "1488":Ей за тва съм Тука, да ви хващам лъжите за Москва.
21:24 20.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Друг Луд
До коментар #80 от "Луд":Не си само ти!
И аз...и аз...!
21:25 20.06.2026
86 Чиниш ми се
До коментар #82 от "Чиниш ми се":ПП гьоотт.веррен ,истински лама ,петрохански пидди раzzин☝️!
21:26 20.06.2026
87 ЧИНИ МИ СЕ...!
До коментар #82 от "Чиниш ми се":Че го знаеш от богат личен опит!
21:26 20.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Дзак
21:27 20.06.2026
90 Вишис
До коментар #77 от "Пръдльооо":Привърших те пpъдльо! Няма кво да се занимавам с деца! Като ти гледам детските картинки, още имаш проблеми със словото и не си израсъл детското!
Коментиран от #98
21:28 20.06.2026
91 Крещял Зелко,ама...
До коментар #22 от "Клати Курти":...накрая клекна и си даде редко земните минерали на Тръмп...!
21:29 20.06.2026
92 Силата се завръща
До коментар #84 от "Сила":Обещавам ,че няма да ползвам ника Сила ,ако ми дууу хашш пред камерна публика 😂😂😂!
Коментиран от #95
21:29 20.06.2026
93 604
21:30 20.06.2026
94 Има светлина в тунела!
21:31 20.06.2026
95 Дзак
До коментар #92 от "Силата се завръща":Поредна гейдрама във факти.бг!
Коментиран от #99, #101
21:32 20.06.2026
96 Ха ха
До коментар #3 от "Наркозеления":Който добре унищожава Матушката.Позора за россиюшка е огромен как един "наркоман" днес бомби крепостните.
Представям се ако не беше "наркоман"....ВСУ в МАЦква .
21:32 20.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Пръдльооо
До коментар #90 от "Вишис":Кво ,искаш да ми дууу хашшш ли ?Постни снимка бе ,дрррт пергич ,ако си симпатяга може и да се уредиш ,че и с 10 €врака мога да те закича .
Коментиран от #109
21:36 20.06.2026
99 Силата се завръща
До коментар #95 от "Дзак":Ние гейовете сме единни и солидарни ,кое не ти хареса ?
Коментиран от #143
21:38 20.06.2026
100 Кмета
21:38 20.06.2026
101 Сила
До коментар #95 от "Дзак":Пак са го изгонили да дреме на пейката пред входа и да проси цигари от минувачите ...несретник !!!
Коментиран от #105
21:38 20.06.2026
102 ?????
Като в приказката някой си е позволил да каже че царят е гол.
И кво?
Всички тва го знаят.
21:39 20.06.2026
103 Види ми се
До коментар #82 от "Чиниш ми се":че осмукваш голи охлюви в уличките до женския пазар... Да ти е сладко
21:40 20.06.2026
104 Вишис
Коментиран от #107
21:43 20.06.2026
105 Дзак
До коментар #101 от "Сила":Абе не си ли решихте проблемите на Прайда миналата събота ?
Коментиран от #112, #116
21:43 20.06.2026
106 Министърът на финансите на САЩ:
21:44 20.06.2026
107 Сила
До коментар #104 от "Вишис":Къв дипломат е този парцал бе ,хората с костюми за официални срещи ,джуджето стори пакост със умирисан черен пуловер с който сигурно и спи .
Коментиран от #110, #113
21:46 20.06.2026
108 Хахаха!🎺🥳😀
21:46 20.06.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Есвеото достигна до Тюмен
21:49 20.06.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Сила
До коментар #107 от "Сила":Стига проси , че се стъмни ...събери фасовете от кошчетата и си бегай дома !!!
Коментиран от #118
21:52 20.06.2026
114 Пръдльооо
До коментар #109 от "Вишис":Ква казарма те гони бе ,дядка ,аз съм от поколениетоДжен Z ,след 2000, давай дирекно по темата :искаш ли да го лигавиш ?
Коментиран от #117, #120, #123
21:52 20.06.2026
115 Дон Корлеоне
21:53 20.06.2026
116 Сила
До коментар #105 от "Дзак":Тоя е импотентен и латентен ...никъде не го искат !!! Наритват го отсекъде ...
Коментиран от #122
21:53 20.06.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Сила
До коментар #113 от "Сила":Мисля ,че бях безпределно ясен ,пура с мустаци пред публика би ли пушил ?
Коментиран от #126
21:54 20.06.2026
119 Капитан Движуха
21:55 20.06.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Капитан Движуха
21:57 20.06.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Интересно
21:59 20.06.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Сила
До коментар #118 от "Сила":Фасовете в пликче и бегом в панелката !!!
22:00 20.06.2026
127 Дон Турболенто
До коментар #125 от "Дон Турболенто":Добре, че НЕ можеш да осъзнаеш
22:02 20.06.2026
128 ШегаДжията
До коментар #122 от "Дон Корлеоне":Кайте честно ,не е ли Мистър Бийн на крек ?
Коментиран от #140
22:03 20.06.2026
129 Сила
Коментиран от #133
22:04 20.06.2026
130 Вишис
До коментар #125 от "Дон Турболенто":Както всички виждаме, лaйната са ти в ycтата и в момента ги бълвaш, защото в твоята yста друго няма! Толкоз! И теб та приключих! Наслаждавай се на отговора!
Коментиран от #135
22:05 20.06.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Пръдльооо
До коментар #123 от "Вишис":Дядка ,явно на младини преди да станеш "Вишис" си е...ал на дядо си магаричката 😂🍌😂!
22:06 20.06.2026
133 Сила
До коментар #129 от "Сила":Фасовете , огризките от дюнера и домой ...
Коментиран от #134
22:08 20.06.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Сила
До коментар #130 от "Вишис":Ей дъртак ,я се дръж прилично ,че ще ми налапаш ръкава !
22:13 20.06.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Айляк
Същата работа и с Калас.
А за Мърсулата да не говорим - една от най-големите грешки в историята на европейската политика.
Като прибавим и сбъркан Рютко начело на натю и разбираш, че нещата изобщо не са както трябва в Европа.
Но пък точно такива правят и най-големите мизерии те само в Европа, но и по света.
Пиперлив език на Скот Бесенг като за книга, но пък е обрисувал Зеленски в цялата му същност 1 към 1.
Много хора си мислят същото за Зеле, но малко хора могат да си го позволят публично.
Коментиран от #146
22:19 20.06.2026
140 Сериозният!
До коментар #128 от "ШегаДжията":Честно!
Точно Той е...- Същият на 100%!
22:20 20.06.2026
141 Малко си объркал
До коментар #46 от "Републиканец":Европа си е платила всичко , Русия - нищо . Лъжите не винаги вървят , ша да знаеш . Все има някой дето е в час . Не минават , разумееш ?
22:24 20.06.2026
142 ТОЧНО ТАКИВА
ДА НАБУТАТ ИДЕЯТА НА ТРЪМП
ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ Е ЛОШ
ПО ТОВА ВРЕМЕ
ПУТИН БЕШЕ АБСОЛЮТНО СИГУРЕН:
САЩ ЩЕ ОТСТРАНЯТ ЗЕЛЕНСКИ ДО КРАЯ НА ЛЯТОТО
БЕШЕ 2025 ГОДИНА .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ОКАЗА СЕ ЧЕ АГЕНТ КРАСНОВ Е МНОГО ПО
ЛУД ОТ ОЧАКВАНОТО.
22:26 20.06.2026
143 Дзак
До коментар #99 от "Силата се завръща":Халюцинации!
22:26 20.06.2026
144 Евроатлантизъм сър
22:26 20.06.2026
145 az СВО Победа 81
Брюксел и Лондон чрез наркетата от Киев с всички сили се мъчат да ескалират войната. Нямат друг избор, вълната на кризата, която ще удари света тази есен ще ги удави.
22:27 20.06.2026
146 АШЛАК
До коментар #139 от "Айляк":ТОЧНО ТАМ МУ Е МЯСТОТО.
ТОЧНО ЧОВЕКЪТ
КОЙТО ПОДПАЛИ
НАЙ ОХРАНЯВАНИЯ ГРАД В СВЕТА
МАЦКВА
ХАХА ХАХАХА
ДА ВИДИ ВСЕКИ КАКВО
ЖАЛКАРЧЕ Е БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД
ПУТКЕР
22:29 20.06.2026