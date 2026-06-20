Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник"🤣😀🤣😀❗

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.

Информацията за това излезе наяве от новата книга „Regime Change“ („Смяна на режима“) на известните разследващи журналисти от New York Times Маги Хаберман и Джонатан Суан.

Според изтекли откъси от книгата, в неофициални разговори Бесент е наричал Зеленски „Мистър Бийн на крек“. Това е станало по време на опитите му да убеди президента Доналд Тръмп да не приема украинския лидер в Овалния кабинет.

Авторите на книгата разкриват, че това не е единствената обида. Финансовият министър е наричал Зеленски още „дете със специални нужди“ и „малък малоумник“.

Зад кулисите отношенията между двамата политици са ескалирали до открит конфликт. По време на преговори в Киев за споразумение относно критичните минерали на Украйна, Бесент и Зеленски са провели яростен 45-минутен разговор на висок тон, в който буквално са си крещели.

Разкритията хвърлят светлина върху огромното напрежение между администрацията на Тръмп и Киев през първата половина на 2025 г..

Според политически анализатори, подобен език от страна на ключов американски министър показва дълбокото разделение и трудностите в дипломатическите отношения между двете страни в настоящия геополитически контекст.

Към момента нито Скот Бесент, нито официални представители на Белия дом или Киев са коментирали официално твърденията в книгата.