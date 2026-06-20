Тръмп: Можем да вземаме такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати може да започнат да начисляват такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ако Вашингтон и Техеран не успеят да постигнат окончателно споразумение.
Както американският лидер написа в Truth Social, „няма да има такси за корабоплаване през Ормузкия проток по време на 60-дневното прекратяване на огъня и няма да има такси след тези 60 дни, освен ако Съединените щати не го направят“.
Той уточни, че това би било възможно, „ако не бъде постигната сделка“ между Съединените щати и Иран.
Според Тръмп, американската страна може да предприеме тази стъпка, за да получи компенсация „за услуги, предоставени на страните от Близкия изток“ в сферата на сигурността, както и „за минали, настоящи и бъдещи разходи“.
Администрацията на Вашингтон възнамерява да продължи да нанася удари по латиноамериканските наркокартели. Това заяви говорителят на Белия дом Оливия Уелс.
„Съединените щати ще продължат да идентифицират и неутрализират всякакви групи с намерение и способност да атакуват американци – независимо дали става въпрос за смъртоносните картели, отровили милиони американци, или за джихадисти“, цитира думите ѝ The Washington Post.
„На терористи от всякакъв вид няма да бъде позволено да намерят убежище на наша земя или да ни атакуват от чужбина“, добави Уелс.
Според изданието, говорителят на Белия дом е говорил по-специално за възможността Вашингтон да предприеме нови целенасочени удари срещу наркокартели, действащи в латиноамерикански страни. Правителството е определило много от тях като терористични организации.
На 12 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските сили, по негова заповед, са убили Ниньо Гереро, лидера на венецуелската престъпна групировка „Трен де Арагуа“. Тръмп отбеляза, че ударът е извършен в координация с венецуелската страна, но не уточни къде.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #23
23:10 20.06.2026
2 Джак Спароу
23:11 20.06.2026
3 Анонимен
Коментиран от #4
23:13 20.06.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Анонимен":Надуши ли лесни пари е неуправляем.
23:14 20.06.2026
5 Айше
Само ако знаете от къде ми извира бензина.....
Коментиран от #7
23:14 20.06.2026
6 авантгард
Доста ще има да плаща.
Откачалка пълна!
23:14 20.06.2026
7 Мюмюн
До коментар #5 от "Айше":И за торовете знаем откъде ти извират.
23:15 20.06.2026
8 Джо
23:16 20.06.2026
9 Мелания
23:16 20.06.2026
10 Адолф Тръмп
23:19 20.06.2026
11 Име
Коментиран от #13
23:20 20.06.2026
12 ООрана държава
23:22 20.06.2026
13 Тоя па
До коментар #11 от "Име":Кои си ти?
23:24 20.06.2026
14 Читател
23:24 20.06.2026
15 000
23:29 20.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Абе перука
23:41 20.06.2026
18 Аятолах
23:46 20.06.2026
19 Такса за кпаварсе, нанайсе.
23:58 20.06.2026
20 Такса за кпаварсе, нанайсе.
23:58 20.06.2026
21 Жорко
00:07 21.06.2026
22 мишо
X.Кисинджър беше казал " В Света има толкова терористически организации колкото са създали Америка и Израел - ни по малко ни по-вече "
Англосаксонките престъпни колонизаторски св..не са създали стотици терористически организации които са управлявани и контролирани от тях . Държава наречена Америка е създадена от престъпници , убийци , авантюристи и всякаква паплач не нenапазно папата казва на Колумб " направи така ,че никога да не се върнат в Европа нека останат там " Също и Израел е създадена от 3- ри терористически организации които са се обединили и по късно създават Държава наречена Израел като Президентите им са убийци терористи.
00:07 21.06.2026
23 Война
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Която,той започна и направи целият свят заложник в нея,печеливш ще само ФАЩ.Не си мислете,че мисли добро за целия свят,както казва…Видов ден мина,сега лъсна цялата истина…
00:20 21.06.2026