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Тръмп: Можем да вземаме такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток

Тръмп: Можем да вземаме такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток

20 Юни, 2026 23:03, обновена 20 Юни, 2026 23:08 1 198 23

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  • президент-
  • ормузки проток-
  • наркокартели

Администрацията на Вашингтон възнамерява да продължи да нанася удари по латиноамериканските наркокартели

Тръмп: Можем да вземаме такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати може да започнат да начисляват такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ако Вашингтон и Техеран не успеят да постигнат окончателно споразумение.

Както американският лидер написа в Truth Social, „няма да има такси за корабоплаване през Ормузкия проток по време на 60-дневното прекратяване на огъня и няма да има такси след тези 60 дни, освен ако Съединените щати не го направят“.

Той уточни, че това би било възможно, „ако не бъде постигната сделка“ между Съединените щати и Иран.

Според Тръмп, американската страна може да предприеме тази стъпка, за да получи компенсация „за услуги, предоставени на страните от Близкия изток“ в сферата на сигурността, както и „за минали, настоящи и бъдещи разходи“.

Администрацията на Вашингтон възнамерява да продължи да нанася удари по латиноамериканските наркокартели. Това заяви говорителят на Белия дом Оливия Уелс.

„Съединените щати ще продължат да идентифицират и неутрализират всякакви групи с намерение и способност да атакуват американци – независимо дали става въпрос за смъртоносните картели, отровили милиони американци, или за джихадисти“, цитира думите ѝ The Washington Post.

„На терористи от всякакъв вид няма да бъде позволено да намерят убежище на наша земя или да ни атакуват от чужбина“, добави Уелс.

Според изданието, говорителят на Белия дом е говорил по-специално за възможността Вашингтон да предприеме нови целенасочени удари срещу наркокартели, действащи в латиноамерикански страни. Правителството е определило много от тях като терористични организации.

На 12 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските сили, по негова заповед, са убили Ниньо Гереро, лидера на венецуелската престъпна групировка „Трен де Арагуа“. Тръмп отбеляза, че ударът е извършен в координация с венецуелската страна, но не уточни къде.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Като види печеливш бизнес веднага се включва.Прилича на Делян Пеевски.

    Коментиран от #23

    23:10 20.06.2026

  • 2 Джак Спароу

    6 5 Отговор
    Добра идея.

    23:11 20.06.2026

  • 3 Анонимен

    10 1 Отговор
    Лесно се увлича!

    Коментиран от #4

    23:13 20.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Надуши ли лесни пари е неуправляем.

    23:14 20.06.2026

  • 5 Айше

    4 0 Отговор
    Еййй, дойде време пешеходките да сме независими от политиката.
    Само ако знаете от къде ми извира бензина.....

    Коментиран от #7

    23:14 20.06.2026

  • 6 авантгард

    21 0 Отговор
    На този трябва да му сложат такса за говорене на глупости.
    Доста ще има да плаща.
    Откачалка пълна!

    23:14 20.06.2026

  • 7 Мюмюн

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айше":

    И за торовете знаем откъде ти извират.

    23:15 20.06.2026

  • 8 Джо

    15 0 Отговор
    Нали именно заради това погуби хиляди животи,за да има сделка с акси за преминаване.Все повече ми прилича на блгарски мутробизнесмен-рекет и паркинг.

    23:16 20.06.2026

  • 9 Мелания

    13 0 Отговор
    - Дъртия пинтия и на мен ми вземе такса дори когато му направя цугтромбон! Но пък аз после го джобя, докато спи!

    23:16 20.06.2026

  • 10 Адолф Тръмп

    9 1 Отговор
    Трябва да има келепир и за краварите

    23:19 20.06.2026

  • 11 Име

    8 1 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #13

    23:20 20.06.2026

  • 12 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Трябва редовни да сменяте водата и да чистите дъното щом ще има такса

    23:22 20.06.2026

  • 13 Тоя па

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Име":

    Кои си ти?

    23:24 20.06.2026

  • 14 Читател

    12 0 Отговор
    Болен мозък напълно откачен.Вече никой не вярва на нищо което говори.

    23:24 20.06.2026

  • 15 000

    9 0 Отговор
    Хегемонията на сащ приключи.

    23:29 20.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абе перука

    7 0 Отговор
    Като какъв се изживяваш, че искаш да взимаш такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, дето е на 10 000 км и кусур от америката? Да не е на баща ти?

    23:41 20.06.2026

  • 18 Аятолах

    3 0 Отговор
    Мо-о-оже! Но може и да не може! Опитайте!😎

    23:46 20.06.2026

  • 19 Такса за кпаварсе, нанайсе.

    2 0 Отговор
    Всичкото парка ще е за иранците, да си възстановят всичко разрушено от вас кравари нагли и долни. Ако се зъбите ще има пата кюта с иранските дронове и ракети и рижавия ветропоказател, па ша фърля белиьо пешкир.

    23:58 20.06.2026

  • 20 Такса за кпаварсе, нанайсе.

    2 0 Отговор
    Всичкото парка ще е за иранците, да си възстановят всичко разрушено от вас кравари нагли и долни. Ако се зъбите ще има пата кюта с иранските дронове и ракети и рижавия ветропоказател, па ша фърля белиьо пешкир.

    23:58 20.06.2026

  • 21 Жорко

    1 0 Отговор
    Помияр,за първи път имам желание някой да си отиде от тоя свят!

    00:07 21.06.2026

  • 22 мишо

    4 0 Отговор
    „На терористи от всякакъв вид няма да бъде позволено да намерят убежище на наша земя или да ни атакуват от чужбина“, добави Уелс.
    X.Кисинджър беше казал " В Света има толкова терористически организации колкото са създали Америка и Израел - ни по малко ни по-вече "
    Англосаксонките престъпни колонизаторски св..не са създали стотици терористически организации които са управлявани и контролирани от тях . Държава наречена Америка е създадена от престъпници , убийци , авантюристи и всякаква паплач не нenапазно папата казва на Колумб " направи така ,че никога да не се върнат в Европа нека останат там " Също и Израел е създадена от 3- ри терористически организации които са се обединили и по късно създават Държава наречена Израел като Президентите им са убийци терористи.

    00:07 21.06.2026

  • 23 Война

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Която,той започна и направи целият свят заложник в нея,печеливш ще само ФАЩ.Не си мислете,че мисли добро за целия свят,както казва…Видов ден мина,сега лъсна цялата истина…

    00:20 21.06.2026