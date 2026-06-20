Тръмп: Можем да вземаме такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати може да започнат да начисляват такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ако Вашингтон и Техеран не успеят да постигнат окончателно споразумение.

Както американският лидер написа в Truth Social, „няма да има такси за корабоплаване през Ормузкия проток по време на 60-дневното прекратяване на огъня и няма да има такси след тези 60 дни, освен ако Съединените щати не го направят“.

Той уточни, че това би било възможно, „ако не бъде постигната сделка“ между Съединените щати и Иран.

Според Тръмп, американската страна може да предприеме тази стъпка, за да получи компенсация „за услуги, предоставени на страните от Близкия изток“ в сферата на сигурността, както и „за минали, настоящи и бъдещи разходи“.

Администрацията на Вашингтон възнамерява да продължи да нанася удари по латиноамериканските наркокартели. Това заяви говорителят на Белия дом Оливия Уелс.

„Съединените щати ще продължат да идентифицират и неутрализират всякакви групи с намерение и способност да атакуват американци – независимо дали става въпрос за смъртоносните картели, отровили милиони американци, или за джихадисти“, цитира думите ѝ The Washington Post.

„На терористи от всякакъв вид няма да бъде позволено да намерят убежище на наша земя или да ни атакуват от чужбина“, добави Уелс.

Според изданието, говорителят на Белия дом е говорил по-специално за възможността Вашингтон да предприеме нови целенасочени удари срещу наркокартели, действащи в латиноамерикански страни. Правителството е определило много от тях като терористични организации.

На 12 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските сили, по негова заповед, са убили Ниньо Гереро, лидера на венецуелската престъпна групировка „Трен де Арагуа“. Тръмп отбеляза, че ударът е извършен в координация с венецуелската страна, но не уточни къде.