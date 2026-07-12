Фронт срещу Пекин: САЩ, Филипините и още 12 държави обявиха претенциите на Китай в Южнокитайско море за незаконни

Международният натиск върху Китай по отношение на спорните води в Азиатско-тихоокеанския регион рязко ескалира на 12 юли.

В съвместна декларация общо 14 държави – сред които САЩ, Филипините, Япония и Великобритания – категорично заявиха, че мащабните териториални и морски претенции на Пекин в Южнокитайско море нямат никакво правно основание. Документът бе публикуван в неделя, отбелязвайки точно десет години от знаковото решение на Постоянния арбитражен съд в Хага от 2016 г., което призна правата на Филипините в региона.

Единен международен отговор

Освен инициаторите Филипините, САЩ и Япония, под съвместното изявление се подписаха още 11 държави: Австралия, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Нова Зеландия, Румъния, Словения, както и трите балтийски републики – Естония, Латвия и Литва.

„Препотвърждаваме, че решението, постановено преди 10 години от Арбитражния трибунал, е значима и важна стъпка. То е окончателно, правно обвързващо и дефинитивно между Китай и Филипините“, се посочва в разпространеното съвместно изявление. Европейският съюз също се присъедини към дипломатическата офанзива чрез отделна официална позиция на Върховния представител по външна политика, окачествявайки решението от Хага като „жалонен момент за мирното уреждане на международни спорове“.

Подписалите се страни изразиха дълбоко безпокойство от зачестилите опасни инциденти в региона и декларираха твърдо противопоставяне на всякакви дестабилизиращи, едностранни действия или опити за принуда със сила. В текста изрично се критикува практиката на Пекин да използва бреговата си охрана, военноморски сили и т.нар. „морско опълчение“ за възпрепятстване и сплашване на законните морски операции и риболов на други държави.

Десетилетие на ескалация

През 2013 г. Манила заведе дело срещу Китай съгласно Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). На 12 юли 2016 г. Международният трибунал постанови, че историческите претенции на Китай, илюстрирани чрез прословутата линия с девет тирета (обхващаща близо 90% от Южнокитайско море), са невалидни.

През последните години конфронтациите в акваторията зачестиха критично. Манила и Ханой многократно обвиняват китайските кораби в използването на мощни водни оръдия, военни лазери и опасни блокиращи маневри в изключителната икономическа зона на Филипините, водещи до сблъсъци в открито море. Настоящата администрация на президента Доналд Тръмп във Вашингтон, продължавайки линията на предходния кабинет, вече предупреди, че САЩ са длъжни по силата на съюзнически договор да защитят Филипините при въоръжено нападение срещу техните сили или плавателни съдове.

Реакцията на Пекин: „Решението е просто отпадъчна хартия“

Министерството на външните работи на Китай излезе с остра позиция в неделя вечерта, отхвърляйки изявлението на 14-те нации. Китайската дипломация подчерта, че страната притежава неоспорим исторически суверенитет над островите в Южнокитайско море и техните прилежащи води.

„Така нареченото арбитражно решение не е нищо повече от парче отпадъчна хартия, което е незаконно, нищожно и няма никаква обвързваща сила“, заявиха от китайското външно министерство. Пекин обвини външните сили, най-вече Съединените щати, че изкуствено засилват военното си присъствие и „наливат масло в огъня“, застрашавайки регионалния мир.

Като дипломатически отговор на координираната декларация, Китай официално привика временно управляващия посолството на Япония в Пекин, за да изрази остър протест срещу изявленията на японския външен министър и участието на Токио в съвместния документ, определяйки действията им като „провокация“.

Източници: Reuters, Associated Press