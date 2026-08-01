Пилот на военен хеликоптер бе задържан в Турция заради опит за покушение срещу Ердоган

Турската полиция задържа днес бивш пилот на военен хеликоптер, издирван близо десетилетие заради предполагаемата му роля в операция, насочена срещу президента Реджеп Тайип Ердоган по време на неуспешен преврат през юли 2016 г., съобщи турското издание "Търкиш минит", цитирано от БТА.
Министерството на вътрешните работи на Турция обяви днес, че Буркай Каратепе, бивш капитан, изключен от армията, е задържан в западната провинция Афионкарахисар.
Прокурорите твърдят, че Каратепе е бил част от 37-членен военен екип, изпратен в хотел в югозападния курортен град Мармарис, където Ердоган е бил отседнал в нощта на 15 юли 2016 г. Ердоган е напуснал хотела, преди сградата да бъде щурмувана. Двама полицаи са били убити по време на операцията.
Министерството определи Каратепе като последния беглец от екипа и заяви, че е издирван с червена бюлетина на Интерпол.
Той е обвинен в опит за убийство на президента, убийство на човек поради обществените му задължения, нарушаване на Военния наказателен кодекс и утежнен грабеж, извършен през нощта от множество въоръжени нападатели в жилище.
Делото на Каратепе е отделено от основното дело, тъй като не е било установено местонахождението му. Съдебните производства продължават под координацията на Главната прокуратура на Мугла.
Основното дело в Мармарис включва 47 обвиняеми, обвинени в участие в операцията, насочена срещу Ердоган. Съд в Мугла през октомври 2017 г. осъди десетки обвиняеми на множество утежнени доживотни присъди.
Делото на Каратепе е отделено, заедно с тези на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, бившия подполковник Йозджан Караджан и Рамазан Елмас, тъй като не са били задържани. Министерството на правосъдието заяви, че Върховният апелативен съд е потвърдил осъдителните присъди по основното дело през май 2022 г.
Турските прокурори обвиниха Гюлен, който е живял в самоналожено изгнание в Съединените щати от 1999 г. до смъртта си, в ръководене на неуспешния преврат и в ръководенето на религиозното си движение, за което те твърдят, че е организирало операцията в Мармарис.
Те твърдят, че военни офицери, свързани с неговото движение, са се инфилтрирали във въоръжените сили и са извършили опита за сваляне на правителството на Ердоган по указания на Гюлен.
Гюлен отрече всякакво участие в преврата или в операцията, насочена срещу Ердоган, и призова за независимо международно разследване.
Турция многократно поиска екстрадицията му от Съединените щати, но Вашингтон не одобри исканията, заявявайки, че представените от Анкара доказателства не отговарят на правния стандарт, необходим за екстрадиция.
Турция определя движението на Гюлен - Фетуллахистка терористична организация (ФЕТО) - като терористична организация, въпреки че не е включена в списъка на такива от Съединените щати или Европейския съюз.
Няколко обвиняеми също оспориха версията на правителството за операцията в Мармарис.
Изтекла оценка от Центъра за анализ на разузнаването на ЕС, публикувана от The Times през януари 2017 г., заключи, че превратът е бил организиран от редица противници на Ердоган, а не е бил ръководен изключително от движението на Гюлен, като участниците са били мотивирани отчасти от страхове от предстояща военна чистка.
Правителството на Ердоган драстично разшири съществуващите репресии срещу движението след неуспешния преврат, припомня медията. Над 720 000 души са били разследвани и 127 102 са осъдени за предполагаема връзка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:38 01.08.2026
2 Овчар
20:38 01.08.2026
3 Интересно къде се е криел
Коментиран от #4, #5, #7
20:39 01.08.2026
4 В САЩ естествено, където
До коментар #3 от "Интересно къде се е криел":се крият повечето терористи. Турция многократно поиска екстрадицията му от Съединените щати, но Вашингтон не одобри исканията, заявявайки, че представените от Анкара доказателства не отговарят на правния стандарт, необходим за екстрадиция.....
20:41 01.08.2026
5 Българин
До коментар #3 от "Интересно къде се е криел":По интересното е коя държава му е помагала да се крие толкова време и срещу какви отстъпки на Ердоган, точно сега го предава.
20:44 01.08.2026
6 Глог
20:50 01.08.2026
7 Европеец
До коментар #3 от "Интересно къде се е криел":Не е важно къде се е крил..... Важно че султана не прощава.... Нашите знаят къде са хората ,които търсят , ама нямат силата и смелостта да ги върнат, А пък може и да получават пари заради това бездействие... А помните ли как султана сложи чувала на главата на Абдула Йоджалан в Кения-беше преди 25-26 години...
20:50 01.08.2026
8 Трябва да се припомня
20:51 01.08.2026
9 az СВО Победа 81
1. Опитът за убийство/сваляне на Ердоган е свързан с виждането на тогавашната администрация в Белия дом - екипът на Обама за ролята която Турция трябва да играе във войната срещу РФ на терена на САР.
2. Ердоган не желаеше да се сблъска челно с Москва, каквото беше желанието на Вашингтон.
3. Незабравяйте, че днес Ердоган е жив именно благодарение на Москва, която навреме го предупреди за готвения преврат, чиято цел беше да го отстрани, защото отказва да се подчини на волята на Вашингтон.
4. Разбира се, че Вашингтон действаше чрез структурите на FETO.
20:52 01.08.2026
10 задържан бил в Турция
20:53 01.08.2026
11 Може и в България да се е криел
20:55 01.08.2026