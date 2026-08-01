Иран: САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията. Тръмп: Ще ги ударим много тежко

Иранската армия обвини САЩ, че насърчават "ескалацията на напрежението" във войната, която се води в Близкия изток, и предупреди съюзниците на Вашингтон в региона, като ги призова да "преразгледат своето сътрудничество", предаде Франс прес, съобщи БТА.
"САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията на напрежението в регионалната война", заяви началникът на иранските въоръжени сили генерал Али Абдолахи в комюнике, цитирано от държавната телевизия.
"Всяка страна, която се изправи като отбранителен щит пред престъпната и агресивна Америка, ще бъде обречена на пламъците на войната", заплаши още той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "много тежко" на фона на тиражирани съобщения в американски медии, че той обмисля да подложи през уикенда Ислямската република на масирани удари, включително по цели от енергийната инфраструктура, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Ще ги ударим много тежко и, знаете ли, в един момент те ще кажат "Вече просто не можем да издържим повече", каза лидерът на САЩ по време на заседание на кабинета в президентската резиденция "Кемп Дейвид".
По-късно "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Тръмп е наредил нова атака, целяща да убеди Техеран да се предаде, и тя може да бъде предприета още този уикенд, според източници на изданието.
"Си Би Ес нюз" съобщи, че САЩ и Израел планират съвместни удари по цели, свързани с енергетиката, които e възможно да продължат през целия уикенд. Мишените вероятно ще включват обекти като петролни рафинерии и електроцентрали.
Близката до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) агенция Тасним цитира официален представител, който коментира съобщенията в американските медии и ги определи като "форма на безразсъдство", предаде Ройтерс.
По думите му Иран има подготвен цялостен план за отговор в случай на "потенциално американско безразсъдство", който включва критична инфраструктура на Израел и енергийна инфраструктура на САЩ в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #4, #17
13:36 01.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ще има
Коментиран от #14, #22
13:41 01.08.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":Не знам за калуша, на русофобията се очертава да бъде съвременния фашизъм.... Не се съмнявам че краварите ще ударят отново, но ми е неприятно ще държавата България става помагач на убийците на ирански деца, жени и старци с решението за американските самолети в бг територията.... Иран нищо лошо не е сторил на българите и България и защо нашите глупаци взеха това решение..... Само ние и Кипър останахме камилчетата...
13:42 01.08.2026
5 Така Така
13:42 01.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Маро,
Коментиран от #11, #13
13:46 01.08.2026
8 Нема лошо!
Коментиран от #10, #26
13:47 01.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Фокс
До коментар #8 от "Нема лошо!":Дааа и такава демокрация ще дойде в иран след американския ботуш както в либия, ирак, сирия , авганистан....
Коментиран от #25
13:52 01.08.2026
11 Да бе, да
До коментар #7 от "Маро,":Чакай да свърши. Докато свърши надморскатависочина на цялата Иранска територия ще бъде намалена
13:53 01.08.2026
12 Време е
13:55 01.08.2026
13 С стом...само от него имат
До коментар #7 от "Маро,":Ще удари 2ри срещу 3ти.....
13:57 01.08.2026
14 Ба бааааа
До коментар #3 от "Ще има":Ще мирише на печено телешко
13:57 01.08.2026
15 Единствената ескалацията,
Не вярвам да са разположени сами в Безмер.
Вероятно и в Бургас, и във Варна. Ще ги разпръснат да не са на едно място.
И в Граф Игнатиево.
Коментиран от #24
13:57 01.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хихихихи
До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":Всички копейки са рожба на Маша алкаша, Медведя 3 финландски и останалата алкашня руска.
Коментиран от #20, #23
13:59 01.08.2026
18 Голема муцунка
До коментар #2 от "георг халката":Е тоз гиорг
13:59 01.08.2026
19 име
13:59 01.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Колония БГ
На базата на кое "споразумение" и с каква цел? Каква е тази обсесия да превърнат гражданските ни летища в легитимни мишени?...
САЩ заобикалят турското въздушно пространство на път към Иран, но тук аборигените вече нямат държава,а разграден двор.
Коментиран от #28
14:00 01.08.2026
22 име
До коментар #3 от "Ще има":Ай запри се малко! Не стига че за Русия повтаряш четвърта година само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, а ся и за Иран.
14:01 01.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мдам,
До коментар #15 от "Единствената ескалацията,":най лошите ми прогнози!
Ще има много жертви и Иран също ще ескалират!
Всички начини - хусите, Хусбула в Ливан, в Ирак...
Не дай Боже и Китай да отвори някой фронт, за да облекчи Иран!
Коментиран от #35
14:02 01.08.2026
25 Ако
До коментар #10 от "Фокс":Не се меси руския ботуш, а той сега е прекалено зает с Украйна и не може да сенамеси няма да е като в избоенитеот теб като в нормалните страните от света. За всички поблемииконфликти в целия свят през последните поне 80 години са виновни само боклуците от Кремъл
14:02 01.08.2026
26 Европеец
До коментар #8 от "Нема лошо!":Ти кога се върна от Иран та говориш какво иска иранския народ.... Я по добре си гледай в твоята копаня...
Коментиран от #29
14:02 01.08.2026
27 Ас Копейкин,Орбан и Фицо
До коментар #2 от "георг халката":Подкрепяме съвета за мир на Тръмп.
14:02 01.08.2026
28 Българин
До коментар #21 от "Колония БГ":Американците са наши партньори и ние като такива трябва да им помагаме.Договорът е от 2006 .
14:04 01.08.2026
29 Тихо пико4!
До коментар #26 от "Европеец":Не си компетентен.
14:04 01.08.2026
30 Тити на Кака
Завидно постоянство!
Коментиран от #33
14:05 01.08.2026
31 САЩ
Коментиран от #34
14:08 01.08.2026
32 Къв го дири въобще САЩ
Коментиран от #38
14:09 01.08.2026
33 ЩЕ БИЯТ ДО НОЕМВРИ
До коментар #30 от "Тити на Кака":Дни преди това тръпкоко ще спре и ще се помаже и вземе ислямско верую. Те се дърлят ние страдаме и най лошото ги траеме. Протести навсякъде и най вече у сащ. ТИЯ ЖАНДАРМИ ВЕЧЕ 70 ГОД. САМО ВОЙНИ ПРАВЯТ.
14:12 01.08.2026
34 САЩ освобождава света от терористи
До коментар #31 от "САЩ":Удря ги здраво и ликвидира. Като чалмите от ИРАН ги трепе безмилостно.
14:13 01.08.2026
35 В грешка
До коментар #24 от "Мдам,":си Хисбула и Хамас вече не са никакъв фактор Израел успешно постави на място тези теростични проксита на Иран вече. Хусите са на девен ред за Саудитска Арабия. А с главата на теростичната змия режима на аятоласите в Иран ще се разправи напълно САЩ. Колкото до Китай той ако се намеси внещо то ще бъде в офицялно анексиране на територията в Сибир която вече релно контролира икономически.
14:15 01.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 нннн
14:20 01.08.2026
38 Защитава
До коментар #32 от "Къв го дири въобще САЩ":Света и своите локални партньори от терористичния ряжим на аятоласите в Иран
14:20 01.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.