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Иран: САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията. Тръмп: Ще ги ударим много тежко

Иран: САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията. Тръмп: Ще ги ударим много тежко

1 Август, 2026 13:35 1 239 39

  • иран-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • сащ

"САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията на напрежението в регионалната война", заяви началникът на иранските въоръжени сили

Иран: САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията. Тръмп: Ще ги ударим много тежко - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранската армия обвини САЩ, че насърчават "ескалацията на напрежението" във войната, която се води в Близкия изток, и предупреди съюзниците на Вашингтон в региона, като ги призова да "преразгледат своето сътрудничество", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията на напрежението в регионалната война", заяви началникът на иранските въоръжени сили генерал Али Абдолахи в комюнике, цитирано от държавната телевизия.

"Всяка страна, която се изправи като отбранителен щит пред престъпната и агресивна Америка, ще бъде обречена на пламъците на войната", заплаши още той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "много тежко" на фона на тиражирани съобщения в американски медии, че той обмисля да подложи през уикенда Ислямската република на масирани удари, включително по цели от енергийната инфраструктура, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще ги ударим много тежко и, знаете ли, в един момент те ще кажат "Вече просто не можем да издържим повече", каза лидерът на САЩ по време на заседание на кабинета в президентската резиденция "Кемп Дейвид".

По-късно "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Тръмп е наредил нова атака, целяща да убеди Техеран да се предаде, и тя може да бъде предприета още този уикенд, според източници на изданието.

"Си Би Ес нюз" съобщи, че САЩ и Израел планират съвместни удари по цели, свързани с енергетиката, които e възможно да продължат през целия уикенд. Мишените вероятно ще включват обекти като петролни рафинерии и електроцентрали.

Близката до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) агенция Тасним цитира официален представител, който коментира съобщенията в американските медии и ги определи като "форма на безразсъдство", предаде Ройтерс.

По думите му Иран има подготвен цялостен план за отговор в случай на "потенциално американско безразсъдство", който включва критична инфраструктура на Израел и енергийна инфраструктура на САЩ в региона.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха😂😂😂😂

    20 12 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!

    Коментиран от #4, #17

    13:36 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ще има

    8 24 Отговор
    Явно пак пърляни шиитски чалми на аятоласи

    Коментиран от #14, #22

    13:41 01.08.2026

  • 4 Европеец

    25 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Не знам за калуша, на русофобията се очертава да бъде съвременния фашизъм.... Не се съмнявам че краварите ще ударят отново, но ми е неприятно ще държавата България става помагач на убийците на ирански деца, жени и старци с решението за американските самолети в бг територията.... Иран нищо лошо не е сторил на българите и България и защо нашите глупаци взеха това решение..... Само ние и Кипър останахме камилчетата...

    13:42 01.08.2026

  • 5 Така Така

    23 9 Отговор
    Иран, Северна Корея, Куба и Испания се оказаха единствените смели държави на тази планета. Другите са мушмороци, а най големият мушморок както винаги ке оказва България

    13:42 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Маро,

    17 3 Отговор
    Оранжевия с какво ще удари, като неговите генерали го предупредиха, че му е свършило джепането? Като преписваш, поне не си противоречи.

    Коментиран от #11, #13

    13:46 01.08.2026

  • 8 Нема лошо!

    7 12 Отговор
    Размазването на феодалните чалми може само да предизвика адмирации сред представителите на Свободния свят, защото иранският народ се нуждае от свобода.

    Коментиран от #10, #26

    13:47 01.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фокс

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "Нема лошо!":

    Дааа и такава демокрация ще дойде в иран след американския ботуш както в либия, ирак, сирия , авганистан....

    Коментиран от #25

    13:52 01.08.2026

  • 11 Да бе, да

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Маро,":

    Чакай да свърши. Докато свърши надморскатависочина на цялата Иранска територия ще бъде намалена

    13:53 01.08.2026

  • 12 Време е

    7 4 Отговор
    Краварника да изгори

    13:55 01.08.2026

  • 13 С стом...само от него имат

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Маро,":

    Ще удари 2ри срещу 3ти.....

    13:57 01.08.2026

  • 14 Ба бааааа

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ще има":

    Ще мирише на печено телешко

    13:57 01.08.2026

  • 15 Единствената ескалацията,

    5 1 Отговор
    която Тръмп може да позволи, са тежките бомбардировачи. Ще излитат отдалече и самолетите - танкери ще имат много работа!
    Не вярвам да са разположени сами в Безмер.
    Вероятно и в Бургас, и във Варна. Ще ги разпръснат да не са на едно място.
    И в Граф Игнатиево.

    Коментиран от #24

    13:57 01.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хихихихи

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Всички копейки са рожба на Маша алкаша, Медведя 3 финландски и останалата алкашня руска.

    Коментиран от #20, #23

    13:59 01.08.2026

  • 18 Голема муцунка

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "георг халката":

    Е тоз гиорг

    13:59 01.08.2026

  • 19 име

    4 6 Отговор
    Удряйте ционистите, когато и да им надупчите железния гевгир, все е късно!

    13:59 01.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Колония БГ

    7 4 Отговор
    Защо тази нощ в 2,20 на бургаското цивилно летище е кацнал тежкият "Глоубмастър" 3 на американските ВВС, който превозва военна техника и военни части?

    На базата на кое "споразумение" и с каква цел? Каква е тази обсесия да превърнат гражданските ни летища в легитимни мишени?...

    САЩ заобикалят турското въздушно пространство на път към Иран, но тук аборигените вече нямат държава,а разграден двор.

    Коментиран от #28

    14:00 01.08.2026

  • 22 име

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ще има":

    Ай запри се малко! Не стига че за Русия повтаряш четвърта година само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, а ся и за Иран.

    14:01 01.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мдам,

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Единствената ескалацията,":

    най лошите ми прогнози!

    Ще има много жертви и Иран също ще ескалират!
    Всички начини - хусите, Хусбула в Ливан, в Ирак...
    Не дай Боже и Китай да отвори някой фронт, за да облекчи Иран!

    Коментиран от #35

    14:02 01.08.2026

  • 25 Ако

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Фокс":

    Не се меси руския ботуш, а той сега е прекалено зает с Украйна и не може да сенамеси няма да е като в избоенитеот теб като в нормалните страните от света. За всички поблемииконфликти в целия свят през последните поне 80 години са виновни само боклуците от Кремъл

    14:02 01.08.2026

  • 26 Европеец

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Нема лошо!":

    Ти кога се върна от Иран та говориш какво иска иранския народ.... Я по добре си гледай в твоята копаня...

    Коментиран от #29

    14:02 01.08.2026

  • 27 Ас Копейкин,Орбан и Фицо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "георг халката":

    Подкрепяме съвета за мир на Тръмп.

    14:02 01.08.2026

  • 28 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Колония БГ":

    Американците са наши партньори и ние като такива трябва да им помагаме.Договорът е от 2006 .

    14:04 01.08.2026

  • 29 Тихо пико4!

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Европеец":

    Не си компетентен.

    14:04 01.08.2026

  • 30 Тити на Кака

    3 3 Отговор
    Пак ли ще бият Иран като за последно?

    Завидно постоянство!

    Коментиран от #33

    14:05 01.08.2026

  • 31 САЩ

    4 3 Отговор
    освен войни, ескалация и тероризъм друго създава ли?

    Коментиран от #34

    14:08 01.08.2026

  • 32 Къв го дири въобще САЩ

    3 4 Отговор
    в Близкия изток

    Коментиран от #38

    14:09 01.08.2026

  • 33 ЩЕ БИЯТ ДО НОЕМВРИ

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Тити на Кака":

    Дни преди това тръпкоко ще спре и ще се помаже и вземе ислямско верую. Те се дърлят ние страдаме и най лошото ги траеме. Протести навсякъде и най вече у сащ. ТИЯ ЖАНДАРМИ ВЕЧЕ 70 ГОД. САМО ВОЙНИ ПРАВЯТ.

    14:12 01.08.2026

  • 34 САЩ освобождава света от терористи

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "САЩ":

    Удря ги здраво и ликвидира. Като чалмите от ИРАН ги трепе безмилостно.

    14:13 01.08.2026

  • 35 В грешка

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдам,":

    си Хисбула и Хамас вече не са никакъв фактор Израел успешно постави на място тези теростични проксита на Иран вече. Хусите са на девен ред за Саудитска Арабия. А с главата на теростичната змия режима на аятоласите в Иран ще се разправи напълно САЩ. Колкото до Китай той ако се намеси внещо то ще бъде в офицялно анексиране на територията в Сибир която вече релно контролира икономически.

    14:15 01.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 нннн

    0 0 Отговор
    Каква ескалация? Иран няма да напада САЩ.

    14:20 01.08.2026

  • 38 Защитава

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Къв го дири въобще САЩ":

    Света и своите локални партньори от терористичния ряжим на аятоласите в Иран

    14:20 01.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

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