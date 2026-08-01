Иран: САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията. Тръмп: Ще ги ударим много тежко

Иранската армия обвини САЩ, че насърчават "ескалацията на напрежението" във войната, която се води в Близкия изток, и предупреди съюзниците на Вашингтон в региона, като ги призова да "преразгледат своето сътрудничество", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията на напрежението в регионалната война", заяви началникът на иранските въоръжени сили генерал Али Абдолахи в комюнике, цитирано от държавната телевизия.

"Всяка страна, която се изправи като отбранителен щит пред престъпната и агресивна Америка, ще бъде обречена на пламъците на войната", заплаши още той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "много тежко" на фона на тиражирани съобщения в американски медии, че той обмисля да подложи през уикенда Ислямската република на масирани удари, включително по цели от енергийната инфраструктура, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще ги ударим много тежко и, знаете ли, в един момент те ще кажат "Вече просто не можем да издържим повече", каза лидерът на САЩ по време на заседание на кабинета в президентската резиденция "Кемп Дейвид".

По-късно "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Тръмп е наредил нова атака, целяща да убеди Техеран да се предаде, и тя може да бъде предприета още този уикенд, според източници на изданието.

"Си Би Ес нюз" съобщи, че САЩ и Израел планират съвместни удари по цели, свързани с енергетиката, които e възможно да продължат през целия уикенд. Мишените вероятно ще включват обекти като петролни рафинерии и електроцентрали.

Близката до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) агенция Тасним цитира официален представител, който коментира съобщенията в американските медии и ги определи като "форма на безразсъдство", предаде Ройтерс.

По думите му Иран има подготвен цялостен план за отговор в случай на "потенциално американско безразсъдство", който включва критична инфраструктура на Израел и енергийна инфраструктура на САЩ в региона.