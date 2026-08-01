Русия е изстреляла рекорден брой ракети срещу Украйна през юли

Русия е изстреляла миналия месец рекорден брой ракети срещу Украйна, сочи анализ на Франс прес, базиран на всекидневните съобщения на украинските военновъздушни сили, предаде БТА.

Руската армия е използвала 376 ракети срещу Украйна през юли, което е над два пъти повече, отколкото през юни.

Голямата част от тези атаки са били насочени срещу столицата Киев. Русия нанесе няколко масирани удара през юли, като най-смъртоносният беше през нощта на 2 юли, когато бяха убити най-малко 30 души.

Освен това Русия е атакувала Украйна с 4956 дрона през юли, което е с 14% по-малко, отколкото през юни.

Украинският външен министър Андрий Сибиха по-рано днес призова международните партньори да ускорят вземането на решения относно доставката на допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за Украйна, след като руските сили нанесоха масивен удар срещу Киев през изминалата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Адска нощ в Киев. Най-малко 9 души загинаха и 23 бяха ранени в резултат на варварската атака на Русия с три дузини балистични ракети. Това е вторият такъв масивен удар само за два дни“, отбеляза Сибиха.

Според него, тъй като не успява да постигне целите си на бойното поле, Русия засилва въздушните си атаки и терора срещу цивилни граждани. Сибиха подчерта, че Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и от ракети прехващачи.

Той също така заяви, че битката за въздушното пространство на Украйна ще определи по-нататъшния ход на войната и че укрепването на противовъздушната отбрана на страната е ключова стъпка към постигането на мир. По-късно беше съобщено за 28 ранени.