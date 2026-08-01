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Русия е изстреляла рекорден брой ракети срещу Украйна през юли
  Тема: Украйна

Русия е изстреляла рекорден брой ракети срещу Украйна през юли

1 Август, 2026 20:08 754 79

  • украйна-
  • ракети-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин

Руската армия е използвала 376 ракети срещу Украйна през юли, което е над два пъти повече, отколкото през юни

Русия е изстреляла рекорден брой ракети срещу Украйна през юли - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е изстреляла миналия месец рекорден брой ракети срещу Украйна, сочи анализ на Франс прес, базиран на всекидневните съобщения на украинските военновъздушни сили, предаде БТА.

Руската армия е използвала 376 ракети срещу Украйна през юли, което е над два пъти повече, отколкото през юни.

Голямата част от тези атаки са били насочени срещу столицата Киев. Русия нанесе няколко масирани удара през юли, като най-смъртоносният беше през нощта на 2 юли, когато бяха убити най-малко 30 души.

Освен това Русия е атакувала Украйна с 4956 дрона през юли, което е с 14% по-малко, отколкото през юни.

Украинският външен министър Андрий Сибиха по-рано днес призова международните партньори да ускорят вземането на решения относно доставката на допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за Украйна, след като руските сили нанесоха масивен удар срещу Киев през изминалата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Адска нощ в Киев. Най-малко 9 души загинаха и 23 бяха ранени в резултат на варварската атака на Русия с три дузини балистични ракети. Това е вторият такъв масивен удар само за два дни“, отбеляза Сибиха.

Според него, тъй като не успява да постигне целите си на бойното поле, Русия засилва въздушните си атаки и терора срещу цивилни граждани. Сибиха подчерта, че Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и от ракети прехващачи.

Той също така заяви, че битката за въздушното пространство на Украйна ще определи по-нататъшния ход на войната и че укрепването на противовъздушната отбрана на страната е ключова стъпка към постигането на мир. По-късно беше съобщено за 28 ранени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А СибиХа

    23 4 Отговор
    Бонбони ли чакаше да му изстрелят...

    Коментиран от #23, #40

    20:09 01.08.2026

  • 2 Ами

    24 5 Отговор
    Тя Русия още не е почнала, бе Сибига

    Коментиран от #24, #49

    20:10 01.08.2026

  • 3 Пич

    18 1 Отговор
    А сега - и през август!!!

    20:11 01.08.2026

  • 4 АЛТЕРНТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    РУСКИТЕ МЕЧЕТА НАНАНА,
    НАНАНА НА ФЮРЕРА В ХХХХА

    20:12 01.08.2026

  • 5 Слушай Рошавияс гнездото на главата

    20 3 Отговор
    дърпай мечката за опашката и после реви някой да ти помага.Просяци.

    20:12 01.08.2026

  • 6 Овчар

    20 4 Отговор
    Този украински курник направо го разчекнаха..!

    Коментиран от #9

    20:14 01.08.2026

  • 7 хъхъ

    19 2 Отговор
    Явно рекорден брой перални са били разглобени, според Урсула...

    20:15 01.08.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 12 Отговор
    И Украйна е изстреляла рекорден брой ракети срещу Путин.

    20:15 01.08.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    И Путин го разчекнаха....от бомбене.

    20:16 01.08.2026

  • 10 ти да видиш

    12 2 Отговор
    Е па нали ингилизите обявиха че са на път да свършат ракетите????

    20:18 01.08.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 13 Отговор
    ко стаа , копейзаж? върви ли наступа?

    Коментиран от #66

    20:19 01.08.2026

  • 12 Иван 1

    11 3 Отговор
    Имала ,изстреляла и сега какво утре повече.

    20:19 01.08.2026

  • 13 Определение

    5 11 Отговор
    Престъпници.

    20:19 01.08.2026

  • 14 Кой ги брои

    13 0 Отговор
    Тези ракети ? Щатен преброител ли има в щаба на Буферайна?

    20:20 01.08.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 1 Отговор
    ТРЯБВАШЕ ОЩЕ ПРЕДИ 3 ГОДИНИ.
    БРАТУШКИТЕ ДА СПРАТ В И К, БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ , ГАЗ-А И СУПЕРМАРКЕТИТЕ В УКРАЙНА
    600 ДРОНА И 50 РАКЕТИ НА ВСЕКИ ОБЛАДТЕНН УКРАИНСКИ ГРАД ВСЕКИ ДЕН 15 ДНИ
    И ДА РЕВАТ :)

    Коментиран от #29

    20:20 01.08.2026

  • 16 Зеленият

    13 5 Отговор
    е пътник.Скоро ще го целуват студен и поднесен със свещи.

    20:21 01.08.2026

  • 17 Путин е добряк

    16 2 Отговор
    Руската армия е използвала само 376 ракети

    20:21 01.08.2026

  • 18 пешо

    11 3 Отговор
    нали нямаха бяха с перални и лопати

    20:25 01.08.2026

  • 19 стоян

    6 10 Отговор
    Радвайте се путинофили че това са последните месеци на радост за вас че есента рузнаците ще броят украинските балистични ракети колко подстанции централи за ток и газови находища са ударили- украинците вече за зъб око вадят

    Коментиран от #32, #45, #52

    20:25 01.08.2026

  • 20 То значи това си е направо мир

    7 0 Отговор
    За цял месец само 376 ракети. По времето след революцията през 1919 г когато червеноармейците са атакували Киев само за ден са изсипали 39000 снаряда .... 4 влакови композиции и битката е приключила точно за 3 дена

    20:25 01.08.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    МЕНЕ МЕ ПРИТЕСНЯВА ЧЕ РУСИЯ НЕ Е ИЗСТРЕЛЯЛА ОРЕШНИЦИ,
    А В СЪЩОТО ВРЕМЕ ГИ ПРОИЗВЕЖДА И ТРУПА ЗАПАС.
    ..... ЩЕ Е МНОГО ЗРЕЛИЩНО 5 ОРЕШНИКИ НАВЕДНЪЖ В КИЕВ ИЛИ ЛВОВ :)

    20:26 01.08.2026

  • 22 Синоптик

    5 6 Отговор
    Късият диктатор вече брои последните си дни в бункера.

    20:26 01.08.2026

  • 23 Соломон

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "А СибиХа":

    Ами със тия парите от тия ракети всеки ден можеха да сменят ченетата на руските пенсионери

    Коментиран от #30

    20:26 01.08.2026

  • 24 Соломон

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Почакай тя Украйна сега загрява по тъча

    Коментиран от #35

    20:27 01.08.2026

  • 25 ?????

    9 0 Отговор
    Уф.
    Да припомням ли колко пъти вече им свършиха ракетите на руснаците според умнокрасивитета?
    А и колко пъти умря Путин(пфу, пфу да не им дава Господ да се сбъднат пожеланията им. Тогава ще видят колко им е провървяло с него)?

    20:28 01.08.2026

  • 26 Европейската империя

    5 0 Отговор
    Много на далеч си е разпростряла мечтите. Не и стига цялата източна Европа , но възнамерява да превърне в собствена територия и западните Балкани , и руската покрайнина Украйна , Грузия , Молдова и по нататък...
    Може би урсулите да имат амбициите да ни направят по-велики от великата , велика Великобританска империя ?
    И всичките обещания за безусловна подкрепа на "проксито на западният свят" , толкова дълго , колкото е необходимо , не кореспондират с нашите желания и възможности.
    Подкрепата за киевският режим ни струва прекалено скъпо и е нескопосана инвестиция съизмерима със стотици милиарди които изгърмя хме нахалост за да убиваме руснаци . Просто защото сме длъжни да мразим руснаци и желаем да присвоим още повече територии, които не ни принадлежат.
    Какво още трябва да се случи , за да разбере подлият и лицемерен западен свят , че руснаците няма да отстъпят повече???

    20:28 01.08.2026

  • 27 376 ракети срещу Украйна през юли

    6 1 Отговор
    Е едно нищо. Трябва на ден да са по две

    20:29 01.08.2026

  • 28 Кочо Честименски

    3 5 Отговор
    Русия ползва всичко, което има. Директно от конвейера вземат ракетите и ги мятат, вземат и от Северна Корея. Ракети в запас нямат. Това е единственото, което им е останало да правят- да извършват тероризъм с наличните произведени ракети и очакват украинския народ да клекне. Да, ама не. От своя страна Украйна унищожава безапелационно и планомерно военния потенциал на Русия, която няма отговор дори срещу дроновете. Есента Украйна започва по руска земя със свои балистични ракети. Положението за Русия отива на изуй гащи и тероризмът няма как да го спаси.

    Коментиран от #33

    20:29 01.08.2026

  • 29 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Трябваше, ама планът е друг.

    20:30 01.08.2026

  • 30 123

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    Да ама предпочетоха да сменят украинските ченета.

    Коментиран от #73

    20:32 01.08.2026

  • 31 Китен

    1 0 Отговор
    Кво ме интересува.Аз кво да напрайм?

    20:32 01.08.2026

  • 32 🇧🇬❤️🇷🇺

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "стоян":

    Ех стоенчо, стоенчооо зеленофилчо нефилитен помечтай си само това ще ти остане. Писанията ти ги четем отдавна и все едно и също ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ама вече киев реве, а ти продължавай с мантрите си за украинските балистични ракети, които още никой не е видял да съществуват как ЩЕЛИ да ударят подстанции, централи за ток и газови находища.
    Айде върви в ъгъла сега да си поплачеш и повтаряй тази мантра, че уж да стане истина, ама нямааа.

    20:33 01.08.2026

  • 33 Добре

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Кочо Честименски":

    А да видим кой ще издържи повече.

    20:33 01.08.2026

  • 34 Един

    4 3 Отговор
    Още 3 дни и Украйна ще падне. ;)

    20:34 01.08.2026

  • 35 🇧🇬❤️🇷🇺

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Тя твоята о крайна толкова много загря, че вече изгоря.

    Коментиран от #44

    20:34 01.08.2026

  • 36 Зеленски

    6 2 Отговор
    Абе за безполезните ПВОта ясно, ама парите с милиарди са ми по-важни.

    20:35 01.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ка Путин и всички

    0 0 Отговор
    Русофили да се помпат от зад.

    Коментиран от #60

    20:35 01.08.2026

  • 39 Говорит Москва

    3 2 Отговор
    Вся власть СОВЕТОМ

    20:36 01.08.2026

  • 40 Киев за три дни

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "А СибиХа":

    Този път Путин си намери майстора. Зеленски ще му види сметката!

    20:36 01.08.2026

  • 41 И майка ти

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Вовааа":

    Така вида извади го по навътре ръгай че ма изведе,ненаситна.

    Коментиран от #55

    20:36 01.08.2026

  • 42 Истински Миротворец

    6 0 Отговор
    Путин е истинският миротворец!
    При толкова много пресечени линии от поддръжниците на режима в КиЕв , да не употреби ядрено оръжие , каквото има в изобилие, това си е миро творчество , достойно за нобелова награда.

    20:36 01.08.2026

  • 43 Механик

    6 1 Отговор
    Стига сте лъгали! Русия няма ракети още от 22-ра година, когато свършиха кюнците и пералните.
    хихи

    Коментиран от #48

    20:37 01.08.2026

  • 44 Ще ти

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Загрея Ауспуха така ,че ще ти дойде акъла едногънков русофил .

    Коментиран от #46, #47, #51

    20:37 01.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Даааа

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ще ти":

    ПДРС НЩСТН 😀🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #53

    20:39 01.08.2026

  • 47 Ще ще

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ще ти":

    Загрееш на баща си члена от кавали

    Коментиран от #50

    20:41 01.08.2026

  • 48 Монтьора тоест

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Матрософффф не си слагай ауспуха на тезгяха ,ще загори.И да ти кажа минаха 4,5 години ВСВ свърши а до тук 1,5 милиона ватенки и нищо.Нали бяха 3 дни нали за 7 Берлин и за 10 Лисабон.Ей много лъжете бе питките ни се одървиха от чакане,семката ти едногънкова в Ауспуха.

    Коментиран от #67

    20:41 01.08.2026

  • 49 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Абе май, че либералният Путин взе да се взема в ръце последните две седмици..... Въпросът е защото сега дремеше..... Ако продължава да тормози фашистите от Киев по постоянно, така както в момента през 2027 може да стигне до изпълнение на заръката на рошавия-до последния украинец,но ще видим.....

    Коментиран от #54

    20:41 01.08.2026

  • 50 Питай майка ти

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ще ще":

    Запалих и катализатора,готви твоя руски тръбата и си сложи убаво червило,ще те е.а у руската у рус пи я.

    20:42 01.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "стоян":

    Олее, много съ изплашихмИ. Така ни сми съ плашили откак беха джавелините, ибрахимите и еф-16-ките.
    И тогава ти така ни плашеше, та и сега ще се изплашим.

    Коментиран от #56, #61, #63

    20:43 01.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ей благодарете

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Вовааааа":

    Се че Украйна спазва Между.спогодби и не бие по бил.сградо.Иначе ватенките щяха да видят още.Ла пи т.

    20:47 01.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Удри копейката с лопатЕто!

    2 1 Отговор
    До нассиране!

    20:48 01.08.2026

  • 60 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ка Путин и всички":

    Производството на ракети в Русия още не е достигнало своя максимум Китайски и индийски работници в момента строят чисто нови заводи за производство на всевъзможни оръжейни системи Щатите не могат и да мечтаят за такъв мащаб а Европа може само да подсмърча

    Коментиран от #68

    20:48 01.08.2026

  • 61 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    До 52 ком - вие защо да се плашите - най много да загубите 4000 от мутрафанова - ама рузнаците има защо - защото украинците вече работят за зъб око вадят на рузнаците

    20:49 01.08.2026

  • 62 Ненормалните урки да свикват боят им теп

    2 2 Отговор
    Тепърва ще се засилва! Урките са фенове на фашизма и получават светлинно шоу

    20:50 01.08.2026

  • 63 Мани страха

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Само да се не нас/ереш жълтопръстник изкуфф/ел.

    20:50 01.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    дето става нали знаеш къде влиза-нмп.

    20:51 01.08.2026

  • 67 Такъв първо се удря с бордюр у главата

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Монтьора тоест":

    После му се разяснява как стоят нещата.

    20:52 01.08.2026

  • 68 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    В компонентите на една ракета има най малко двадесет грама злато да не говорим за паладий иридий осмий Четиристотин ракети Европа не може ги произведе за десерт години

    20:53 01.08.2026

  • 69 ужас

    3 0 Отговор
    Тези руснаци от къде намират толкова перални.

    20:53 01.08.2026

  • 70 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ти чий го":

    Що да паля и да ходя някъде? Аз съм българин, живея в България, плащам данъци и осигуровки в България. Осигурявам работа на 6-7 човека. Плащам и техните осигуровки.
    Кажи ти кво правиш за България, та да си премерим българщината.
    Само не ми е ясно как така не си заминал за Украйна да я браниш от лошите руснаци. Но дори така, пак не те гоня и не те карам да се казваш на буса и да заминаваш при Зеленски, нали?

    20:53 01.08.2026

  • 71 Е, тя Украйна нали

    1 1 Отговор
    побеждава.

    20:53 01.08.2026

  • 72 Коко

    2 1 Отговор
    Не това са свърхзвукови лопатки

    20:54 01.08.2026

  • 73 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "123":

    «Главният въпрос във всички сега - кога се закончи?» Пропагандистът Андрей Клинцевич в студия у Соловьева заяви, че россиянам надоела «СВО» и гл желанието на обществото - не завоевание Донбаса, а окончанието на военното безумие Уже дори на такива площадки това се проговаря открито.

    20:54 01.08.2026

  • 74 Руснак без крак

    0 1 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    20:55 01.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Гошо

    1 0 Отговор
    Ама защо го пишете това?.....Ви те ракетите са им от перални!....Нещо страшно ли е?

    21:01 01.08.2026

  • 77 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Лъжа!

    Според ISW, Русия свърши ракетите още през 2023г.!

    🤣🤣🤣

    21:03 01.08.2026

  • 78 Мълчан гъ

    0 0 Отговор
    пyтището знае че нищо няма да свърши този век! Затуй се интересува от китайски nениси за удължаване на живота! Извинете, исках да кажа пинизи! Абе, и двете!

    21:03 01.08.2026

  • 79 Ни чул, ни видял

    0 0 Отговор
    "На днешния 1 август се навършват девет десетилетия от официалния старт на XI Летни олимпийски игри през 1936 година..."
    Путин е пълна порногрфия, на днешния ден, след 5 годишна СВО(официално обявена за 3 дни), той все още не е наясно на кой свят се намира.

    21:04 01.08.2026

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