Русия е изстреляла рекорден брой ракети срещу Украйна през юли

Русия е изстреляла миналия месец рекорден брой ракети срещу Украйна, сочи анализ на Франс прес, базиран на всекидневните съобщения на украинските военновъздушни сили, предаде БТА.
Руската армия е използвала 376 ракети срещу Украйна през юли, което е над два пъти повече, отколкото през юни.
Голямата част от тези атаки са били насочени срещу столицата Киев. Русия нанесе няколко масирани удара през юли, като най-смъртоносният беше през нощта на 2 юли, когато бяха убити най-малко 30 души.
Освен това Русия е атакувала Украйна с 4956 дрона през юли, което е с 14% по-малко, отколкото през юни.
Украинският външен министър Андрий Сибиха по-рано днес призова международните партньори да ускорят вземането на решения относно доставката на допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за Украйна, след като руските сили нанесоха масивен удар срещу Киев през изминалата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.
„Адска нощ в Киев. Най-малко 9 души загинаха и 23 бяха ранени в резултат на варварската атака на Русия с три дузини балистични ракети. Това е вторият такъв масивен удар само за два дни“, отбеляза Сибиха.
Според него, тъй като не успява да постигне целите си на бойното поле, Русия засилва въздушните си атаки и терора срещу цивилни граждани. Сибиха подчерта, че Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и от ракети прехващачи.
Той също така заяви, че битката за въздушното пространство на Украйна ще определи по-нататъшния ход на войната и че укрепването на противовъздушната отбрана на страната е ключова стъпка към постигането на мир. По-късно беше съобщено за 28 ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А СибиХа
Коментиран от #23, #40
20:09 01.08.2026
2 Ами
Коментиран от #24, #49
20:10 01.08.2026
3 Пич
20:11 01.08.2026
4 АЛТЕРНТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАНАНА НА ФЮРЕРА В ХХХХА
20:12 01.08.2026
5 Слушай Рошавияс гнездото на главата
20:12 01.08.2026
6 Овчар
Коментиран от #9
20:14 01.08.2026
7 хъхъ
20:15 01.08.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
20:15 01.08.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #6 от "Овчар":И Путин го разчекнаха....от бомбене.
20:16 01.08.2026
10 ти да видиш
20:18 01.08.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #66
20:19 01.08.2026
12 Иван 1
20:19 01.08.2026
13 Определение
20:19 01.08.2026
14 Кой ги брои
20:20 01.08.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БРАТУШКИТЕ ДА СПРАТ В И К, БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ , ГАЗ-А И СУПЕРМАРКЕТИТЕ В УКРАЙНА
600 ДРОНА И 50 РАКЕТИ НА ВСЕКИ ОБЛАДТЕНН УКРАИНСКИ ГРАД ВСЕКИ ДЕН 15 ДНИ
И ДА РЕВАТ :)
Коментиран от #29
20:20 01.08.2026
16 Зеленият
20:21 01.08.2026
17 Путин е добряк
20:21 01.08.2026
18 пешо
20:25 01.08.2026
19 стоян
Коментиран от #32, #45, #52
20:25 01.08.2026
20 То значи това си е направо мир
20:25 01.08.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
А В СЪЩОТО ВРЕМЕ ГИ ПРОИЗВЕЖДА И ТРУПА ЗАПАС.
..... ЩЕ Е МНОГО ЗРЕЛИЩНО 5 ОРЕШНИКИ НАВЕДНЪЖ В КИЕВ ИЛИ ЛВОВ :)
20:26 01.08.2026
22 Синоптик
20:26 01.08.2026
23 Соломон
До коментар #1 от "А СибиХа":Ами със тия парите от тия ракети всеки ден можеха да сменят ченетата на руските пенсионери
Коментиран от #30
20:26 01.08.2026
24 Соломон
До коментар #2 от "Ами":Почакай тя Украйна сега загрява по тъча
Коментиран от #35
20:27 01.08.2026
25 ?????
Да припомням ли колко пъти вече им свършиха ракетите на руснаците според умнокрасивитета?
А и колко пъти умря Путин(пфу, пфу да не им дава Господ да се сбъднат пожеланията им. Тогава ще видят колко им е провървяло с него)?
20:28 01.08.2026
26 Европейската империя
Може би урсулите да имат амбициите да ни направят по-велики от великата , велика Великобританска империя ?
И всичките обещания за безусловна подкрепа на "проксито на западният свят" , толкова дълго , колкото е необходимо , не кореспондират с нашите желания и възможности.
Подкрепата за киевският режим ни струва прекалено скъпо и е нескопосана инвестиция съизмерима със стотици милиарди които изгърмя хме нахалост за да убиваме руснаци . Просто защото сме длъжни да мразим руснаци и желаем да присвоим още повече територии, които не ни принадлежат.
Какво още трябва да се случи , за да разбере подлият и лицемерен западен свят , че руснаците няма да отстъпят повече???
20:28 01.08.2026
27 376 ракети срещу Украйна през юли
20:29 01.08.2026
28 Кочо Честименски
Коментиран от #33
20:29 01.08.2026
29 Без име
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Трябваше, ама планът е друг.
20:30 01.08.2026
30 123
До коментар #23 от "Соломон":Да ама предпочетоха да сменят украинските ченета.
Коментиран от #73
20:32 01.08.2026
31 Китен
20:32 01.08.2026
32 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #19 от "стоян":Ех стоенчо, стоенчооо зеленофилчо нефилитен помечтай си само това ще ти остане. Писанията ти ги четем отдавна и все едно и също ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ама вече киев реве, а ти продължавай с мантрите си за украинските балистични ракети, които още никой не е видял да съществуват как ЩЕЛИ да ударят подстанции, централи за ток и газови находища.
Айде върви в ъгъла сега да си поплачеш и повтаряй тази мантра, че уж да стане истина, ама нямааа.
20:33 01.08.2026
33 Добре
До коментар #28 от "Кочо Честименски":А да видим кой ще издържи повече.
20:33 01.08.2026
34 Един
20:34 01.08.2026
35 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #24 от "Соломон":Тя твоята о крайна толкова много загря, че вече изгоря.
Коментиран от #44
20:34 01.08.2026
36 Зеленски
20:35 01.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ка Путин и всички
Коментиран от #60
20:35 01.08.2026
39 Говорит Москва
20:36 01.08.2026
40 Киев за три дни
До коментар #1 от "А СибиХа":Този път Путин си намери майстора. Зеленски ще му види сметката!
20:36 01.08.2026
41 И майка ти
До коментар #37 от "Вовааа":Така вида извади го по навътре ръгай че ма изведе,ненаситна.
Коментиран от #55
20:36 01.08.2026
42 Истински Миротворец
При толкова много пресечени линии от поддръжниците на режима в КиЕв , да не употреби ядрено оръжие , каквото има в изобилие, това си е миро творчество , достойно за нобелова награда.
20:36 01.08.2026
43 Механик
хихи
Коментиран от #48
20:37 01.08.2026
44 Ще ти
До коментар #35 от "🇧🇬❤️🇷🇺":Загрея Ауспуха така ,че ще ти дойде акъла едногънков русофил .
Коментиран от #46, #47, #51
20:37 01.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Даааа
До коментар #44 от "Ще ти":ПДРС НЩСТН 😀🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #53
20:39 01.08.2026
47 Ще ще
До коментар #44 от "Ще ти":Загрееш на баща си члена от кавали
Коментиран от #50
20:41 01.08.2026
48 Монтьора тоест
До коментар #43 от "Механик":Матрософффф не си слагай ауспуха на тезгяха ,ще загори.И да ти кажа минаха 4,5 години ВСВ свърши а до тук 1,5 милиона ватенки и нищо.Нали бяха 3 дни нали за 7 Берлин и за 10 Лисабон.Ей много лъжете бе питките ни се одървиха от чакане,семката ти едногънкова в Ауспуха.
Коментиран от #67
20:41 01.08.2026
49 Европеец
До коментар #2 от "Ами":Абе май, че либералният Путин взе да се взема в ръце последните две седмици..... Въпросът е защото сега дремеше..... Ако продължава да тормози фашистите от Киев по постоянно, така както в момента през 2027 може да стигне до изпълнение на заръката на рошавия-до последния украинец,но ще видим.....
Коментиран от #54
20:41 01.08.2026
50 Питай майка ти
До коментар #47 от "Ще ще":Запалих и катализатора,готви твоя руски тръбата и си сложи убаво червило,ще те е.а у руската у рус пи я.
20:42 01.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Механик
До коментар #19 от "стоян":Олее, много съ изплашихмИ. Така ни сми съ плашили откак беха джавелините, ибрахимите и еф-16-ките.
И тогава ти така ни плашеше, та и сега ще се изплашим.
Коментиран от #56, #61, #63
20:43 01.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ей благодарете
До коментар #55 от "Вовааааа":Се че Украйна спазва Между.спогодби и не бие по бил.сградо.Иначе ватенките щяха да видят още.Ла пи т.
20:47 01.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Удри копейката с лопатЕто!
20:48 01.08.2026
60 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #38 от "Ка Путин и всички":Производството на ракети в Русия още не е достигнало своя максимум Китайски и индийски работници в момента строят чисто нови заводи за производство на всевъзможни оръжейни системи Щатите не могат и да мечтаят за такъв мащаб а Европа може само да подсмърча
Коментиран от #68
20:48 01.08.2026
61 стоян
До коментар #52 от "Механик":До 52 ком - вие защо да се плашите - най много да загубите 4000 от мутрафанова - ама рузнаците има защо - защото украинците вече работят за зъб око вадят на рузнаците
20:49 01.08.2026
62 Ненормалните урки да свикват боят им теп
20:50 01.08.2026
63 Мани страха
До коментар #52 от "Механик":Само да се не нас/ереш жълтопръстник изкуфф/ел.
20:50 01.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Това
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":дето става нали знаеш къде влиза-нмп.
20:51 01.08.2026
67 Такъв първо се удря с бордюр у главата
До коментар #48 от "Монтьора тоест":После му се разяснява как стоят нещата.
20:52 01.08.2026
68 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #60 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":В компонентите на една ракета има най малко двадесет грама злато да не говорим за паладий иридий осмий Четиристотин ракети Европа не може ги произведе за десерт години
20:53 01.08.2026
69 ужас
20:53 01.08.2026
70 Механик
До коментар #56 от "Ти чий го":Що да паля и да ходя някъде? Аз съм българин, живея в България, плащам данъци и осигуровки в България. Осигурявам работа на 6-7 човека. Плащам и техните осигуровки.
Кажи ти кво правиш за България, та да си премерим българщината.
Само не ми е ясно как така не си заминал за Украйна да я браниш от лошите руснаци. Но дори така, пак не те гоня и не те карам да се казваш на буса и да заминаваш при Зеленски, нали?
20:53 01.08.2026
71 Е, тя Украйна нали
20:53 01.08.2026
72 Коко
20:54 01.08.2026
73 Соломон
До коментар #30 от "123":«Главният въпрос във всички сега - кога се закончи?» Пропагандистът Андрей Клинцевич в студия у Соловьева заяви, че россиянам надоела «СВО» и гл желанието на обществото - не завоевание Донбаса, а окончанието на военното безумие Уже дори на такива площадки това се проговаря открито.
20:54 01.08.2026
74 Руснак без крак
20:55 01.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Гошо
21:01 01.08.2026
77 az СВО Победа 81
Според ISW, Русия свърши ракетите още през 2023г.!
🤣🤣🤣
21:03 01.08.2026
78 Мълчан гъ
21:03 01.08.2026
79 Ни чул, ни видял
Путин е пълна порногрфия, на днешния ден, след 5 годишна СВО(официално обявена за 3 дни), той все още не е наясно на кой свят се намира.
21:04 01.08.2026