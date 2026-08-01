Земетресението в Япония: 36 жертви и 138 ранени

Броят на потвърдените смъртни случаи след опустошителното земетресение с магнитуд 7.1 в Югозападна Япония достигна 36 души, а други 138 граждани са ранени с различна степен на тежест.

Спасителните операции на остров Кюшу навлизат в критична фаза. Местните власти и армията продължават да разчистват най-тежко засегнатите зони в префектура Кумамото, съобщава NHK.

Трусът, който удари по-рано тази седмица, предизвика тежки структурни повреди, срутвания и локални експлозии. Близо половината от смъртните случаи са концентрирани в два големи промишлени и търговски обекта в региона.

Трагедиите в търговския център и хартиената фабрика

Най-тежките инциденти са регистрирани в град Яцуширо и градчето Кашима:

Срутване на комин в Яцуширо: В завод на компанията „Nippon Paper Industries“ масивен фабричен комин рухна върху производствените халета. Властите потвърдиха, че при инцидента са загинали 9 работници, а спасителната операция на място вече е приключила, предава Sky News.

В завод на компанията „Nippon Paper Industries“ масивен фабричен комин рухна върху производствените халета. Властите потвърдиха, че при инцидента са загинали 9 работници, а спасителната операция на място вече е приключила, предава Sky News. Взрив в мол „Aeon“ в Кашима: Час след първоначалния трус мощна газова експлозия разтърси частично срутения търговски център. Отломките са затиснали десетки хора, като до момента там са открити 7 жертви, информира германската медия DW.

Жега и липса на вода застрашават хиляди евакуирани

Над 9500 души остават настанени в предвидените временни убежища или нощуват в автомобилите си поради страх от силни вторични трусове. Ситуацията се усложнява драстично от екстремните летни горещини, като температурите в Кумамото надхвърлят 36°C, предава Ал-Джазира.

Над 79 000 домакинства в региона все още са без достъп до питейна вода, а електропреносната мрежа е прекъсната в стотици обекти. Правителството на премиера Санае Такаичи призова за максимална бдителност и мобилизира допълнителни ресурси за осигуряване на климатизация и медицинска помощ в евакуационните центрове, за да се предотврати вълна от топлинни удари и дехидратация сред пострадалите.