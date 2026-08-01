Епидемията от ебола в ДР Конго е по-мащабна отвсякога

Въпреки продължаващите вече седмици усилия епидемията от ебола в Централна Африка не само не е под контрол, но и в Демократична република Конго се разраства, като рискът заразата да се прехвърли и в съседните страни се увеличава, заяви днес Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА, предаде БТА.
Настоящият взрив е най-значителният, с който се е сблъсквала страната някога, посочва здравната служба на ООН.
За да бъде овладяно разпространението на заразата, са нужни значително по-мащабни изпреварващи действия, се казва в днешното изявление на организацията.
През изминалата седмица са отчетени повече нови случаи на заразяване (567) и повече смъртни случаи (296), отколкото през всяка от предходните седмици, отбелязва СЗО. Според нейните данни лабораторно потвърдените случаи са общо 3605, като 1587 от тях са завършили със смърт, а 651 души са се възстановили след инфекцията.
Предишният най-сериозен взрив на заболяването в ДР Конго беше между 2018 и 2020 г., когато бяха регистрирани 3317 потвърдени случая.
Настоящото огнище е причинено от варианта "Бундибуджо", за който все още няма одобрена ваксина. В момента се извършват клинични изпитвания на разработвана нова ваксина.
Според СЗО по-големият брой на отчетените случаи е резултат отчасти от по-ефективното епидемиологично наблюдение и по-големия брой лабораторни изследвания. "В преобладаваща си част обаче той се дължи на разширяването на огнището", допълва организацията.
В момента се проследяват до 80% от контактните лица на заразените - в продължение на три седмици. Според специалистите обаче е необходимо този дял да достигне 95%. Освен това здравните служители се сблъскват със сложна ситуация със сигурността предвид сблъсъците между бунтовнически групировки, стотиците хиляди разселени хора и дълбокото недоверие сред населението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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Изпратете си маските, и тренирайте вените!!!
Коментиран от #4
19:55 01.08.2026
2 Мароооо, вземи си ги у вас
19:56 01.08.2026
3 еболата от ДР Конго
Коментиран от #7
19:56 01.08.2026
4 Урсула
До коментар #1 от "Реклама":Ваксинация без край, до вашия край.
19:57 01.08.2026
5 варианта "Бундибуджо"
19:58 01.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 До и съчмата
До коментар #3 от "еболата от ДР Конго":Майката му е да пиете белина :))
и на дуууупарата по една пелена:))
Коментиран от #8
19:59 01.08.2026
8 Да се чете
До коментар #7 от "До и съчмата":Дони съчмата.
20:00 01.08.2026
9 Цвете
20:00 01.08.2026
10 Алекс
20:14 01.08.2026
11 ковид-19
20:14 01.08.2026
12 Боруна Лом
20:24 01.08.2026
13 Пламен
20:36 01.08.2026
14 Пламен
20:37 01.08.2026