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Епидемията от ебола в ДР Конго е по-мащабна отвсякога

Епидемията от ебола в ДР Конго е по-мащабна отвсякога

1 Август, 2026 19:53 819 14

  • ебола-
  • др конго-
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  • африка-
  • сзо

Предишният най-сериозен взрив на заболяването в ДР Конго беше между 2018 и 2020 г., когато бяха регистрирани 3317 потвърдени случая

Епидемията от ебола в ДР Конго е по-мащабна отвсякога - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки продължаващите вече седмици усилия епидемията от ебола в Централна Африка не само не е под контрол, но и в Демократична република Конго се разраства, като рискът заразата да се прехвърли и в съседните страни се увеличава, заяви днес Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА, предаде БТА.

Настоящият взрив е най-значителният, с който се е сблъсквала страната някога, посочва здравната служба на ООН.

За да бъде овладяно разпространението на заразата, са нужни значително по-мащабни изпреварващи действия, се казва в днешното изявление на организацията.

През изминалата седмица са отчетени повече нови случаи на заразяване (567) и повече смъртни случаи (296), отколкото през всяка от предходните седмици, отбелязва СЗО. Според нейните данни лабораторно потвърдените случаи са общо 3605, като 1587 от тях са завършили със смърт, а 651 души са се възстановили след инфекцията.

Предишният най-сериозен взрив на заболяването в ДР Конго беше между 2018 и 2020 г., когато бяха регистрирани 3317 потвърдени случая.

Настоящото огнище е причинено от варианта "Бундибуджо", за който все още няма одобрена ваксина. В момента се извършват клинични изпитвания на разработвана нова ваксина.

Според СЗО по-големият брой на отчетените случаи е резултат отчасти от по-ефективното епидемиологично наблюдение и по-големия брой лабораторни изследвания. "В преобладаваща си част обаче той се дължи на разширяването на огнището", допълва организацията.

В момента се проследяват до 80% от контактните лица на заразените - в продължение на три седмици. Според специалистите обаче е необходимо този дял да достигне 95%. Освен това здравните служители се сблъскват със сложна ситуация със сигурността предвид сблъсъците между бунтовнически групировки, стотиците хиляди разселени хора и дълбокото недоверие сред населението.


Конго (Демократична Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реклама

    7 1 Отговор
    Сега в Конго, после. - и в други градове!!!
    Изпратете си маските, и тренирайте вените!!!

    Коментиран от #4

    19:55 01.08.2026

  • 2 Мароооо, вземи си ги у вас

    5 1 Отговор
    Тъкмо ще се оттървемОтТеб.

    19:56 01.08.2026

  • 3 еболата от ДР Конго

    3 3 Отговор
    Добре ще и дойде в ЕС да влезе. Ама направо много хубавичко ще стане

    Коментиран от #7

    19:56 01.08.2026

  • 4 Урсула

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Реклама":

    Ваксинация без край, до вашия край.

    19:57 01.08.2026

  • 5 варианта "Бундибуджо"

    4 1 Отговор
    Е добре дошъл в Брюксел

    19:58 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 До и съчмата

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "еболата от ДР Конго":

    Майката му е да пиете белина :))
    и на дуууупарата по една пелена:))

    Коментиран от #8

    19:59 01.08.2026

  • 8 Да се чете

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "До и съчмата":

    Дони съчмата.

    20:00 01.08.2026

  • 9 Цвете

    7 1 Отговор
    ОТ 2018, КОГАТО Е ИМАЛО ЕБОЛА И СМЪРТНИ СЛУЧАИ ,ЗА 6 ГОДИНИ СЛЕД ТОВА ОЩЕ НЯМА ВАКСИНА? ТАМ НЕ ЖИВЕЯТ ЛИ ХОРА? ЩО ЗА ОТНОШЕНИЕ? ЖЕСТОКО Е.

    20:00 01.08.2026

  • 10 Алекс

    3 1 Отговор
    Днес в Конго утре в Украйна. Айде бакалъм !

    20:14 01.08.2026

  • 11 ковид-19

    4 0 Отговор
    роби,гответе се да ви затворим отново и да ви сготвим в буквалния смисъл!

    20:14 01.08.2026

  • 12 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ПАК МИЛИАРДИ ЗА БОРСУЛИТЕ!

    20:24 01.08.2026

  • 13 Пламен

    2 0 Отговор
    В БРИКС е така.

    20:36 01.08.2026

  • 14 Пламен

    4 0 Отговор
    През юни 2024 г. президентът на Република Конго, Дени Сасу Нгесо, заяви пред руски медии по време на визита в Москва, че страната му има интерес към разширяващия се формат на БРИКС.

    20:37 01.08.2026