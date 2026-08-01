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Хаос в Мароко: Мигранти щурмуваха втори испански анклав

Хаос в Мароко: Мигранти щурмуваха втори испански анклав

1 Август, 2026 05:21, обновена 1 Август, 2026 06:42 1 803 21

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Мароканските сили разпръснаха мигранти при Бени Ансар, докато в Сеута над 50 000 души предизвикаха безпрецедентен дипломатически разрив в ЕС

Хаос в Мароко: Мигранти щурмуваха втори испански анклав - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозно напрежение избухна по северното крайбрежие на Африка. Мароканските сили за сигурност бяха принудени да използват сълзотворен газ, за да разпръснат големи групи от нелегални мигранти.

Според информация на мароканския новинарски портал Hespress, десетки млади мароканци, предимно непълнолетни, са се опитали да щурмуват граничния пункт „Бени Ансар“, водещ директно към испанския анклав Мелила.

Инцидентът е ескалирал бързо. Групи от млади хора са започнали да хвърлят камъни по служителите на реда и са предизвикали безредици в района на Barrio Chino. В отговор полицията е предприела масирана тактическа операция за възстановяване на реда. Местните испански власти временно затвориха напълно граничния пункт „Бени Ансар“. Поради тази причина десетки граждани останаха блокирани във вътрешността на Мелила.

Мащабът на хуманитарната криза в Сеута

Този сблъсък е част от безпрецедентен миграционен натиск по границите на Испания в Северна Африка. В съседния анклав Сеута ситуацията достигна критични нива:

  • Масов наплив: Между 50 000 и 60 000 души са успели да пресекат границата за изключително кратко време. Това представлява повече от половината от цялото население на анклава.
  • Черна статистика: Официално е потвърдена смъртта на най-малко 57 души. Те са се удавили или са били притиснати фатално при опит да заобиколят вълнолома Тарахал.
  • Реакция на Мадрид: Испанският премиер Педро Санчес изпрати армията в Сеута и обяви ситуацията за „нарушение на териториалната цялост на Испания“.
  • Текущо състояние: Благодарение на спешно споразумение между Мадрид и Рабат, над 48 000 мигранти вече са депортирани или доброволно са се завърнали в Мароко поради липса на храна и подслон в Сеута.

Алгоритмите на социалните мрежи като оръжие за трафик

Кризата беше изкуствено ускорена от целенасочена дигитална кампания в платформи като Instagram, TikTok и X:

  • Илюзия за отворени врати: Седмици наред алгоритмите бяха заливани с кратки видеа, представящи преминаването в Сеута като „лесно постижимо предизвикателство“. Каналите публикуваха кадри с празнуващи младежи по испанските плажове, което създаде фалшивото впечатление, че законите позволяват на всички пристигнали по море да останат постоянно.
  • Тактически инструкции: Каналите споделяха сателитни карти, диаграми на слабите места по границата и конкретни напътствия. Мигрантите бяха съветвани да се организират в групи от минимум 7 души по време на плуването, за да затруднят прихващането им от бреговата охрана.

Фалшивите новини бяха допълнително подхранени от решение на Върховния съд на Испания от юли 2026 г., което забрани незабавното експулсиране на хора, спрени в морето, без съдебна процедура. Трафикантите веднага интерпретираха това в мрежите като сигнал за свободен достъп до Европа.

Шенген под обсада: Международни проблеми и дипломатически разрив

Събитията в Сеута и Мелила веднага прераснаха в международен конфликт и предизвикаха разцепление вътре в Европейския съюз:

  • Италия затвори границите си за Испания: Правителството на Джорджа Мелони предприе радикален ход и обяви временно спиране на Шенгенското споразумение за свободно пътуване по въздух и море с Испания. Рим въведе селективен контрол за граждани от трети страни, пристигащи от испански летища.
  • Остра реакция от Мадрид: Испанският външен министър определи действията на Италия като „неприемлива демагогия“ и официално повика италианския посланик за обяснение. Германия и Финландия също критикуваха Испания, че не е успяла да защити външната граница на ЕС.
  • Домино ефект във Франция: Париж обяви затягане на проверките по сухопътната си граница с Испания, опасявайки се от вътрешна миграция към Централна Европа.
  • Геополитическият контекст с Мароко: Анализатори посочват, че първоначалното бездействие на мароканските гранични власти е съзнателен дипломатически сигнал от Рабат. Напрежението между двете страни се покачи, след като Мадрид предприе стъпки за задълбочаване на отношенията с Алжир (основен регионален съперник на Мароко) и одобри закон за предоставяне на испанско гражданство на потомци на сахрави (жители на Западна Сахара).

Районът на „Бени Ансар“ и границите на Сеута остават под засилено военно и полицейско наблюдение, за да се предотвратят нови организирани вълни от мигранти.


Мароко
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    18 1 Отговор
    Само на месо!!!

    05:48 01.08.2026

  • 3 604

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хрониките на руския агресор":

    Скоро че си с чалма и ще четеш хрониките на али баба ...пхахахахя

    05:49 01.08.2026

  • 4 И Киев е Руски

    30 4 Отговор
    Меркел: Добре дошли ! Ха ха хх ааа

    05:50 01.08.2026

  • 5 Хайде

    31 2 Отговор
    И това ако не е организирано. Испанците се опънаха и нати сега мейдан

    Коментиран от #6

    05:52 01.08.2026

  • 6 604

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хайде":

    При таз война в близкия изток кво мислиш е туй

    05:54 01.08.2026

  • 7 Сандо

    23 3 Отговор
    Май теориите на конспирацията,излезли преди години за организирания характер на това преселение,ще се окажат верни.А заслепената и оглупяла европа още я баламосват с някаква мнима руска опасност.Или казано с други думи:докато цялата европа гледа и очаква удар отпред,то всичко лошо и опасно и се случва отзад.

    06:04 01.08.2026

  • 8 Толкова ви струва

    28 0 Отговор
    И шенгена и ес - управлявани от наивници и глупаци, които могат да бъдат сринати за час дори от невъоръжени, гладни и любопитни нашественици!

    06:07 01.08.2026

  • 9 Госъ

    12 0 Отговор
    Трябва да почне да се стреля по границите…

    06:19 01.08.2026

  • 10 видя се

    17 1 Отговор
    Влязахме в ЕУРУУУУзоната , и дойде началото на края МУУУУ.!!

    Коментиран от #16

    06:22 01.08.2026

  • 11 С ДВЕ ДУМИ

    11 3 Отговор
    Започва се така нареченото съвместно гостуване. Преди години западните шарлатани ходеха и крадеха от Африка, Азия, Северна Америка, Южна и къде ли не. Дойде време сметките да се плашат. И то с лихвите!

    06:33 01.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 До Ком 1

    4 2 Отговор
    Ниско интелигентна марионетка , напиши нещо за мързеливите нации от западна Европа , които са богати благодарение на чужди ресурси , но всичко се връща на тоя свят .Кочината Гейевропа ще си плати .

    06:44 01.08.2026

  • 14 Филанкишята

    2 0 Отговор
    Нашествие на марокански скакалци.

    06:45 01.08.2026

  • 15 Това наистина прилича

    2 0 Отговор
    На организирана работа. Французите са следващите в списъка. В Мароко се очакват бунтове. 50000 души не са никак малко и лесно могат да станат повече и да разклатят държавата. Интересно кой ли стои зад това?

    Коментиран от #19

    06:45 01.08.2026

  • 16 Къде е оня Папагал?!

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "видя се":

    Да изпапагали пак,че пък ,,Волгата" бил доволен,че получава заплата в евро...!
    Много ме интересува ,,Волгата"...!
    Интересува ме Аз дали съм добре!
    А не виждам,че като съм вече в ,,клуба на богатите"-нещата вървят на добре...!

    06:47 01.08.2026

  • 17 Аланколу

    1 0 Отговор
    Требе да се пръска пртив скакалци.

    06:49 01.08.2026

  • 18 А ве,бай Онзи!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хрониките на руския агресор":

    Русия няма да ни нападне!
    Най-малкото,защото си има достатъчно проблеми с Украйна,пък и свърши оръжията и ракетите...!
    Ами требе да се тревожиш от гледката с ... ,,мароканските скакалци"...!
    Самият Тръмп го каза...!
    Забравих!
    Той пък бе ,,руски агент на Путин-агент Краснов"...!

    06:53 01.08.2026

  • 19 Давай със стандартното...!

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Това наистина прилича":

    Виновен е Путин,разбира се...

    06:54 01.08.2026

  • 20 кво стана

    0 0 Отговор
    с плестина фрии

    06:55 01.08.2026

  • 21 Аман от сащиянци

    0 0 Отговор
    САЩ ръчкат Испания за това, че не и се подчинява в политиката. Пак мръсни демократични номера.

    06:58 01.08.2026