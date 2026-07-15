Новини
Свят »
САЩ »
САЩ наложиха нови мащабни санкции срещу Иран

САЩ наложиха нови мащабни санкции срещу Иран

15 Юли, 2026 06:35, обновена 15 Юли, 2026 06:37 459 3

  • иран-
  • сащ-
  • санкции-
  • икономика-
  • търговия

Вашингтон затяга икономическата примка около Техеран с мерки срещу енергийния сектор и мрежи за доставки на оръжия

САЩ наложиха нови мащабни санкции срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати официално разшириха пакета от санкции срещу Иран. Решението на Белия дом цели да ограничи финансовите потоци на ислямската република.

Новите ограничителни мерки засягат ключови сектори от иранската икономика. В списъка влизат десетки компании, кораби и физически лица.

Основният удар е насочен срещу иранския износ на петрол. Вашингтон санкционира международни мрежи, които помагат за продажбата на суровината в чужбина. Според американските власти тези приходи финансират регионални военни групировки. Под прицел са и чуждестранни фирми, улесняващи трансакциите на Техеран.

Допълнително се блокират активи на лица, свързани с оръжейни програми. Става дума за разработката на балистични ракети и безпилотни самолети. Американските граждани и компании вече имат пълна забрана за бизнес с тях. Всички техни активи на територията на САЩ са замразени.

Международните наблюдатели очакват реално свиване на иранския експорт. Очаква се стъпката да повиши напрежението в Близкия изток. Техеран традиционно определя санкциите като незаконна икономическа война. Очаква се официалният отговор на иранското външно министерство.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 копейка с чалма👳‍♀️

    0 0 Отговор
    Нищо.
    Ние ще ядем ракети и ще пием нефт.

    06:45 15.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Не е смешно тази ционистка алчност я плащаме ние ,и откога победения налага санкции

    06:47 15.07.2026

  • 3 Оня

    0 0 Отговор
    И сега кво? Евро обърканите, Тръмп ваш човек ли е като ще дава на зеленото едни хартийки за тоалетна или не е ваш човек като ще трябва пак да купувате руски нефт ? Че май цените тоя път ще минат трите евра а?

    07:02 15.07.2026