САЩ наложиха нови мащабни санкции срещу Иран

Съединените щати официално разшириха пакета от санкции срещу Иран. Решението на Белия дом цели да ограничи финансовите потоци на ислямската република.

Новите ограничителни мерки засягат ключови сектори от иранската икономика. В списъка влизат десетки компании, кораби и физически лица.

Основният удар е насочен срещу иранския износ на петрол. Вашингтон санкционира международни мрежи, които помагат за продажбата на суровината в чужбина. Според американските власти тези приходи финансират регионални военни групировки. Под прицел са и чуждестранни фирми, улесняващи трансакциите на Техеран.

Допълнително се блокират активи на лица, свързани с оръжейни програми. Става дума за разработката на балистични ракети и безпилотни самолети. Американските граждани и компании вече имат пълна забрана за бизнес с тях. Всички техни активи на територията на САЩ са замразени.

Международните наблюдатели очакват реално свиване на иранския експорт. Очаква се стъпката да повиши напрежението в Близкия изток. Техеран традиционно определя санкциите като незаконна икономическа война. Очаква се официалният отговор на иранското външно министерство.