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Тръмп обяви "историческо" споразумение за разоръжаване на Хамас

Тръмп обяви "историческо" споразумение за разоръжаване на Хамас

31 Юли, 2026 03:46, обновена 31 Юли, 2026 04:38 805 5

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  • оръжие-
  • споразумение

Президентът на САЩ обяви мащабен дипломатически пробив, докато Кайро се подготвя за ключова среща на посредниците, а регионалното напрежение в Близкия изток и дипломатическите совалки за Украйна ескалират

Тръмп обяви "историческо" споразумение за разоръжаване на Хамас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пробив в Газа: Пълно разоръжаване на "Хамас"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви официално в своята социална мрежа Truth Social, че неговият "Съвет за мир" е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на палестинската групировка "Хамас" и останалите въоръжени фракции в Ивицата Газа. Планът предвижда поетапно извеждане на оръжията, пълно изтегляне на израелската армия и заменянето ѝ с Международни сили за стабилизиране, които ще си сътрудничат с нова палестинска полиция под управлението на ново цивилно правителство. По информация на Reuters, макар Израел да изрази резерви относно параметрите на сигурността, преговорите в Кайро между лидерите на "Хамас" и посредниците от Египет, Катар и Турция отчитат реален напредък по детайлите за превеждане на лекото и тежкото оръжие под единна власт. Египетските медии потвърждават, че в Кайро предстои решителна среща на върха за стартирането на втората фаза от примирието.

Близкият изток: Нормализация между Рияд и Тел Авив и преговори с Техеран

На дипломатическия фронт Тръмп продължава да настоява, че мащабното споразумение за ядрено сътрудничество със Саудитска Арабия е директно обвързано с пълното нормализиране на нейните отношения с Израел под шапката на Авраамовите споразумения. Същевременно Вашингтон открехва вратата и за Иран. Според дипломатически източници на New York Post, американският президент изразява готовност да даде реален шанс на преговорите с Техеран. Основното и задължително условие на Белия дом обаче остава постигането на трайно прекратяване на огъня и стабилност по отношение на корабоплаването в Ормузкия проток.

Ирак отрече участие в американско-саудитските удари

Ситуацията в Персийския залив остава силно обтегната след съвместните въздушни удари на САЩ и Саудитска Арабия срещу позиции на проиранската коалиция "Сили за народна мобилизация" (PMF) на иракска територия. Координацията на атаките бе потвърдена от Централното командване на САЩ като отговор на зачестилите нападения с дронове срещу американски бази и саудитска петролна инфраструктура. Багдад обаче категорично отрече да е давал каквото и да е разрешение за извършването на тези операции. Говорител на иракските въоръжени сили, цитиран от Al Jazeera, определи въздушните удари като "нарушение на суверенитета" и допълни, че те възпрепятстват разследването, тъй като нито една от страните не е предоставила реални доказателства, че нападенията срещу Саудитска Арабия са били предприети от иракска земя.

Иран с предупреждение след инцидента в Египет

Геополитическото напрежение се пренесе и на африканския бряг след атака с дрон срещу газови танкери в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. В официално изявление в социалната мрежа X, иранският външен министър Абас Арагчи подчерта, че сигурността на Египет е от изключително значение за Техеран, определяйки страната като важен партньор в региона. Както предава Times of Israel, Арагчи призова за бдителност срещу евентуални "операции под фалшив флаг", организирани от Израел с цел подкопаване на мира в Близкия изток и въвличане на Кайро в по-широкия конфликт между САЩ и Иран. Към момента нито една групировка не е поела официално отговорност за удара в Дамиета.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    2 2 Отговор
    Решенията на сащ се обявяват в тръмп сошъл, съвет за мир на тръмп….тия се върнаха във феодализма и искат да повлекат света натам. Поне запада. Дори да имат нов президент, политиката им ще е същата, сигурен съм.

    03:59 31.07.2026

  • 2 ПУШИЯ ИЗПУши.. ФАКТ

    0 1 Отговор
    то а па с изсъхналата рига Пи.. 4ка... аххахахахахааа. бгеаи зак риваи краварника и връщаи индианците.. ПАЛЯк

    04:47 31.07.2026

  • 3 ,Плямпа си

    2 0 Отговор
    Лаф да става

    04:52 31.07.2026

  • 4 Нетаняху

    0 0 Отговор
    "Към момента нито една групировка не е поела официално отговорност за удара в Дамиета"

    Това не трвбваше да го пишете.

    04:55 31.07.2026

  • 5 Този

    1 0 Отговор
    на снимката току що се е изрязал жестоко и е омазал шортите.

    05:14 31.07.2026