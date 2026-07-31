Тръмп обяви "историческо" споразумение за разоръжаване на Хамас

Пробив в Газа: Пълно разоръжаване на "Хамас"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви официално в своята социална мрежа Truth Social, че неговият "Съвет за мир" е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на палестинската групировка "Хамас" и останалите въоръжени фракции в Ивицата Газа. Планът предвижда поетапно извеждане на оръжията, пълно изтегляне на израелската армия и заменянето ѝ с Международни сили за стабилизиране, които ще си сътрудничат с нова палестинска полиция под управлението на ново цивилно правителство. По информация на Reuters, макар Израел да изрази резерви относно параметрите на сигурността, преговорите в Кайро между лидерите на "Хамас" и посредниците от Египет, Катар и Турция отчитат реален напредък по детайлите за превеждане на лекото и тежкото оръжие под единна власт. Египетските медии потвърждават, че в Кайро предстои решителна среща на върха за стартирането на втората фаза от примирието.

Близкият изток: Нормализация между Рияд и Тел Авив и преговори с Техеран

На дипломатическия фронт Тръмп продължава да настоява, че мащабното споразумение за ядрено сътрудничество със Саудитска Арабия е директно обвързано с пълното нормализиране на нейните отношения с Израел под шапката на Авраамовите споразумения. Същевременно Вашингтон открехва вратата и за Иран. Според дипломатически източници на New York Post, американският президент изразява готовност да даде реален шанс на преговорите с Техеран. Основното и задължително условие на Белия дом обаче остава постигането на трайно прекратяване на огъня и стабилност по отношение на корабоплаването в Ормузкия проток.

Ирак отрече участие в американско-саудитските удари

Ситуацията в Персийския залив остава силно обтегната след съвместните въздушни удари на САЩ и Саудитска Арабия срещу позиции на проиранската коалиция "Сили за народна мобилизация" (PMF) на иракска територия. Координацията на атаките бе потвърдена от Централното командване на САЩ като отговор на зачестилите нападения с дронове срещу американски бази и саудитска петролна инфраструктура. Багдад обаче категорично отрече да е давал каквото и да е разрешение за извършването на тези операции. Говорител на иракските въоръжени сили, цитиран от Al Jazeera, определи въздушните удари като "нарушение на суверенитета" и допълни, че те възпрепятстват разследването, тъй като нито една от страните не е предоставила реални доказателства, че нападенията срещу Саудитска Арабия са били предприети от иракска земя.

Иран с предупреждение след инцидента в Египет

Геополитическото напрежение се пренесе и на африканския бряг след атака с дрон срещу газови танкери в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. В официално изявление в социалната мрежа X, иранският външен министър Абас Арагчи подчерта, че сигурността на Египет е от изключително значение за Техеран, определяйки страната като важен партньор в региона. Както предава Times of Israel, Арагчи призова за бдителност срещу евентуални "операции под фалшив флаг", организирани от Израел с цел подкопаване на мира в Близкия изток и въвличане на Кайро в по-широкия конфликт между САЩ и Иран. Към момента нито една групировка не е поела официално отговорност за удара в Дамиета.