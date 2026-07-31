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Огромен пожар избухна в склад във Владивосток

Огромен пожар избухна в склад във Владивосток

31 Юли, 2026 04:16, обновена 31 Юли, 2026 04:20 651 7

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Обстановка в града остава критична

Огромен пожар избухна в склад във Владивосток - 1
Снимка: amurmedia.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сутринта на 31 юли мащабно огнено бедствие обхвана голям склад за битова техника на известната компания DNS в руския град Владивосток.

Инцидентът, локализиран в района на улица „Днепровская“, предизвика мащабно задимяване и блокира ключови пътни артерии в града. Към 4:00 часа българско време (11:00 часа местно време) пожарникарите продължават борбата със стихията.

Хронология и мащаб на бедствието

Първоначалните съобщения за инцидента постъпиха в ранните часове на деня, като огънят бързо се разпространи.

  • Площ на пожара: Огънят първоначално обхвана около 1000 кв. метра, но впоследствие се разрасна и беше локализиран на площ от приблизително 5000 кв. метра.
  • Засегната инфраструктура: Гори дясната част на логистичния център за техника. Свидетели съобщават за частично срутване на покрива и силно деформирани от високата температура метални конструкции.
  • Екологична обстановка: Гъстият черен дим се разпростря над кварталите „БАМ“ и „Втора речка“. Службите за санитарен контрол (Роспотребнадзор) вече извършват постоянен мониторинг на качеството на въздуха в близките жилищни райони.

Трудности при потушаването на огъня

На мястото на инцидента са мобилизирани над 44 пожарникари и 10 единици специализирана техника от Министерството на извънредните ситуации (МЧС). Според официалните данни спасителната операция е сериозно затруднена от следните фактори:

  • Силен поривист вятър, който разнася пламъците и гъстия дим.
  • Пълна липса на нормативно налягане на водата в близките пожарни хидранти.
  • Необходимост от непрекъснато извозване на вода с пожарни цистерни и помощни автомобили на градските служби.

Екипи на пътната полиция (ГИБДД) са отцепили района около улица „Днепровская“ и регулират трафика, за да осигурят безпрепятствен достъп на аварийните екипи. На място има дежурни линейки, но към момента няма данни за пострадали хора. Местната прокуратура вече започна проверка за спазването на законите за пожарна безопасност в обекта.


Русия
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