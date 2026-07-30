Саудитска Арабия обяви планове за създаване на многонационална коалиция за морска отбрана

Саудитска Арабия днес обяви планове за създаване на многонационална коалиция за морска отбрана, чиято цел е да защитава международните маршрути за корабоплаване и доставки на енергия в региона на Червено море, след като атаките на йеменските бунтовници хуси, които са подкрепяни от Иран, нарушиха функционирането на един от най-натоварените търговски коридори в света, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Саудитското министерство на отбраната съобщи, че 14 страни, сред които са Турция, Пакистан, Египет, Судан, Джибути, Кувейт, Катар и Бахрейн, са приели съвместна декларация в подкрепа на предложената коалиция. Оман и Обединените арабски емирства не фигурират сред арабските страни от Залива, подкрепили декларацията, отбелязва Ройтерс.
Ведомството каза, че представители от 43 страни и ЕС са присъствали на международна среща, на която е било обсъдено предложението за създаване на коалиция, чиято основателка и водеща страна ще бъде Саудитска Арабия. Кралството иска също така да бъде домакин и на централата на коалицията.
Министерството заяви, че коалицията ще укрепи морската сигурност, ще осигури свободата на корабоплаването, ще гарантира сигурността на международните търговски маршрути и маршрутите за енергийни доставки, както и ще защити общите морски интереси в пролива Баб ел Мандеб и в Аденския залив.
Днешното обявление идва ден след като два източника, запознати с обсъжданията, заявиха пред Ройтерс, че Саудитска Арабия се стреми да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от атаките на хусите.
На 20 юли хусите заявиха, че ще наложат морска блокада на Саудитска Арабия в Червено море, и оттогава поеха отговорност за поредица от атаки срещу кораби, свързани със кралството. Саудитска Арабия отговори с въздушни удари по обекти, които според нея са военни съоръжения на хусите в йеменския град Ходейда, използвани за застрашаване на търговското корабоплаване.
Напрежението в Червено море го превърна в най-новия фронт на по-широкообхватната война с Иран, като атаките срещу кораби се разпространяват отвъд Персийския залив и тласкат цените на петрола нагоре.
Протокът Баб ел Мандеб, който свързва южната част на Червено море с Аденския залив и Индийския океан, е ключов морски маршрут за световната търговия и енергийните доставки.
ЕС стартира военноморска мисия в Червено море през 2024 г., за да подпомогне възстановяването и защитата на свободата на корабоплаването, след като хусите възпрепятстваха морския трафик, атакувайки кораби в знак на солидарност с палестинците по време на войната с Израел в ивицата Газа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Според иранската държавна телевизия IRIB, Арагчи е повдигнал въпроса по време на телефонен разговор с българския външен министър Велислава Петрова и я е информирал за регионалните развития, продължаващата „агресия“ на САЩ и ролята на Вашингтон в ескалацията на напрежението в Западна Азия.
„Одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ за разполагане на военни самолети във военновъздушната база Безмер в подкрепа на военни операции е, според нас, осъдително, неприемливо и несъвместимо с традиционно приятелските отношения между двете страни“, каза Арагчи.
Той призова София „спешно да преразгледа“ решението.
„Позволяването на територията на една държава да бъде използвана от друга държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава представлява акт на агресия“, каза Арагчи, цитирайки член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН относно определението за агресия." Излъчено по иранската държавна телевизия ( Афера) CNN го казва същото.
Коментиран от #5
22:57 30.07.2026
2 Робот
22:58 30.07.2026
3 А планове за създаване
22:59 30.07.2026
4 За какво им е тази
23:02 30.07.2026
5 Тръц!
До коментар #1 от "Без име":Какво ли не приказват напушените иранци под кремълска диктовка.
Не им се плаши толкоз.
Коментиран от #8
23:05 30.07.2026
6 Последния Софиянец
23:05 30.07.2026
7 Пич
Араби да се пружат на израелци е най големият нонсенс, който никога не съм си представял, че ще доживея, да видя!!!
Защото когато се изпружиш на САЩ, всъщност си полегнал на Израел!!?
А другите араби как ще реагират...?!
23:15 30.07.2026
8 Мръц!
До коментар #5 от "Тръц!":Тя и родителката ти разправяше, че била честна...
Амвати и пожаро...
Коментиран от #10
23:18 30.07.2026
9 Умряла работа е това
Коментиран от #11
23:20 30.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Всичката им работа на хусите такваз
До коментар #9 от "Умряла работа е това":Умряла. Тебе кво те бъркат?
23:35 30.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 604
23:40 30.07.2026