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Саудитска Арабия обяви планове за създаване на многонационална коалиция за морска отбрана

Саудитска Арабия обяви планове за създаване на многонационална коалиция за морска отбрана

30 Юли, 2026 22:50 900 13

  • саудитска арабия-
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  • хуси

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че 14 страни са приели съвместна декларация в подкрепа на предложената коалиция

Саудитска Арабия обяви планове за създаване на многонационална коалиция за морска отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия днес обяви планове за създаване на многонационална коалиция за морска отбрана, чиято цел е да защитава международните маршрути за корабоплаване и доставки на енергия в региона на Червено море, след като атаките на йеменските бунтовници хуси, които са подкрепяни от Иран, нарушиха функционирането на един от най-натоварените търговски коридори в света, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че 14 страни, сред които са Турция, Пакистан, Египет, Судан, Джибути, Кувейт, Катар и Бахрейн, са приели съвместна декларация в подкрепа на предложената коалиция. Оман и Обединените арабски емирства не фигурират сред арабските страни от Залива, подкрепили декларацията, отбелязва Ройтерс.

Ведомството каза, че представители от 43 страни и ЕС са присъствали на международна среща, на която е било обсъдено предложението за създаване на коалиция, чиято основателка и водеща страна ще бъде Саудитска Арабия. Кралството иска също така да бъде домакин и на централата на коалицията.

Министерството заяви, че коалицията ще укрепи морската сигурност, ще осигури свободата на корабоплаването, ще гарантира сигурността на международните търговски маршрути и маршрутите за енергийни доставки, както и ще защити общите морски интереси в пролива Баб ел Мандеб и в Аденския залив.

Днешното обявление идва ден след като два източника, запознати с обсъжданията, заявиха пред Ройтерс, че Саудитска Арабия се стреми да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от атаките на хусите.

На 20 юли хусите заявиха, че ще наложат морска блокада на Саудитска Арабия в Червено море, и оттогава поеха отговорност за поредица от атаки срещу кораби, свързани със кралството. Саудитска Арабия отговори с въздушни удари по обекти, които според нея са военни съоръжения на хусите в йеменския град Ходейда, използвани за застрашаване на търговското корабоплаване.

Напрежението в Червено море го превърна в най-новия фронт на по-широкообхватната война с Иран, като атаките срещу кораби се разпространяват отвъд Персийския залив и тласкат цените на петрола нагоре.

Протокът Баб ел Мандеб, който свързва южната част на Червено море с Аденския залив и Индийския океан, е ключов морски маршрут за световната търговия и енергийните доставки.

ЕС стартира военноморска мисия в Червено море през 2024 г., за да подпомогне възстановяването и защитата на свободата на корабоплаването, след като хусите възпрепятстваха морския трафик, атакувайки кораби в знак на солидарност с палестинците по време на войната с Израел в ивицата Газа.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    3 2 Отговор
    "Иранският външен министър Абас Арагчи протестира в четвъртък срещу решението на България да позволи на американски военни самолети да използват територията ѝ в подкрепа на военни операции срещу Техеран.

    Според иранската държавна телевизия IRIB, Арагчи е повдигнал въпроса по време на телефонен разговор с българския външен министър Велислава Петрова и я е информирал за регионалните развития, продължаващата „агресия“ на САЩ и ролята на Вашингтон в ескалацията на напрежението в Западна Азия.

    „Одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ за разполагане на военни самолети във военновъздушната база Безмер в подкрепа на военни операции е, според нас, осъдително, неприемливо и несъвместимо с традиционно приятелските отношения между двете страни“, каза Арагчи.

    Той призова София „спешно да преразгледа“ решението.

    „Позволяването на територията на една държава да бъде използвана от друга държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава представлява акт на агресия“, каза Арагчи, цитирайки член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН относно определението за агресия." Излъчено по иранската държавна телевизия ( Афера) CNN го казва същото.

    Коментиран от #5

    22:57 30.07.2026

  • 2 Робот

    3 3 Отговор
    Туртунетката и колелото скоро ще станат предпочитан транспорт на много овце..!

    22:58 30.07.2026

  • 3 А планове за създаване

    5 2 Отговор
    на многонационална коалиция за морска отбрана срещу атлантическото пиратство няма ли да има? Нима не е ясно кои са пирати?

    22:59 30.07.2026

  • 4 За какво им е тази

    3 2 Отговор
    многонационална коалиция за морска отбрана ? САЩ ще ги пази бре ! Само не е ясно кой ще пази шейховете от народите им.

    23:02 30.07.2026

  • 5 Тръц!

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Какво ли не приказват напушените иранци под кремълска диктовка.
    Не им се плаши толкоз.

    Коментиран от #8

    23:05 30.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    Ще воюваме и с Хусите.

    23:05 30.07.2026

  • 7 Пич

    2 2 Отговор
    Знаете ли, какво е- нонсенс?!
    Араби да се пружат на израелци е най големият нонсенс, който никога не съм си представял, че ще доживея, да видя!!!
    Защото когато се изпружиш на САЩ, всъщност си полегнал на Израел!!?
    А другите араби как ще реагират...?!

    23:15 30.07.2026

  • 8 Мръц!

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръц!":

    Тя и родителката ти разправяше, че била честна...
    Амвати и пожаро...

    Коментиран от #10

    23:18 30.07.2026

  • 9 Умряла работа е това

    2 1 Отговор
    Хусите ще затворят пролива само за определени държави. Тия които са против геноцида срещу палестинците ще си минават. И край с тая коалиция.

    Коментиран от #11

    23:20 30.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Всичката им работа на хусите такваз

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Умряла работа е това":

    Умряла. Тебе кво те бъркат?

    23:35 30.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 604

    1 0 Отговор
    що бере краварника нъл въ брани!?

    23:40 30.07.2026