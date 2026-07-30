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Новата Dacia Hipster става серийна и ще е с цена 13 000 евро

Новата Dacia Hipster става серийна и ще е с цена 13 000 евро

30 Юли, 2026 11:39 3 554 9

  • dacia-
  • hipster-
  • серийно производство

Иновацията ще дебютира през 2027 година

Новата Dacia Hipster става серийна и ще е с цена 13 000 евро - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Патентни изображения на серийния модел изтекоха онлайн и бяха публикувани от уебсайта L'Argus. Рендерите показват, че електрическият автомобил Dacia Hipster няма да се промени много в сравнение с миналогодишната предпроизводствена концепция. Той се отличава с опростен дизайн с къс, висок преден капак и вертикални колони на покрива. Стилните пикселни фарове и задни светлини също са запазени.

Новата Dacia Hipster става серийна и ще е с цена 13 000 евро

Dacia Hipster 2027 ще бъде дълга само 3 метра и широка 1.55 метра, но ще има четири пълноразмерни места. За да бъде електрическият автомобил по-евтин, интериорът му ще бъде направен много по-опростен, отколкото в концепта. Според информация на френското издание е възможно е дори климатикът да стане опция.

Новата Dacia Hipster става серийна и ще е с цена 13 000 евро

Според предварителните данни, електрическият автомобил Dacia Hipster ще тежи приблизително 800 кг и ще получи двигател с мощност 20 конски сили и малка LFP батерия. Максималната скорост ще бъде 90 км/ч, а пробегът ще бъде 150 км. Такъв автомобил с ниска мощност в редица страни от ЕС ще може да се управлява и от 16-годишна възраст с шофьорска книжка категория B1.

Новата Dacia Hipster става серийна и ще е с цена 13 000 евро

Dacia Hipster 2027 ще има прогнозна цена от 13 000 евро, въпреки че в някои страни държавните субсидии ще я намалят до 10 000 евро, но това за съжаление няма да се случи у нас поради липсата на държавни субсидии. Въпреки това иновацията ще се превърнев най-евтиният електрически автомобил от Renault Group, а основният му конкурент ще бъде новият FIAT Multiplina.

Новата Dacia Hipster става серийна и ще е с цена 13 000 евро


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Леле!🫪
    Те от ЛЕГО правят по-добро играчки❗

    Коментиран от #6

    11:47 30.07.2026

  • 2 Дидо

    8 0 Отговор
    Голф количка.

    11:59 30.07.2026

  • 3 ИВАН

    7 0 Отговор
    Тоя грозен сандък и без пари да ми го дават, пак няма да се кача в него ... човек, все пак трябва да има някакво достойнство.

    12:03 30.07.2026

  • 4 Хааххх

    5 1 Отговор
    Идеална за джензитата

    12:05 30.07.2026

  • 5 сектант

    1 0 Отговор
    Идеална е за градо.

    12:05 30.07.2026

  • 6 Вози се на ЛЕГО

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мое па ти хареса?

    12:10 30.07.2026

  • 7 Мишо

    0 0 Отговор
    Може и по-грозно. Изобщо новите коли се надпреварват по грозотия.

    12:22 30.07.2026

  • 8 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Четириколесна тротинетка за 13 000?
    Добре измислено, точно като за хипстъри-безмозъчници!

    12:29 30.07.2026

  • 9 дедо

    0 0 Отговор
    Електрокар отвсякъде !

    12:31 30.07.2026