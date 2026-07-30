Новата Dacia Hipster става серийна и ще е с цена 13 000 евро

Патентни изображения на серийния модел изтекоха онлайн и бяха публикувани от уебсайта L'Argus. Рендерите показват, че електрическият автомобил Dacia Hipster няма да се промени много в сравнение с миналогодишната предпроизводствена концепция. Той се отличава с опростен дизайн с къс, висок преден капак и вертикални колони на покрива. Стилните пикселни фарове и задни светлини също са запазени.

Dacia Hipster 2027 ще бъде дълга само 3 метра и широка 1.55 метра, но ще има четири пълноразмерни места. За да бъде електрическият автомобил по-евтин, интериорът му ще бъде направен много по-опростен, отколкото в концепта. Според информация на френското издание е възможно е дори климатикът да стане опция.

Според предварителните данни, електрическият автомобил Dacia Hipster ще тежи приблизително 800 кг и ще получи двигател с мощност 20 конски сили и малка LFP батерия. Максималната скорост ще бъде 90 км/ч, а пробегът ще бъде 150 км. Такъв автомобил с ниска мощност в редица страни от ЕС ще може да се управлява и от 16-годишна възраст с шофьорска книжка категория B1.

Dacia Hipster 2027 ще има прогнозна цена от 13 000 евро, въпреки че в някои страни държавните субсидии ще я намалят до 10 000 евро, но това за съжаление няма да се случи у нас поради липсата на държавни субсидии. Въпреки това иновацията ще се превърнев най-евтиният електрически автомобил от Renault Group, а основният му конкурент ще бъде новият FIAT Multiplina.