САЩ отрекоха информацията, че Иран е унищожил три американски изтребителя F-35

Въоръжените сили на САЩ заявиха днес, че нито един американски самолет не е бил унищожен или повреден при най-новите опити за атаки от страна на Иран, като опровергаха твърдението, което според тях е било отправено от Иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), че три американски изтребители F-35 и три други самолета са били унищожени, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В изявление Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) заяви също, че търговският кораб "Ем/Ти Нора" (M/T Nora) не е пробил американската блокада на иранските пристанища, както според него са съобщили ирански държавни медии.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви в четвъртък, че е атакувал с балистични ракети военновъздушна база в Йордания, унищожавайки три изтребителя F-35 и нанасяйки тежки щети на три други, според иранските медии.
Твърди се също, че при нападението са били убити няколко офицери, както и технически и обслужващ персонал.
Йорданската армия обяви по-рано днес, че военновъздушните сили са свалили пет ракети, изстреляни от Иран, а целите им са били на територията на кралството, добавяйки, че атаката не е причинила жертви, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Ракетите са засечени, прехванати и свалени в съответствие с плановете за отбрана", каза говорител на йорданската армия в изявление, на фона на подновените военни действия между САЩ и Иран.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в Иран потвърди, че е нанесъл ракетен удар по йорданската военновъздушна база "Ал Азрак", като твърди, че мишените са били американски военни самолети, разположени там.
"Американският враг е използвал базите, които е окупирал във вашата страна (Йордания), за да нанася въздушни удари, използвайки бомби за унищожаване на подземни бункери срещу две къщи, атакувайки две скромни къщи, принадлежащи на жители на остров Кашм", написа КГИР в изявление.
Според идеологическата армия на Ислямската република при американския удар са убити баща, майка и дете, а две деца са ранени.
КГИР съобщи също, че трима негови войници са убити при американска атака в Северозападен Иран.
"При брутална атака, извършена от американския терористичен режим на 30 юли 2026 г., трима смели и отдадени членове на Революционната гвардия в провинция Занджан загинаха мъченически", посочи регионалният клон на идеологическата армия на Ислямската република в изявление, цитирано от агенция Тасним.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #4
22:22 30.07.2026
2 604
22:23 30.07.2026
3 Мдаааа
НЕ ЧЕ КРАВАРИТЕ НЕ СЕ ПУКВАТ ДА ЛЪЖАТ НО....
Коментиран от #7, #12
22:24 30.07.2026
4 Оказа се..
До коментар #1 от "Боруна Лом":Всичко е по план....
"Ракетите са засечени, прехванати и свалени в съответствие с плановете за отбрана",
22:25 30.07.2026
5 Без име
Само за последните 50 часа 16 китайски военнотранспортни самолета кацнаха в Иран.
Изглежда, че е в ход подготовка за нов кръг от бойни действия срещу коалицията на Епщайн." Информацията е от руски кснал от 21:17 часа тази вечер.
22:25 30.07.2026
6 Иван
22:25 30.07.2026
7 няма начин
До коментар #3 от "Мдаааа":Поне през демократичните български медии е невъзможно..
22:26 30.07.2026
8 Никой не вярва на САЩ
22:30 30.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Биг брадър
До коментар #3 от "Мдаааа":Лесно може да се потвърди. Иранците няма как да видят, но руснаците гледат отгоре, че самолетите вече не мърдат, а някакви хора се суетят около тях.......
22:32 30.07.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
22:35 30.07.2026
14 Иван
Коментиран от #16
22:38 30.07.2026
15 Иран като Русия се хвали предварително
Част от хибридната война.
Защо вземат само лошото от Русия. А не културата им.
Апропо, кога ще гледаме ирански балет?
Коментиран от #18
22:39 30.07.2026
16 И тази вест те обогати,
До коментар #14 от "Иван":ти стана по-умен, по-висок и по-красив?
Коментиран от #21
22:41 30.07.2026
17 КЕФ
22:42 30.07.2026
18 Иван
До коментар #15 от "Иран като Русия се хвали предварително":Аш Шараа ще играе балет.
22:42 30.07.2026
19 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги
22:44 30.07.2026
20 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
22:44 30.07.2026
21 Иван
До коментар #16 от "И тази вест те обогати,":И по-голем любител на юдео-ционистката свободна медия.
22:44 30.07.2026