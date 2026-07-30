САЩ отрекоха информацията, че Иран е унищожил три американски изтребителя F-35

Въоръжените сили на САЩ заявиха днес, че нито един американски самолет не е бил унищожен или повреден при най-новите опити за атаки от страна на Иран, като опровергаха твърдението, което според тях е било отправено от Иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), че три американски изтребители F-35 и три други самолета са били унищожени, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В изявление Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) заяви също, че търговският кораб "Ем/Ти Нора" (M/T Nora) не е пробил американската блокада на иранските пристанища, както според него са съобщили ирански държавни медии.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви в четвъртък, че е атакувал с балистични ракети военновъздушна база в Йордания, унищожавайки три изтребителя F-35 и нанасяйки тежки щети на три други, според иранските медии.

Твърди се също, че при нападението са били убити няколко офицери, както и технически и обслужващ персонал.

Йорданската армия обяви по-рано днес, че военновъздушните сили са свалили пет ракети, изстреляни от Иран, а целите им са били на територията на кралството, добавяйки, че атаката не е причинила жертви, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ракетите са засечени, прехванати и свалени в съответствие с плановете за отбрана", каза говорител на йорданската армия в изявление, на фона на подновените военни действия между САЩ и Иран.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в Иран потвърди, че е нанесъл ракетен удар по йорданската военновъздушна база "Ал Азрак", като твърди, че мишените са били американски военни самолети, разположени там.

"Американският враг е използвал базите, които е окупирал във вашата страна (Йордания), за да нанася въздушни удари, използвайки бомби за унищожаване на подземни бункери срещу две къщи, атакувайки две скромни къщи, принадлежащи на жители на остров Кашм", написа КГИР в изявление.

Според идеологическата армия на Ислямската република при американския удар са убити баща, майка и дете, а две деца са ранени.

КГИР съобщи също, че трима негови войници са убити при американска атака в Северозападен Иран.

"При брутална атака, извършена от американския терористичен режим на 30 юли 2026 г., трима смели и отдадени членове на Революционната гвардия в провинция Занджан загинаха мъченически", посочи регионалният клон на идеологическата армия на Ислямската република в изявление, цитирано от агенция Тасним.