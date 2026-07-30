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САЩ отрекоха информацията, че Иран е унищожил три американски изтребителя F-35

САЩ отрекоха информацията, че Иран е унищожил три американски изтребителя F-35

30 Юли, 2026 22:20 653 21

  • иран-
  • йордания-
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  • изтребители

Йорданската армия обяви по-рано днес, че военновъздушните сили са свалили пет ракети, изстреляни от Иран

САЩ отрекоха информацията, че Иран е унищожил три американски изтребителя F-35 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ заявиха днес, че нито един американски самолет не е бил унищожен или повреден при най-новите опити за атаки от страна на Иран, като опровергаха твърдението, което според тях е било отправено от Иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), че три американски изтребители F-35 и три други самолета са били унищожени, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В изявление Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) заяви също, че търговският кораб "Ем/Ти Нора" (M/T Nora) не е пробил американската блокада на иранските пристанища, както според него са съобщили ирански държавни медии.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви в четвъртък, че е атакувал с балистични ракети военновъздушна база в Йордания, унищожавайки три изтребителя F-35 и нанасяйки тежки щети на три други, според иранските медии.

Твърди се също, че при нападението са били убити няколко офицери, както и технически и обслужващ персонал.

Йорданската армия обяви по-рано днес, че военновъздушните сили са свалили пет ракети, изстреляни от Иран, а целите им са били на територията на кралството, добавяйки, че атаката не е причинила жертви, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ракетите са засечени, прехванати и свалени в съответствие с плановете за отбрана", каза говорител на йорданската армия в изявление, на фона на подновените военни действия между САЩ и Иран.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в Иран потвърди, че е нанесъл ракетен удар по йорданската военновъздушна база "Ал Азрак", като твърди, че мишените са били американски военни самолети, разположени там.

"Американският враг е използвал базите, които е окупирал във вашата страна (Йордания), за да нанася въздушни удари, използвайки бомби за унищожаване на подземни бункери срещу две къщи, атакувайки две скромни къщи, принадлежащи на жители на остров Кашм", написа КГИР в изявление.

Според идеологическата армия на Ислямската република при американския удар са убити баща, майка и дете, а две деца са ранени.

КГИР съобщи също, че трима негови войници са убити при американска атака в Северозападен Иран.

"При брутална атака, извършена от американския терористичен режим на 30 юли 2026 г., трима смели и отдадени членове на Революционната гвардия в провинция Занджан загинаха мъченически", посочи регионалният клон на идеологическата армия на Ислямската република в изявление, цитирано от агенция Тасним.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    А НЕЩО ЗА ПАДНАЛИ ЦИСТЕРНИ?А КАУБОИ ИЗПАРЕНИ? ИЛИ СТЕ БЕЗСМЪРТНИ!ПУУУ

    Коментиран от #4

    22:22 30.07.2026

  • 2 604

    12 0 Отговор
    тея 3 те сами паднаха, на другите не им се знае бройката дето се изгубиха!

    22:23 30.07.2026

  • 3 Мдаааа

    7 0 Отговор
    НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ОБЯСНИ КАК ИРАН МОЖЕ ДА ПОТВЪРДИ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ?
    НЕ ЧЕ КРАВАРИТЕ НЕ СЕ ПУКВАТ ДА ЛЪЖАТ НО....

    Коментиран от #7, #12

    22:24 30.07.2026

  • 4 Оказа се..

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Всичко е по план....
    "Ракетите са засечени, прехванати и свалени в съответствие с плановете за отбрана",

    22:25 30.07.2026

  • 5 Без име

    8 1 Отговор
    "Китай започна най-мащабния трансфер на военни товари към Иран досега.

    Само за последните 50 часа 16 китайски военнотранспортни самолета кацнаха в Иран.

    Изглежда, че е в ход подготовка за нов кръг от бойни действия срещу коалицията на Епщайн." Информацията е от руски кснал от 21:17 часа тази вечер.

    22:25 30.07.2026

  • 6 Иван

    12 1 Отговор
    Иран не ги е унищожил, само ги няма.

    22:25 30.07.2026

  • 7 няма начин

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаааа":

    Поне през демократичните български медии е невъзможно..

    22:26 30.07.2026

  • 8 Никой не вярва на САЩ

    8 0 Отговор
    Всичко което говорят е лъжа

    22:30 30.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Биг брадър

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаааа":

    Лесно може да се потвърди. Иранците няма как да видят, но руснаците гледат отгоре, че самолетите вече не мърдат, а някакви хора се суетят около тях.......

    22:32 30.07.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор
    Е как ," Световната суперсила на всички империи по всички вселени и времена" Хахахаах, ще признае такъв ъперкът в мутрата, хвхаххахах

    22:35 30.07.2026

  • 14 Иван

    6 1 Отговор
    Долнопробният боклук Линдзи Греъм е бил убит негеройски в Украйна.

    Коментиран от #16

    22:38 30.07.2026

  • 15 Иран като Русия се хвали предварително

    1 2 Отговор
    Слага каруцата пред коня.
    Част от хибридната война.
    Защо вземат само лошото от Русия. А не културата им.
    Апропо, кога ще гледаме ирански балет?

    Коментиран от #18

    22:39 30.07.2026

  • 16 И тази вест те обогати,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Иван":

    ти стана по-умен, по-висок и по-красив?

    Коментиран от #21

    22:41 30.07.2026

  • 17 КЕФ

    0 1 Отговор
    Кравари загиват от ирански ракети, насочвани от руско разузнаване!

    22:42 30.07.2026

  • 18 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иран като Русия се хвали предварително":

    Аш Шараа ще играе балет.

    22:42 30.07.2026

  • 19 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги

    1 0 Отговор
    Иранците се извиниха. От райския г.з на братушката си Путин получили временни халюцинации.

    22:44 30.07.2026

  • 20 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    0 0 Отговор
    Абе нали знаете, то бит и и...., не си признават.

    22:44 30.07.2026

  • 21 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "И тази вест те обогати,":

    И по-голем любител на юдео-ционистката свободна медия.

    22:44 30.07.2026

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