Новини
Бизнес »
САЩ ограничават износа на индустриални отпадъци

САЩ ограничават износа на индустриални отпадъци

31 Юли, 2026 04:40, обновена 31 Юли, 2026 04:43 398 0

  • тръмп-
  • сащ-
  • индустриални отпадъци-
  • бизнес

Над 800 милиона долара корпоративни средства за проектите на Тръмп

САЩ ограничават износа на индустриални отпадъци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В опит да защити стратегическите си суровини и да намали зависимостта от чужди пазари, Доналд Тръмп подписа ключова изпълнителна заповед.

Новата мярка ограничава износа на определени видове промишлени отпадъци и електронни компоненти (е-отпадъци). Целта е ценни критични минерали и редки елементи, намиращи се в използваните батерии и магнити, да остават и да се рециклират на територията на САЩ. Информация за държавната стратегия бе разпространена от водещата икономическа агенция Bloomberg.

Над 800 милиона долара корпоративни средства за проектите на Тръмп

Финансовото влияние на американския бизнес върху политиката на Белия дом достига исторически върхове. Голямо разследване на финансовия всекидневник The Wall Street Journal разкрива, че американски компании и мащабни корпорации са дарили над 800 милиона долара за подкрепа на различни инициативи и политически проекти, свързани с Тръмп, откакто той се е завърнал на поста. Мащабната дарителска кампания предизвиква сериозни дебати в Конгреса на САЩ относно корпоративното лобиране и достъпа на бизнеса до вземането на решения по регулаторните рамки.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ