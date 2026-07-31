САЩ ограничават износа на индустриални отпадъци

В опит да защити стратегическите си суровини и да намали зависимостта от чужди пазари, Доналд Тръмп подписа ключова изпълнителна заповед.

Новата мярка ограничава износа на определени видове промишлени отпадъци и електронни компоненти (е-отпадъци). Целта е ценни критични минерали и редки елементи, намиращи се в използваните батерии и магнити, да остават и да се рециклират на територията на САЩ. Информация за държавната стратегия бе разпространена от водещата икономическа агенция Bloomberg.

Над 800 милиона долара корпоративни средства за проектите на Тръмп

Финансовото влияние на американския бизнес върху политиката на Белия дом достига исторически върхове. Голямо разследване на финансовия всекидневник The Wall Street Journal разкрива, че американски компании и мащабни корпорации са дарили над 800 милиона долара за подкрепа на различни инициативи и политически проекти, свързани с Тръмп, откакто той се е завърнал на поста. Мащабната дарителска кампания предизвиква сериозни дебати в Конгреса на САЩ относно корпоративното лобиране и достъпа на бизнеса до вземането на решения по регулаторните рамки.