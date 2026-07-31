Възможна ли е тристранна среща Тръмп-Путин-Си на АТИС?

Дипломатическият свят е в очакване на безпрецедентна тристранна среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, руския държавен глава Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин.

Поводът за евентуалните разговори на най-високо равнище е предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай.

Позицията на Москва за лидерска среща

Руското външно министерство и Кремъл официално допуснаха възможността за осъществяване на контакт между тримата лидери. Президентският помощник Юрий Ушаков коментира пред руски държавни медии, че ако Доналд Тръмп и Владимир Путин се окажат по едно и също време в Китай, те най-вероятно „ще пресекат пътищата си и ще проведат някакъв вид среща“. Към момента обаче такова събитие все още не е официално договорено по дипломатически път.

Официалният представител на Русия в АТИС, Марат Бердиев, потвърди пред чуждестранни агенции, че руската делегация ще бъде водена лично от Путин. Това засилва спекулациите за мащабни геополитически маневри на азиатска земя, тъй като Тръмп вече изрази намерението си също да присъства на форума в Шенжен през ноември.

Дипломатическият триъгълник САЩ - Русия - Китай

Интригата около срещата на върха се засили значително след серията от интензивни дипломатически посещения в Пекин по-рано тази година, когато Си Дзинпин прие последователно Доналд Тръмп и Владимир Путин в рамките на броени дни. NBC News подчертава, че докато отношенията между Русия и Китай се намират на „безпрецедентно високо ниво“, Белият дом се опитва да балансира влиянието на Москва и Пекин в контекста на глобалната сигурност.

Според анализи, публикувани в The Diplomat, Доналд Тръмп традиционно залага на тристранната дипломация за уреждане на международни конфликти. Срещата на АТИС в Шенжен, която ще се проведе под мотото за изграждане на отворена и иновативна икономика, се явява идеалната платформа за първи директни преговори в този формат.