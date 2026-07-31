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Възможна ли е тристранна среща Тръмп-Путин-Си на АТИС?

Възможна ли е тристранна среща Тръмп-Путин-Си на АТИС?

31 Юли, 2026 04:06, обновена 31 Юли, 2026 04:12 594 7

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  • русия-
  • среща

Русия не изключва исторически разговор между тримата лидери по време на икономическия форум в Шенжен

Възможна ли е тристранна среща Тръмп-Путин-Си на АТИС? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломатическият свят е в очакване на безпрецедентна тристранна среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, руския държавен глава Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин.

Поводът за евентуалните разговори на най-високо равнище е предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай.

Позицията на Москва за лидерска среща

Руското външно министерство и Кремъл официално допуснаха възможността за осъществяване на контакт между тримата лидери. Президентският помощник Юрий Ушаков коментира пред руски държавни медии, че ако Доналд Тръмп и Владимир Путин се окажат по едно и също време в Китай, те най-вероятно „ще пресекат пътищата си и ще проведат някакъв вид среща“. Към момента обаче такова събитие все още не е официално договорено по дипломатически път.

Официалният представител на Русия в АТИС, Марат Бердиев, потвърди пред чуждестранни агенции, че руската делегация ще бъде водена лично от Путин. Това засилва спекулациите за мащабни геополитически маневри на азиатска земя, тъй като Тръмп вече изрази намерението си също да присъства на форума в Шенжен през ноември.

Дипломатическият триъгълник САЩ - Русия - Китай

Интригата около срещата на върха се засили значително след серията от интензивни дипломатически посещения в Пекин по-рано тази година, когато Си Дзинпин прие последователно Доналд Тръмп и Владимир Путин в рамките на броени дни. NBC News подчертава, че докато отношенията между Русия и Китай се намират на „безпрецедентно високо ниво“, Белият дом се опитва да балансира влиянието на Москва и Пекин в контекста на глобалната сигурност.

Според анализи, публикувани в The Diplomat, Доналд Тръмп традиционно залага на тристранната дипломация за уреждане на международни конфликти. Срещата на АТИС в Шенжен, която ще се проведе под мотото за изграждане на отворена и иновативна икономика, се явява идеалната платформа за първи директни преговори в този формат.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    9 3 Отговор
    Бункерният диктатор вероятно ще изпрати там някой двойник (без токчета).😂

    Коментиран от #3

    04:37 31.07.2026

  • 2 Кая Калас

    0 5 Отговор
    Там ще съм

    Коментиран от #7

    04:37 31.07.2026

  • 3 Тодор Колев

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Коментар":

    Много филми гледаш!

    04:39 31.07.2026

  • 4 Иван

    0 1 Отговор
    Овцата Урсула Фон Дер Лайен няма ли да образува четворка на върха?

    04:47 31.07.2026

  • 5 Госあ

    1 0 Отговор
    ако тези определят посоката, ни чакат тъмни години

    05:02 31.07.2026

  • 6 2345

    0 0 Отговор
    а Урсула там ли ще е? като сервитьорка

    05:39 31.07.2026

  • 7 2345

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кая Калас":

    като камериерка

    05:39 31.07.2026

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