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Иран: Българското правителство спешно трябва да преразгледа разрешението за разполагане на американски самолети

Иран: Българското правителство спешно трябва да преразгледа разрешението за разполагане на американски самолети

30 Юли, 2026 18:50, обновена 30 Юли, 2026 19:04 1 212 117

  • иран-
  • абас арагчи-
  • българия-
  • сащ-
  • велислава петрова-
  • самолети-
  • безмер

Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякаква агресия или враждебни действия, каза иранският външен министър

Иран: Българското правителство спешно трябва да преразгледа разрешението за разполагане на американски самолети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В телефонен разговор, иницииран от българския министър на външните работи Велислава Петрова, иранският външен министър Абас Арагчи очерта най-новите събития в региона, продължаващата агресия на САЩ срещу Ислямска република Иран, както и действията на САЩ, насочени към ескалиране на напрежението в Западна Азия, предаде иранската агенция ИСНА, цитирана от БТА.

"Одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ да разположат военни самолети във военновъздушната база "Безмер" с цел подкрепа на военни операции от наша гледна точка е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелски отношения между двете страни. Би било уместно българското правителство спешно да преразгледа това свое решение", заяви Арагчи.

"Даването на позволение територията на една държава да бъде използвана от друга държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава представлява акт на агресия", посочи иранският министър, цитирайки Член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, в която се дава определение на термина "агресия".

В заключение иранският външен министър отново посочи, че Ислямска република Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякаква агресия или враждебни действия, като добави: "Всяка страна, която по какъвто и да е начин участва в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последствията от нея".

По време на разговора българският външен министър припомни историята на добрите отношения между двете страни, като заяви, че България не възнамерява да участва във войната и подчерта подкрепата си за дипломацията и за деескалацията в региона, отбелязва ИСНА.

Пресцентърът на българското министерството на външните работи по-рано днес съобщи, че министърът на външните работи Велислава Петрова е разговаряла по телефона с Арагчи във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България. Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Министър Петрова е посочила, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и за подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

На 22 юли Народното събрание разреши на територията на България да бъдат разположени до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Позволено бе разполагането им в авиационната база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението бе Министерският съвет.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    43 6 Отговор
    Абе думкайте ги и сега американските бази. Никой няма да възразява

    Коментиран от #12, #60

    18:51 30.07.2026

  • 2 България е НАТО.

    12 44 Отговор
    Аятоласите да си гледат тях.

    Коментиран от #14, #15, #44, #95

    18:51 30.07.2026

  • 3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    34 3 Отговор
    Самолетите са в БГ да зареждат щатските изтребители дето бомбят Иран.

    Коментиран от #33

    18:53 30.07.2026

  • 4 Доктор Гълъбова

    31 8 Отговор
    Абе момчета ако може една ракетка само по Банкя!

    Коментиран от #11, #51

    18:53 30.07.2026

  • 5 Не само Иран но и българите

    45 9 Отговор
    Желаят българското правителство спешно да преразгледа разрешението за разполагане на американски самолети. От тези самолети българина полза няма. А и от морална гледна точка е позорно и гнусно

    Коментиран от #8

    18:53 30.07.2026

  • 6 Ма кви сте

    9 25 Отговор
    Вие да ни казвате 2012 що ни спретнахте Атентат.

    18:54 30.07.2026

  • 7 !!!

    41 3 Отговор
    Ако само една ракета полети в посока България, не виждам какво може да спаси фигуранта.

    18:54 30.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    31 3 Отговор
    Еийй.......ква беля !!! Онази външната стриптизьорка не е успяла да покаже по телефона на Аргачи, как убаво мое а се разгащва....
    Толкова е разбрало това русото от разговора!!!
    А нас отново ни лъжат безсрамно!!!

    Коментиран от #18, #43

    18:55 30.07.2026

  • 10 И Киев е Руски

    24 4 Отговор
    Еййй Безмер каква природа имаше какъв хубав край беше какви хубави хора живееха

    Коментиран от #13

    18:55 30.07.2026

  • 11 Трай ма офффф цо

    8 11 Отговор

    До коментар #4 от "Доктор Гълъбова":

    В Банкя живеят хора викай ги по твоето село.Д...ба и де би ли те.

    18:56 30.07.2026

  • 12 Бай оня

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Според нашите умници и Чамова да САШтинските самолетите на наша територия не осъществявали преки военни действия, само дето без тяхна помощ изтребителите не могат да изтребват цели в Иран❗

    Коментиран от #17

    18:56 30.07.2026

  • 13 Кой ти

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Каза бе

    Коментиран от #23

    18:56 30.07.2026

  • 14 Стига тъпи наративи бре

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "България е НАТО.":

    И като сме уж в НАТО трябва да си съучастник във военни престъпления, агресия и тероризъм ли ? Малко срам нямаш ли? А и ако ти си паткан на служба към НАТО на заплата, хората не са. Хората мразят НАТО. То е чиста щета за тях. Корумпирана структура граничеща точно с дефиницията за ОПГ

    Коментиран от #31, #40

    18:57 30.07.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    30 2 Отговор

    До коментар #2 от "България е НАТО.":

    И Италия е в НАТО ама не дадоха да кацат американски самолети.НАТО не участва във в агресивната и непредизвикана война на САЩ в Иран.

    Коментиран от #27, #82

    18:57 30.07.2026

  • 16 ТРЯБВАТ ПОВЕЧЕ САМОЛЕТИ

    19 4 Отговор
    Че да има достатъчно колесници за евакуиране на cоpоcнята!

    Коментиран от #48

    18:57 30.07.2026

  • 17 Да те питам

    3 23 Отговор

    До коментар #12 от "Бай оня":

    Що Иран ни спретна Атентата в Сарафово през в012 отговори ,гледам компетентен си.

    Коментиран от #24, #28

    18:57 30.07.2026

  • 18 Голо бедро

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Голо рамо

    18:58 30.07.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 22 Отговор
    Що в Безмер не стачкуваха кога кацаха съветски изтребители със съветски пилоти по времето на Тошо.

    Коментиран от #87, #104

    18:58 30.07.2026

  • 20 ГЯУРОВ СЪМ

    18 3 Отговор
    Защо да поддържаме добри отношения с терорисничния режим в САЩ, който избива цивилни иракчани?

    18:59 30.07.2026

  • 21 Истината

    1 15 Отговор
    Ами така е в голямата политика! Общите приказки за мир и любов минават само за конкурса Мис свят!
    В политиката има национални интереси, партньорски страни и неприятелски държави!
    Иран , след атентата в Сарафово е в графата неприятеслки терористични държави, не виждам проблем дори да ги бомбят от тук!
    Радев сбърка с популистката риторика за вътрешна употреба, трябва по-твърда позиция.

    18:59 30.07.2026

  • 22 Браво на ген Радев,

    3 22 Отговор
    че не отстъпва пред иранския натиск!
    Съюзниците трябва да се подкрепят!

    18:59 30.07.2026

  • 23 И Киев е Руски

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кой ти":

    Малък си не го познаваш и това е добре .Имаш шанс да пораснеш.Ьащото ако го познаваше ....

    18:59 30.07.2026

  • 24 от кога

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да те питам":

    Чисненето на ционисти се приема за атентат и е незаконно?!

    19:00 30.07.2026

  • 25 истината преди всичко

    14 0 Отговор
    Някой май се прави че е ни лук ял ни барут мирисал.

    19:00 30.07.2026

  • 26 Това

    17 1 Отговор
    измислено правителство ще затрие БЪЛГАРИЯ.

    19:01 30.07.2026

  • 27 Я пъ тоа

    3 18 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В Италия, САЩ имат военна база...АВИАНО.Там кацат когато си искат.

    19:01 30.07.2026

  • 28 ..............

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да те питам":

    Атентатът на летище Сарафово край Бургас на 18 юли 2012 година е извършен от Мохамед Хасал Ел Хюсейни (който загива при експлозията като само、убийц-атентатор), в съучастие с двама помагачи — Мелиад Фарах (австралийски и ливански гражданин) и Хасан Ел Хадж Хасан (канадски и ливански гражданин).

    Коментиран от #39, #84

    19:02 30.07.2026

  • 29 Иван

    11 3 Отговор
    Според овцата........преки- не, непреки- да.

    19:03 30.07.2026

  • 30 Иран с глас на Кремъл

    5 13 Отговор
    Говорит Мацква.
    Пустите иранци, станали московци,
    а сибиряци – само китайци.
    🥳🥳🥳

    19:03 30.07.2026

  • 31 България е НАТО.

    1 13 Отговор

    До коментар #14 от "Стига тъпи наративи бре":

    Не може само да КОНСУМИРАМЕ сигурност и мир.
    Требе и да ....ДАВАМЕ.

    Коментиран от #61

    19:04 30.07.2026

  • 32 Правителството

    15 0 Отговор
    да се премести в Безмер.

    19:04 30.07.2026

  • 33 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Заглавието е вярно и е правилно.... Но надали ще бъде чуто от българското правителство, което е поредното правителство слуга на чужди, а не на националния интереси... А
    недоразумението министърка външна говорила с Аракчи-а на нея трябва да й се забрани да си отваря устата, защото е супер некомпетентна.... Трудно се отказва на краварите, Но съм сигурен, че ако Костадинов управляваше би казал НЕ.... Аз затова отново ще гласувам за Възраждане на България, това е единствения начин в бг територията отново да имаме държава ....

    Коментиран от #64

    19:04 30.07.2026

  • 34 1223344

    14 0 Отговор
    Някога централата на НАТО се намирала в Париж. При едно посещение на френски политик в СССР мисля че беше Дьо Гол попитал има ли ракети насочени към Франция. Отговори ли му към Франция не, но към централата НАТО да. Ама централата е в Париж е ние ще бием по НАТО не по Франция. Оттогава централата на НАТО е в Брюксел. Та Иран ще стреля по самолетите на САЩ не по България.

    19:04 30.07.2026

  • 35 А нима

    9 1 Отговор
    разполагането на военни самолети във военновъздушната база "Безмер" не е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелски отношения между нашите двете страни ? Естествено че Иран са прави и категорично при участието им във военни дейности трябва да бъдат легитимна цел както и базите които ги обслужват. Няма място за дискусии дори

    Коментиран от #55

    19:04 30.07.2026

  • 36 Гробар

    8 2 Отговор
    Едва ли Иран ще хаби ракети. По-скоро ще действа по модела на укронацистите, на място. Но докато Русия има капацитет да предотвратява терористични акции, можем ле да кажем същото за шайката на Чорапа? Познанията им по крадене едва ли ще са от полза.

    Коментиран от #45, #46

    19:05 30.07.2026

  • 37 Оги

    9 3 Отговор
    Велито гузно е звъннала на иранеца и се е обяснявала като ученичка в 7. клас. Това е външна политика. Смях.

    19:05 30.07.2026

  • 38 Иван

    6 1 Отговор
    Б-то марионетно васално п- во.

    19:05 30.07.2026

  • 39 И всичките - членове на

    2 9 Отговор

    До коментар #28 от "..............":

    иранският Хамас и обучение от него.
    Какво те топли това?

    Коментиран от #42

    19:05 30.07.2026

  • 40 Костадинов

    4 8 Отговор

    До коментар #14 от "Стига тъпи наративи бре":

    Военните престъпления, агресия и тероризъм са най-вече дело на пустлер и ордата му.

    19:06 30.07.2026

  • 41 няма как да стане

    7 0 Отговор
    Слугата да не служи на господаря си!

    19:06 30.07.2026

  • 42 Иван

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "И всичките - членове на":

    Юдейската Ал Кайда.

    19:07 30.07.2026

  • 43 Дзак

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Нима?

    19:07 30.07.2026

  • 44 Смехоран

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "България е НАТО.":

    Вие кога ще разберете че не НАТО,а Дончо иска да разположи американски самолети и военни в Безмер?

    Коментиран от #52, #57

    19:07 30.07.2026

  • 45 България е НАТО.

    1 9 Отговор

    До коментар #36 от "Гробар":

    Чакаме иран да ни прати ракети
    Ако му стиска де

    Коментиран от #53, #62

    19:07 30.07.2026

  • 46 Дрън-дрън

    2 8 Отговор

    До коментар #36 от "Гробар":

    ярина!
    Най-обикновена провокация под кремльовски диктовка. Свикнали сме им. Да си плашат там и да не ни занимават. Само копейките им се връзват.

    Коментиран от #68

    19:08 30.07.2026

  • 47 СПРАВЕДЛИВ

    6 3 Отговор
    Хайде, ДА НИ Е ЧЕСТИТО! Щом сме решили да сме съюзници с най-агресивната и хегемонистична държава, трябва да си поемем последствията. Няма как "Вълкът да е сит и агнето цяло"! Трябва да избираме между мирното съществуване и приятелите, които сме си избрали, ако изобщо могат да се нарекат така. Дойде време на развръзка! Няма как да лавираме, че сме за мир, а да бъдем съюзници на войнолюбци. Краят ни е предначертан отдавна. Сега сме между "Чук и наковалня" и никой не ни е виновен. Трябва да сме "благодарни" на тези между нас, които са с евроатлантическа насоченост. Те чертаят "Светлото бъдеще" на България. Така е било от векове и така ще бъде. Предателите и продажниците са навсякъде, но трябва да можем навреме да ги разграничаваме и парираме действията им, преди да е станало много късно. Само такива глупави държави, като Украйна и нас, могат да бъдат жертви и прекрасно оръжие в ръцете на световните завоеватели.

    Коментиран от #50

    19:08 30.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Брях

    2 6 Отговор
    Копейте голям страх ги гони от Иран. Я дръжте се малко !

    19:08 30.07.2026

  • 50 Тихо бе

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Тъ по пи тек.

    19:08 30.07.2026

  • 51 БокоБ

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Доктор Гълъбова":

    Да ти се връща по 100.Който желае лошо някому,хаир не вижда.

    19:08 30.07.2026

  • 52 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 9 Отговор

    До коментар #44 от "Смехоран":

    Не може само да консумираме сигурност...
    Требе и да помагаме за нея.

    Коментиран от #59

    19:09 30.07.2026

  • 53 Иван

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "България е НАТО.":

    България е ОТАН.

    19:09 30.07.2026

  • 54 Клошар

    7 3 Отговор
    Чакайте де, нали дядо Запрян и Надето Нейски излязоха и казаха, че самолетите седяли в София, заради някакво мистериозно учение на НАТО, което никъде го нямаше и че тези танкери по никакъв начин не участват в конфликта с Иран. Същите тези мистериозно спряха да летят точно когато се постигна временното примирие. А сега патицата излезнала да обяснява на иранеца, как това не било пряка намеса. Вие всички ли ни мислите за толкова глупави наистина???

    Коментиран от #58

    19:09 30.07.2026

  • 55 Ми не е

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "А нима":

    И какво от това?

    19:09 30.07.2026

  • 56 Анонимен

    5 1 Отговор
    Радев си направи проблем с пребазирането на военно летище!

    Коментиран от #66

    19:10 30.07.2026

  • 57 Да те питам

    2 6 Отговор

    До коментар #44 от "Смехоран":

    Защо за румънците няма проблем дори имат база на НАТО,а тук руските тръбата стенат

    Коментиран от #67, #75, #94

    19:10 30.07.2026

  • 58 На кого му пука

    3 5 Отговор

    До коментар #54 от "Клошар":

    Важното е, че бг копейките винаги сте капо.

    19:10 30.07.2026

  • 59 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Значи овцата лъже.

    19:10 30.07.2026

  • 60 Баче ,

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Гледай да си по- надалече , що може те стигне ... бегай у Сибир , там нищо не се случва ..

    19:10 30.07.2026

  • 61 Никакви

    9 1 Отговор

    До коментар #31 от "България е НАТО.":

    сигурност и мир не КОНСУМИРАМЕ !
    И въобще нищо не требе и да ДАВАМЕ. Трябва неутралност, добронамереност взаимоотношения базирани на взаимен интерес с уважение към всички. НАТО е щета за хората. Самото му съществуване е ирационално и вредно

    19:11 30.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 футболна метафора

    7 1 Отговор
    Авто гол с Боташ, автогол с прекратяване формалното учение на натовските самолети (НАТО не участва в конфликта САЩ-Иран) и замяната статута на новото разполагане на самолети чрез американо-българско споразумение.
    Автогол с избор на пилот и наесен през октомври с нови автоголове.

    19:11 30.07.2026

  • 64 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Европеец":

    То с НЕ..... Костадинов едвам влезна в парламента.

    19:11 30.07.2026

  • 65 Обичате да ви заплашват

    4 2 Отговор
    Вместо Русия да ви заплашва,Иран
    ви заплашва.

    19:11 30.07.2026

  • 66 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Анонимен":

    Явно има скрита картинка с отстъпки за Боташ и Нефтохим.

    19:12 30.07.2026

  • 67 Защото в Румъния

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "Да те питам":

    навремето екзекутираха главната копейка и оттогава си имат уважението.

    19:12 30.07.2026

  • 68 Гробар

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Дрън-дрън":

    Така си мислеха и щатските подлоги от Залива. Като гръмнат детето ти друга песен ще пееш. Ако си трезвен, разбира се.

    Коментиран от #79

    19:12 30.07.2026

  • 69 Атина Палада

    4 6 Отговор
    Иранците да си гледат бурките и да не дават наклон на натовска държава.

    19:12 30.07.2026

  • 70 България е НАТО.

    3 6 Отговор

    До коментар #62 от "Гробар":

    Не е важно какви сме...
    Важно е че живеем в МИР като членове на НАТО.
    И никой не смей ни барна.

    Коментиран от #85

    19:13 30.07.2026

  • 71 Факт💨

    1 6 Отговор
    Пушия приключи💨

    19:13 30.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 САЩ удрят по ирански ядрени обекти

    3 2 Отговор
    Иран защо да не удари АЕЦ Козлодуй? А?

    19:13 30.07.2026

  • 74 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Че Иран ще изстреля ракети спор няма.Въпросът е дали ще цели Нефтохим или Безмер?А може и двата обекта?

    Коментиран от #88, #90

    19:14 30.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Лорейн

    7 2 Отговор
    Ей, български политически празноглавци, днес след срещата с рендосаната чамова дъска и многото лъжливи ходове на Рундьо, Боташ ефенди, Иран ви го каза очи в очи!
    Ще ви бомби българи на 100 %!
    Велики мерзавци сте!

    19:14 30.07.2026

  • 78 Абсурдистан

    5 1 Отговор
    Истината лъсна. Иран е протестирал и пред външният ни министър. Но мамникът е заповядал да се лъже за ситуацията. Не съм защитник на Иран! Считам, че те са сред основните спонсори на тероризма в района, че и извън него. За разлика от стадото аз помня атентатът на летище Бургас организиран от иранските брадати терористи. Но безгръбначието и лъжите на сегашното правителство са обидни за всички българи. Сега слушам и как увъртат, лъжат и отказват информация за кацналият във Варна военен самолет. Гнусно и обидно! Как смятате, не заслужавате ли истината?

    Коментиран от #83

    19:14 30.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 България е НАТО.

    2 6 Отговор
    Затова живеем в мир......за разлика от Русия и персийския залив.

    19:15 30.07.2026

  • 82 Така е, котьо

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ама кака Мелони не е на къса каишка при Шиши като тукашен Муньо Крадев

    19:15 30.07.2026

  • 83 Защитник на чалмите си

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "Абсурдистан":

    и много ти личи
    Ама на кого му пука за мнението ти.

    19:15 30.07.2026

  • 84 Амадор Ривас

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "..............":

    Споменатите от теб, кой ли ги е пратил? Иран да плаща...

    19:16 30.07.2026

  • 85 Смешко

    4 3 Отговор

    До коментар #70 от "България е НАТО.":

    Да си знаеш че ние живеехме в МИР и преди да сме членове на НАТО ! Сега обаче може и да не е така с НАТО особенно ако на САЩ слугуваме

    Коментиран от #93

    19:16 30.07.2026

  • 86 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Сори, но Бог си прави шеги с":

    Набожен простакес? Трогателно.

    19:16 30.07.2026

  • 87 Без име

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Кого са атакували тези съветски самолети?

    Коментиран от #97

    19:16 30.07.2026

  • 88 az СВО Победа 80

    4 3 Отговор

    До коментар #74 от "Сатана Z":

    И кой ти каза че Иран ще изстреля ракети?! Пияната от пасоля ли ?

    19:17 30.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Аз викам да прасне само две хиперзвукови

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Сатана Z":

    Една в МС и една в партийния им дом, ама да е от сряда до петък през работно време.

    19:17 30.07.2026

  • 91 България е НАТО.

    1 6 Отговор
    Големи сме страхливци.....
    Да ни е шубе от аятоласите
    Добре че нашите прадеди не са били такива.

    Коментиран от #98, #100, #105, #114

    19:18 30.07.2026

  • 92 България била в НАТО

    3 2 Отговор
    И затова трябвало да сме военнопрестъпници или съучастници на такива. Хахахаха ....

    Коментиран от #102

    19:18 30.07.2026

  • 93 Морския

    5 3 Отговор

    До коментар #85 от "Смешко":

    Украйна и тя живееше в мир но не беше в НАТО и една зла орда я нападна.

    19:19 30.07.2026

  • 94 Направете разликата

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Да те питам":

    Самолетите паркирани пролетта в София са официално мисия на нато,
    Самолетите в Безмер не са официано натовски, а само американски.
    Иранците знаят разликата, а нашия пилот се скри зад решение на НС.

    19:19 30.07.2026

  • 95 Кое нато

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "България е НАТО.":

    С избелени те ануси ли? Дърпай!

    19:20 30.07.2026

  • 96 Неутрално

    4 0 Отговор
    Ма правилно,тва са техни конфликти.

    19:20 30.07.2026

  • 97 КОЙ ДА ЗНАЙ

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "Без име":

    В Безмер през 80те години на Тошо, имаше съветски изтребители СУ...със съветски пилоти.....даже не знаехме за тях.
    И никой не смееше да гъкне.

    Коментиран от #103

    19:21 30.07.2026

  • 98 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #91 от "България е НАТО.":

    Като си смел отивай в Донбас или Исфахан.

    19:21 30.07.2026

  • 99 Иван

    2 0 Отговор
    Според овцата........преки- не, непреки- да.

    19:22 30.07.2026

  • 100 Неграмотен

    7 1 Отговор

    До коментар #91 от "България е НАТО.":

    Българите имат много общо с иранците и като генотип и като фенотип. Но виж с англосаксонците нямаме нищо общо. За разлика от нас обаче те роби не са били и нямат психиатрична обремененост като българите. И ако още не си разбрал са перси а не араби!

    Коментиран от #107

    19:22 30.07.2026

  • 101 Мутата

    4 0 Отговор
    Не е проблем тая коза-външен министър, проблема е тоя малоумник Радев, той я е назначил и той я управлява.

    19:22 30.07.2026

  • 102 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #92 от "България била в НАТО":

    Ние Путин не можем го надмина като военнопрестъпник.

    Коментиран от #106

    19:23 30.07.2026

  • 103 даже не знаехме за тях....

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    Но ти знаеш нали пуяк?

    19:23 30.07.2026

  • 104 Щото

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Бяхме държава теленце

    19:24 30.07.2026

  • 105 Лунатик

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "България е НАТО.":

    И какво имаме да делим ние с персите бе кли.фук?

    Коментиран от #111

    19:24 30.07.2026

  • 106 Хайван

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Много ти е смешно

    Коментиран от #109

    19:25 30.07.2026

  • 107 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Неграмотен":

    Не е важно къв си бил, а къв си СЕГА
    Под араби в залива имах впредвид че доста държави в залива вече участват в конфликта

    Коментиран от #115

    19:25 30.07.2026

  • 108 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Не се плашете,от Иран казаха ,че ще бомбят НС и МС,защото там се е взело това решение .Който взима решенията,той ще отговаря..Затова Радев и компания се н@сраха от страх..За Безмер не им пукаше ,ама за тях им припари..Радев спешно събра кохортата завчера заради тази нота от Иран.Щели да увеличават охраната си:)))Смешници :) .Днес молят за телефонен разговор..

    19:26 30.07.2026

  • 109 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Хайван":

    Истина е
    Путин е ненадминат като военнопрестъпник в 21 век.

    19:26 30.07.2026

  • 110 Газ

    0 0 Отговор
    Ако ще удрят, да ударят президентството и министерски съвет.

    19:28 30.07.2026

  • 111 България е НАТО.

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Лунатик":

    Нищо не делим с персите
    Съдействаме на САЩ....наш съюзник.
    Не може само да КОНСУМИРАМЕ СИГУРНОСТ ОТ НАТО.

    19:30 30.07.2026

  • 112 Един друг

    0 1 Отговор
    Всички, които харесват този тон от иранския министър, утре при доктора за обрязване. Това е заповед директно от Кремъл.

    19:30 30.07.2026

  • 113 Дзак

    0 0 Отговор
    С разрастването на войната, виртуалното членство ще става все по-ангажиращо. Това изисква консолидирана национална позиция!

    19:30 30.07.2026

  • 114 Не бре пуяк

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "България е НАТО.":

    Не ни е шубе от аятоласите а те са ни доказан приятел ! Я провери колко наши президенти и министърпредседателя са ходили там за последните 15 години и какво са говорили. На кое да вярваме, на това което преди са говорили или сега. Ами виж дори Плевню, виж Бою, виж Радев, виж Желю..... Тея хора и относно заложниците ни дето бяха при хусите помогнаха даже. Иначе щяха да получат роднините им само главите им в торби...

    19:30 30.07.2026

  • 115 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Я пъ тоа":

    Арабските държави не участват в конфликта ,обаче Иран бомби в техните държави военните съоръжения на САЩ...Бази от където САЩ изстрелват ракети по Иран...Естествено ,че Иран ще ги бомби..Това е толкова логично!

    19:30 30.07.2026

  • 116 А50

    0 1 Отговор
    Иранците днес са унищожили 3 ф35 на земя и други 3 са повредени. Работете братя иранци

    19:31 30.07.2026

  • 117 Аз съм веган

    0 0 Отговор
    А бе хвърлете една ракета и мунчо да си ходи.

    19:31 30.07.2026