Иран: Българското правителство спешно трябва да преразгледа разрешението за разполагане на американски самолети

В телефонен разговор, иницииран от българския министър на външните работи Велислава Петрова, иранският външен министър Абас Арагчи очерта най-новите събития в региона, продължаващата агресия на САЩ срещу Ислямска република Иран, както и действията на САЩ, насочени към ескалиране на напрежението в Западна Азия, предаде иранската агенция ИСНА, цитирана от БТА.
"Одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ да разположат военни самолети във военновъздушната база "Безмер" с цел подкрепа на военни операции от наша гледна точка е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелски отношения между двете страни. Би било уместно българското правителство спешно да преразгледа това свое решение", заяви Арагчи.
"Даването на позволение територията на една държава да бъде използвана от друга държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава представлява акт на агресия", посочи иранският министър, цитирайки Член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, в която се дава определение на термина "агресия".
В заключение иранският външен министър отново посочи, че Ислямска република Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякаква агресия или враждебни действия, като добави: "Всяка страна, която по какъвто и да е начин участва в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последствията от нея".
По време на разговора българският външен министър припомни историята на добрите отношения между двете страни, като заяви, че България не възнамерява да участва във войната и подчерта подкрепата си за дипломацията и за деескалацията в региона, отбелязва ИСНА.
Пресцентърът на българското министерството на външните работи по-рано днес съобщи, че министърът на външните работи Велислава Петрова е разговаряла по телефона с Арагчи във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България. Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.
Министър Петрова е посочила, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и за подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.
На 22 юли Народното събрание разреши на територията на България да бъдат разположени до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Позволено бе разполагането им в авиационната база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението бе Министерският съвет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #12, #60
18:51 30.07.2026
2 България е НАТО.
Коментиран от #14, #15, #44, #95
18:51 30.07.2026
3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #33
18:53 30.07.2026
4 Доктор Гълъбова
Коментиран от #11, #51
18:53 30.07.2026
5 Не само Иран но и българите
Коментиран от #8
18:53 30.07.2026
6 Ма кви сте
18:54 30.07.2026
7 !!!
18:54 30.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пич
Толкова е разбрало това русото от разговора!!!
А нас отново ни лъжат безсрамно!!!
Коментиран от #18, #43
18:55 30.07.2026
10 И Киев е Руски
Коментиран от #13
18:55 30.07.2026
11 Трай ма офффф цо
До коментар #4 от "Доктор Гълъбова":В Банкя живеят хора викай ги по твоето село.Д...ба и де би ли те.
18:56 30.07.2026
12 Бай оня
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Според нашите умници и Чамова да САШтинските самолетите на наша територия не осъществявали преки военни действия, само дето без тяхна помощ изтребителите не могат да изтребват цели в Иран❗
Коментиран от #17
18:56 30.07.2026
13 Кой ти
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Каза бе
Коментиран от #23
18:56 30.07.2026
14 Стига тъпи наративи бре
До коментар #2 от "България е НАТО.":И като сме уж в НАТО трябва да си съучастник във военни престъпления, агресия и тероризъм ли ? Малко срам нямаш ли? А и ако ти си паткан на служба към НАТО на заплата, хората не са. Хората мразят НАТО. То е чиста щета за тях. Корумпирана структура граничеща точно с дефиницията за ОПГ
Коментиран от #31, #40
18:57 30.07.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "България е НАТО.":И Италия е в НАТО ама не дадоха да кацат американски самолети.НАТО не участва във в агресивната и непредизвикана война на САЩ в Иран.
Коментиран от #27, #82
18:57 30.07.2026
16 ТРЯБВАТ ПОВЕЧЕ САМОЛЕТИ
Коментиран от #48
18:57 30.07.2026
17 Да те питам
До коментар #12 от "Бай оня":Що Иран ни спретна Атентата в Сарафово през в012 отговори ,гледам компетентен си.
Коментиран от #24, #28
18:57 30.07.2026
18 Голо бедро
До коментар #9 от "Пич":Голо рамо
18:58 30.07.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #87, #104
18:58 30.07.2026
20 ГЯУРОВ СЪМ
18:59 30.07.2026
21 Истината
В политиката има национални интереси, партньорски страни и неприятелски държави!
Иран , след атентата в Сарафово е в графата неприятеслки терористични държави, не виждам проблем дори да ги бомбят от тук!
Радев сбърка с популистката риторика за вътрешна употреба, трябва по-твърда позиция.
18:59 30.07.2026
22 Браво на ген Радев,
Съюзниците трябва да се подкрепят!
18:59 30.07.2026
23 И Киев е Руски
До коментар #13 от "Кой ти":Малък си не го познаваш и това е добре .Имаш шанс да пораснеш.Ьащото ако го познаваше ....
18:59 30.07.2026
24 от кога
До коментар #17 от "Да те питам":Чисненето на ционисти се приема за атентат и е незаконно?!
19:00 30.07.2026
25 истината преди всичко
19:00 30.07.2026
26 Това
19:01 30.07.2026
27 Я пъ тоа
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В Италия, САЩ имат военна база...АВИАНО.Там кацат когато си искат.
19:01 30.07.2026
28 ..............
До коментар #17 от "Да те питам":Атентатът на летище Сарафово край Бургас на 18 юли 2012 година е извършен от Мохамед Хасал Ел Хюсейни (който загива при експлозията като само、убийц-атентатор), в съучастие с двама помагачи — Мелиад Фарах (австралийски и ливански гражданин) и Хасан Ел Хадж Хасан (канадски и ливански гражданин).
Коментиран от #39, #84
19:02 30.07.2026
29 Иван
19:03 30.07.2026
30 Иран с глас на Кремъл
Пустите иранци, станали московци,
а сибиряци – само китайци.
🥳🥳🥳
19:03 30.07.2026
31 България е НАТО.
До коментар #14 от "Стига тъпи наративи бре":Не може само да КОНСУМИРАМЕ сигурност и мир.
Требе и да ....ДАВАМЕ.
Коментиран от #61
19:04 30.07.2026
32 Правителството
19:04 30.07.2026
33 Европеец
До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Заглавието е вярно и е правилно.... Но надали ще бъде чуто от българското правителство, което е поредното правителство слуга на чужди, а не на националния интереси... А
недоразумението министърка външна говорила с Аракчи-а на нея трябва да й се забрани да си отваря устата, защото е супер некомпетентна.... Трудно се отказва на краварите, Но съм сигурен, че ако Костадинов управляваше би казал НЕ.... Аз затова отново ще гласувам за Възраждане на България, това е единствения начин в бг територията отново да имаме държава ....
Коментиран от #64
19:04 30.07.2026
34 1223344
19:04 30.07.2026
35 А нима
Коментиран от #55
19:04 30.07.2026
36 Гробар
Коментиран от #45, #46
19:05 30.07.2026
37 Оги
19:05 30.07.2026
38 Иван
19:05 30.07.2026
39 И всичките - членове на
До коментар #28 от "..............":иранският Хамас и обучение от него.
Какво те топли това?
Коментиран от #42
19:05 30.07.2026
40 Костадинов
До коментар #14 от "Стига тъпи наративи бре":Военните престъпления, агресия и тероризъм са най-вече дело на пустлер и ордата му.
19:06 30.07.2026
41 няма как да стане
19:06 30.07.2026
42 Иван
До коментар #39 от "И всичките - членове на":Юдейската Ал Кайда.
19:07 30.07.2026
43 Дзак
До коментар #9 от "Пич":Нима?
19:07 30.07.2026
44 Смехоран
До коментар #2 от "България е НАТО.":Вие кога ще разберете че не НАТО,а Дончо иска да разположи американски самолети и военни в Безмер?
Коментиран от #52, #57
19:07 30.07.2026
45 България е НАТО.
До коментар #36 от "Гробар":Чакаме иран да ни прати ракети
Ако му стиска де
Коментиран от #53, #62
19:07 30.07.2026
46 Дрън-дрън
До коментар #36 от "Гробар":ярина!
Най-обикновена провокация под кремльовски диктовка. Свикнали сме им. Да си плашат там и да не ни занимават. Само копейките им се връзват.
Коментиран от #68
19:08 30.07.2026
47 СПРАВЕДЛИВ
Коментиран от #50
19:08 30.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Брях
19:08 30.07.2026
50 Тихо бе
До коментар #47 от "СПРАВЕДЛИВ":Тъ по пи тек.
19:08 30.07.2026
51 БокоБ
До коментар #4 от "Доктор Гълъбова":Да ти се връща по 100.Който желае лошо някому,хаир не вижда.
19:08 30.07.2026
52 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #44 от "Смехоран":Не може само да консумираме сигурност...
Требе и да помагаме за нея.
Коментиран от #59
19:09 30.07.2026
53 Иван
До коментар #45 от "България е НАТО.":България е ОТАН.
19:09 30.07.2026
54 Клошар
Коментиран от #58
19:09 30.07.2026
55 Ми не е
До коментар #35 от "А нима":И какво от това?
19:09 30.07.2026
56 Анонимен
Коментиран от #66
19:10 30.07.2026
57 Да те питам
До коментар #44 от "Смехоран":Защо за румънците няма проблем дори имат база на НАТО,а тук руските тръбата стенат
Коментиран от #67, #75, #94
19:10 30.07.2026
58 На кого му пука
До коментар #54 от "Клошар":Важното е, че бг копейките винаги сте капо.
19:10 30.07.2026
59 Иван
До коментар #52 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Значи овцата лъже.
19:10 30.07.2026
60 Баче ,
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Гледай да си по- надалече , що може те стигне ... бегай у Сибир , там нищо не се случва ..
19:10 30.07.2026
61 Никакви
До коментар #31 от "България е НАТО.":сигурност и мир не КОНСУМИРАМЕ !
И въобще нищо не требе и да ДАВАМЕ. Трябва неутралност, добронамереност взаимоотношения базирани на взаимен интерес с уважение към всички. НАТО е щета за хората. Самото му съществуване е ирационално и вредно
19:11 30.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 футболна метафора
Автогол с избор на пилот и наесен през октомври с нови автоголове.
19:11 30.07.2026
64 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Европеец":То с НЕ..... Костадинов едвам влезна в парламента.
19:11 30.07.2026
65 Обичате да ви заплашват
ви заплашва.
19:11 30.07.2026
66 Анонимен
До коментар #56 от "Анонимен":Явно има скрита картинка с отстъпки за Боташ и Нефтохим.
19:12 30.07.2026
67 Защото в Румъния
До коментар #57 от "Да те питам":навремето екзекутираха главната копейка и оттогава си имат уважението.
19:12 30.07.2026
68 Гробар
До коментар #46 от "Дрън-дрън":Така си мислеха и щатските подлоги от Залива. Като гръмнат детето ти друга песен ще пееш. Ако си трезвен, разбира се.
Коментиран от #79
19:12 30.07.2026
69 Атина Палада
19:12 30.07.2026
70 България е НАТО.
До коментар #62 от "Гробар":Не е важно какви сме...
Важно е че живеем в МИР като членове на НАТО.
И никой не смей ни барна.
Коментиран от #85
19:13 30.07.2026
71 Факт💨
19:13 30.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 САЩ удрят по ирански ядрени обекти
19:13 30.07.2026
74 Сатана Z
Коментиран от #88, #90
19:14 30.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Лорейн
Ще ви бомби българи на 100 %!
Велики мерзавци сте!
19:14 30.07.2026
78 Абсурдистан
Коментиран от #83
19:14 30.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 България е НАТО.
19:15 30.07.2026
82 Така е, котьо
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ама кака Мелони не е на къса каишка при Шиши като тукашен Муньо Крадев
19:15 30.07.2026
83 Защитник на чалмите си
До коментар #78 от "Абсурдистан":и много ти личи
Ама на кого му пука за мнението ти.
19:15 30.07.2026
84 Амадор Ривас
До коментар #28 от "..............":Споменатите от теб, кой ли ги е пратил? Иран да плаща...
19:16 30.07.2026
85 Смешко
До коментар #70 от "България е НАТО.":Да си знаеш че ние живеехме в МИР и преди да сме членове на НАТО ! Сега обаче може и да не е така с НАТО особенно ако на САЩ слугуваме
Коментиран от #93
19:16 30.07.2026
86 Гробар
До коментар #79 от "Сори, но Бог си прави шеги с":Набожен простакес? Трогателно.
19:16 30.07.2026
87 Без име
До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кого са атакували тези съветски самолети?
Коментиран от #97
19:16 30.07.2026
88 az СВО Победа 80
До коментар #74 от "Сатана Z":И кой ти каза че Иран ще изстреля ракети?! Пияната от пасоля ли ?
19:17 30.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Аз викам да прасне само две хиперзвукови
До коментар #74 от "Сатана Z":Една в МС и една в партийния им дом, ама да е от сряда до петък през работно време.
19:17 30.07.2026
91 България е НАТО.
Да ни е шубе от аятоласите
Добре че нашите прадеди не са били такива.
Коментиран от #98, #100, #105, #114
19:18 30.07.2026
92 България била в НАТО
Коментиран от #102
19:18 30.07.2026
93 Морския
До коментар #85 от "Смешко":Украйна и тя живееше в мир но не беше в НАТО и една зла орда я нападна.
19:19 30.07.2026
94 Направете разликата
До коментар #57 от "Да те питам":Самолетите паркирани пролетта в София са официално мисия на нато,
Самолетите в Безмер не са официано натовски, а само американски.
Иранците знаят разликата, а нашия пилот се скри зад решение на НС.
19:19 30.07.2026
95 Кое нато
До коментар #2 от "България е НАТО.":С избелени те ануси ли? Дърпай!
19:20 30.07.2026
96 Неутрално
19:20 30.07.2026
97 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #87 от "Без име":В Безмер през 80те години на Тошо, имаше съветски изтребители СУ...със съветски пилоти.....даже не знаехме за тях.
И никой не смееше да гъкне.
Коментиран от #103
19:21 30.07.2026
98 Анонимен
До коментар #91 от "България е НАТО.":Като си смел отивай в Донбас или Исфахан.
19:21 30.07.2026
99 Иван
19:22 30.07.2026
100 Неграмотен
До коментар #91 от "България е НАТО.":Българите имат много общо с иранците и като генотип и като фенотип. Но виж с англосаксонците нямаме нищо общо. За разлика от нас обаче те роби не са били и нямат психиатрична обремененост като българите. И ако още не си разбрал са перси а не араби!
Коментиран от #107
19:22 30.07.2026
101 Мутата
19:22 30.07.2026
102 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #92 от "България била в НАТО":Ние Путин не можем го надмина като военнопрестъпник.
Коментиран от #106
19:23 30.07.2026
103 даже не знаехме за тях....
До коментар #97 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":Но ти знаеш нали пуяк?
19:23 30.07.2026
104 Щото
До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Бяхме държава теленце
19:24 30.07.2026
105 Лунатик
До коментар #91 от "България е НАТО.":И какво имаме да делим ние с персите бе кли.фук?
Коментиран от #111
19:24 30.07.2026
106 Хайван
До коментар #102 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Много ти е смешно
Коментиран от #109
19:25 30.07.2026
107 Я пъ тоа
До коментар #100 от "Неграмотен":Не е важно къв си бил, а къв си СЕГА
Под араби в залива имах впредвид че доста държави в залива вече участват в конфликта
Коментиран от #115
19:25 30.07.2026
108 Атина Палада
19:26 30.07.2026
109 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #106 от "Хайван":Истина е
Путин е ненадминат като военнопрестъпник в 21 век.
19:26 30.07.2026
110 Газ
19:28 30.07.2026
111 България е НАТО.
До коментар #105 от "Лунатик":Нищо не делим с персите
Съдействаме на САЩ....наш съюзник.
Не може само да КОНСУМИРАМЕ СИГУРНОСТ ОТ НАТО.
19:30 30.07.2026
112 Един друг
19:30 30.07.2026
113 Дзак
19:30 30.07.2026
114 Не бре пуяк
До коментар #91 от "България е НАТО.":Не ни е шубе от аятоласите а те са ни доказан приятел ! Я провери колко наши президенти и министърпредседателя са ходили там за последните 15 години и какво са говорили. На кое да вярваме, на това което преди са говорили или сега. Ами виж дори Плевню, виж Бою, виж Радев, виж Желю..... Тея хора и относно заложниците ни дето бяха при хусите помогнаха даже. Иначе щяха да получат роднините им само главите им в торби...
19:30 30.07.2026
115 Атина Палада
До коментар #107 от "Я пъ тоа":Арабските държави не участват в конфликта ,обаче Иран бомби в техните държави военните съоръжения на САЩ...Бази от където САЩ изстрелват ракети по Иран...Естествено ,че Иран ще ги бомби..Това е толкова логично!
19:30 30.07.2026
116 А50
19:31 30.07.2026
117 Аз съм веган
19:31 30.07.2026