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Лицензът за „Patriot“ за Украйна остава под въпрос

Лицензът за „Patriot“ за Украйна остава под въпрос

31 Юли, 2026 04:25, обновена 31 Юли, 2026 04:39 560 24

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Къшнър и Уиткоф заминават за Украйна

Лицензът за „Patriot“ за Украйна остава под въпрос - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Financial Times, че не е сигурен дали САЩ ще дадат на Украйна лиценз за производство на боеприпаси за противоракетните системи Patriot.

„Разглеждаме го“, цитира изданието думите на американския лидер. „Това са много необичайни оръжия и трябва да бъдем донякъде внимателни кого лицензираме. Всъщност ние не лицензираме оборудване“, добави Тръмп. Както е отбелязано в публикацията, американският президент добави, че „не е сигурен“ дали Вашингтон ще даде лиценза на Киев.

Както подчертава изданието, „Тръмп заяви, че не е решил дали ще позволи на Украйна да произвежда ракети-прехващачи „Patriot“ и изрази съмнение, че Вашингтон ще се съгласи с един от ключовите въпроси на Киев“.

Преди това Тръмп заяви готовността си да предостави на Киев лиценз за производство на „Patriot“.

Въпреки първоначалните сигнали за готовност, администрацията на Доналд Тръмп показва признаци на несигурност относно плановете за предоставяне на официален лиценз на Украйна за местно производство на боеприпаси и прехващачи за зенитно-ракетните системи Patriot. Пентагонът и големите отбранителни изпълнители Lockheed Martin и RTX (Raytheon) признават, че анализите и разговорите по сигурността и веригите за доставки са в изключително ранен етап. Скептицизмът се засилва поради техническата сложност и огромния риск от споделяне на чувствителни военни технологии по време на активен конфликт..

Къшнър и Уиткоф заминават за Украйна

Доналд Тръмп потвърди, че неговите специални пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще посетят Киев в следващите дни. Според Ukrainska Pravda, визитата е договорена директно по време на закритата среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом на 28 юли. Пратениците, които до момента проведоха редица срещи в Москва, ще посетят за първи път украинската столица, за да се запознаят на място със ситуацията и да обсъдят конкретни предложения за съвместно производство на ракети за системите Patriot, както и рамка за възобновяване на тристранните мирни преговори за прекратяване на войната.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    8 2 Отговор
    цялата държаваОСРАЙНА е под въпрос ще я има ли?

    Коментиран от #12

    04:38 31.07.2026

  • 2 ФАКТ

    4 0 Отговор
    вагното е 4е ПУШИЯ изпУши

    04:39 31.07.2026

  • 3 оня с коня

    3 1 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #13, #19

    04:39 31.07.2026

  • 4 ФАКТ

    3 3 Отговор
    ТАТАро монГОлоИДНИТЕ п римати От САВЕТИТЕ с ана КОЛЕНЕ пред великия дъргавник и творец.. поет.... естественик.... ЗЕЛЕНСКАМА.. СЛАВА

    Коментиран от #6, #7

    04:40 31.07.2026

  • 5 и патриота не може ги спаси тия бягащи

    7 1 Отговор
    Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!

    Коментиран от #14

    04:40 31.07.2026

  • 6 ГОТОВ ЗА БОЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    отивай на фронта че няма месо беКРЕТЕН

    Коментиран от #8

    04:41 31.07.2026

  • 7 МНОГО МОЛЯ АМА ПЪРВО ПОЛА СИ ОПРЕДЕЛЕТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Твоят проблем е да си определиш пола, остави войната за мъжете.

    Коментиран от #15, #16

    04:42 31.07.2026

  • 8 ПУШИЯ приклу4и. ИЗПушИ

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "ГОТОВ ЗА БОЙ":

    ти ядеш мОИ... хахаххаа. СЛАВА УКРАИНЕ

    04:43 31.07.2026

  • 9 ФАКТ

    1 5 Отговор
    КАк сте.. 4ин гизи ???? ПУШИЯ иЗПУшИ... УКРАИНСКАМА ГЕРОИАМи ви вкараха обртано там откадето сте излезли с дръпнатите си П римитивни о4и4ки...

    Коментиран от #11

    04:45 31.07.2026

  • 10 Зеленски

    3 1 Отговор
    Нищо подобно!
    Г-н Тръмп ми каза, че ще ми даде лиценза, ама друг път.

    04:46 31.07.2026

  • 11 Не бързай да скърбиш

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    Нов ден, нов късмет за теб

    04:54 31.07.2026

  • 12 Ако нея я няма,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    ти си следващият на мушката.
    Внимавай какво си пожелаваш.

    Коментиран от #20

    04:54 31.07.2026

  • 13 Внимавай какво си пожелаваш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Не мисли, че Путин те обича. Той бе кльопа даже себе си.
    Ако тях ги няма, ти си следващия на мушката.

    Коментиран от #21

    04:56 31.07.2026

  • 14 Бълнуваш

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "и патриота не може ги спаси тия бягащи":

    Пий си хапчетата.

    04:57 31.07.2026

  • 15 Лесна работа

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "МНОГО МОЛЯ АМА ПЪРВО ПОЛА СИ ОПРЕДЕЛЕТЕ":

    Всички копейки сме двуполови.
    Бисексуални. Питай Цомчо.

    04:58 31.07.2026

  • 16 Много лошо ви научиха в Иран,

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "МНОГО МОЛЯ АМА ПЪРВО ПОЛА СИ ОПРЕДЕЛЕТЕ":

    че полът е концерт по желание. Че и безплатно го сменят, мискините.

    05:00 31.07.2026

  • 17 Ганьо Миленов

    1 0 Отговор
    Президента Тръмп никой не го пита какво иска да даде. Компанията Боинг не дава лиценза на къде-къде по-доверени партньори, а щяла да го даде на Зеления абстинент. Съвсем няма намерение да предостави пък най-новата си разработка за "Пейтриът" PAC-3, която е за противодействие на балистични ракети. Освен това изграждането на завод е доста сложна и продължителна задача. Не е като да правиш полипропиленови дронове в гараж.

    05:03 31.07.2026

  • 18 Бандера ги очаква

    0 0 Отговор
    Къшнър и Уиткоф в Киев? Един ден без бомбене. Зельон ски ги ползва за жив щит. Да не стане и с тях като мисис Линдзи. В закрит ковчег.

    05:30 31.07.2026

  • 19 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Първо на фронта ще изгният русофилите. Радев ви готви мобилизация.

    Коментиран от #22

    05:31 31.07.2026

  • 20 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ако нея я няма,":

    ела да олигавиш грезддея на коня че има сирене доста ще се нахранишСЕРСЕМИНО

    05:32 31.07.2026

  • 21 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Внимавай какво си пожелаваш":

    пожелавам си да те опъна преди коня без вазелин, после и коня да те опъне!

    05:33 31.07.2026

  • 22 Един месец

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха ха ха":

    Маршировки, бягане, патешко ходене и тактика до припадък и ще забравите кой русофил, кой укрофил. И имената си ще забравите.

    Коментиран от #24

    05:35 31.07.2026

  • 23 604

    0 0 Отговор
    при тия цени на ракетите, бам ти лицензите

    05:36 31.07.2026

  • 24 604

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Един месец":

    те такива минТдили кът тоъ метъха гранатите в укопъ...после 2 седмици паник атаки , докът циври в столовата за мами му излапаме медузата, накрая си пръскъа мозъцити сами.

    05:39 31.07.2026