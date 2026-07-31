Лицензът за „Patriot“ за Украйна остава под въпрос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Financial Times, че не е сигурен дали САЩ ще дадат на Украйна лиценз за производство на боеприпаси за противоракетните системи Patriot.
„Разглеждаме го“, цитира изданието думите на американския лидер. „Това са много необичайни оръжия и трябва да бъдем донякъде внимателни кого лицензираме. Всъщност ние не лицензираме оборудване“, добави Тръмп. Както е отбелязано в публикацията, американският президент добави, че „не е сигурен“ дали Вашингтон ще даде лиценза на Киев.
Както подчертава изданието, „Тръмп заяви, че не е решил дали ще позволи на Украйна да произвежда ракети-прехващачи „Patriot“ и изрази съмнение, че Вашингтон ще се съгласи с един от ключовите въпроси на Киев“.
Преди това Тръмп заяви готовността си да предостави на Киев лиценз за производство на „Patriot“.
Въпреки първоначалните сигнали за готовност, администрацията на Доналд Тръмп показва признаци на несигурност относно плановете за предоставяне на официален лиценз на Украйна за местно производство на боеприпаси и прехващачи за зенитно-ракетните системи Patriot. Пентагонът и големите отбранителни изпълнители Lockheed Martin и RTX (Raytheon) признават, че анализите и разговорите по сигурността и веригите за доставки са в изключително ранен етап. Скептицизмът се засилва поради техническата сложност и огромния риск от споделяне на чувствителни военни технологии по време на активен конфликт..
Къшнър и Уиткоф заминават за Украйна
Доналд Тръмп потвърди, че неговите специални пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще посетят Киев в следващите дни. Според Ukrainska Pravda, визитата е договорена директно по време на закритата среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом на 28 юли. Пратениците, които до момента проведоха редица срещи в Москва, ще посетят за първи път украинската столица, за да се запознаят на място със ситуацията и да обсъдят конкретни предложения за съвместно производство на ракети за системите Patriot, както и рамка за възобновяване на тристранните мирни преговори за прекратяване на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #12
04:38 31.07.2026
2 ФАКТ
04:39 31.07.2026
3 оня с коня
Коментиран от #13, #19
04:39 31.07.2026
4 ФАКТ
Коментиран от #6, #7
04:40 31.07.2026
5 и патриота не може ги спаси тия бягащи
Коментиран от #14
04:40 31.07.2026
6 ГОТОВ ЗА БОЙ
До коментар #4 от "ФАКТ":отивай на фронта че няма месо беКРЕТЕН
Коментиран от #8
04:41 31.07.2026
7 МНОГО МОЛЯ АМА ПЪРВО ПОЛА СИ ОПРЕДЕЛЕТЕ
До коментар #4 от "ФАКТ":Твоят проблем е да си определиш пола, остави войната за мъжете.
Коментиран от #15, #16
04:42 31.07.2026
8 ПУШИЯ приклу4и. ИЗПушИ
До коментар #6 от "ГОТОВ ЗА БОЙ":ти ядеш мОИ... хахаххаа. СЛАВА УКРАИНЕ
04:43 31.07.2026
9 ФАКТ
Коментиран от #11
04:45 31.07.2026
10 Зеленски
Г-н Тръмп ми каза, че ще ми даде лиценза, ама друг път.
04:46 31.07.2026
11 Не бързай да скърбиш
До коментар #9 от "ФАКТ":Нов ден, нов късмет за теб
04:54 31.07.2026
12 Ако нея я няма,
До коментар #1 от "оня с коня":ти си следващият на мушката.
Внимавай какво си пожелаваш.
Коментиран от #20
04:54 31.07.2026
13 Внимавай какво си пожелаваш
До коментар #3 от "оня с коня":Не мисли, че Путин те обича. Той бе кльопа даже себе си.
Ако тях ги няма, ти си следващия на мушката.
Коментиран от #21
04:56 31.07.2026
14 Бълнуваш
До коментар #5 от "и патриота не може ги спаси тия бягащи":Пий си хапчетата.
04:57 31.07.2026
15 Лесна работа
До коментар #7 от "МНОГО МОЛЯ АМА ПЪРВО ПОЛА СИ ОПРЕДЕЛЕТЕ":Всички копейки сме двуполови.
Бисексуални. Питай Цомчо.
04:58 31.07.2026
16 Много лошо ви научиха в Иран,
До коментар #7 от "МНОГО МОЛЯ АМА ПЪРВО ПОЛА СИ ОПРЕДЕЛЕТЕ":че полът е концерт по желание. Че и безплатно го сменят, мискините.
05:00 31.07.2026
17 Ганьо Миленов
05:03 31.07.2026
18 Бандера ги очаква
05:30 31.07.2026
19 Ха ха ха ха
До коментар #3 от "оня с коня":Първо на фронта ще изгният русофилите. Радев ви готви мобилизация.
Коментиран от #22
05:31 31.07.2026
20 оня с коня
До коментар #12 от "Ако нея я няма,":ела да олигавиш грезддея на коня че има сирене доста ще се нахранишСЕРСЕМИНО
05:32 31.07.2026
21 оня с коня
До коментар #13 от "Внимавай какво си пожелаваш":пожелавам си да те опъна преди коня без вазелин, после и коня да те опъне!
05:33 31.07.2026
22 Един месец
До коментар #19 от "Ха ха ха ха":Маршировки, бягане, патешко ходене и тактика до припадък и ще забравите кой русофил, кой укрофил. И имената си ще забравите.
Коментиран от #24
05:35 31.07.2026
23 604
05:36 31.07.2026
24 604
До коментар #22 от "Един месец":те такива минТдили кът тоъ метъха гранатите в укопъ...после 2 седмици паник атаки , докът циври в столовата за мами му излапаме медузата, накрая си пръскъа мозъцити сами.
05:39 31.07.2026