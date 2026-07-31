Лицензът за „Patriot“ за Украйна остава под въпрос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Financial Times, че не е сигурен дали САЩ ще дадат на Украйна лиценз за производство на боеприпаси за противоракетните системи Patriot.

„Разглеждаме го“, цитира изданието думите на американския лидер. „Това са много необичайни оръжия и трябва да бъдем донякъде внимателни кого лицензираме. Всъщност ние не лицензираме оборудване“, добави Тръмп. Както е отбелязано в публикацията, американският президент добави, че „не е сигурен“ дали Вашингтон ще даде лиценза на Киев.

Както подчертава изданието, „Тръмп заяви, че не е решил дали ще позволи на Украйна да произвежда ракети-прехващачи „Patriot“ и изрази съмнение, че Вашингтон ще се съгласи с един от ключовите въпроси на Киев“.

Преди това Тръмп заяви готовността си да предостави на Киев лиценз за производство на „Patriot“.

Въпреки първоначалните сигнали за готовност, администрацията на Доналд Тръмп показва признаци на несигурност относно плановете за предоставяне на официален лиценз на Украйна за местно производство на боеприпаси и прехващачи за зенитно-ракетните системи Patriot. Пентагонът и големите отбранителни изпълнители Lockheed Martin и RTX (Raytheon) признават, че анализите и разговорите по сигурността и веригите за доставки са в изключително ранен етап. Скептицизмът се засилва поради техническата сложност и огромния риск от споделяне на чувствителни военни технологии по време на активен конфликт..

Къшнър и Уиткоф заминават за Украйна

Доналд Тръмп потвърди, че неговите специални пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще посетят Киев в следващите дни. Според Ukrainska Pravda, визитата е договорена директно по време на закритата среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом на 28 юли. Пратениците, които до момента проведоха редица срещи в Москва, ще посетят за първи път украинската столица, за да се запознаят на място със ситуацията и да обсъдят конкретни предложения за съвместно производство на ракети за системите Patriot, както и рамка за възобновяване на тристранните мирни преговори за прекратяване на войната.