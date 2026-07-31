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САЩ: Турция все още не може да получи изтребителите F-35

САЩ: Турция все още не може да получи изтребителите F-35

31 Юли, 2026 04:45, обновена 31 Юли, 2026 04:49 521 20

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  • изтребителите f-35

Държавният департамент напомни на Анкара правните пречки и руските ракети S-400, въпреки дипломатическия натиск на Доналд Тръмп за подновяване на оръжейната сделка

САЩ: Турция все още не може да получи изтребителите F-35 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въпреки личните сигнали от американския президент Доналд Тръмп за възможното завръщане на Турция в програмата за изтребители от пето поколение, Държавният департамент на САЩ остава непреклонен.

Официалната позиция на ведомството гласи, че Анкара все още не е изпълнила законовите изисквания, за да получи обратно достъп до модерните самолети F-35 Lightning II.

Информационната вълна бе отведена на преден план след официално писмо на Държавния департамент, изпратено на 22 юли и цитирано първоначално от гръцкия вестник "Катимерини". В документа се посочва изрично: „Турция все още не е изпълнила тези условия“. Основната пречка остава руската система за противовъздушна отбрана S-400, чието закупуване през 2019 г. доведе до изваждането на южната ни съседка от съвместната отбранителна програма.

Тръмп срещу Конгреса: Сблъсък на интереси във Вашингтон

Казусът придоби сериозна актуалност след срещата на върха на НАТО по-рано този месец, проведена на 7-8 юли в турската столица, където американският държавен глава демонстрира отвореност за сътрудничество. Тръмп подчерта приятелските си отношения с Реджеп Тайип Ердоган и заяви пред репортери, че „никой не му казва какво да продава“, определяйки Турция като „страхотен съюзник“.

Въпреки амбициите на Белия дом, американското законодателство поставя строги бариери. Съгласно Раздел 1245 от Закона за授权ване на националната отбрана (NDAA) за фискалната 2020 година, трансферът на самолети F-35 е изрично забранен, докато изпълнителната власт не сертифицира пред Конгреса, че Турция вече не притежава руските ракетни комплекси S-400 или свързаното с тях оборудване.

Натиск от Капитолия и регионален отзвук

Паралелно с правните спънки, двупартийна група от 18 членове на Камарата на представителите в САЩ изпрати официално настояване до конгресните лидери за блокиране на всякакви опити за заобикаляне на правилата, информира в свой анализ Fox News. Законодателите изразяват силно безпокойство не само от руското оръжие, но и от близките дипломатически връзки на Анкара с политическото крило на Хамас, както и от продължаващото напрежение с други съюзници в НАТО като Гърция и Кипър.

Външнополитическият контекст се усложнява и от острата реакция на Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди в интервю за американски медии, че евентуална доставка на F-35 за Турция би нарушила сериозно военния баланс и качественото въздушно превъзходство в Близкия изток, особено на фона на реториката на Ердоган спрямо Йерусалим.

Експертите по сигурността посочват, че писмото на Държавния департамент не е окончателен отказ, а по-скоро тактическо напомняне към Конгреса и Анкара. Посланието на Вашингтон остава непроменено: вратата за F-35 може да се отвори отново, но само след като Турция физически се откаже от руските технологии и предостави пълни гаранции, че няма да ги придобива в бъдеще.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕР ГАДЙАЛ б ългаро УБИЕЦ

    1 2 Отговор
    опИКАНА МУСТАКАТА СИ ГА НСКА ТВАРРР

    04:51 31.07.2026

  • 2 604

    4 2 Отговор
    ердо нъл съ фали че си направил 5-то поколение фърчуплани, за комув чяп съ му тия ф-ки тогаз.....?

    Коментиран от #4

    04:53 31.07.2026

  • 3 Иван

    2 1 Отговор
    На снимки може да ги получи още днес.

    Коментиран от #5

    04:59 31.07.2026

  • 4 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "604":

    Забравил е.

    05:00 31.07.2026

  • 5 604

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Говори ми, говори ми още...
    Със снимката му лягам, със снимката му ставам. Мац! Цунь!

    Коментиран от #6, #13

    05:03 31.07.2026

  • 6 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    Юдей! Крадеш чужди снимки ли ве?
    Ти ли ми отмъкна фронтовата снимка на Путин в цял ръст? Тя ми беше последната утеха.

    Коментиран от #7

    05:06 31.07.2026

  • 7 604

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Млък, копей! Търси при съпартийците си! Питай Инна.

    Коментиран от #8, #11

    05:07 31.07.2026

  • 8 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "604":

    Може да съм двуполов, но не съм балък, ясно?
    Те си имат от тая серия. По няколко.

    Коментиран от #9

    05:08 31.07.2026

  • 9 604

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    ИмаХа. Намокриха ги със секрети и не вършат работа.

    Коментиран от #10

    05:09 31.07.2026

  • 10 Калпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "604":

    Не се карайте. Аз съм за световен мир и дружба между народите.
    Разменете си по един ирански дрон и ще сте наравно.

    05:11 31.07.2026

  • 11 Инна

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "604":

    Кой ме вика, кой ми чу.ук.ка?
    Митрофанова е тука.

    Да плеснем с ръце и да се прегърнем!

    Коментиран от #12

    05:13 31.07.2026

  • 12 Мими Кучева 🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Инна":

    Ти пък коя си и за какво се бориш?

    Коментиран от #14

    05:14 31.07.2026

  • 13 604

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    бездарник що пак крадеш никове?!

    Коментиран от #15, #17

    05:16 31.07.2026

  • 14 Инна

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мими Кучева 🐕‍🦺":

    Аз съм твоят нов кошмар.
    Боли те за Иванович фар.

    Но той завинаги е мой.
    Внимавай и далече стой.

    05:17 31.07.2026

  • 15 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "604":

    По моя молба
    А ти защо крадеш снимки?

    Коментиран от #16

    05:18 31.07.2026

  • 16 604

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    не помня скоро да съм поствал снимки! тарикат!

    Коментиран от #18

    05:20 31.07.2026

  • 17 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "604":

    Аз съм твоят нов кошмар.
    Боли те за Ивановия фар.

    Но той завинаги е мой.
    Внимавай и далече стой.

    Коментиран от #20

    05:20 31.07.2026

  • 18 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "604":

    Браточка, всички звучим еднакво.
    Аз например, не те различавам от Пич.

    Коментиран от #19

    05:22 31.07.2026

  • 19 604

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    винаги ползвам тоя ник ....

    05:24 31.07.2026

  • 20 604

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Инна":

    къв кошмар ве алоууу с таз сурватка най много да се пукна от смях

    05:26 31.07.2026