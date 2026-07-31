САЩ: Турция все още не може да получи изтребителите F-35

Въпреки личните сигнали от американския президент Доналд Тръмп за възможното завръщане на Турция в програмата за изтребители от пето поколение, Държавният департамент на САЩ остава непреклонен.

Официалната позиция на ведомството гласи, че Анкара все още не е изпълнила законовите изисквания, за да получи обратно достъп до модерните самолети F-35 Lightning II.

Информационната вълна бе отведена на преден план след официално писмо на Държавния департамент, изпратено на 22 юли и цитирано първоначално от гръцкия вестник "Катимерини". В документа се посочва изрично: „Турция все още не е изпълнила тези условия“. Основната пречка остава руската система за противовъздушна отбрана S-400, чието закупуване през 2019 г. доведе до изваждането на южната ни съседка от съвместната отбранителна програма.

Тръмп срещу Конгреса: Сблъсък на интереси във Вашингтон

Казусът придоби сериозна актуалност след срещата на върха на НАТО по-рано този месец, проведена на 7-8 юли в турската столица, където американският държавен глава демонстрира отвореност за сътрудничество. Тръмп подчерта приятелските си отношения с Реджеп Тайип Ердоган и заяви пред репортери, че „никой не му казва какво да продава“, определяйки Турция като „страхотен съюзник“.

Въпреки амбициите на Белия дом, американското законодателство поставя строги бариери. Съгласно Раздел 1245 от Закона за授权ване на националната отбрана (NDAA) за фискалната 2020 година, трансферът на самолети F-35 е изрично забранен, докато изпълнителната власт не сертифицира пред Конгреса, че Турция вече не притежава руските ракетни комплекси S-400 или свързаното с тях оборудване.

Натиск от Капитолия и регионален отзвук

Паралелно с правните спънки, двупартийна група от 18 членове на Камарата на представителите в САЩ изпрати официално настояване до конгресните лидери за блокиране на всякакви опити за заобикаляне на правилата, информира в свой анализ Fox News. Законодателите изразяват силно безпокойство не само от руското оръжие, но и от близките дипломатически връзки на Анкара с политическото крило на Хамас, както и от продължаващото напрежение с други съюзници в НАТО като Гърция и Кипър.

Външнополитическият контекст се усложнява и от острата реакция на Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди в интервю за американски медии, че евентуална доставка на F-35 за Турция би нарушила сериозно военния баланс и качественото въздушно превъзходство в Близкия изток, особено на фона на реториката на Ердоган спрямо Йерусалим.

Експертите по сигурността посочват, че писмото на Държавния департамент не е окончателен отказ, а по-скоро тактическо напомняне към Конгреса и Анкара. Посланието на Вашингтон остава непроменено: вратата за F-35 може да се отвори отново, но само след като Турция физически се откаже от руските технологии и предостави пълни гаранции, че няма да ги придобива в бъдеще.