Кой колко пари изкарва в Германия и за какво ги харчи?

4217 евро бруто месечно - толкова е била средната заплата на работещите в Германия през 2025 година. Увеличението е с 204 евро в сравнение с предишната година, показват данните на Федералната агенция по труда.

От тях става ясно, че всеки четвърти получава месечно между 3000 и 4000 евро бруто. Хората с най-високи заплати - над 8000 евро - са 7,5 процента от работещите.

Най-добре платени са лекарите, най-зле - козметичките

Средните доходи в Германия варират в зависимост от местоживеенето, пола, образованието и квалификацията. От статистическата информация излиза, че най-добре се печели във финансовата и в застрахователната сфера - средно по 6140 евро месечно. Сравнително зле платени пък са тези, които работят почасово или на надница - те взимат средно 2620 евро. В хотелиерството и ресторантьорството, както и в селското стопанство, се изкарват между 2730 и 2900 евро. В дъното на скалата сред професиите са например масажисти и козметици - средно с едва 2270 евро.

"Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ) отбелязва, че въпреки това заплатите в тези сектори са нараснали значително през последните седем години. Това се отнася и за болногледачите и служителите в домовете за възрастни хора, при които увеличението на заплатите достига 40 процента в сравнение с 2018 година. А най-малко е увеличението за същия период при възнагражденията на учителите - само десет на сто.

При по-детайлен поглед към заплащането се установява, че най-високи заплати през 2025 година са взимали лекарите и стоматолозите - средно 7846 евро. IT специалистите също са с добри доходи - средно 6114 евро месечно.

Мъжете все още печелят по-добре от жените

Дали тези доходи позволяват на германците да пестят? Проучване на застрахователната компания R+V показва, че 27 процента нямат спестявания, а 47 на сто казват, че в момента нямат възможност да пестят. Шест на сто съобщават, че нарастващите цени са ги накарали да посегнат към спестяванията си, а почти всеки пети анкетиран в това проучване признава, че се буди нощем от финансови тревоги.

От данните на Федералната агенцията по труда става ясно и че в почти всички професии мъжете продължават да получават повече от жените - понякога разликата достига и 1000 евро, а максимумът, регистриран в мениджмънта, е почти 2000. Иначе в национален мащаб разликата е по-малка - мъжете взимат 309 евро повече от жените, като принципно през последните години се наблюдава затваряне на ножицата: от 15,1 процента през 2018 година до 7,7 на сто през 2025-а.

Хората с висше образование и работещите в големи фирми с над 250 служители са тези, които могат да разчитат на по-високи заплати, сочат данните, поместени от ФАЦ. Що се отнася до работниците с чуждестранен произход, те печелят средно с 1038 евро по-малко от германците. В това отношение разликата не само не намалява, а се увеличава, като обяснението е, че чужденците по-често от германците полагат нискоквалифициран труд с ниско заплащане.

Най-много пари отиват за наем, особено ако живееш сам

Германците харчат голяма част от заплатите си за наем - средно над една трета, ако живеят сами. В района на Мюнхен това перо може да надмине и половината от нетната заплата. Ситуацията в Берлин и околностите на столицата не е по-различна. По-евтини са жилищата в т.нар. нови федерални провинции - в бившата ГДР, както и в Рурска област и в района на Бремен. Там жилището може да струва и по-малко от една трета от заплатата.

Общо разходите за наем, енергия и други режийни разноски са около 43 процента от доходите на хората, които живеят сами. 13 на сто те дават за храна, 10,2 процента - за транспорт. От статистическите данни става ясно, че за свободно време, култура и спорт на германците им остават средно по около осем процента от спечеленото.

Ключова роля обаче играе местоживеенето - тези, които са избрали да живеят в големите градове или в университетските центрове, плащат повече и за жилището, и за енергията, и за храната или мобилността. Т.е. отговорът на въпроса какво могат да си позволят германците със заплатите зависи на първо място от това къде живеят, заключва ФАЦ.