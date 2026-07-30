Кой колко пари изкарва в Германия и за какво ги харчи?

4217 евро бруто месечно - толкова е била средната заплата на работещите в Германия през 2025 година. Увеличението е с 204 евро в сравнение с предишната година, показват данните на Федералната агенция по труда.
От тях става ясно, че всеки четвърти получава месечно между 3000 и 4000 евро бруто. Хората с най-високи заплати - над 8000 евро - са 7,5 процента от работещите.
Най-добре платени са лекарите, най-зле - козметичките
Средните доходи в Германия варират в зависимост от местоживеенето, пола, образованието и квалификацията. От статистическата информация излиза, че най-добре се печели във финансовата и в застрахователната сфера - средно по 6140 евро месечно. Сравнително зле платени пък са тези, които работят почасово или на надница - те взимат средно 2620 евро. В хотелиерството и ресторантьорството, както и в селското стопанство, се изкарват между 2730 и 2900 евро. В дъното на скалата сред професиите са например масажисти и козметици - средно с едва 2270 евро.
"Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ) отбелязва, че въпреки това заплатите в тези сектори са нараснали значително през последните седем години. Това се отнася и за болногледачите и служителите в домовете за възрастни хора, при които увеличението на заплатите достига 40 процента в сравнение с 2018 година. А най-малко е увеличението за същия период при възнагражденията на учителите - само десет на сто.
При по-детайлен поглед към заплащането се установява, че най-високи заплати през 2025 година са взимали лекарите и стоматолозите - средно 7846 евро. IT специалистите също са с добри доходи - средно 6114 евро месечно.
Мъжете все още печелят по-добре от жените
Дали тези доходи позволяват на германците да пестят? Проучване на застрахователната компания R+V показва, че 27 процента нямат спестявания, а 47 на сто казват, че в момента нямат възможност да пестят. Шест на сто съобщават, че нарастващите цени са ги накарали да посегнат към спестяванията си, а почти всеки пети анкетиран в това проучване признава, че се буди нощем от финансови тревоги.
От данните на Федералната агенцията по труда става ясно и че в почти всички професии мъжете продължават да получават повече от жените - понякога разликата достига и 1000 евро, а максимумът, регистриран в мениджмънта, е почти 2000. Иначе в национален мащаб разликата е по-малка - мъжете взимат 309 евро повече от жените, като принципно през последните години се наблюдава затваряне на ножицата: от 15,1 процента през 2018 година до 7,7 на сто през 2025-а.
Хората с висше образование и работещите в големи фирми с над 250 служители са тези, които могат да разчитат на по-високи заплати, сочат данните, поместени от ФАЦ. Що се отнася до работниците с чуждестранен произход, те печелят средно с 1038 евро по-малко от германците. В това отношение разликата не само не намалява, а се увеличава, като обяснението е, че чужденците по-често от германците полагат нискоквалифициран труд с ниско заплащане.
Най-много пари отиват за наем, особено ако живееш сам
Германците харчат голяма част от заплатите си за наем - средно над една трета, ако живеят сами. В района на Мюнхен това перо може да надмине и половината от нетната заплата. Ситуацията в Берлин и околностите на столицата не е по-различна. По-евтини са жилищата в т.нар. нови федерални провинции - в бившата ГДР, както и в Рурска област и в района на Бремен. Там жилището може да струва и по-малко от една трета от заплатата.
Общо разходите за наем, енергия и други режийни разноски са около 43 процента от доходите на хората, които живеят сами. 13 на сто те дават за храна, 10,2 процента - за транспорт. От статистическите данни става ясно, че за свободно време, култура и спорт на германците им остават средно по около осем процента от спечеленото.
Ключова роля обаче играе местоживеенето - тези, които са избрали да живеят в големите градове или в университетските центрове, плащат повече и за жилището, и за енергията, и за храната или мобилността. Т.е. отговорът на въпроса какво могат да си позволят германците със заплатите зависи на първо място от това къде живеят, заключва ФАЦ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мюмюн немеца
Коментиран от #6
21:17 30.07.2026
2 Въобще
Коментиран от #14
21:17 30.07.2026
3 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
21:18 30.07.2026
4 остави това
21:22 30.07.2026
5 Щото са умни и красиви и нацисти и
21:24 30.07.2026
6 Атина Палада
До коментар #1 от "мюмюн немеца":Карате вие нова кола ,ама това е било преди 30 години .Сега сте мизерия! Имаш ли си идея какви са данъците в Германия?
Коментиран от #18, #25
21:25 30.07.2026
7 Масово младите
21:27 30.07.2026
8 бою циганина
21:27 30.07.2026
9 И в България никой не трябва
21:28 30.07.2026
10 Гарун
21:28 30.07.2026
11 Нищо не изкарват
21:29 30.07.2026
12 В Германия има ПУЦ-ове
Коментиран от #22
21:34 30.07.2026
13 Недейте!
21:35 30.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 безпартиен
21:38 30.07.2026
16 Гост
21:38 30.07.2026
17 Тити на Кака
Честито и да са живи и здрави младоженците!
Наздраве!
21:42 30.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сатана Z
Данъци
12 349 евро до 69 878 евро: Прогресивна ставка, започваща от 14% и плавно нарастваща до 42%
Тук не влизат здравни и пенсионни осигуровки.
Евтина храна (не всичко) и останалото е скъпотия
21:47 30.07.2026
20 Като вие им плащате заплатите
21:50 30.07.2026
21 Малко сметки
В България 1500 € , осигуряване на минимална заплата ( отдръжки 140 €) Чиста сума 1360 €. Собствен апартамент разходи за подръжка 200 €. Остават 1160 €.
21:50 30.07.2026
22 Бегай при Пуслер
До коментар #12 от "В Германия има ПУЦ-ове":Там изучават всичко и са върха .
Коментиран от #24
21:50 30.07.2026
23 ДрайвингПлежър
Но това, което статията казва, ако някой иска да чете с разбиране - вие сте добре дошли в германия, ще бачкате за без пари. Плаща ви се толкова, колкото да не сте официално роби!
21:50 30.07.2026
24 В Русия е поне 10 пъти
До коментар #22 от "Бегай при Пуслер":По добро образованието от Германия ! Поне!
Коментиран от #26
21:52 30.07.2026
25 Данъците
До коментар #6 от "Атина Палада":са 40 %. Не остава много след тях. А увеличените заплати ги изяжда инфлацията.
21:54 30.07.2026
26 Така е
До коментар #24 от "В Русия е поне 10 пъти":Те затова един гвоздей не могат да сделат,А за Аербек са им нужни поне още 100 години.
21:57 30.07.2026
27 Абе тя Германия
21:58 30.07.2026
28 А познайте дали Германия
22:01 30.07.2026
29 А кажете пичове
Коментиран от #32
22:04 30.07.2026
30 Поканете
22:06 30.07.2026
31 Милен Иванов
22:08 30.07.2026
32 Купих
До коментар #29 от "А кажете пичове":си писалка Pelikan и бормашина Bosch. И една много яка отверка Wera
Коментиран от #35
22:11 30.07.2026
33 Ами, моя мъж работи там и ги харчи
22:11 30.07.2026
34 доктор Цветелина Сали
22:23 30.07.2026
35 бормашина Bosch
До коментар #32 от "Купих":Ама ако е от новите виж какво пише на мотора.
22:26 30.07.2026