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Кой колко пари изкарва в Германия и за какво ги харчи?

Кой колко пари изкарва в Германия и за какво ги харчи?

30 Юли, 2026 21:14 1 591 35

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Германците харчат голяма част от заплатите си за наем - средно над една трета, ако живеят сами

Кой колко пари изкарва в Германия и за какво ги харчи? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

4217 евро бруто месечно - толкова е била средната заплата на работещите в Германия през 2025 година. Увеличението е с 204 евро в сравнение с предишната година, показват данните на Федералната агенция по труда.

От тях става ясно, че всеки четвърти получава месечно между 3000 и 4000 евро бруто. Хората с най-високи заплати - над 8000 евро - са 7,5 процента от работещите.

Най-добре платени са лекарите, най-зле - козметичките

Средните доходи в Германия варират в зависимост от местоживеенето, пола, образованието и квалификацията. От статистическата информация излиза, че най-добре се печели във финансовата и в застрахователната сфера - средно по 6140 евро месечно. Сравнително зле платени пък са тези, които работят почасово или на надница - те взимат средно 2620 евро. В хотелиерството и ресторантьорството, както и в селското стопанство, се изкарват между 2730 и 2900 евро. В дъното на скалата сред професиите са например масажисти и козметици - средно с едва 2270 евро.

"Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ) отбелязва, че въпреки това заплатите в тези сектори са нараснали значително през последните седем години. Това се отнася и за болногледачите и служителите в домовете за възрастни хора, при които увеличението на заплатите достига 40 процента в сравнение с 2018 година. А най-малко е увеличението за същия период при възнагражденията на учителите - само десет на сто.

При по-детайлен поглед към заплащането се установява, че най-високи заплати през 2025 година са взимали лекарите и стоматолозите - средно 7846 евро. IT специалистите също са с добри доходи - средно 6114 евро месечно.

Мъжете все още печелят по-добре от жените

Дали тези доходи позволяват на германците да пестят? Проучване на застрахователната компания R+V показва, че 27 процента нямат спестявания, а 47 на сто казват, че в момента нямат възможност да пестят. Шест на сто съобщават, че нарастващите цени са ги накарали да посегнат към спестяванията си, а почти всеки пети анкетиран в това проучване признава, че се буди нощем от финансови тревоги.

От данните на Федералната агенцията по труда става ясно и че в почти всички професии мъжете продължават да получават повече от жените - понякога разликата достига и 1000 евро, а максимумът, регистриран в мениджмънта, е почти 2000. Иначе в национален мащаб разликата е по-малка - мъжете взимат 309 евро повече от жените, като принципно през последните години се наблюдава затваряне на ножицата: от 15,1 процента през 2018 година до 7,7 на сто през 2025-а.

Хората с висше образование и работещите в големи фирми с над 250 служители са тези, които могат да разчитат на по-високи заплати, сочат данните, поместени от ФАЦ. Що се отнася до работниците с чуждестранен произход, те печелят средно с 1038 евро по-малко от германците. В това отношение разликата не само не намалява, а се увеличава, като обяснението е, че чужденците по-често от германците полагат нискоквалифициран труд с ниско заплащане.

Най-много пари отиват за наем, особено ако живееш сам

Германците харчат голяма част от заплатите си за наем - средно над една трета, ако живеят сами. В района на Мюнхен това перо може да надмине и половината от нетната заплата. Ситуацията в Берлин и околностите на столицата не е по-различна. По-евтини са жилищата в т.нар. нови федерални провинции - в бившата ГДР, както и в Рурска област и в района на Бремен. Там жилището може да струва и по-малко от една трета от заплатата.

Общо разходите за наем, енергия и други режийни разноски са около 43 процента от доходите на хората, които живеят сами. 13 на сто те дават за храна, 10,2 процента - за транспорт. От статистическите данни става ясно, че за свободно време, култура и спорт на германците им остават средно по около осем процента от спечеленото.

Ключова роля обаче играе местоживеенето - тези, които са избрали да живеят в големите градове или в университетските центрове, плащат повече и за жилището, и за енергията, и за храната или мобилността. Т.е. отговорът на въпроса какво могат да си позволят германците със заплатите зависи на първо място от това къде живеят, заключва ФАЦ.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мюмюн немеца

    9 5 Отговор
    ами купуваме си нова кола и след 5 до 10 се отърваме от нея и пак нова, през това време си живеем нормално без икономии

    Коментиран от #6

    21:17 30.07.2026

  • 2 Въобще

    21 2 Отговор
    Не гледам в чуждото канче! Интересува ме само колко пари ще изкарам аз!

    Коментиран от #14

    21:17 30.07.2026

  • 3 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    26 5 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    21:18 30.07.2026

  • 4 остави това

    7 2 Отговор
    Важното е да си харчат парите за издръжка на гостите на меркелица, прословутите лекари и инженери. Както и да заделят за последната схема на Mъpcyлка, превъоръжаването на ЕССР! Ако нямат желание да заделят, цифровото евро ще им прибере парите без да пита. В случай че им остане нещо за подпомагане на китайската промишленост със солари, батерии, перки, или автомобили, германистанеца се чувства много доволен!

    21:22 30.07.2026

  • 5 Щото са умни и красиви и нацисти и

    14 4 Отговор
    прайдери и за това 4217 евро бруто месечно - толкова е била средната заплата на работещите в Германия през 2025 година. Щото ни грабят и им купуваме боклуците и ни продават каски

    21:24 30.07.2026

  • 6 Атина Палада

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "мюмюн немеца":

    Карате вие нова кола ,ама това е било преди 30 години .Сега сте мизерия! Имаш ли си идея какви са данъците в Германия?

    Коментиран от #18, #25

    21:25 30.07.2026

  • 7 Масово младите

    14 3 Отговор
    германци полагат нискоквалифициран труд.

    21:27 30.07.2026

  • 8 бою циганина

    9 2 Отговор
    в клубът всеки с известни икономии и мизеруване за няколко години ще може да си купи дачия

    21:27 30.07.2026

  • 9 И в България никой не трябва

    16 1 Отговор
    от леглото да става за по малко от 4217 евро бруто. Роби ли сте бре еиии ?

    21:28 30.07.2026

  • 10 Гарун

    12 3 Отговор
    Капитализма е гнила система, къде върлува капитализъм и феодализъм като в България след време и трева не расте.

    21:28 30.07.2026

  • 11 Нищо не изкарват

    4 2 Отговор
    А им се дават !

    21:29 30.07.2026

  • 12 В Германия има ПУЦ-ове

    17 4 Отговор
    Които на практика са дуални кръжоци и младите са изключително неадаптивни и заробени към определен работодател. Никакви по широки познания нямат и реално образователната им система бълва лумпени. И ние по този път вървим впрочем

    Коментиран от #22

    21:34 30.07.2026

  • 13 Недейте!

    5 8 Отговор
    Обезсилихте копейските фейкове за загниващия запад. Сега кажете, че социалните помощи са 2000 € и следват нечии инфаркти.

    21:35 30.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 безпартиен

    5 2 Отговор
    Каква Германия? Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    21:38 30.07.2026

  • 16 Гост

    5 1 Отговор
    Хвалят се, или се оплакват? Вал съм ги, и в 2 та случая...

    21:38 30.07.2026

  • 17 Тити на Кака

    9 1 Отговор
    Да напомня - посочената заплата е БРУТНА. Нетната заплата се получава, като се извадят от брутната дължимите подоходни данъци / в Германия над необлагаемия минимум се плащат между 14 и 45% ДОД!/, пенсионните и здравните вноски.
    Честито и да са живи и здрави младоженците!
    Наздраве!

    21:42 30.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Почасова ставка: 13,90 евро бруто на час (предвидено е увеличение до 14,60 евро през януари 2027 г.). Месечен минимум: Около 2409 евро бруто за 40-часова работна седмица.
    Данъци
    12 349 евро до 69 878 евро: Прогресивна ставка, започваща от 14% и плавно нарастваща до 42%
    Тук не влизат здравни и пенсионни осигуровки.
    Евтина храна (не всичко) и останалото е скъпотия

    21:47 30.07.2026

  • 20 Като вие им плащате заплатите

    5 1 Отговор
    Така ще е ! Като им купувате примирно душ батериите Grohe по 1000 евро и по 100 евро превключвателче душ-чешма (grohe 08915000) така ще е. Като им купувате боклуците на Парксайд дето са 1000 пъти по зле от това което ние произвеждахме така ще е.....

    21:50 30.07.2026

  • 21 Малко сметки

    5 1 Отговор
    След данъци и удръжки нетен, доход около 2,700€ на месец при заплата 4217€. При 1700€ наем за двустаен апартамент остават 1000€.
    В България 1500 € , осигуряване на минимална заплата ( отдръжки 140 €) Чиста сума 1360 €. Собствен апартамент разходи за подръжка 200 €. Остават 1160 €.

    21:50 30.07.2026

  • 22 Бегай при Пуслер

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "В Германия има ПУЦ-ове":

    Там изучават всичко и са върха .

    Коментиран от #24

    21:50 30.07.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Това, което статията не казва е, че от тия 4000 евро германеца не получава даже и 2000 чисти дори на тия с най-ниските заплати има гепят над половината кинти!

    Но това, което статията казва, ако някой иска да чете с разбиране - вие сте добре дошли в германия, ще бачкате за без пари. Плаща ви се толкова, колкото да не сте официално роби!

    21:50 30.07.2026

  • 24 В Русия е поне 10 пъти

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Бегай при Пуслер":

    По добро образованието от Германия ! Поне!

    Коментиран от #26

    21:52 30.07.2026

  • 25 Данъците

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    са 40 %. Не остава много след тях. А увеличените заплати ги изяжда инфлацията.

    21:54 30.07.2026

  • 26 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "В Русия е поне 10 пъти":

    Те затова един гвоздей не могат да сделат,А за Аербек са им нужни поне още 100 години.

    21:57 30.07.2026

  • 27 Абе тя Германия

    6 1 Отговор
    Вече не може и един принтер качествен да произведе. Тя дори крушки за осветление не може. А относно индустриалната стомана, волфрамово карбидни и боркарбидни продукти вече е 50 години дори след Индия ... абе кво говорите бре ... то и пирони даже не може вече.

    21:58 30.07.2026

  • 28 А познайте дали Германия

    3 0 Отговор
    Произвежда поне един шпиндел мотор за CNC .... за нещо по сериозно да не говоря

    22:01 30.07.2026

  • 29 А кажете пичове

    2 0 Отговор
    Какво немско сте си купили за последните 10 години без храна

    Коментиран от #32

    22:04 30.07.2026

  • 30 Поканете

    2 0 Отговор
    си цяла Африка и Азия и после се чудете що не стигат жилищата и наемите са високи. На всичкото отгоре не само че "гостите" се състезават с местните за същите тези жилища но и ги получават субсидии за тях, все пак са "онеправдани бежанци". Така че Гюнтер да не се оплаква ми да опъва врат че някой трябва да бачка.

    22:06 30.07.2026

  • 31 Милен Иванов

    1 1 Отговор
    Откъде толкова злоба у нас българите не знам. Ние сме най - добрите и умни. Самочувствието ни е без покритие.

    22:08 30.07.2026

  • 32 Купих

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "А кажете пичове":

    си писалка Pelikan и бормашина Bosch. И една много яка отверка Wera

    Коментиран от #35

    22:11 30.07.2026

  • 33 Ами, моя мъж работи там и ги харчи

    2 1 Отговор
    за да създава спомени на бабички и лелки вместо на децата си. Ето затова ги харчи.

    22:11 30.07.2026

  • 34 доктор Цветелина Сали

    2 0 Отговор
    Ма много зле германските колеги. Тук с кака прибрахме половин милион за 3 месеца, само от здравната каса. 4000 души излекувахме, толкова доволни останаха, че дори не разбраха и не помнеха да са били някога в болницата.

    22:23 30.07.2026

  • 35 бормашина Bosch

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Купих":

    Ама ако е от новите виж какво пише на мотора.

    22:26 30.07.2026

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