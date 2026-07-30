Зеленски заяви, че Украйна е била атакувана от "московските негодници и лудия режим в Северна Корея"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че по предварителна информация Русия е използвала севернокорейска ракета при атаката срещу украинско село, при която бяха убити шестима души, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"В Радушне руснаците използваха ракета от Северна Корея за първи път от дълго време – това показва предварителната информация", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.
"Съюзът между московските негодници и лудия режим в Северна Корея (e) за ракети, за севернокорейския контингент тук, в Европа, на нашата граница, и за убийствата на нашите украински деца", добави той.
Русия и преди е атакувала украински обекти със севернокорейски ракети, но повторната им употреба след продължително прекъсване предполага, че Москва е получила нови запаси от тези оръжия в момент, когато засилва ракетните си атаки срещу Украйна, посочи военен пред Ройтерс.
Силите на Москва атакуваха през изминалата нощ Украйна с десетки ракети и стотици дронове, при което бяха убити осем души, съобщи по-рано Зеленски, който се оплака от липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана и призова съюзниците си да окажат помощ.
Според военните източници на Ройтерс последният път, когато Украйна е потвърдила руски удар със северокорейска ракета, е бил на 8 август 2025 година.
Русия започна да изстрелва срещу Украйна севернокорейски балистични ракети с малък обсег КН-23 и КН-24 в края на 2023 година.
Северна Корея е близък съюзник на Русия през по-голямата част на конфликта в Украйна. Освен ракетите тя ѝ предостави и хиляди военнослужещи, както и милиони артилерийски снаряди.
Украинските военновъздушни сили към момента не са отговорили на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #73, #77
21:50 30.07.2026
2 Инна
Коментиран от #15, #23, #43, #53, #68
21:51 30.07.2026
3 Евгений Дайнов
Коментиран от #39
21:51 30.07.2026
4 Kaлпазанин
Коментиран от #50
21:52 30.07.2026
5 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
21:52 30.07.2026
6 Слава на
Слава Слава!
Коментиран от #12, #56
21:52 30.07.2026
7 А нацистите какви оръжия използват
21:53 30.07.2026
8 Седи мирен бе наркоман
21:54 30.07.2026
9 Що не е спазвал минските споразумения
21:55 30.07.2026
10 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
Като не го изпълни, те сами ще умрът от яд.
21:56 30.07.2026
11 Представете си
Побиха ли ви тръпки?
Коментиран от #18
21:56 30.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пенчо
21:57 30.07.2026
14 Генов - още не е заспал!
Коментиран от #26
21:57 30.07.2026
15 юрист
До коментар #2 от "Инна":Като толкова много знаеш напиши и за американските кравари колко военни конфликта са създали и участвали и сега чии го търсят в Иран та и нас ни завличат даже
Коментиран от #24
21:58 30.07.2026
16 Сатана Z
Коментиран от #67
21:58 30.07.2026
17 Хаха
21:59 30.07.2026
18 Абсурд!
До коментар #11 от "Представете си":Побивам ме тръпки, че разстрелват обикновени северни коритари, ако забравят някоя дума от химна, в който се пее за Кимченцето бяло, дето цял ден си играло с малкото пишленце като със звънченце.
Коментиран от #59
21:59 30.07.2026
19 мдаа
Коментиран от #25, #94
21:59 30.07.2026
20 Горун
Коментиран от #48
21:59 30.07.2026
21 Этц909
21:59 30.07.2026
22 Еййй
21:59 30.07.2026
23 А САЩ
До коментар #2 от "Инна":През цялата си история нямат и ден без агресия. Започваме с индианците, чернокожите, гражданската, отнемане на луизиана от Франция, земите от Мексико.. Продължаваме с превратите в цяла Южна Америка, Карибите, африканските държави, близкият изток.. Намесата във вътрешните работи на държавите от И.Европа, платените протести, "граждански и природозащитни" организации...
Коментиран от #27
22:00 30.07.2026
24 Инна
До коментар #15 от "юрист":Напиши си ги ти. Проблемът си е твой. Аз съм редови руски бот.
Коментиран от #34
22:00 30.07.2026
25 Желая ти всичко най хубаво
До коментар #19 от "мдаа":Върви да живееш там . Купи си колело,,Балкан,, ще ти трябва.
Коментиран от #70
22:01 30.07.2026
26 Генов ще заспи скоро
До коментар #14 от "Генов - още не е заспал!":Русофилите в България сапунисват въжета
Коментиран от #32
22:01 30.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Инна
Зе се появи на погребението на Греъм, след което по някаква причина се скита в Полша.
„Бъбреше“ за нещо с Туск, игнорирайки срещата си с президента на страната Карол Навроцки.
И... ето целия този цирк днес.
Коментиран от #38
22:02 30.07.2026
29 Нормално
22:02 30.07.2026
30 Когато фактите говорят
22:03 30.07.2026
31 Съдията
Коментиран от #47, #55
22:03 30.07.2026
32 Искаш да кажеш,
До коментар #26 от "Генов ще заспи скоро":копейските фашисти. Говори в прав текст.
22:03 30.07.2026
33 Боруна Лом
22:03 30.07.2026
34 Цък
До коментар #24 от "Инна":Да на пиша аз. САЩ съществуват от 250 г., но само 20 г не са водили война.
Коментиран от #40
22:04 30.07.2026
35 хихи
22:05 30.07.2026
36 Бат Вальо
22:05 30.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Колежке,
До коментар #28 от "Инна":ботовете сме програмирани да не мислим. Имаш повреда в хардуера. Отивай на ремонт.
22:05 30.07.2026
39 хихи
До коментар #3 от "Евгений Дайнов":не братушки, а ватенки 😂😂😂
Коментиран от #64
22:05 30.07.2026
40 Инна
До коментар #34 от "Цък":Оплачи се на операторите ми в Кремъл. Аз съм само бот.
Коментиран от #62
22:07 30.07.2026
41 Пехливанов
Коментиран от #57
22:07 30.07.2026
42 атакувана и атакувана
22:07 30.07.2026
43 Хаха
До коментар #2 от "Инна":"нахлуването в Чехословакия през 1968", както и в Унгария преди това е следствие на неспазване на договореностите от ръководствата на тези държави след 1945 г.
Ако не знаеш и си пушила в тоалетната в часовете по история, Унгария и Чехословакия участват на страната на нацистка Германия по времето на Втората световна, техни войск нахлуват в територията на СССР заедно с Вермахна и войски от много други сържари, безчинстват, избиват мирно население, ядат лобут от Червената армия, столиците им са превзети, същите капитулират и изпълняват условията на капитулацията!
А тя е да са под съветско влияние, защото са губеща страна във война, в която взимат участие!
Това е, който губи войни си носи последствията и няма право да мрънка!
България прави 3 национални катастрофи до 1945 г., сега вървим по същия път и никой не ни е виновен!
Коментиран от #51, #54, #90
22:07 30.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 севернокорейска ракета
22:08 30.07.2026
46 Генов - още не е заспал!
22:08 30.07.2026
47 Инна
До коментар #31 от "Съдията":Колега, вие пък кой сте? Някой повреден бот?
Да не ви е изтекло "горивото"?
22:09 30.07.2026
48 ...
До коментар #20 от "Горун":Защото са ударили дъното. Няма накъде да копаят по-надолу.
22:09 30.07.2026
49 Ще му нацепят дупенцето на Зелю
22:10 30.07.2026
50 Аналена Бербок!
До коментар #4 от "Kaлпазанин":,,Ако Путин промени позицията си на 360 градуса,светът ще заживее,в един много по справедлив свят...!"
Коментиран от #65
22:10 30.07.2026
51 Инна
До коментар #43 от "Хаха":Оплачи се на оператора ми в Кремъл. Аз какво общо имам.Бот съм.
22:10 30.07.2026
52 Финансиране от милиона
22:12 30.07.2026
53 Ученик в 5 клас
До коментар #2 от "Инна":Това, да реализираш агресия, е същото както да бъде размазана цялата хитлеристка коалиция ли?
22:12 30.07.2026
54 Та, кои войни е започнала България?
До коментар #43 от "Хаха":Не си защити по-раншното твърдение. Слаба риторика.
Седни си.
Слаб 2.
Коментиран от #72
22:13 30.07.2026
55 Дефакто няма абсолютно никакво значение
До коментар #31 от "Съдията":кой ще е президент на Украйна. Дали ще е Зеленски, Буданов или Залужний, политиката на държавата няма да се промени и милитаризацията ще продължава на пълни обороти.
Коментиран от #63
22:13 30.07.2026
56 ЦЪК!
До коментар #6 от "Слава на":Зеленски има нужда от хора на фронта,а не от голи лозунги,като твоят...!
Така,че не се ослушвай,ами рипай от дивана и на фронта,да викаш от окопа :
,,Слава на Зеленски!
Слава!Слава!"
22:13 30.07.2026
57 Ще се разпадне тя ама друг път
До коментар #41 от "Пехливанов":По вероятно е ЕС да се разпадне и то като кула от карти
22:13 30.07.2026
58 Финансиране от милиона
22:14 30.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Няма лошо
22:15 30.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 хихи
До коментар #40 от "Инна":не си бот, щом четеш и отговаряш на други хора 😂😂😂
Коментиран от #71
22:16 30.07.2026
63 ПРАВ СИ...!
До коментар #55 от "Дефакто няма абсолютно никакво значение":И Бусофикацията ще продължава на пълни обороти...!
22:16 30.07.2026
64 хххи-хохи
До коментар #39 от "хихи":новите ни братушки са с пухени жакети с цветовете на дъгата..
Коментиран от #81
22:18 30.07.2026
65 Верно бе...!
До коментар #50 от "Аналена Бербок!":Къде изчезна ,,Г-жа 360 градуса"...?!
22:18 30.07.2026
66 СКореа не предоставяла
И не е давала снаряди на Русия, а Русия си ги е купувала. А не като зеления просяк.
И ги купувала не защото не може да си ги произвежда а за помогне на заритата със санкции СК.
Ракетата за която дрънка и рИве зеленото, вероятно е дадена само за тестване в реални условия.
Коментиран от #102
22:18 30.07.2026
67 .....
До коментар #16 от "Сатана Z":Що не ходиш да живееш е Северна Корея като толкова искаш
22:18 30.07.2026
68 Алооо, Шматко Инна
До коментар #2 от "Инна":Разочарова ме. Пропусна Руско-Турската освободителна война( ти би казала окупационна) за България Както и Свещената Втора Световна война в която СССР безпричинно напада фашистка Германия, какъв безсрамен пропуск. Я се пробвай да изброиш няколкото стотин краварски гангстерски екскурзии по целия свят. Ще имаш страхотен успех!
Коментиран от #78
22:19 30.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Инна
До коментар #62 от "хихи":Вие вероятно сте бот по-старо поколение. Изоставате, колега. Ще се учудите колко напредна техниката. Питайте сурогата ми, другата Инна.
22:19 30.07.2026
72 Хаха
До коментар #54 от "Та, кои войни е започнала България?":Може да не е "започвала" България войни, но се е включвала във всички все на неправилната страна!
Поради това сме претърпели 3 национални катастрофи и загубили територии, Благодарение на "великите" Куборги и чуждите ни съюзници!
Имаш двойка за срока!
Коментиран от #88, #92
22:19 30.07.2026
73 Трябва
До коментар #1 от "Сатана Z":Някой да те освободи и от мозъка повреден.
22:20 30.07.2026
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
22:21 30.07.2026
75 Да се оправя Зелника
22:21 30.07.2026
76 На снимката...
22:21 30.07.2026
77 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #1 от "Сатана Z":Слава на другаря Путин, нашия идол и ментор😘
Коментиран от #82
22:21 30.07.2026
78 Инна
До коментар #68 от "Алооо, Шматко Инна":Извинете, познаваме ли се! Колега ли сте?
Оплачете се на операторите ни в Кремъл. Не отговарям за програмата.
22:22 30.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 жик так
22:23 30.07.2026
81 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #64 от "хххи-хохи":Това ни е обичайното облекло 😘
22:23 30.07.2026
82 браво бе козляк
До коментар #77 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Вашите идоли са или с деменция или наркомани .
Коментиран от #84
22:24 30.07.2026
83 Щото пък
22:26 30.07.2026
84 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #82 от "браво бе козляк":Другарят Путин е и с двете, но това не пречи да го обичаме😘
Коментиран от #86
22:26 30.07.2026
85 Вселенски
Украйна отчая напълно хунтата в Кремъл.
Коментиран от #89, #93, #101
22:26 30.07.2026
86 о"пър дян атлантик
До коментар #84 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Бандера и кървавият клоун Зелю унищожиха Украйна.
22:28 30.07.2026
87 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
22:28 30.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Българин
До коментар #85 от "Вселенски":Руските войници нямат такива проблеми. За последните три дена са взели под свой контрол близо 100 квадратни километра украинска територия.
22:29 30.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 шаа
22:30 30.07.2026
92 ....
До коментар #72 от "Хаха":Не ма,бутат я в тия войни,ти малумно ли си
22:31 30.07.2026
93 бай Т34
До коментар #85 от "Вселенски":да де, ама koга режимът в т.нар. Укриана ще благоволи да си прибире останките на 13 хиляди ликвидосани укронацистити от освободния вече град Константиновка в ДНР-РФ, а? Или тяхната памет не е важна - не става за пиар, нали?...
22:31 30.07.2026
94 Съвет
До коментар #19 от "мдаа":Заминавай за Северна Корея за да живееш там в мир.
22:31 30.07.2026
95 Напразни усилия на любовта
Утре ще е на смяна българският администратор и ще изтрие всички мечти и фейкове на рашистите.
22:32 30.07.2026
96 здрасти Марче
Шляпай , шляпай , че скоро ша шляпаш кълки .
22:32 30.07.2026
97 Отиваш си фашисте
22:33 30.07.2026
98 бидона
22:33 30.07.2026
99 Дронко Ракетников
22:34 30.07.2026
100 Порошенков
22:35 30.07.2026
101 Хаха
До коментар #85 от "Вселенски":Отан е съюзник на фашистка бандерия от първия ден на конфликта в Русия. Освен ракети и предоставя и милиони артилерийски снаряди, дронове, самолети, хеликоптери, танкове, пво, оборудване, храна, пари за "усвояване" от хунтата.
Пушечното месо е осигурено от режима на Еленски, също така има хиляди наемници, осново от Южна Америка, като хиляди колумбийци, бразилци и кви ли още не дадоха фира. Също така и отановски "доброволци", някои висши отановски военни претърпяха "инциденти" по време на "отпуск", Линдзи също...
Русия отчая напълно хунтата в Киив и цял отан.
22:36 30.07.2026
102 Значи така
До коментар #66 от "СКореа не предоставяла":Обучават се в Русия и от там тестват ракетите си в Украйна. Перверзна логика на перверзен мозък.
22:37 30.07.2026
103 Справедлив
22:44 30.07.2026