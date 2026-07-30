Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски заяви, че Украйна е била атакувана от "московските негодници и лудия режим в Северна Корея"
  Тема: Украйна

Зеленски заяви, че Украйна е била атакувана от "московските негодници и лудия режим в Северна Корея"

30 Юли, 2026 21:49 1 433 103

  • украйна-
  • русия-
  • северна корея-
  • володимир зеленски

Зеленски заяви, че Русия е използвала севернокорейска балистична ракета при атаката срещу украинско село

Зеленски заяви, че Украйна е била атакувана от "московските негодници и лудия режим в Северна Корея" - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че по предварителна информация Русия е използвала севернокорейска ракета при атаката срещу украинско село, при която бяха убити шестима души, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"В Радушне руснаците използваха ракета от Северна Корея за първи път от дълго време – това показва предварителната информация", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

"Съюзът между московските негодници и лудия режим в Северна Корея (e) за ракети, за севернокорейския контингент тук, в Европа, на нашата граница, и за убийствата на нашите украински деца", добави той.

Русия и преди е атакувала украински обекти със севернокорейски ракети, но повторната им употреба след продължително прекъсване предполага, че Москва е получила нови запаси от тези оръжия в момент, когато засилва ракетните си атаки срещу Украйна, посочи военен пред Ройтерс.

Силите на Москва атакуваха през изминалата нощ Украйна с десетки ракети и стотици дронове, при което бяха убити осем души, съобщи по-рано Зеленски, който се оплака от липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана и призова съюзниците си да окажат помощ.

Според военните източници на Ройтерс последният път, когато Украйна е потвърдила руски удар със северокорейска ракета, е бил на 8 август 2025 година.

Русия започна да изстрелва срещу Украйна севернокорейски балистични ракети с малък обсег КН-23 и КН-24 в края на 2023 година.

Северна Корея е близък съюзник на Русия през по-голямата част на конфликта в Украйна. Освен ракетите тя ѝ предостави и хиляди военнослужещи, както и милиони артилерийски снаряди.

Украинските военновъздушни сили към момента не са отговорили на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    60 20 Отговор
    Слава на Руската армия Освободителка

    Коментиран от #73, #77

    21:50 30.07.2026

  • 2 Инна

    15 51 Отговор
    От 1917 година, от Октомвриската революция, за 104 години Кремъл е реализирал 52 агресии по света. „Това са 52 агресии за 104 години, което означава, че Кремъл прави по една агресия на всеки две години. Това се нарича рецидив, това е абсолютен рецидив в международното пространство. Тези събития разкриват забележим модел на експанзионизъм и териториални амбиции, които характеризират външната политика на Съветския съюз през този бурен период. След като числото на нападенията е толкова високо и без никаква реакция от международната общост, това число може да продължи да расте, както е растяло през последните 108 години. Всяка старателно изброена инвазия служи като важна част от пъзела, разкриваща не само териториалната експанзия и господство, но и коварното разпространение на пропаганда и дезинформация, съпътстващи тези действия. Впускаме се в историческо пътешествие, като започваме с първото нападение над Украйна от 1918 г. преминавайки през различни и важни етапи, като изграждането на Берлинската стена през 1961 г., нахлуването в Чехословакия през 1968 г. и борбата на балтийските държави за независимост през 1991 г. Навлизаме и в по-скорошни събития, включително Руско-грузинската война през 2008 г. и многобройните нахлувания в Украйна от 2014 г. до днес.

    Коментиран от #15, #23, #43, #53, #68

    21:51 30.07.2026

  • 3 Евгений Дайнов

    63 17 Отговор
    Давате братушки, българският народ е с вас, прочистете Украйна от зелените нацисти.

    Коментиран от #39

    21:51 30.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    54 7 Отговор
    Светът би бил много по добро място без евреи нечовеци

    Коментиран от #50

    21:52 30.07.2026

  • 5 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    41 6 Отговор
    И иранците и те ми имат зъб.

    21:52 30.07.2026

  • 6 Слава на

    13 49 Отговор
    Зеленски!
    Слава Слава!

    Коментиран от #12, #56

    21:52 30.07.2026

  • 7 А нацистите какви оръжия използват

    47 5 Отговор
    Срещу цивилните руски граждани , да не би да си ги произвеждат само , производителите на оръжия за нацисткия режим са също с луди европейски режими , но много по луди от корейците

    21:53 30.07.2026

  • 8 Седи мирен бе наркоман

    40 5 Отговор
    И Иран ти е вдигнал мерника .

    21:54 30.07.2026

  • 9 Що не е спазвал минските споразумения

    38 5 Отговор
    Ами нормално е света да помага на русия

    21:55 30.07.2026

  • 10 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    23 4 Отговор
    Ще се оплача на един пилот от София, с дълъг нос. Да дойде с пребоядисаната и бракувана ефка и да им обещае нещо.
    Като не го изпълни, те сами ще умрът от яд.

    21:56 30.07.2026

  • 11 Представете си

    12 10 Отговор
    Северна Корея с нефт, газ и 140 милиона разходен материал.
    Побиха ли ви тръпки?

    Коментиран от #18

    21:56 30.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пенчо

    11 4 Отговор
    Всяко ново е добре забравено старо! Засега нищо ново!

    21:57 30.07.2026

  • 14 Генов - още не е заспал!

    7 24 Отговор
    Как пък един русофил не се записа в армията срещу всу.

    Коментиран от #26

    21:57 30.07.2026

  • 15 юрист

    32 8 Отговор

    До коментар #2 от "Инна":

    Като толкова много знаеш напиши и за американските кравари колко военни конфликта са създали и участвали и сега чии го търсят в Иран та и нас ни завличат даже

    Коментиран от #24

    21:58 30.07.2026

  • 16 Сатана Z

    28 8 Отговор
    Да живее братския Севернорейски народ и неговия водач Ким Чен Ун и неговите 6 000 000 доброволци, които чакат сигнал да се притечат на помощ в борбата срещу световното зло : Възродилия Европейски реваншизъм след загубата във втората световна война

    Коментиран от #67

    21:58 30.07.2026

  • 17 Хаха

    28 8 Отговор
    А бандерите с гордост използват само чуждо орУжие - Атакамс, Нисамс, щорм шадоу, еф16, патриоти и кви ли още не отановски "безаналогови", щото отдавна свършиха старите съветски Точка У С300 и други, а собственото им производство е само на приказки...

    21:59 30.07.2026

  • 18 Абсурд!

    7 21 Отговор

    До коментар #11 от "Представете си":

    Побивам ме тръпки, че разстрелват обикновени северни коритари, ако забравят някоя дума от химна, в който се пее за Кимченцето бяло, дето цял ден си играло с малкото пишленце като със звънченце.

    Коментиран от #59

    21:59 30.07.2026

  • 19 мдаа

    28 9 Отговор
    Руснаците били негодници, а той е годен - годен за военна служба. Забелязвате ли как когато атаките на Русия зачестят Зеленски си намира работа в чужбина - ходи, проси, лигави се, театралничи, на всичко е готов само и само да не се връща в Украйна и да спаси жалкия си животец. А режимът в Северна Корея бил луд, луд, луд, ама севернокорейците живеят в мирна и сигурна държава, а твоята на практика вече я няма. Всички са луди, само той е норвален, защото съсипа държавата си и уби или разпиля народа си. Този няма да свърши добре.

    Коментиран от #25, #94

    21:59 30.07.2026

  • 20 Горун

    20 6 Отговор
    Цял свят е в депресия, инфлация, глад и мизерия, единствената страна която не я ловят тия трусове е, Северна Корея.

    Коментиран от #48

    21:59 30.07.2026

  • 21 Этц909

    7 14 Отговор
    В Русия живеят 42 милиона пенсионери. Застаряващо население.

    21:59 30.07.2026

  • 22 Еййй

    15 3 Отговор
    Все ще измислите някаква гняс преди да заспите!

    21:59 30.07.2026

  • 23 А САЩ

    22 4 Отговор

    До коментар #2 от "Инна":

    През цялата си история нямат и ден без агресия. Започваме с индианците, чернокожите, гражданската, отнемане на луизиана от Франция, земите от Мексико.. Продължаваме с превратите в цяла Южна Америка, Карибите, африканските държави, близкият изток.. Намесата във вътрешните работи на държавите от И.Европа, платените протести, "граждански и природозащитни" организации...

    Коментиран от #27

    22:00 30.07.2026

  • 24 Инна

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "юрист":

    Напиши си ги ти. Проблемът си е твой. Аз съм редови руски бот.

    Коментиран от #34

    22:00 30.07.2026

  • 25 Желая ти всичко най хубаво

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "мдаа":

    Върви да живееш там . Купи си колело,,Балкан,, ще ти трябва.

    Коментиран от #70

    22:01 30.07.2026

  • 26 Генов ще заспи скоро

    5 10 Отговор

    До коментар #14 от "Генов - още не е заспал!":

    Русофилите в България сапунисват въжета

    Коментиран от #32

    22:01 30.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Инна

    14 4 Отговор
    Измъчват ме все още съмнения... (c)
    Зе се появи на погребението на Греъм, след което по някаква причина се скита в Полша.

    „Бъбреше“ за нещо с Туск, игнорирайки срещата си с президента на страната Карол Навроцки.

    И... ето целия този цирк днес.

    Коментиран от #38

    22:02 30.07.2026

  • 29 Нормално

    5 16 Отговор
    Истинското зло е Китай. От там идва фентанила към западния свят. Русия, Иран и Северна Корея са проксита на Китай.

    22:02 30.07.2026

  • 30 Когато фактите говорят

    2 5 Отговор
    Коцето договорил 100 танкера с Владимир Владимирович

    22:03 30.07.2026

  • 31 Съдията

    17 5 Отговор
    Клоунът реве, значи всичко се развива по план. Още малко ще повие и най-вероятно ще го обесят украинците. Ако ли пък не, ще го премахнат господарите му, че вече е дотегнал на всички.😂

    Коментиран от #47, #55

    22:03 30.07.2026

  • 32 Искаш да кажеш,

    4 14 Отговор

    До коментар #26 от "Генов ще заспи скоро":

    копейските фашисти. Говори в прав текст.

    22:03 30.07.2026

  • 33 Боруна Лом

    14 3 Отговор
    ГОТ ЗА ОЧИТЕ И УШИТЕ!

    22:03 30.07.2026

  • 34 Цък

    17 3 Отговор

    До коментар #24 от "Инна":

    Да на пиша аз. САЩ съществуват от 250 г., но само 20 г не са водили война.

    Коментиран от #40

    22:04 30.07.2026

  • 35 хихи

    7 16 Отговор
    ватенките щом опряха до помощи от Северна Корея, на зле отиват нещата😂😂😂

    22:05 30.07.2026

  • 36 Бат Вальо

    4 3 Отговор
    Посмях се ... а сега си слагам слушалките и си пускам AC-DC ...

    22:05 30.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Колежке,

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Инна":

    ботовете сме програмирани да не мислим. Имаш повреда в хардуера. Отивай на ремонт.

    22:05 30.07.2026

  • 39 хихи

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Евгений Дайнов":

    не братушки, а ватенки 😂😂😂

    Коментиран от #64

    22:05 30.07.2026

  • 40 Инна

    1 9 Отговор

    До коментар #34 от "Цък":

    Оплачи се на операторите ми в Кремъл. Аз съм само бот.

    Коментиран от #62

    22:07 30.07.2026

  • 41 Пехливанов

    4 11 Отговор
    Русия ще се разпадне в скоро време.

    Коментиран от #57

    22:07 30.07.2026

  • 42 атакувана и атакувана

    11 3 Отговор
    И трябва да е атакувана ! Щото украинците само хабят въздуха и водата и за нищо не стават. Същите са като израелците. Паразити

    22:07 30.07.2026

  • 43 Хаха

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Инна":

    "нахлуването в Чехословакия през 1968", както и в Унгария преди това е следствие на неспазване на договореностите от ръководствата на тези държави след 1945 г.
    Ако не знаеш и си пушила в тоалетната в часовете по история, Унгария и Чехословакия участват на страната на нацистка Германия по времето на Втората световна, техни войск нахлуват в територията на СССР заедно с Вермахна и войски от много други сържари, безчинстват, избиват мирно население, ядат лобут от Червената армия, столиците им са превзети, същите капитулират и изпълняват условията на капитулацията!
    А тя е да са под съветско влияние, защото са губеща страна във война, в която взимат участие!
    Това е, който губи войни си носи последствията и няма право да мрънка!
    България прави 3 национални катастрофи до 1945 г., сега вървим по същия път и никой не ни е виновен!

    Коментиран от #51, #54, #90

    22:07 30.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 севернокорейска ракета

    7 4 Отговор
    Поздравява Киев ! Олеееее че има и още милиони

    22:08 30.07.2026

  • 46 Генов - още не е заспал!

    4 5 Отговор
    Ботокса е болен от старческа деменция - паркинсон.

    22:08 30.07.2026

  • 47 Инна

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Съдията":

    Колега, вие пък кой сте? Някой повреден бот?

    Да не ви е изтекло "горивото"?

    22:09 30.07.2026

  • 48 ...

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Горун":

    Защото са ударили дъното. Няма накъде да копаят по-надолу.

    22:09 30.07.2026

  • 49 Ще му нацепят дупенцето на Зелю

    7 3 Отговор
    "московските негодници" и лудия в Северна Корея"

    22:10 30.07.2026

  • 50 Аналена Бербок!

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    ,,Ако Путин промени позицията си на 360 градуса,светът ще заживее,в един много по справедлив свят...!"

    Коментиран от #65

    22:10 30.07.2026

  • 51 Инна

    1 5 Отговор

    До коментар #43 от "Хаха":

    Оплачи се на оператора ми в Кремъл. Аз какво общо имам.Бот съм.

    22:10 30.07.2026

  • 52 Финансиране от милиона

    1 2 Отговор
    Кривокраките живеят в 1905 година,зимата.

    22:12 30.07.2026

  • 53 Ученик в 5 клас

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Инна":

    Това, да реализираш агресия, е същото както да бъде размазана цялата хитлеристка коалиция ли?

    22:12 30.07.2026

  • 54 Та, кои войни е започнала България?

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Хаха":

    Не си защити по-раншното твърдение. Слаба риторика.
    Седни си.
    Слаб 2.

    Коментиран от #72

    22:13 30.07.2026

  • 55 Дефакто няма абсолютно никакво значение

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Съдията":

    кой ще е президент на Украйна. Дали ще е Зеленски, Буданов или Залужний, политиката на държавата няма да се промени и милитаризацията ще продължава на пълни обороти.

    Коментиран от #63

    22:13 30.07.2026

  • 56 ЦЪК!

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на":

    Зеленски има нужда от хора на фронта,а не от голи лозунги,като твоят...!
    Така,че не се ослушвай,ами рипай от дивана и на фронта,да викаш от окопа :
    ,,Слава на Зеленски!
    Слава!Слава!"

    22:13 30.07.2026

  • 57 Ще се разпадне тя ама друг път

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "Пехливанов":

    По вероятно е ЕС да се разпадне и то като кула от карти

    22:13 30.07.2026

  • 58 Финансиране от милиона

    3 2 Отговор
    В руция дефицит за първите 7 месеца ,8 трилиона рубли чиста пара.

    22:14 30.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Няма лошо

    5 4 Отговор
    севернокорейски балистични ракети да пукат по Киев

    22:15 30.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Инна":

    не си бот, щом четеш и отговаряш на други хора 😂😂😂

    Коментиран от #71

    22:16 30.07.2026

  • 63 ПРАВ СИ...!

    7 3 Отговор

    До коментар #55 от "Дефакто няма абсолютно никакво значение":

    И Бусофикацията ще продължава на пълни обороти...!

    22:16 30.07.2026

  • 64 хххи-хохи

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "хихи":

    новите ни братушки са с пухени жакети с цветовете на дъгата..

    Коментиран от #81

    22:18 30.07.2026

  • 65 Верно бе...!

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "Аналена Бербок!":

    Къде изчезна ,,Г-жа 360 градуса"...?!

    22:18 30.07.2026

  • 66 СКореа не предоставяла

    2 4 Отговор
    военнослужещи на Русия за конфлкта в Улрайна. Изпрати просто свои части да се обучават в Русия. Повтарям: В Русия. По междуправителствен договор.
    И не е давала снаряди на Русия, а Русия си ги е купувала. А не като зеления просяк.
    И ги купувала не защото не може да си ги произвежда а за помогне на заритата със санкции СК.
    Ракетата за която дрънка и рИве зеленото, вероятно е дадена само за тестване в реални условия.

    Коментиран от #102

    22:18 30.07.2026

  • 67 .....

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Що не ходиш да живееш е Северна Корея като толкова искаш

    22:18 30.07.2026

  • 68 Алооо, Шматко Инна

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Инна":

    Разочарова ме. Пропусна Руско-Турската освободителна война( ти би казала окупационна) за България Както и Свещената Втора Световна война в която СССР безпричинно напада фашистка Германия, какъв безсрамен пропуск. Я се пробвай да изброиш няколкото стотин краварски гангстерски екскурзии по целия свят. Ще имаш страхотен успех!

    Коментиран от #78

    22:19 30.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Инна

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "хихи":

    Вие вероятно сте бот по-старо поколение. Изоставате, колега. Ще се учудите колко напредна техниката. Питайте сурогата ми, другата Инна.

    22:19 30.07.2026

  • 72 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "Та, кои войни е започнала България?":

    Може да не е "започвала" България войни, но се е включвала във всички все на неправилната страна!
    Поради това сме претърпели 3 национални катастрофи и загубили територии, Благодарение на "великите" Куборги и чуждите ни съюзници!

    Имаш двойка за срока!

    Коментиран от #88, #92

    22:19 30.07.2026

  • 73 Трябва

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Някой да те освободи и от мозъка повреден.

    22:20 30.07.2026

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 6 Отговор
    Бордюри, КВО стана? Победихте ли Русия?Хахахах, Минавам за Малко , да ви видя задълбочаващата се деградация. Много ПО ЗДРАВИ от Москва, хахахв

    22:21 30.07.2026

  • 75 Да се оправя Зелника

    1 4 Отговор
    Ще поеме и корейският. Той е герой и ще го поеме геройски

    22:21 30.07.2026

  • 76 На снимката...

    1 4 Отговор
    ...все едно Зелко го е глътнал чак до...големите черни рошави топки...та чак са му фръкнали дзъркелите...😂😆😝!

    22:21 30.07.2026

  • 77 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Слава на другаря Путин, нашия идол и ментор😘

    Коментиран от #82

    22:21 30.07.2026

  • 78 Инна

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Алооо, Шматко Инна":

    Извинете, познаваме ли се! Колега ли сте?
    Оплачете се на операторите ни в Кремъл. Не отговарям за програмата.

    22:22 30.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 жик так

    1 3 Отговор
    Негодници и луди го нафърфориха на един наркоман.

    22:23 30.07.2026

  • 81 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "хххи-хохи":

    Това ни е обичайното облекло 😘

    22:23 30.07.2026

  • 82 браво бе козляк

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Вашите идоли са или с деменция или наркомани .

    Коментиран от #84

    22:24 30.07.2026

  • 83 Щото пък

    3 4 Отговор
    на Украйна никой не и помага, освен има нямаа около 54 държави...

    22:26 30.07.2026

  • 84 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    10 1 Отговор

    До коментар #82 от "браво бе козляк":

    Другарят Путин е и с двете, но това не пречи да го обичаме😘

    Коментиран от #86

    22:26 30.07.2026

  • 85 Вселенски

    10 2 Отговор
    Северна Корея е съюзник на фашистка Русия през по-голямата част на конфликта в Украйна. Освен ракетите тя ѝ предостави и хиляди военнослужещи, както и милиони артилерийски снаряди.
    Украйна отчая напълно хунтата в Кремъл.

    Коментиран от #89, #93, #101

    22:26 30.07.2026

  • 86 о"пър дян атлантик

    1 6 Отговор

    До коментар #84 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Бандера и кървавият клоун Зелю унищожиха Украйна.

    22:28 30.07.2026

  • 87 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    2 2 Отговор
    Какъв срам за зеленски.

    22:28 30.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #85 от "Вселенски":

    Руските войници нямат такива проблеми. За последните три дена са взели под свой контрол близо 100 квадратни километра украинска територия.

    22:29 30.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 шаа

    1 2 Отговор
    да не забравяме, че все пак по професия еугленски е комик

    22:30 30.07.2026

  • 92 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хаха":

    Не ма,бутат я в тия войни,ти малумно ли си

    22:31 30.07.2026

  • 93 бай Т34

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Вселенски":

    да де, ама koга режимът в т.нар. Укриана ще благоволи да си прибире останките на 13 хиляди ликвидосани укронацистити от освободния вече град Константиновка в ДНР-РФ, а? Или тяхната памет не е важна - не става за пиар, нали?...

    22:31 30.07.2026

  • 94 Съвет

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "мдаа":

    Заминавай за Северна Корея за да живееш там в мир.

    22:31 30.07.2026

  • 95 Напразни усилия на любовта

    3 1 Отговор
    към Русия.
    Утре ще е на смяна българският администратор и ще изтрие всички мечти и фейкове на рашистите.

    22:32 30.07.2026

  • 96 здрасти Марче

    2 1 Отговор
    Шляпаш ли минусите ?
    Шляпай , шляпай , че скоро ша шляпаш кълки .

    22:32 30.07.2026

  • 97 Отиваш си фашисте

    1 1 Отговор
    Свиквай. Колкото и да ревеш, това е положението!

    22:33 30.07.2026

  • 98 бидона

    1 1 Отговор
    Позовите пианаста ,Бьйстра ,бьйстра, очень бьйстра .

    22:33 30.07.2026

  • 99 Дронко Ракетников

    1 2 Отговор
    До онзи ден като дронваха Русия всичк бяха във възторг.Сега след ракенния отговор нещо много се разтревожиха и взеха да осъждат.

    22:34 30.07.2026

  • 100 Порошенков

    2 2 Отговор
    Още когато клоуна стана президент трябваше да обявят траур.

    22:35 30.07.2026

  • 101 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Вселенски":

    Отан е съюзник на фашистка бандерия от първия ден на конфликта в Русия. Освен ракети и предоставя и милиони артилерийски снаряди, дронове, самолети, хеликоптери, танкове, пво, оборудване, храна, пари за "усвояване" от хунтата.
    Пушечното месо е осигурено от режима на Еленски, също така има хиляди наемници, осново от Южна Америка, като хиляди колумбийци, бразилци и кви ли още не дадоха фира. Също така и отановски "доброволци", някои висши отановски военни претърпяха "инциденти" по време на "отпуск", Линдзи също...
    Русия отчая напълно хунтата в Киив и цял отан.

    22:36 30.07.2026

  • 102 Значи така

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "СКореа не предоставяла":

    Обучават се в Русия и от там тестват ракетите си в Украйна. Перверзна логика на перверзен мозък.

    22:37 30.07.2026

  • 103 Справедлив

    0 0 Отговор
    Не мога да разбера защо нашата (свободна ) преса коментира този Луд Диктатор който скоро ще гушне букета.

    22:44 30.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания