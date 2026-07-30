Хакан Фидан обсъди с лидера на „Хамас“ ситуацията в Газа и Близкия изток

Турският външен министър Хакан Фидан се срещна в Анкара с новоизбрания лидер на „Хамас“ Халил ал Хая. Двамата са обсъдили развитието на конфликта в Газа, ситуацията на Западния бряг и усилията за хуманитарна помощ и мирен процес в региона, предава БТА.

Среща в Анкара

По информация на турското външно министерство Ал Хая е представил актуална информация за положението в ивицата Газа и Западния бряг.

Според него през последния период се наблюдава увеличаване на незаконните заселнически дейности и нападенията срещу свети места в Йерусалим, за които обвинява израелското правителство.

Турция потвърди подкрепата си за палестинците

По време на срещата Хакан Фидан е заявил, че Анкара продължава да подкрепя палестинската кауза.

„Анкара твърдо подкрепя справедливата кауза на палестинците във всяка област и на всяка възможна платформа“, е заявил турският външен министър.

Хуманитарна помощ и мирен процес

Фидан е подчертал още, че Турция ще продължи да работи за увеличаване на хуманитарната помощ за Газа и да подкрепя усилията за постигане на мир.

Според дипломатическите източници той е посочил, че Анкара разглежда „Хамас“ като важен участник в евентуален мирен процес и ще продължи да поставя темата за случващото се в Газа и на Западния бряг в международния дневен ред.