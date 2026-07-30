Новини
Свят »
Турция »
Хакан Фидан обсъди с лидера на „Хамас“ ситуацията в Газа и Близкия изток

Хакан Фидан обсъди с лидера на „Хамас“ ситуацията в Газа и Близкия изток

30 Юли, 2026 16:09 582 2

  • хакан фидан-
  • хамас-
  • близкия изток-
  • лидер-
  • турция

Турция потвърди подкрепата си за палестинците

Хакан Фидан обсъди с лидера на „Хамас“ ситуацията в Газа и Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан се срещна в Анкара с новоизбрания лидер на „Хамас“ Халил ал Хая. Двамата са обсъдили развитието на конфликта в Газа, ситуацията на Западния бряг и усилията за хуманитарна помощ и мирен процес в региона, предава БТА.

Среща в Анкара

По информация на турското външно министерство Ал Хая е представил актуална информация за положението в ивицата Газа и Западния бряг.

Според него през последния период се наблюдава увеличаване на незаконните заселнически дейности и нападенията срещу свети места в Йерусалим, за които обвинява израелското правителство.

Турция потвърди подкрепата си за палестинците

По време на срещата Хакан Фидан е заявил, че Анкара продължава да подкрепя палестинската кауза.

„Анкара твърдо подкрепя справедливата кауза на палестинците във всяка област и на всяка възможна платформа“, е заявил турският външен министър.

Хуманитарна помощ и мирен процес

Фидан е подчертал още, че Турция ще продължи да работи за увеличаване на хуманитарната помощ за Газа и да подкрепя усилията за постигане на мир.

Според дипломатическите източници той е посочил, че Анкара разглежда „Хамас“ като важен участник в евентуален мирен процес и ще продължи да поставя темата за случващото се в Газа и на Западния бряг в международния дневен ред.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хвалба

    4 0 Отговор
    При срещата си в Сирия, Хакан Фидан се е похвалил, че българския външен министър само пред него заголва рамо, а при разговорите й с външния министър на Иран не проявява такива индикации за по "задълбочен" диалог !

    16:13 30.07.2026

  • 2 на Хакан ага

    5 0 Отговор
    комбалите му още са на Х след срещата му с чамовата дъска

    16:42 30.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания