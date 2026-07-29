Операция "Молочка"! Украинската армия обяви, че Керченският пролив е напълно блокиран

Украинският командир на безпилотните операции Роберт Бровди, известен и като "Мадяр", заяви във вторник, че Керченският пролив е бил блокиран "за неопределено време".
Това е станало възможно, след като в рамките на операция "Молочка", която се провежда от 6 юли насам, са били поразени 201 кораба, принадлежащи към така наречения "сенчест флот" на Русия, написа АП.
В публикация в Telegram Бровди посочи, че към 28 юли общият брой включва 129 кораба в Азовско море и 72 в Черно море.
Той добави, че цифрите не включват корабите, които са били набелязани през същия период от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и други подразделения на украинските въоръжени сили.
Бровди заяви, че операторите на дроновете му са си поставили за цел да поразят 221 кораба, но че "практически не е останал нито един, освен повредените кораби, които са превърнати в баржи без собствен двигател".
Той завърши публикацията със слогана: "Ние ще устоим. Москва ще падне."
Според Бровди до 18 юли са били ударени 172 кораба от руския "сенчест флот".
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски се "похвали" с успешна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.
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1 Факт
Коментиран от #35, #127, #140
17:55 29.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #40
17:56 29.07.2026
3 Да бе,
Коментиран от #17
17:57 29.07.2026
4 Ва тенки смешни
17:57 29.07.2026
5 Хихи
Коментиран от #124
17:58 29.07.2026
6 Kaлпазанин
Коментиран от #16
17:58 29.07.2026
7 Оххх
17:59 29.07.2026
8 койдазнай
17:59 29.07.2026
9 Зельонска
Аз откога дебна да пийна Молочка, а тези идиоти ще си хвърлят Молочка в Керченския пролив!!!
Само да ми се върне моя смотаняк, лепенка до лепенка ще го направя!
17:59 29.07.2026
10 Ва тенки смешни
Коментиран от #13, #45
18:00 29.07.2026
11 Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
Коментиран от #148
18:01 29.07.2026
12 ВВП
Коментиран от #71
18:02 29.07.2026
13 Механик
До коментар #10 от "Ва тенки смешни":А на мен ми бяха надули главата че Русия била сила.
Коментиран от #19
18:02 29.07.2026
14 Доктора
18:03 29.07.2026
15 Али Турчинът
За Одеса, Николаев и Черноморск не е чувал Бровди,нали.Шефа му Зельо Наркомана при излитане в САЩ предупреждава за по лоша зима още отсега.Тоз брадясал сказки разказва.
Коментиран от #43
18:03 29.07.2026
16 Що квичиш тогава?
До коментар #6 от "Kaлпазанин":За пари ли?
18:04 29.07.2026
17 оня с коня
До коментар #3 от "Да бе,":Преди 15 Мин.
Руските въоръжени сили са ударили резервоар за съхранение на гориво и смазочни материали в пристанището на Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната .
Коментиран от #46
18:04 29.07.2026
18 Бухайте моста
Коментиран от #49, #75
18:04 29.07.2026
19 Пич
До коментар #13 от "Механик":Щели Берлин да вземат.
Коментиран от #149
18:05 29.07.2026
20 горски
18:05 29.07.2026
21 Абе
Май руснаци в Русия не са останали само мигранти?
18:07 29.07.2026
22 Григор
Коментиран от #33, #61, #96, #115, #137
18:08 29.07.2026
23 Казахстан
Коментиран от #162
18:08 29.07.2026
24 000
Коментиран от #29
18:09 29.07.2026
25 Э-аборотное
Коментиран от #28
18:09 29.07.2026
26 Моджтаба Хаменей
Не с честно. Ние като затворим един проток, не значи, че трябва сульо и пульо да се възползват от прогресивните ни иновации.
Ама ха!
18:10 29.07.2026
27 лелии
18:10 29.07.2026
28 Уникално
До коментар #25 от "Э-аборотное":Време копейките да заминават за,Русия и оттам за Сибир ,за това, че са скатали фронта
18:11 29.07.2026
29 Йодирана ватенка
До коментар #24 от "000":На 2 метра по земята е най-сигурно,че си спечелил😁
Коментиран от #56
18:12 29.07.2026
30 РЕАЛИСТ
Коментиран от #31, #103
18:13 29.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 На лъжата краката са къси!
Коментиран от #36, #106, #112
18:15 29.07.2026
33 Мали не думай
До коментар #22 от "Григор":Кой е този,който те би с мотика по главата?
18:16 29.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Соломон
До коментар #1 от "Факт":Руснаците в Крим имат срок до 1 ви август да напуснат по моста.Щаба на Черноморския флот и администрацията го направиха отдавна
Коментиран от #54
18:17 29.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ТЕРОРИСТИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ
18:17 29.07.2026
38 Град Козлодуй
18:18 29.07.2026
39 хххх
18:18 29.07.2026
40 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Последния Софиянец":От руснак войник не става, там е проблема.
Коментиран от #53
18:19 29.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 КАТО СА ТОЛКОВА СИЛНИ
18:19 29.07.2026
43 Ами как беше
До коментар #15 от "Али Турчинът":Казал Нютон, всяко действие си има противодействие, сега очаква блокирането на Одеса, да живее войната и избиването на некачествения матрял
18:19 29.07.2026
44 Операция Kiiw
18:20 29.07.2026
45 Укробоклуци нещастни
До коментар #10 от "Ва тенки смешни":0% превзети руски теретории
0% превзети окупирани територии
РФ превзе 30% от Украйна, най богатата част даваща 80% от бюджета.
Украйна е фалирала де юре и де факто
Коментиран от #52, #119
18:20 29.07.2026
46 Соломон
До коментар #17 от "оня с коня":Е и.Украйна се предаде.Само за днес два от най големите нефтохима на Русия спряха да работят за неопределено време.Плюс най новия склад на Валдерес с големина от 173000 кв.м
Коментиран от #55, #97
18:20 29.07.2026
47 Йосиф Весериьнович
Коментиран от #82
18:20 29.07.2026
48 Право куме в очи
1. Произходът на думата „Рус“: В науката е доказано, че думата „Рус“ няма нищо общо с днешната Русия. Тя е от староскандинавски произход (Rōþs- – гребци, мореплаватели) и първоначално е обозначавала варягите (скандинавските викинги), които усядат около Днепър. Местното славянско население приема това име, формирайки държавата Киевска Рус със столица Киев.
2. Възрастта на градовете: Киев е основан през V век (482 г.) и е цивилизационният център на региона. По това време на мястото на Москва е имало само гори и блата. Първото писмено споменаване на Москва в летописите е едва през 1147 г. – близо 7 века по-късно.
3. Покръстването: Когато през 988 г. княз Владимир Велики покръства Киевска Рус в река Днепър и въвежда християнството и писмеността, Московската държава изобщо не съществува. Москва е основана чак 159 години след този акт.
4. Истинското име – Московия: Държавата на изток векове наред се нарича Московско княжество, а по-късно Московско царство (на латински и във всички европейски карти: Moscovia). Тя няма историческо или правно основание да се нарича „Рус“.
5. Преименуването от Петър I: Едва на 22 октомври 1721 г. цар Петър I официално преименува Московското царство на „Руска империя“. Това е съзнателен политически ход с цел да се присвои древната история, легитимността и културното наследство на Киевска Рус, за да изглежда новата империя
Коментиран от #51, #59
18:20 29.07.2026
49 Орк
До коментар #18 от "Бухайте моста":То така, на думи не става. Днеска сибига се извинявал пред Иран, ама Арагчи казал да компенсират загубите. Иначе Перемога по всички инфофронтове. Брешат яко собаки.
18:21 29.07.2026
50 хихи
Коментиран от #57
18:22 29.07.2026
51 Право куме в очи
До коментар #48 от "Право куме в очи":5. Преименуването от Петър I: Едва на 22 октомври 1721 г. цар Петър I официално преименува Московското царство на „Руска империя“. Това е съзнателен политически ход с цел да се присвои древната история, легитимността и културното наследство на Киевска Рус, за да изглежда новата империя с дълбоки европейски корени.
Киев и земите на днешна Украйна имат своя държавност, писменост и култура векове преди Московия изобщо да се появи на картата. Опитите историята да се чете обратно противоречат на науката.
Коментиран от #83
18:22 29.07.2026
52 Соломон
До коментар #45 от "Укробоклуци нещастни":Украйна никога не е искала да превзема чужди територии за разлика от Русия
Коментиран от #58, #105
18:22 29.07.2026
53 Ха ХаХа
До коментар #40 от "Град Козлодуй":Влашкия влах какво винаги е кръгъл простак
18:22 29.07.2026
54 Соломон
До коментар #35 от "Соломон":Аз съм соломончо малко жалко трето полово сношение!
Коментиран от #62, #157
18:23 29.07.2026
55 оня с коня
До коментар #46 от "Соломон":Соломон може би ПАСИ.
ВЕрваме ти
Коментиран от #65
18:23 29.07.2026
56 Урконацист
До коментар #29 от "Йодирана ватенка":По сигурно е да превземеш Москва в прахообразно състояние или да си кротуваш в киевското метро …
Коментиран от #81
18:23 29.07.2026
57 Соломон
До коментар #50 от "хихи":Направо им скъса шортите и ги обърна с хастара на вън
Коментиран от #63
18:23 29.07.2026
58 Украйна само
До коментар #52 от "Соломон":Избиваше руснаци и ликвидира българите
18:23 29.07.2026
59 Орк
До коментар #48 от "Право куме в очи":Ти гледай къде е завела окраина тази уж украинска история
Коментиран от #64
18:24 29.07.2026
60 Падре
Коментиран от #66, #163
18:24 29.07.2026
61 допълнение
До коментар #22 от "Григор":Да допълня Гриша.!Ядреното оръжие на Др.Путин е конструирано български путинисти да не поразява.Даже и да не им става ,ще стане.
18:24 29.07.2026
62 Соломон
До коментар #54 от "Соломон":Али Реза.За тебе знаем че си менте.И освен сърбел имаш и глисти
18:24 29.07.2026
63 Изплюй
До коментар #57 от "Соломон":Полюциите на Путин Сюлеймане
Удави се лакомнико....
Коментиран от #102
18:25 29.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Соломон
До коментар #55 от "оня с коня":Боли ме фара в какво вярваш или не вярваш
Коментиран от #72, #73
18:26 29.07.2026
66 Укроизродът
До коментар #60 от "Падре":Кога ще пие кафе в Крим?
18:26 29.07.2026
67 Топчията
18:26 29.07.2026
68 Едно е 100% сигурно:
Коментиран от #74, #77, #78, #117, #165
18:27 29.07.2026
69 Що ривът фермерите в укра?
18:27 29.07.2026
70 1111
18:28 29.07.2026
71 Въпрос
До коментар #12 от "ВВП":Шкембето изруча ли го или мустакатия се чупил Фаши ?
18:28 29.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ХиХи
До коментар #65 от "Соломон":Хем ти не верваме хем цвилиш че ти ме верваме хохохо
18:29 29.07.2026
74 Едно е сигурно
До коментар #68 от "Едно е 100% сигурно:":България е капитулирала от СССР за един ден. Помнете това.
18:29 29.07.2026
75 Дон Корлеоне
До коментар #18 от "Бухайте моста":Хаяско щял да ходи да наглежда моста.
Коментиран от #86
18:29 29.07.2026
76 Ммммм
Тоя сайт е извор на простотията
Начело с собственика
18:29 29.07.2026
77 Едно 100% е сигурно
До коментар #68 от "Едно е 100% сигурно:":Русите взимат Луганск , Крим , Донецк и Донбас и смъркача отлита с двеста !
Коментиран от #85, #89
18:30 29.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Възpожденец 🇧🇬
Чак, когато ги разтурим, размажем и отстраним от пространството си, ще можем и ние да постигнем свобода !
Коментиран от #90, #104
18:31 29.07.2026
80 Руси Филев
18:31 29.07.2026
81 дядо дръмпир-чети глупендър
До коментар #56 от "Урконацист":200 кораба за три седмици – Керченският проток се превръща в смъртоносна капанУкраинските сили превърнаха Керченския проток в смъртоносен капан за руската сенчеста флота. От началото на операция "МоЛоЧка" на 6 юли украински дронове са ударили общо 201 кораба в Черно море и Азовско море, съобщава британското "Слънце" и други. Цифрата беше потвърдена във вторник от Украинските въоръжени сили за безпилотни системи.Керченски проток – стратегически важен маршрут между Кримския полуостров и континента
Тесният воден път между окупирания Крим и руския континент служи на Москва като централен маршрут за доставки на петрол, гориво и зърно. Непрекъснатите атаки все повече отрязват Кримския полуостров – адски сценарий за Владимир Путин. В същото време Кремъл губи значителни приходи.Горящи останки и изоставени товарни кораби – нови видеа показват мащаба на разрушенията
Драматични кадри документират последните атаки в Украйна. Особено впечатляващо видео показва как нисколетящ украински дрон удря насипния кораб New Victory под флага на Белиз на 24 юли, докато той се насочва към руското пристанище Таман. Построен в Япония през 1997 г., корабът е почти 170 метра дълъг и може да превозва над 26 500 тона товар.
Други кадри, заснети от чуждестранни моряци, показват неидентифициран кораб в пламъци и два очевидно изоставени товарни кораба с ясни следи от експлозия и изгаряне. Силно повреден насипен кораб е изтеглен на безопасно място от два влекача.
18:31 29.07.2026
82 Йосифе, йосифе
До коментар #47 от "Йосиф Весериьнович":само със зло ба не става
18:32 29.07.2026
83 Дълбоката истина
До коментар #51 от "Право куме в очи":Ние мислехме, че македонците са най-големите крадци на история. Истината е, че те са пълни аматьори в сравнение така наречените "руснаци".
18:32 29.07.2026
84 Клоуна пусин 🤡💩
Факт: През последните 10 години СССР загуби 65 000 убити и ранени в Афганистан.
Путин, 27 юли 2026 г.: „Сега „сво“ ще свърши и какво да правим? Русия ще постигне целите си „сво“.
Факт: за по-малко от 5 години от пълномащабната война на Руската федерация срещу Украйна Русия загуби 1 400 000 убити и ранени.
Коментиран от #111, #120
18:32 29.07.2026
85 То села
До коментар #77 от "Едно 100% е сигурно":остаха ли?
18:32 29.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 чети глупендър-дядо дръмпир
Драматични кадри документират последните атаки в Украйна. Особено впечатляващо видео показва как нисколетящ украински дрон удря насипния кораб New Victory под флага на Белиз на 24 юли, докато той се насочва към руското пристанище Таман. Построен в Япония през 1997 г., корабът е почти 170 метра дълъг и може да превозва над 26 500 тона товар.
Други кадри, заснети от чуждестранни моряци, показват неидентифициран кораб в пламъци и два очевидно изоставени товарни кораба с ясни следи от експлозия и изгаряне. Силно повреден насипен кораб е изтеглен на безопасно място от два влекача.
Керч става собственият Ормузки проток на Владимир Путин
Наблюдателите сега сравняват Керченския проток с Хормузкия проток – тесното място в Близкия изток, през което преминава значителна част от световния петролен транспорт и който е блокиран от Иран. Въпреки че Керч не достига глобалното икономическо значение на Хормуз, водният път е незаменим за контрола наВладимир Путин над анексирания Крим.
Продължаващите атаки с дронове вече са принудили Русия временно да спре гражданските кораби през пролива. Освен това Москва трябва да изтегли системите за противовъздушна отбрана и специализираните дронове, за да защити морските си снабдителни маршрути.
Русия нарича атаките срещу търговски кораби тероризъм. Международните корабни власти, от своя страна, предупредиха за опасности за цивилните мо
Коментиран от #93, #142
18:33 29.07.2026
88 Путин
18:34 29.07.2026
89 Това ще е голяма загуба
До коментар #77 от "Едно 100% е сигурно":за Русия. Трябва да са много глупави да се съгласят да спрат войната срещу територии. Не само загуба, но и унижение. Русия трябва да си изпълни заявената цел, няма друг изход.
18:34 29.07.2026
90 Не забравяй!
До коментар #79 от "Възpожденец 🇧🇬":България е капитулирала от СССР за един ден и след това са се заели с враговете на народа, замаскирани като възрожденци, а на практика фашисти.
18:34 29.07.2026
91 руската мечка
18:34 29.07.2026
92 чети ето ти още
Само няколко дни по-рано Украйна нападна ирански товарен кораб в Каспийско море – очевидно първата директна атака на Киев срещу ирански кораб досега. Украински официални лица заявиха, че корабът е транспортирал компоненти за дронове и ракети от Иран до Русия.
Техеран реагира с възмущение. Иранското външно министерство потвърди, че един моряк е загинал, а друг е ранен при експлозията. Външният министър Абас Арагчи говори за "явно нарушение на Устава на ООН, извършено по настояване на Израел, с цел да се въвлече Европа във войната си." Инцидентът "НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗ ОТГОВОР", написа той в X.
Кремъл подкрепи Техеран и оцени атаката като атака срещу самия Иран.
18:34 29.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Да не забравяме
18:36 29.07.2026
95 дядо дръмпир до путинохилите!
Коментиран от #130
18:36 29.07.2026
96 Гришо
До коментар #22 от "Григор":ма ти сериозно ли
18:36 29.07.2026
97 Орк
До коментар #46 от "Соломон":Голям успех wildsberries. Сега руснаци без гащи ще ходят. Голяма Перемога. А какво на фронта? Пак загубихте няколко села
18:36 29.07.2026
98 Пусин е най-жалкия цар на московия
Коментиран от #107
18:37 29.07.2026
99 Укра със столица Лвов
18:37 29.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 хаха🤣
До коментар #63 от "Изплюй":как може да се подграваш така с дядо Вовчик🤣 Н старческа възраст е, с изтекъл срок на годност, а ти да полюции говориш...🤣
18:38 29.07.2026
103 Ау, ау
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":не, не стресирай аудиторията
18:40 29.07.2026
104 Орк
До коментар #79 от "Възpожденец 🇧🇬":.купи си по удобен диван, боец. Каво друго можеш освен да пишеш глупости
18:40 29.07.2026
105 Само
До коментар #52 от "Соломон":Иска да ръководи, май целия ЕС, че даже и света, както руснаците, което доказва, че са Еди и същи боклуци
18:40 29.07.2026
106 5-та година "Киев за 3 дня"
До коментар #32 от "На лъжата краката са къси!":До 2, най много 3 дена ...
18:40 29.07.2026
107 На чужд гроб плачеш
До коментар #98 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":Населението на укра ще бъде възпитано в любов и уважение към Русия. Който не поема възпитание, в Сибир да копа с кирката въглища за Китай. Заплащане паница каша от комбиниран фураж за свине дневно.
Коментиран от #151, #154
18:40 29.07.2026
108 Бензинчик неть
18:41 29.07.2026
109 Ха-ха
18:41 29.07.2026
110 Исторически парк
18:41 29.07.2026
111 Димитринчо
До коментар #84 от "Клоуна пусин 🤡💩":Повечко са..
18:42 29.07.2026
112 Най-добре
До коментар #32 от "На лъжата краката са къси!":е руснаците да освободят Русия от сегашното й вредно ръководство
18:42 29.07.2026
113 Споко
Коментиран от #136
18:44 29.07.2026
114 Иван 1
18:44 29.07.2026
115 Мусорчик
До коментар #22 от "Григор":От поста ти разбрахме, че си се притеснил и това те кара да се чувстваш по-умен от другите. А като прочетохме, че цитираш Радев, този титан на мисълта, няма как да не се уверим в когнитивните ти способности.
Коментиран от #126
18:45 29.07.2026
116 Димяща ушанка
Коментиран от #164
18:45 29.07.2026
117 Едно е 100% сигурно:
До коментар #68 от "Едно е 100% сигурно:":Зеленият гном закопа Украйна и украинците за следващите поне 30 год. А унижението и подигравките по адрес на Украйна ще останат завинаги в историята и за следващите поколения.
18:47 29.07.2026
118 Лавров
18:47 29.07.2026
119 А Русия
До коментар #45 от "Укробоклуци нещастни":загуби ли ХОРА, пари и престиж за десетилетия или това няма значение
18:47 29.07.2026
120 Афганистан е каманак без стойност
До коментар #84 от "Клоуна пусин 🤡💩":Беше грешка на СССР да се месят в козарските въпроси на душманите. За 10 години СССР даде толкова жертви, КОЛКОТО ЗА ЕДИН ДЕН през Отечествената война, осъзна грешката си и се изтегли.
18:47 29.07.2026
121 Абе
18:48 29.07.2026
122 Каспийско море
18:49 29.07.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 уфф😂
До коментар #5 от "Хихи":то пък червените шмъркачи в Кремъл щото не ровят в брашното😂
18:49 29.07.2026
125 Бай онзи
18:49 29.07.2026
126 Ти вчера не беше ли
До коментар #115 от "Мусорчик":"Говорещ руски език на високо ниво"?
18:50 29.07.2026
127 Абе
До коментар #1 от "Факт":Искаш ли едни фактури да ти хлопат зад твоите?
18:50 29.07.2026
128 Захарова
18:51 29.07.2026
129 Ой , Молочка
18:51 29.07.2026
130 хаха🤣
До коментар #95 от "дядо дръмпир до путинохилите!":Бай Митьооо,кай ся ша има ли Перемога и Контранаступ за 3ия поред Димитровден?
18:53 29.07.2026
131 Мишел
Коментиран от #138, #143
18:55 29.07.2026
132 Елеонора
18:55 29.07.2026
133 az СВО Победа 81
18:57 29.07.2026
134 Ядосаха Путин
"Най справедливото наказание за глупостта е бедността", беше казал един друг артист.
Укра от заможна страна с развита промишленост, селско стопанство, енергетика, железопътен и морски транспорт, се превърна в най-бедната и пропаднала страна в света!
Коментиран от #158
18:57 29.07.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Исторически парк
До коментар #113 от "Споко":В руската армия има 10 00 неггри,3 000 афганистанци,2000 непалци,сърби..
Пита са къде са нашите русофили? Тук са.В интернет.
Коментиран от #146
18:58 29.07.2026
137 Последния софиянец
До коментар #22 от "Григор":То, дебилите все това разправяте вече 54 месец.
18:59 29.07.2026
138 Локомотивите са унищожени
До коментар #131 от "Мишел":ЖП транспорта също е блокиран. Камионите се унищожават с дронове. Шофьорите са на фронта.
19:00 29.07.2026
139 защо
Та те така.
19:00 29.07.2026
140 Тцъ...
До коментар #1 от "Факт":Моста ще стои до последно за да има ватенките откъде да напуснат полуострова и да не се налага да се жертват войски от която и да е армия. От друга страна там е блокирано толкова много ПВО, че не остава достатъчно за фронта и даже за Москва. Кому е нужно всчко това да се промени, нека путинците си чукат кратуните кое по напред да спасяват.
19:00 29.07.2026
141 кой да направи Преврата срещу Путлер
Това е станало възможно, след като в рамките на операция "Молочка", която се провежда от 6 юли насам, са били поразени 201 кораба, принадлежащи към така наречения "сенчест флот" на Русия
-;-
какви ли операции трябва да се проведат, за да се организират руснаците и да си направят преврата срещу Фюрера жалък?!
Коментиран от #147
19:01 29.07.2026
142 Дълбоко Проникващ
До коментар #87 от "чети глупендър-дядо дръмпир":Дядо Димитре ,много по здрави лично на теб и цялата ти фамилия ,обадиха се едни господа които не познавам,Мишел и Механик и те ти пращат много здрави ,абе от здрави да не се оттървете цялата година .
19:01 29.07.2026
143 Последния софиянец
До коментар #131 от "Мишел":Спокойно, Имаме руски активи за 400 милиарда долара, ще вземаме от тях, засега ни стигат само лихвите и тях ползваме.
19:01 29.07.2026
144 МЪКЪ,МЪКЪ
19:02 29.07.2026
145 Орк
До коментар #64 от "Ами":Ами, простак без аргументи...слаба работа.
19:02 29.07.2026
146 Русофилите са изключително
До коментар #136 от "Исторически парк":слаби по форумите. Издишат отвсякъде. Само излагат Русия и така наливат вода в мелницата на противниците на Русия:)
19:04 29.07.2026
147 Бухалката
До коментар #141 от "кой да направи Преврата срещу Путлер":Да бухнат бункера и блатните прасета ще мирясат бързо,бързо.
Коментиран от #153
19:05 29.07.2026
148 Световния пролетарият да помага на Райха
До коментар #11 от "Пламен":Пламен:
Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
Кой сега ще ги спасява от Украйна
-;-
дали пък световната прогресивна общественост няма да се надигне срещу бруталността на бандерите в освобождаването на Родината си ?!?
Другарки и Другари, това ли е плана на Путлер за разрушаването на Кенефа?!
19:05 29.07.2026
149 Ххххх
До коментар #19 от "Пич":Вече са го взимали. И Париж също.
19:06 29.07.2026
150 Салавьов
Коментиран от #155
19:07 29.07.2026
151 Презираме Рашистите заради избора им ВВП
До коментар #107 от "На чужд гроб плачеш":На чужд гроб плачеш:
До коментар 98 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":
Населението на укра ще бъде възпитано в любов и уважение към Русия. ...
-;-
То те руснаците са презирани и тепърва ще усетят презрението да имат такъв тъпанар като Путлер.
19:07 29.07.2026
152 az СВО Победа 81
Блокадата на украинските пристанища подкопава способността на НАТО да доставя оръжия, заяви Глен Дийзен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия.
„Руската морска блокада на Украйна, която на практика я превръща в държава без излаз на море, не само подкопава способността на НАТО да доставя оръжия, но и има дълбоко въздействие върху икономиката, особено върху износа на селскостопански продукти. НАТО вероятно ще настоява за прекратяване на огъня в Черно море.“
Толкова за "успешната" морска война на Киев срещу Русия и хвалбите на Мадяр.... 🤣
Коментиран от #159, #160
19:07 29.07.2026
153 Още
До коментар #147 от "Бухалката":е забранено!
19:08 29.07.2026
154 Не ни занимавай с еротичните си
До коментар #107 от "На чужд гроб плачеш":фантазии, свързани с китайски миньори.
19:09 29.07.2026
155 Асан
До коментар #150 от "Салавьов":Нема парА за ПВО.
19:10 29.07.2026
156 Мадур
19:10 29.07.2026
157 тепърва ще има мъката за граници 1991г
До коментар #54 от "Соломон":Соломон:
До коментар 35 от "Соломон":
Аз съм соломончо малко жалко трето полово сношение!
-;-
Ти по-скоро си Самогончо с надеждата Райха да оцелее!
А ще има и репарации, съдебни процеси- надали Райха ще се размине само с Границите от 1991 година!!!
19:10 29.07.2026
158 Въх, горкият Путин!;
До коментар #134 от "Ядосаха Путин":Дано се оправи човекът от тоя делириум. Да не са го тровили с бояришник? Тц, тц, тц!
19:13 29.07.2026
159 Забрави да кажеш
До коментар #152 от "az СВО Победа 81":Колко готин и велик е Путлето.И колко етажа е бункерът му.
19:14 29.07.2026
160 Изостанала армия с тъпи фелдмаршали
До коментар #152 от "az СВО Победа 81":Толкова за "успешната" морска война на Киев срещу Русия и хвалбите на Мадяр.... 🤣
-;-
А как се развиват нещата с неуспехите на бандерите по НПЗ-тата на Райха!!!!!!!
Над 4 години Рашистите не вървят, ама русофилите си се обнадеждават , дано нещо си да стане!
Явно русофилията не прозря, че изостанала армия с тъпи фелдмаршали и неподготвени солдати , те това си могат?!!!
19:14 29.07.2026
161 Мишел
19:17 29.07.2026
162 .....
До коментар #23 от "Казахстан":Да си ги вземат.Мой им пречи
:))
19:19 29.07.2026
163 700 хиляди солдати за славата на Фюрера
До коментар #60 от "Падре":60 Падре:
Бункерният боклук кога ще превземе мала Токмачка?
-;-
Боклука е на хладното и прави генералните стратегии как 200-500-700 хиляди солдати загиват за славата на Фюрера си
А Професор Витан КАМАЗ-ката дава математически модели как април-2027 рашистите щели да имат над милион солдати и при съотношение 1:5 Рашмахта можел да победи бандерите!.
Явно е лесно да си русофил, че и вдлъбнат, и да вярваша на маркс-ленинизъма!
Другарки и Другари, нали Комунизъма щеше да победи в най-развитата капиталистическа страна!
Само Ленин не разбрал това и опитал в най-изостаналата аграрна да се направи експеримента.
Сега ми става ясно защо няма да има социализъм- грешка в превода от немски.
19:20 29.07.2026
164 Киев -3 дни и Варшава 4-5
До коментар #116 от "Димяща ушанка":Димяща ушанка:
Утре влизам в Киев !!!
-;-
А за вдруги ден ще стане ли Лвов и Варшава?!!
19:22 29.07.2026
165 Австриец и Хитлер са синоними
До коментар #68 от "Едно е 100% сигурно:":Едно е 100% сигурно::
Путин закопа Русия и руснаците за следващите поне 30 год. А унижението и подигравките по адрес на Русия ще останат завинаги в историята и за следващите поколения.
-;-
Вече 80 години имаме след ВСВ-то и сега немците не приемат и не искат да се говори за Войната и защо ...;
Не знам дали австрииците ще се отърват от факта че австрииски тъпанар е замислил ВСВ-то. Дори и след нас Австриец и Хитлер ще останат почти актуални синоними.
За рашистите остава избора дали да ги сравняват с Ленин, Сталин или Елцин! Засега Путлер се опитва да се включи в Класацията на тъпанарите!
19:26 29.07.2026