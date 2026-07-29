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Операция "Молочка"! Украинската армия обяви, че Керченският пролив е напълно блокиран
  Тема: Украйна

Операция "Молочка"! Украинската армия обяви, че Керченският пролив е напълно блокиран

29 Юли, 2026 17:53 2 766 165

  • украйна-
  • русия-
  • керченски пролив-
  • крим

Това е станало възможно, след като в рамките на операция "Молочка", която се провежда от 6 юли насам, са били поразени 201 кораба, принадлежащи към така наречения "сенчест флот" на Русия

Операция "Молочка"! Украинската армия обяви, че Керченският пролив е напълно блокиран - 1
AP AP

Украинският командир на безпилотните операции Роберт Бровди, известен и като "Мадяр", заяви във вторник, че Керченският пролив е бил блокиран "за неопределено време".

Това е станало възможно, след като в рамките на операция "Молочка", която се провежда от 6 юли насам, са били поразени 201 кораба, принадлежащи към така наречения "сенчест флот" на Русия, написа АП.

В публикация в Telegram Бровди посочи, че към 28 юли общият брой включва 129 кораба в Азовско море и 72 в Черно море.

Той добави, че цифрите не включват корабите, които са били набелязани през същия период от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и други подразделения на украинските въоръжени сили.

Бровди заяви, че операторите на дроновете му са си поставили за цел да поразят 221 кораба, но че "практически не е останал нито един, освен повредените кораби, които са превърнати в баржи без собствен двигател".

Той завърши публикацията със слогана: "Ние ще устоим. Москва ще падне."

Според Бровди до 18 юли са били ударени 172 кораба от руския "сенчест флот".

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски се "похвали" с успешна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    41 74 Отговор
    Кримие падна мосто тоже, просийката приключи

    Коментиран от #35, #127, #140

    17:55 29.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    38 59 Отговор
    От Киев за два дня, молочса и топливо нен!

    Коментиран от #40

    17:56 29.07.2026

  • 3 Да бе,

    70 24 Отговор
    блокирали сте НМП.

    Коментиран от #17

    17:57 29.07.2026

  • 4 Ва тенки смешни

    16 37 Отговор
    Козлу еца е силно притеснен от тази новина о пукнал се белото на мръсния матрак в панелката

    17:57 29.07.2026

  • 5 Хихи

    68 28 Отговор
    зеленият шмъркач пак е ровил в тавата с фалшивото брашно...

    Коментиран от #124

    17:58 29.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    30 14 Отговор
    Що лъжете бре ,2110 са маладци ,и що ревете тогава ,

    Коментиран от #16

    17:58 29.07.2026

  • 7 Оххх

    57 21 Отговор
    Ако желанията бяха истина..... Пропагандата ви е доста слабичка. Напънете се повече😂🤣😂

    17:59 29.07.2026

  • 8 койдазнай

    27 21 Отговор
    Робите много мразят, когато бият господаря им.

    17:59 29.07.2026

  • 9 Зельонска

    15 12 Отговор
    - Кой ги разпореди тези безобразия?!
    Аз откога дебна да пийна Молочка, а тези идиоти ще си хвърлят Молочка в Керченския пролив!!!
    Само да ми се върне моя смотаняк, лепенка до лепенка ще го направя!

    17:59 29.07.2026

  • 10 Ва тенки смешни

    31 37 Отговор
    3 дневните от специална операцийка се обърнаха на специална избегация Зеленски буквално ги унищожи и психически и физически Слава

    Коментиран от #13, #45

    18:00 29.07.2026

  • 11 Пламен

    34 38 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #148

    18:01 29.07.2026

  • 12 ВВП

    14 20 Отговор
    Имам си. Дърто мляко, но все пак. Ама кой ще ми омеси хлебец? Хайде, верни копейци! Работайте, братья!

    Коментиран от #71

    18:02 29.07.2026

  • 13 Механик

    28 29 Отговор

    До коментар #10 от "Ва тенки смешни":

    А на мен ми бяха надули главата че Русия била сила.

    Коментиран от #19

    18:02 29.07.2026

  • 14 Доктора

    27 39 Отговор
    Браво на момчетата, продължавайте все така до пълната победа. Слава на президента Зеленски и ВСУ.

    18:03 29.07.2026

  • 15 Али Турчинът

    46 17 Отговор
    Бху -ха-ха))
    За Одеса, Николаев и Черноморск не е чувал Бровди,нали.Шефа му Зельо Наркомана при излитане в САЩ предупреждава за по лоша зима още отсега.Тоз брадясал сказки разказва.

    Коментиран от #43

    18:03 29.07.2026

  • 16 Що квичиш тогава?

    15 6 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    За пари ли?

    18:04 29.07.2026

  • 17 оня с коня

    35 18 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе,":

    Преди 15 Мин.
    Руските въоръжени сили са ударили резервоар за съхранение на гориво и смазочни материали в пристанището на Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната .

    Коментиран от #46

    18:04 29.07.2026

  • 18 Бухайте моста

    19 22 Отговор
    Да пада!

    Коментиран от #49, #75

    18:04 29.07.2026

  • 19 Пич

    13 17 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Щели Берлин да вземат.

    Коментиран от #149

    18:05 29.07.2026

  • 20 горски

    32 14 Отговор
    2000 кораба са унищожили и са затворили Беринговия проток и даже американците реват в Аляска.....Да живее белото....

    18:05 29.07.2026

  • 21 Абе

    11 17 Отговор
    Защо на всички видеа, които гледаме, записани от очевидци, как украинците удрят по НПЗ и ВБ, говорят руски с груб акцент?

    Май руснаци в Русия не са останали само мигранти?

    18:07 29.07.2026

  • 22 Григор

    42 19 Отговор
    Какво е блокирано, ще гледаме. Това,което е сигурно, че Одеса като пристанище е аут и снабдяването с оръжие през порта приключи. По-нататък ще гледаме кой какво е блокирал и колко месеца още ще издържи. До няколко месеца ще паднат Славянск и Краматорск, а това значи,че "Коалицията на желаещите" ще влезе в Украйна, а това ще рече директен сблъсък между НАТО и Украйна! Илюзии не трябва да има никакви. Такъв сблъсък няма как да е само с конвенционални оръжия. Не ви ли се изправиха косите? Умния човек ще се притесни; глупакът никога! Тогава ще се сетите за предупрежденията на Радев за тактически ядрени удари. Смятате, че от подобен сценарий сме далеч ли? Нищо подобно! На прага сме на такъв конфликт!

    Коментиран от #33, #61, #96, #115, #137

    18:08 29.07.2026

  • 23 Казахстан

    21 18 Отговор
    Казахстанците си искат историческите казахски земи Омск, Томск, Саратов, Оренбург, Алтай...

    Коментиран от #162

    18:08 29.07.2026

  • 24 000

    30 19 Отговор
    Русия контролира изцяло 120 хил кв км от територията в донбас и бавно увеличава територията на новорусия. Война се печели на земята.

    Коментиран от #29

    18:09 29.07.2026

  • 25 Э-аборотное

    14 15 Отговор
    Копейко продажниците се молят дунав мост да остане проходиим за да избягат за родината им Русия

    Коментиран от #28

    18:09 29.07.2026

  • 26 Моджтаба Хаменей

    10 6 Отговор
    Плагиати! Преписали са от нас!
    Не с честно. Ние като затворим един проток, не значи, че трябва сульо и пульо да се възползват от прогресивните ни иновации.
    Ама ха!

    18:10 29.07.2026

  • 27 лелии

    23 14 Отговор
    За няма и месец над 200 кораба са им опаткали. Смятай!

    18:10 29.07.2026

  • 28 Уникално

    17 18 Отговор

    До коментар #25 от "Э-аборотное":

    Време копейките да заминават за,Русия и оттам за Сибир ,за това, че са скатали фронта

    18:11 29.07.2026

  • 29 Йодирана ватенка

    15 11 Отговор

    До коментар #24 от "000":

    На 2 метра по земята е най-сигурно,че си спечелил😁

    Коментиран от #56

    18:12 29.07.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    19 19 Отговор
    Тия глупави украинци дърпат дявола за опашката и не осъзнават, каква случка ядрена ще им се случи скоро.

    Коментиран от #31, #103

    18:13 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 На лъжата краката са къси!

    22 19 Отговор
    Лъжите не помагат и фронтът върви бързо към полската граница! Русоя ще освободи Украйна от фашизма!

    Коментиран от #36, #106, #112

    18:15 29.07.2026

  • 33 Мали не думай

    14 9 Отговор

    До коментар #22 от "Григор":

    Кой е този,който те би с мотика по главата?

    18:16 29.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Соломон

    20 19 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Руснаците в Крим имат срок до 1 ви август да напуснат по моста.Щаба на Черноморския флот и администрацията го направиха отдавна

    Коментиран от #54

    18:17 29.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ТЕРОРИСТИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ

    19 15 Отговор
    май са прекалили с кокаина

    18:17 29.07.2026

  • 38 Град Козлодуй

    20 16 Отговор
    Държава Русия не съществува. Това е територия. Китайска територия.

    18:18 29.07.2026

  • 39 хххх

    17 16 Отговор
    Обаче ми прави впечатление, че откакто Радев се надупи на Путин и спря подкрепата за Украйна, украинците направо разцепват трътките на руснаците. Същото се случва и с американците в Иран, откато им полегна. Явно зеленият чорап е прокълнат и носи нещастие.

    18:18 29.07.2026

  • 40 Град Козлодуй

    15 16 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    От руснак войник не става, там е проблема.

    Коментиран от #53

    18:19 29.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 КАТО СА ТОЛКОВА СИЛНИ

    17 14 Отговор
    Никаква помощ не им е нужна. Само Тагаренко, Пасито и още дузина ЕвроТерористи да и пратим

    18:19 29.07.2026

  • 43 Ами как беше

    12 13 Отговор

    До коментар #15 от "Али Турчинът":

    Казал Нютон, всяко действие си има противодействие, сега очаква блокирането на Одеса, да живее войната и избиването на некачествения матрял

    18:19 29.07.2026

  • 44 Операция Kiiw

    17 13 Отговор
    Метрото е претъпкано и няма кораби на бандерите в Черно море …

    18:20 29.07.2026

  • 45 Укробоклуци нещастни

    22 13 Отговор

    До коментар #10 от "Ва тенки смешни":

    0% превзети руски теретории
    0% превзети окупирани територии
    РФ превзе 30% от Украйна, най богатата част даваща 80% от бюджета.
    Украйна е фалирала де юре и де факто

    Коментиран от #52, #119

    18:20 29.07.2026

  • 46 Соломон

    13 12 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Е и.Украйна се предаде.Само за днес два от най големите нефтохима на Русия спряха да работят за неопределено време.Плюс най новия склад на Валдерес с големина от 173000 кв.м

    Коментиран от #55, #97

    18:20 29.07.2026

  • 47 Йосиф Весериьнович

    13 12 Отговор
    Халюцинациите на този мизерник са полезни единствено за мозъчно оперираните индивиди развяващи жълто синия парцал! А всъщност съдбата им е предопределена , разчленени на съставните им части както всичките им фенове! Просто няма да има какво да закопат от тях! Мъките им ще са адски но за сметка на това дълги!

    Коментиран от #82

    18:20 29.07.2026

  • 48 Право куме в очи

    13 12 Отговор
    Историческите факти и хронологията са безкомпромисни и лесно проверими в световната наука:

    1. Произходът на думата „Рус“: В науката е доказано, че думата „Рус“ няма нищо общо с днешната Русия. Тя е от староскандинавски произход (Rōþs- – гребци, мореплаватели) и първоначално е обозначавала варягите (скандинавските викинги), които усядат около Днепър. Местното славянско население приема това име, формирайки държавата Киевска Рус със столица Киев.
    2. Възрастта на градовете: Киев е основан през V век (482 г.) и е цивилизационният център на региона. По това време на мястото на Москва е имало само гори и блата. Първото писмено споменаване на Москва в летописите е едва през 1147 г. – близо 7 века по-късно.
    3. Покръстването: Когато през 988 г. княз Владимир Велики покръства Киевска Рус в река Днепър и въвежда християнството и писмеността, Московската държава изобщо не съществува. Москва е основана чак 159 години след този акт.
    4. Истинското име – Московия: Държавата на изток векове наред се нарича Московско княжество, а по-късно Московско царство (на латински и във всички европейски карти: Moscovia). Тя няма историческо или правно основание да се нарича „Рус“.
    5. Преименуването от Петър I: Едва на 22 октомври 1721 г. цар Петър I официално преименува Московското царство на „Руска империя“. Това е съзнателен политически ход с цел да се присвои древната история, легитимността и културното наследство на Киевска Рус, за да изглежда новата империя

    Коментиран от #51, #59

    18:20 29.07.2026

  • 49 Орк

    11 10 Отговор

    До коментар #18 от "Бухайте моста":

    То така, на думи не става. Днеска сибига се извинявал пред Иран, ама Арагчи казал да компенсират загубите. Иначе Перемога по всички инфофронтове. Брешат яко собаки.

    18:21 29.07.2026

  • 50 хихи

    13 13 Отговор
    Зеленски разказа играта на Рашка 😅😅😅

    Коментиран от #57

    18:22 29.07.2026

  • 51 Право куме в очи

    15 9 Отговор

    До коментар #48 от "Право куме в очи":

    5. Преименуването от Петър I: Едва на 22 октомври 1721 г. цар Петър I официално преименува Московското царство на „Руска империя“. Това е съзнателен политически ход с цел да се присвои древната история, легитимността и културното наследство на Киевска Рус, за да изглежда новата империя с дълбоки европейски корени.

    Киев и земите на днешна Украйна имат своя държавност, писменост и култура векове преди Московия изобщо да се появи на картата. Опитите историята да се чете обратно противоречат на науката.

    Коментиран от #83

    18:22 29.07.2026

  • 52 Соломон

    13 14 Отговор

    До коментар #45 от "Укробоклуци нещастни":

    Украйна никога не е искала да превзема чужди територии за разлика от Русия

    Коментиран от #58, #105

    18:22 29.07.2026

  • 53 Ха ХаХа

    8 5 Отговор

    До коментар #40 от "Град Козлодуй":

    Влашкия влах какво винаги е кръгъл простак

    18:22 29.07.2026

  • 54 Соломон

    10 7 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    Аз съм соломончо малко жалко трето полово сношение!

    Коментиран от #62, #157

    18:23 29.07.2026

  • 55 оня с коня

    8 6 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Соломон може би ПАСИ.
    ВЕрваме ти

    Коментиран от #65

    18:23 29.07.2026

  • 56 Урконацист

    7 10 Отговор

    До коментар #29 от "Йодирана ватенка":

    По сигурно е да превземеш Москва в прахообразно състояние или да си кротуваш в киевското метро …

    Коментиран от #81

    18:23 29.07.2026

  • 57 Соломон

    10 4 Отговор

    До коментар #50 от "хихи":

    Направо им скъса шортите и ги обърна с хастара на вън

    Коментиран от #63

    18:23 29.07.2026

  • 58 Украйна само

    10 11 Отговор

    До коментар #52 от "Соломон":

    Избиваше руснаци и ликвидира българите

    18:23 29.07.2026

  • 59 Орк

    2 10 Отговор

    До коментар #48 от "Право куме в очи":

    Ти гледай къде е завела окраина тази уж украинска история

    Коментиран от #64

    18:24 29.07.2026

  • 60 Падре

    13 7 Отговор
    Бункерният боклук кога ще превземе мала Токмачка?

    Коментиран от #66, #163

    18:24 29.07.2026

  • 61 допълнение

    12 9 Отговор

    До коментар #22 от "Григор":

    Да допълня Гриша.!Ядреното оръжие на Др.Путин е конструирано български путинисти да не поразява.Даже и да не им става ,ще стане.

    18:24 29.07.2026

  • 62 Соломон

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "Соломон":

    Али Реза.За тебе знаем че си менте.И освен сърбел имаш и глисти

    18:24 29.07.2026

  • 63 Изплюй

    6 10 Отговор

    До коментар #57 от "Соломон":

    Полюциите на Путин Сюлеймане
    Удави се лакомнико....

    Коментиран от #102

    18:25 29.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Соломон

    6 3 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    Боли ме фара в какво вярваш или не вярваш

    Коментиран от #72, #73

    18:26 29.07.2026

  • 66 Укроизродът

    6 10 Отговор

    До коментар #60 от "Падре":

    Кога ще пие кафе в Крим?

    18:26 29.07.2026

  • 67 Топчията

    5 11 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    18:26 29.07.2026

  • 68 Едно е 100% сигурно:

    13 10 Отговор
    Путин закопа Русия и руснаците за следващите поне 30 год. А унижението и подигравките по адрес на Русия ще останат завинаги в историята и за следващите поколения.

    Коментиран от #74, #77, #78, #117, #165

    18:27 29.07.2026

  • 69 Що ривът фермерите в укра?

    10 12 Отговор
    Укра блокирана отвсякъде и не могат да си изнесат отровното жито и слънчоглед. Цяла укра е блокирана. Метрото е претъпкано. Не могат да угасят пожарите. Пристанищата на укра са превърнати в изкривени железа. Локомотивите унищожени. Назима няма да има газ, ток, вода и канализация. Руснаците чакат да наближи зимата и почват с ракети централите и подстанциите. Няма дронове. Направо балистика и след нея леш.

    18:27 29.07.2026

  • 70 1111

    5 5 Отговор
    Блокирали ... МУ.

    18:28 29.07.2026

  • 71 Въпрос

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "ВВП":

    Шкембето изруча ли го или мустакатия се чупил Фаши ?

    18:28 29.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ХиХи

    3 7 Отговор

    До коментар #65 от "Соломон":

    Хем ти не верваме хем цвилиш че ти ме верваме хохохо

    18:29 29.07.2026

  • 74 Едно е сигурно

    0 9 Отговор

    До коментар #68 от "Едно е 100% сигурно:":

    България е капитулирала от СССР за един ден. Помнете това.

    18:29 29.07.2026

  • 75 Дон Корлеоне

    11 5 Отговор

    До коментар #18 от "Бухайте моста":

    Хаяско щял да ходи да наглежда моста.

    Коментиран от #86

    18:29 29.07.2026

  • 76 Ммммм

    8 6 Отговор
    Пак тъпотии
    Тоя сайт е извор на простотията
    Начело с собственика

    18:29 29.07.2026

  • 77 Едно 100% е сигурно

    11 14 Отговор

    До коментар #68 от "Едно е 100% сигурно:":

    Русите взимат Луганск , Крим , Донецк и Донбас и смъркача отлита с двеста !

    Коментиран от #85, #89

    18:30 29.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Възpожденец 🇧🇬

    14 6 Отговор
    Ако Украйна води войната за освобождение от окупаторите и за независимо самоопределение, ние трябва да поведем война срещу цялата русоробска нашенска cган, която мърси, хвърля злобата си и пречи всячески да се определим като независима, европейска нация.
    Чак, когато ги разтурим, размажем и отстраним от пространството си, ще можем и ние да постигнем свобода !

    Коментиран от #90, #104

    18:31 29.07.2026

  • 80 Руси Филев

    11 0 Отговор
    Лишо ми е!Вдигнах кръвно!

    18:31 29.07.2026

  • 81 дядо дръмпир-чети глупендър

    11 3 Отговор

    До коментар #56 от "Урконацист":

    200 кораба за три седмици – Керченският проток се превръща в смъртоносна капанУкраинските сили превърнаха Керченския проток в смъртоносен капан за руската сенчеста флота. От началото на операция "МоЛоЧка" на 6 юли украински дронове са ударили общо 201 кораба в Черно море и Азовско море, съобщава британското "Слънце" и други. Цифрата беше потвърдена във вторник от Украинските въоръжени сили за безпилотни системи.Керченски проток – стратегически важен маршрут между Кримския полуостров и континента
    Тесният воден път между окупирания Крим и руския континент служи на Москва като централен маршрут за доставки на петрол, гориво и зърно. Непрекъснатите атаки все повече отрязват Кримския полуостров – адски сценарий за Владимир Путин. В същото време Кремъл губи значителни приходи.Горящи останки и изоставени товарни кораби – нови видеа показват мащаба на разрушенията
    Драматични кадри документират последните атаки в Украйна. Особено впечатляващо видео показва как нисколетящ украински дрон удря насипния кораб New Victory под флага на Белиз на 24 юли, докато той се насочва към руското пристанище Таман. Построен в Япония през 1997 г., корабът е почти 170 метра дълъг и може да превозва над 26 500 тона товар.

    Други кадри, заснети от чуждестранни моряци, показват неидентифициран кораб в пламъци и два очевидно изоставени товарни кораба с ясни следи от експлозия и изгаряне. Силно повреден насипен кораб е изтеглен на безопасно място от два влекача.

    18:31 29.07.2026

  • 82 Йосифе, йосифе

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Йосиф Весериьнович":

    само със зло ба не става

    18:32 29.07.2026

  • 83 Дълбоката истина

    14 4 Отговор

    До коментар #51 от "Право куме в очи":

    Ние мислехме, че македонците са най-големите крадци на история. Истината е, че те са пълни аматьори в сравнение така наречените "руснаци".

    18:32 29.07.2026

  • 84 Клоуна пусин 🤡💩

    13 2 Отговор
    Путин, 15 февруари 2004 г.: „СССР се забърка в безнадеждна война в Афганистан. Съветските войници се сражаваха в чужда държава, а собственият им народ не знаеше нищо за причините за тази война или нейните цели.“
    Факт: През последните 10 години СССР загуби 65 000 убити и ранени в Афганистан.
    Путин, 27 юли 2026 г.: „Сега „сво“ ще свърши и какво да правим? Русия ще постигне целите си „сво“.
    Факт: за по-малко от 5 години от пълномащабната война на Руската федерация срещу Украйна Русия загуби 1 400 000 убити и ранени.

    Коментиран от #111, #120

    18:32 29.07.2026

  • 85 То села

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Едно 100% е сигурно":

    остаха ли?

    18:32 29.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 чети глупендър-дядо дръмпир

    8 3 Отговор
    Горящи останки и изоставени товарни кораби – нови видеа показват мащаба на разрушенията
    Драматични кадри документират последните атаки в Украйна. Особено впечатляващо видео показва как нисколетящ украински дрон удря насипния кораб New Victory под флага на Белиз на 24 юли, докато той се насочва към руското пристанище Таман. Построен в Япония през 1997 г., корабът е почти 170 метра дълъг и може да превозва над 26 500 тона товар.

    Други кадри, заснети от чуждестранни моряци, показват неидентифициран кораб в пламъци и два очевидно изоставени товарни кораба с ясни следи от експлозия и изгаряне. Силно повреден насипен кораб е изтеглен на безопасно място от два влекача.

    Керч става собственият Ормузки проток на Владимир Путин
    Наблюдателите сега сравняват Керченския проток с Хормузкия проток – тесното място в Близкия изток, през което преминава значителна част от световния петролен транспорт и който е блокиран от Иран. Въпреки че Керч не достига глобалното икономическо значение на Хормуз, водният път е незаменим за контрола наВладимир Путин над анексирания Крим.

    Продължаващите атаки с дронове вече са принудили Русия временно да спре гражданските кораби през пролива. Освен това Москва трябва да изтегли системите за противовъздушна отбрана и специализираните дронове, за да защити морските си снабдителни маршрути.

    Русия нарича атаките срещу търговски кораби тероризъм. Международните корабни власти, от своя страна, предупредиха за опасности за цивилните мо

    Коментиран от #93, #142

    18:33 29.07.2026

  • 88 Путин

    9 3 Отговор
    Ще се оплача на ООН !

    18:34 29.07.2026

  • 89 Това ще е голяма загуба

    9 7 Отговор

    До коментар #77 от "Едно 100% е сигурно":

    за Русия. Трябва да са много глупави да се съгласят да спрат войната срещу територии. Не само загуба, но и унижение. Русия трябва да си изпълни заявената цел, няма друг изход.

    18:34 29.07.2026

  • 90 Не забравяй!

    4 11 Отговор

    До коментар #79 от "Възpожденец 🇧🇬":

    България е капитулирала от СССР за един ден и след това са се заели с враговете на народа, замаскирани като възрожденци, а на практика фашисти.

    18:34 29.07.2026

  • 91 руската мечка

    13 5 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    18:34 29.07.2026

  • 92 чети ето ти още

    5 3 Отговор
    Атака срещу ирански товарен кораб заплашва да ескалира конфликта
    Само няколко дни по-рано Украйна нападна ирански товарен кораб в Каспийско море – очевидно първата директна атака на Киев срещу ирански кораб досега. Украински официални лица заявиха, че корабът е транспортирал компоненти за дронове и ракети от Иран до Русия.

    Техеран реагира с възмущение. Иранското външно министерство потвърди, че един моряк е загинал, а друг е ранен при експлозията. Външният министър Абас Арагчи говори за "явно нарушение на Устава на ООН, извършено по настояване на Израел, с цел да се въвлече Европа във войната си." Инцидентът "НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗ ОТГОВОР", написа той в X.

    Кремъл подкрепи Техеран и оцени атаката като атака срещу самия Иран.

    18:34 29.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Да не забравяме

    3 2 Отговор
    товара на корабите!

    18:36 29.07.2026

  • 95 дядо дръмпир до путинохилите!

    10 2 Отговор
    Сега разбра ли какво ще дойде около октомври в просията.....

    Коментиран от #130

    18:36 29.07.2026

  • 96 Гришо

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Григор":

    ма ти сериозно ли

    18:36 29.07.2026

  • 97 Орк

    3 10 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Голям успех wildsberries. Сега руснаци без гащи ще ходят. Голяма Перемога. А какво на фронта? Пак загубихте няколко села

    18:36 29.07.2026

  • 98 Пусин е най-жалкия цар на московия

    11 6 Отговор
    Украйна благодарение и на тебе жуже npocто се превърна в една от най мощните и сплотени държави в Европа и не само! Така, че ти путинчо се грижи за всички "ваши" граници, защото пак заради тебе ми се струва, че на вашата "федерация" и се вижда края, а Китай вече спокойно си си усвоява Сибир !

    Коментиран от #107

    18:37 29.07.2026

  • 99 Укра със столица Лвов

    5 9 Отговор
    Киев руски, Одеса руска, за бандерасите Лвов, под полско управление. Ще копаят картофите не пановете. Те са свикнали.

    18:37 29.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 хаха🤣

    6 2 Отговор

    До коментар #63 от "Изплюй":

    как може да се подграваш така с дядо Вовчик🤣 Н старческа възраст е, с изтекъл срок на годност, а ти да полюции говориш...🤣

    18:38 29.07.2026

  • 103 Ау, ау

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    не, не стресирай аудиторията

    18:40 29.07.2026

  • 104 Орк

    5 5 Отговор

    До коментар #79 от "Възpожденец 🇧🇬":

    .купи си по удобен диван, боец. Каво друго можеш освен да пишеш глупости

    18:40 29.07.2026

  • 105 Само

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Соломон":

    Иска да ръководи, май целия ЕС, че даже и света, както руснаците, което доказва, че са Еди и същи боклуци

    18:40 29.07.2026

  • 106 5-та година "Киев за 3 дня"

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "На лъжата краката са къси!":

    До 2, най много 3 дена ...

    18:40 29.07.2026

  • 107 На чужд гроб плачеш

    6 8 Отговор

    До коментар #98 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":

    Населението на укра ще бъде възпитано в любов и уважение към Русия. Който не поема възпитание, в Сибир да копа с кирката въглища за Китай. Заплащане паница каша от комбиниран фураж за свине дневно.

    Коментиран от #151, #154

    18:40 29.07.2026

  • 108 Бензинчик неть

    9 2 Отговор
    молочка неть!

    18:41 29.07.2026

  • 109 Ха-ха

    10 3 Отговор
    Русийката накрая пак хвана средния.!

    18:41 29.07.2026

  • 110 Исторически парк

    8 10 Отговор
    Русия обяви, че пристанището на Одеса е напълно блокирано 😉

    18:41 29.07.2026

  • 111 Димитринчо

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Повечко са..

    18:42 29.07.2026

  • 112 Най-добре

    9 5 Отговор

    До коментар #32 от "На лъжата краката са къси!":

    е руснаците да освободят Русия от сегашното й вредно ръководство

    18:42 29.07.2026

  • 113 Споко

    3 1 Отговор
    корейците идват на мястото на индийците!

    Коментиран от #136

    18:44 29.07.2026

  • 114 Иван 1

    3 5 Отговор
    Ще падна от коня,тия остават без държава ами говорят на нещо което си мислят че уж са направили.

    18:44 29.07.2026

  • 115 Мусорчик

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Григор":

    От поста ти разбрахме, че си се притеснил и това те кара да се чувстваш по-умен от другите. А като прочетохме, че цитираш Радев, този титан на мисълта, няма как да не се уверим в когнитивните ти способности.

    Коментиран от #126

    18:45 29.07.2026

  • 116 Димяща ушанка

    9 2 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #164

    18:45 29.07.2026

  • 117 Едно е 100% сигурно:

    4 9 Отговор

    До коментар #68 от "Едно е 100% сигурно:":

    Зеленият гном закопа Украйна и украинците за следващите поне 30 год. А унижението и подигравките по адрес на Украйна ще останат завинаги в историята и за следващите поколения.

    18:47 29.07.2026

  • 118 Лавров

    6 2 Отговор
    ще ги разбие в ООН !

    18:47 29.07.2026

  • 119 А Русия

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Укробоклуци нещастни":

    загуби ли ХОРА, пари и престиж за десетилетия или това няма значение

    18:47 29.07.2026

  • 120 Афганистан е каманак без стойност

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Беше грешка на СССР да се месят в козарските въпроси на душманите. За 10 години СССР даде толкова жертви, КОЛКОТО ЗА ЕДИН ДЕН през Отечествената война, осъзна грешката си и се изтегли.

    18:47 29.07.2026

  • 121 Абе

    7 3 Отговор
    Милост няма ли този жесток клоун наркоман?!?! Нали баба Пу го победи, или аз не съм разбрал??????? Ако трябва да викат Кадира, иранците, с. корейците, хусите, кубинците, арабелите, блакусите, герейлеросите и останалите та барем стане да надвият смешника!.

    18:48 29.07.2026

  • 122 Каспийско море

    5 3 Отговор
    е блокирано за ирански кораби!

    18:49 29.07.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 уфф😂

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хихи":

    то пък червените шмъркачи в Кремъл щото не ровят в брашното😂

    18:49 29.07.2026

  • 125 Бай онзи

    1 6 Отговор
    Вие ще бъдете заличени!

    18:49 29.07.2026

  • 126 Ти вчера не беше ли

    2 5 Отговор

    До коментар #115 от "Мусорчик":

    "Говорещ руски език на високо ниво"?

    18:50 29.07.2026

  • 127 Абе

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Искаш ли едни фактури да ти хлопат зад твоите?

    18:50 29.07.2026

  • 128 Захарова

    8 1 Отговор
    Света трябва остро да осъди тези жестоки терористични актове!

    18:51 29.07.2026

  • 129 Ой , Молочка

    9 2 Отговор
    Роzнята побесне ..

    18:51 29.07.2026

  • 130 хаха🤣

    2 5 Отговор

    До коментар #95 от "дядо дръмпир до путинохилите!":

    Бай Митьооо,кай ся ша има ли Перемога и Контранаступ за 3ия поред Димитровден?

    18:53 29.07.2026

  • 131 Мишел

    5 7 Отговор
    Русия блокира изцяло достъпа на Украйна до морето, което означава намаление на възможностите за Украйна за внос и износ с 2/3 до 3/4. Украинското зърно е големи количества и не може да бъде изнесено с камиони и вагони. Очаква се катастрофално намаление на постъпленията на валута от украинския износ на жито и слънчоглед..

    Коментиран от #138, #143

    18:55 29.07.2026

  • 132 Елеонора

    3 3 Отговор
    да не е в отпуск!

    18:55 29.07.2026

  • 133 az СВО Победа 81

    3 8 Отговор
    Спешен антикризисен PR от страна на режима в Киев, т.к. морската война, която започна на 05.07.2026г. срещу Русия доведе на прзктика до отрязване на бивша Украйна използванеъо на Черно море.

    18:57 29.07.2026

  • 134 Ядосаха Путин

    3 6 Отговор
    Свали белите ръкавици и ги думкат с балистика всеки ден.
    "Най справедливото наказание за глупостта е бедността", беше казал един друг артист.
    Укра от заможна страна с развита промишленост, селско стопанство, енергетика, железопътен и морски транспорт, се превърна в най-бедната и пропаднала страна в света!

    Коментиран от #158

    18:57 29.07.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Исторически парк

    6 6 Отговор

    До коментар #113 от "Споко":

    В руската армия има 10 00 неггри,3 000 афганистанци,2000 непалци,сърби..
    Пита са къде са нашите русофили? Тук са.В интернет.

    Коментиран от #146

    18:58 29.07.2026

  • 137 Последния софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Григор":

    То, дебилите все това разправяте вече 54 месец.

    18:59 29.07.2026

  • 138 Локомотивите са унищожени

    5 2 Отговор

    До коментар #131 от "Мишел":

    ЖП транспорта също е блокиран. Камионите се унищожават с дронове. Шофьорите са на фронта.

    19:00 29.07.2026

  • 139 защо

    4 3 Отговор
    "Българските медии (включително ФАКТИ.БГ) често използват съкращения като „цитира АП“ за легитимност, но пропускат важното професионално уточнение (disclaimer) на западната агенция, че информацията представлява непотвърдено изявление на една от воюващите страни."

    Та те така.

    19:00 29.07.2026

  • 140 Тцъ...

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Моста ще стои до последно за да има ватенките откъде да напуснат полуострова и да не се налага да се жертват войски от която и да е армия. От друга страна там е блокирано толкова много ПВО, че не остава достатъчно за фронта и даже за Москва. Кому е нужно всчко това да се промени, нека путинците си чукат кратуните кое по напред да спасяват.

    19:00 29.07.2026

  • 141 кой да направи Преврата срещу Путлер

    5 2 Отговор
    Операция "Молочка"! Украинската армия обяви, че Керченският пролив е напълно блокиран
    Това е станало възможно, след като в рамките на операция "Молочка", която се провежда от 6 юли насам, са били поразени 201 кораба, принадлежащи към така наречения "сенчест флот" на Русия
    -;-
    какви ли операции трябва да се проведат, за да се организират руснаците и да си направят преврата срещу Фюрера жалък?!

    Коментиран от #147

    19:01 29.07.2026

  • 142 Дълбоко Проникващ

    0 3 Отговор

    До коментар #87 от "чети глупендър-дядо дръмпир":

    Дядо Димитре ,много по здрави лично на теб и цялата ти фамилия ,обадиха се едни господа които не познавам,Мишел и Механик и те ти пращат много здрави ,абе от здрави да не се оттървете цялата година .

    19:01 29.07.2026

  • 143 Последния софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #131 от "Мишел":

    Спокойно, Имаме руски активи за 400 милиарда долара, ще вземаме от тях, засега ни стигат само лихвите и тях ползваме.

    19:01 29.07.2026

  • 144 МЪКЪ,МЪКЪ

    5 1 Отговор
    РУСОФИЛСКЪ МЪКЪ

    19:02 29.07.2026

  • 145 Орк

    0 4 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    Ами, простак без аргументи...слаба работа.

    19:02 29.07.2026

  • 146 Русофилите са изключително

    3 1 Отговор

    До коментар #136 от "Исторически парк":

    слаби по форумите. Издишат отвсякъде. Само излагат Русия и така наливат вода в мелницата на противниците на Русия:)

    19:04 29.07.2026

  • 147 Бухалката

    4 1 Отговор

    До коментар #141 от "кой да направи Преврата срещу Путлер":

    Да бухнат бункера и блатните прасета ще мирясат бързо,бързо.

    Коментиран от #153

    19:05 29.07.2026

  • 148 Световния пролетарият да помага на Райха

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    Пламен:
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна
    -;-
    дали пък световната прогресивна общественост няма да се надигне срещу бруталността на бандерите в освобождаването на Родината си ?!?

    Другарки и Другари, това ли е плана на Путлер за разрушаването на Кенефа?!

    19:05 29.07.2026

  • 149 Ххххх

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Вече са го взимали. И Париж също.

    19:06 29.07.2026

  • 150 Салавьов

    4 0 Отговор
    Где ПВО?Где Панцерьй?Кто атвичяет?

    Коментиран от #155

    19:07 29.07.2026

  • 151 Презираме Рашистите заради избора им ВВП

    4 2 Отговор

    До коментар #107 от "На чужд гроб плачеш":

    На чужд гроб плачеш:
    До коментар 98 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":

    Населението на укра ще бъде възпитано в любов и уважение към Русия. ...
    -;-
    То те руснаците са презирани и тепърва ще усетят презрението да имат такъв тъпанар като Путлер.

    19:07 29.07.2026

  • 152 az СВО Победа 81

    3 4 Отговор
    Истината накратко:

    Блокадата на украинските пристанища подкопава способността на НАТО да доставя оръжия, заяви Глен Дийзен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия.

    „Руската морска блокада на Украйна, която на практика я превръща в държава без излаз на море, не само подкопава способността на НАТО да доставя оръжия, но и има дълбоко въздействие върху икономиката, особено върху износа на селскостопански продукти. НАТО вероятно ще настоява за прекратяване на огъня в Черно море.“

    Толкова за "успешната" морска война на Киев срещу Русия и хвалбите на Мадяр.... 🤣

    Коментиран от #159, #160

    19:07 29.07.2026

  • 153 Още

    3 1 Отговор

    До коментар #147 от "Бухалката":

    е забранено!

    19:08 29.07.2026

  • 154 Не ни занимавай с еротичните си

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "На чужд гроб плачеш":

    фантазии, свързани с китайски миньори.

    19:09 29.07.2026

  • 155 Асан

    3 0 Отговор

    До коментар #150 от "Салавьов":

    Нема парА за ПВО.

    19:10 29.07.2026

  • 156 Мадур

    1 3 Отговор
    И тоя мадер ли, мадур ли, няма да си отиде от естествена смърт.

    19:10 29.07.2026

  • 157 тепърва ще има мъката за граници 1991г

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Соломон":

    Соломон:
    До коментар 35 от "Соломон":

    Аз съм соломончо малко жалко трето полово сношение!
    -;-
    Ти по-скоро си Самогончо с надеждата Райха да оцелее!
    А ще има и репарации, съдебни процеси- надали Райха ще се размине само с Границите от 1991 година!!!

    19:10 29.07.2026

  • 158 Въх, горкият Путин!;

    4 0 Отговор

    До коментар #134 от "Ядосаха Путин":

    Дано се оправи човекът от тоя делириум. Да не са го тровили с бояришник? Тц, тц, тц!

    19:13 29.07.2026

  • 159 Забрави да кажеш

    3 2 Отговор

    До коментар #152 от "az СВО Победа 81":

    Колко готин и велик е Путлето.И колко етажа е бункерът му.

    19:14 29.07.2026

  • 160 Изостанала армия с тъпи фелдмаршали

    4 2 Отговор

    До коментар #152 от "az СВО Победа 81":

    Толкова за "успешната" морска война на Киев срещу Русия и хвалбите на Мадяр.... 🤣
    -;-
    А как се развиват нещата с неуспехите на бандерите по НПЗ-тата на Райха!!!!!!!
    Над 4 години Рашистите не вървят, ама русофилите си се обнадеждават , дано нещо си да стане!
    Явно русофилията не прозря, че изостанала армия с тъпи фелдмаршали и неподготвени солдати , те това си могат?!!!

    19:14 29.07.2026

  • 161 Мишел

    1 3 Отговор
    Преди седмица количеството на украинските дроноводи бе силно намалено с удари с 4 броя планиращи управляеми авиобомби ФАБ 500 по гнездата на птичките на Мадяр.

    19:17 29.07.2026

  • 162 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Казахстан":

    Да си ги вземат.Мой им пречи
    :))

    19:19 29.07.2026

  • 163 700 хиляди солдати за славата на Фюрера

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Падре":

    60 Падре:
    Бункерният боклук кога ще превземе мала Токмачка?
    -;-
    Боклука е на хладното и прави генералните стратегии как 200-500-700 хиляди солдати загиват за славата на Фюрера си

    А Професор Витан КАМАЗ-ката дава математически модели как април-2027 рашистите щели да имат над милион солдати и при съотношение 1:5 Рашмахта можел да победи бандерите!.

    Явно е лесно да си русофил, че и вдлъбнат, и да вярваша на маркс-ленинизъма!
    Другарки и Другари, нали Комунизъма щеше да победи в най-развитата капиталистическа страна!
    Само Ленин не разбрал това и опитал в най-изостаналата аграрна да се направи експеримента.
    Сега ми става ясно защо няма да има социализъм- грешка в превода от немски.

    19:20 29.07.2026

  • 164 Киев -3 дни и Варшава 4-5

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Димяща ушанка":

    Димяща ушанка:
    Утре влизам в Киев !!!
    -;-
    А за вдруги ден ще стане ли Лвов и Варшава?!!

    19:22 29.07.2026

  • 165 Австриец и Хитлер са синоними

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Едно е 100% сигурно:":

    Едно е 100% сигурно::
    Путин закопа Русия и руснаците за следващите поне 30 год. А унижението и подигравките по адрес на Русия ще останат завинаги в историята и за следващите поколения.
    -;-
    Вече 80 години имаме след ВСВ-то и сега немците не приемат и не искат да се говори за Войната и защо ...;
    Не знам дали австрииците ще се отърват от факта че австрииски тъпанар е замислил ВСВ-то. Дори и след нас Австриец и Хитлер ще останат почти актуални синоними.
    За рашистите остава избора дали да ги сравняват с Ленин, Сталин или Елцин! Засега Путлер се опитва да се включи в Класацията на тъпанарите!

    19:26 29.07.2026

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