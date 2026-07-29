Операция "Молочка"! Украинската армия обяви, че Керченският пролив е напълно блокиран

Украинският командир на безпилотните операции Роберт Бровди, известен и като "Мадяр", заяви във вторник, че Керченският пролив е бил блокиран "за неопределено време".

Това е станало възможно, след като в рамките на операция "Молочка", която се провежда от 6 юли насам, са били поразени 201 кораба, принадлежащи към така наречения "сенчест флот" на Русия, написа АП.

В публикация в Telegram Бровди посочи, че към 28 юли общият брой включва 129 кораба в Азовско море и 72 в Черно море.

Той добави, че цифрите не включват корабите, които са били набелязани през същия период от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и други подразделения на украинските въоръжени сили.

Бровди заяви, че операторите на дроновете му са си поставили за цел да поразят 221 кораба, но че "практически не е останал нито един, освен повредените кораби, които са превърнати в баржи без собствен двигател".

Той завърши публикацията със слогана: "Ние ще устоим. Москва ще падне."

Според Бровди до 18 юли са били ударени 172 кораба от руския "сенчест флот".

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски се "похвали" с успешна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.