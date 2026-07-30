Фон дер Лайен: Руската ракета в Полша е недопустимо нарушение на въздушното пространство на ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи падането на руска ракета на територията на Полша като поредно недопустимо нарушение на въздушното пространство на Европейския съюз. Тя заяви, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна и да укрепва собствената си сигурност, предава БТА.

ЕС ще продължи подкрепата за Украйна

В публикация в социалната мрежа X Урсула фон дер Лайен подчерта, че Европейският съюз ще оказва помощ на Киев, докато войната не приключи.

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„За да се сложи край на това, помагаме на Украйна да спечели тази война по всякакъв възможен начин“, заяви председателят на Европейската комисия.

Укрепване на европейската сигурност

Фон дер Лайен допълни, че наред с подкрепата за Украйна, ЕС работи и по засилване на собствената си отбранителна способност.

По думите ѝ Съюзът изгражда стабилна европейска архитектура за сигурност по суша, вода и въздух в отговор на нарастващите заплахи за европейската сигурност.