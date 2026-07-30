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Фон дер Лайен: Руската ракета в Полша е недопустимо нарушение на въздушното пространство на ЕС
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен: Руската ракета в Полша е недопустимо нарушение на въздушното пространство на ЕС

30 Юли, 2026 15:22 1 710 115

  • русия-
  • украйна-
  • ракета-
  • полша-
  • нарушение-
  • въздушно пространство-
  • руска ракета

ЕС ще продължи подкрепата за Украйна

Фон дер Лайен: Руската ракета в Полша е недопустимо нарушение на въздушното пространство на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи падането на руска ракета на територията на Полша като поредно недопустимо нарушение на въздушното пространство на Европейския съюз. Тя заяви, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна и да укрепва собствената си сигурност, предава БТА.

ЕС ще продължи подкрепата за Украйна

В публикация в социалната мрежа X Урсула фон дер Лайен подчерта, че Европейският съюз ще оказва помощ на Киев, докато войната не приключи.

Още новини от Украйна

„За да се сложи край на това, помагаме на Украйна да спечели тази война по всякакъв възможен начин“, заяви председателят на Европейската комисия.

Укрепване на европейската сигурност

Фон дер Лайен допълни, че наред с подкрепата за Украйна, ЕС работи и по засилване на собствената си отбранителна способност.

По думите ѝ Съюзът изгражда стабилна европейска архитектура за сигурност по суша, вода и въздух в отговор на нарастващите заплахи за европейската сигурност.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айде и vещицата

    82 6 Отговор
    се иzходи по въпроса.
    Па може за нея да е била, ако даде фира, цяла Европа ще се радва.

    Коментиран от #66

    15:24 30.07.2026

  • 5 Значи

    94 3 Отговор
    Полските пияндурници още не са провели разследване от какво е дупката ама видиш ли гинеколожката знае че е руска,аман от вас бе ефтините

    Коментиран от #98

    15:24 30.07.2026

  • 6 Дааааа

    71 5 Отговор
    Полският премиер Доналд Туск , макар и да твърди, че руска ракета Х-101 е паднала на полска земя, по някаква причина не я е показал на обществеността. Малко вероятно е такава ракета да е навлязла на полска територия

    15:24 30.07.2026

  • 7 Георги

    77 5 Отговор
    то пък щото немски, английски, американски... ракети в Русия са допустими. Като сте се хванали на хорото сега ще трябва да търпите ескалацията.

    15:25 30.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    62 4 Отговор
    Айде Урсула отивай да биеш лошите руснаци:)))))

    Коментиран от #76

    15:25 30.07.2026

  • 10 Точен

    64 3 Отговор
    Урсуло ма, като е недопустимо, защо го допускате? За нищо не ставате, освен да ви обладават мигрантите...

    15:25 30.07.2026

  • 11 Ха ХаХа

    48 3 Отговор
    Обяви война на Русия бе фашистка.
    Хайде....

    15:26 30.07.2026

  • 12 9689

    45 4 Отговор
    Урсо,тръгвай дй се биеш.Само за вскините ще жвееш в Сибир.......има още дребосъчке.

    15:26 30.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 я млъкни ма,

    55 7 Отговор
    мърсуло. Заслужи си мястото на най-некадърния председател на ЕС (акушер по професия), най-проклет и най-работещ срещу Европа, като разпалва омраза и вражда с Русия, като клевети, че Русия ще нападне ЕС???? Наред с другата патологично мразеща Русия - внучка на човек от СС, дъщера на друг от КПСС и самата тя дребен юристконсулт в държавицата Естония. С политиката си вие РАЗРУШАВАТЕ светлите представи на европейците за този иначе чудесно замислен ЕС.

    15:27 30.07.2026

  • 16 Ташунко сапа

    34 4 Отговор
    Голям мерак. Хайде, вкарайте ни във война и да се свършва!😡

    15:27 30.07.2026

  • 17 коркозабъл

    32 2 Отговор
    Ми изкарай члена петиЙ, кво то търсиш там, дето го нямаш?

    15:28 30.07.2026

  • 18 Без име

    33 4 Отговор
    А Медведев каза, че зеленото животно ще е живо, докато води 404 към разпад. На някой нещо да не му е ясно?

    15:28 30.07.2026

  • 19 А украинската по полските

    33 3 Отговор
    трактористи каква е бе кукунделСмешен?

    15:29 30.07.2026

  • 20 шаа

    37 1 Отговор
    после като се окаже, че е дело на укрите, колко бързо ще забравят за цялото събитие

    15:29 30.07.2026

  • 21 Ами ако не стане?

    29 3 Отговор
    "За да се сложи край на това, помагаме на Украйна да спечели тази война по всякакъв възможен начин“. Ами ако загуби въпреки помощта? Какво ще правим тогава,а?

    Коментиран от #25

    15:30 30.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И като

    23 1 Отговор
    е недопустимо какво ще направиш бе Лайен? Няма да го допуснеш повече, така ли? Празни приказки на бюрократи, мислят си че някой ги слуша

    15:33 30.07.2026

  • 27 Правилно

    2 23 Отговор
    Ама каква радост донесе на нашите копеики... ако и беше убила, няколко поляка, направо щяха да се надерат от щастие.

    Коментиран от #47

    15:34 30.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 виктория

    14 1 Отговор
    а украинските ракети не са ли руски!!

    15:35 30.07.2026

  • 30 Всичко е подготвено, четете Тагарев

    6 3 Отговор
    Стягайте се. Сега започва интересното.

    Всичко бе подготвено отдавна.

    неделя 18 февруари 2024 09:09

    Тодор Тагарев: Член 5-и е в сила, това е посланието от Мюнхенската конференция

    "Общото мнение (по време на Мюнхенската конференция - б.р.) е, че Член 5-и е в сила, няма как да не бъде в сила. Ще бъде задействан, когато има необходимост, и НАТО няма да отстъпи и сантиметър от територията на страните пред който и да е агресор", уточни министърът на отбраната."

    15:35 30.07.2026

  • 31 скоро,скоро!!!

    9 3 Отговор
    да събудят заспалите европейци!!!!

    15:36 30.07.2026

  • 32 Някой

    21 1 Отговор
    Хайде сега, покажете останките на ракетата. Щото неведнъж се тиражираха такива дивотии, а после се оказваше, че ракетата/дрона не са били руски, а изстреляни от укрите.
    По принцип, може да се покажат много останки от западни дронове, свалени или ударили граждански обекти в Русия. Това също е недопустимо нарушаване на руското въздушно пространство от Запада.

    15:36 30.07.2026

  • 33 Познайте кой ще ходи на фронта

    21 2 Отговор
    Едно от седемте деца на Урсула или вие с вашите деца?

    15:36 30.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 за ракета мрънкат

    17 2 Отговор
    А за избитите деца и геноцида мълчат !!!!

    Това не европейски съюз а подъл съюз подпомагащ дявола сащ и израел

    15:37 30.07.2026

  • 37 Аз щех да ви ударам със 100 мегатона

    13 2 Отговор
    Да видя ка ше цирикате на умрело после🤣🤣🤣🤣🤣

    15:37 30.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ДрайвингПлежър

    23 2 Отговор
    Аз лично не познавам хора, които да подкреят още Украйна - в началото имаше няколко и те си промениха мнението.
    Тия "подкрепящите" само по медиите ги виждам - колко са истински... Украйна ще се срине и ще завлече и побъркана Европа в блатото! Колкото по-бързо се разкараме от тоя побъркан псевдо-съюз - толкова по-добре за нас!

    15:37 30.07.2026

  • 40 Не така

    18 0 Отговор
    А ,защо не ракетата да е белгийска, германска, френска и т.н.Не може да е наша,че ние нашите ги дарихме на зеленоокия пират.

    15:38 30.07.2026

  • 41 Кочо

    20 0 Отговор
    Легетимна цел! Русия има право да се защитава, а не да гледа как я обстрелва все по фашизирана Европа!

    15:38 30.07.2026

  • 42 хахаха

    10 0 Отговор
    ха ха ха - така както сте ги заподкрепяли няма скоро да има победа за украина, дайте им поне ракети на завалиите, от кога ви се молят, а и напишете още 2-3 пакета със санкции - това доближава справедливия мир и съсипва путин

    15:39 30.07.2026

  • 43 Ивайло Мирчев

    3 3 Отговор
    Призовавам за задействането на член 5.

    15:39 30.07.2026

  • 44 Зеления

    15 0 Отговор
    Я гледай ти, Урсула как бранела ЕС.
    А преди време когато подписа договор със северомакедонския премиер за разполагане на ФРОНТЕКС по границите на Северна Македония, как гордо заяви тогава Урсула, че подписва договора на "чист македонски език" и как тогава не бранеше България нейния член в европейския съюз, която не признава такъв език, а даде своите предпочитания на държава която е извън съюза???

    Коментиран от #82

    15:39 30.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "Катастрофалното материално състояние на германските въоръжени сили е известно от месеци. Стигнало се е обаче дотам германски части да излязат на маневри, боядисвайки дръжки на метли, които използва вместо цеви на военните си машини."- пише германското издание Welt.


    Материалът отразява учение на НАТО някъде около 2014г❗

    Коментиран от #60

    15:40 30.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Коко

    10 0 Отговор
    Брейй, много натопорчена акушерката бе.
    А защо ми се струва, че реагира , както реагира и първият път, когато дроновете бяха уж руски, пък после друго се оказа?
    Май, пак ще ги ручат жабетата.
    На всички е ясно, че ЕС води война ,само че- хибридна.Каквото и да стане нявкъде по света - Русия е виновна.
    И въпросът е - след като толкова ви заплашва тази Русия, ами вземете че я бомбандирайте!
    Нали новият началник на укровермахта каза, че руската нация нямала право да съществува?
    Малко ми прилича това изказване, на един друг нацист, ама преди осемдесет години.
    Та, давайте този член пети, вадете ракетите, вдигайте самолетите, и да се свършва тази мъка либерастка!
    Четери години побеждавате лошата Русия, ама само на думи!

    15:40 30.07.2026

  • 49 Чини ми се

    11 1 Отговор
    Член пети има еректилна дисфункция😀

    15:41 30.07.2026

  • 50 отекчен

    8 2 Отговор
    марсуло то което не ви изнася все руските са ви виновни ама осрайнците все по често взеха да усещат любовта на евро братята по улиците а булките хрущялите на мургавите ефропейци

    15:41 30.07.2026

  • 51 Урсулите

    12 1 Отговор
    УрсузаЕС ще продължи подкрепата си за Украйна
    До пълния банкрут и съсипването но икономиката на ЕС

    15:41 30.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Е€ е само деp л@йн@ за фон

    9 1 Отговор
    Ехххх... Абе, друго си е, кога украинска ракета тресне полски трактор и двама цивилни дадат фира.

    15:42 30.07.2026

  • 55 Коста

    6 1 Отговор
    Немски ракети няма ли в Русия? Укрите нали и такива ползват.

    15:43 30.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мешките гответе

    5 2 Отговор
    Урсула фон дер Лайен обсъжда въпроса за прилагането на клаузата за взаимопомощ на ЕС (подобна на Член 5 на НАТО) и необходимостта от гаранции за сигурност за Украйна. Тя настоява Европа да приведе в действие собствения си механизъм за колективна отбрана (член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз) на фона на променената геополитическа обстановка.

    През февруари 2026 г. на Мюнхенската конференция по сигурността председателят на ЕК заяви, че е настъпил моментът „да се даде живот“ на взаимната отбранителна клауза на Съюза, аналогична на Член 5.

    15:43 30.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мешките гответе

    3 1 Отговор
    Кая Калас, в ролята си на Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, многократно е коментирала темата за Член 5 от договора на НАТО и неговия европейски еквивалент (клаузата за взаимна помощ по член 42.7 от Договора за Европейския съюз).

    рипомняне на солидарността: Калас е подчертавала от личния опит на Естония, че Член 5 на НАТО вече е бил задействан след атентатите в САЩ през 2001 г., когато естонски войници са участвали и загинали в мисии в защита на съюзниците.Гаранции за сигурност на Украйна: Тя е изразявала мнение, че надеждното членство в НАТО и сигурността с аналог на Член 5 са най-силната гаранция за траен мир и защита срещу бъдеща руска агресия

    15:45 30.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 млат еврас

    7 1 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри. Европейски и Американски ракети са недопустимо нарушаване на руското въздушно пространство.

    15:46 30.07.2026

  • 62 ще се разбере

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "Бай Х@ймане ,":

    по воя на събратята ти укробандери

    Коментиран от #79

    15:47 30.07.2026

  • 63 Факт

    8 2 Отговор
    Плаши гаргите.Над Русия да не би да летят украински ракети.Айде у лево!Акушерка...като чуе за член и надига врат.

    15:47 30.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Маринов

    3 2 Отговор
    Помнете ми думата: след края на тази вече война, след изборите във важните европейски страни, ще настъпи мир, след дълбоки структурни промени. Тогава реорганизирано НАТО, Русия и съвсем нова и друга Окраина ще имат общ блок за европейска сигурност. Без обявен и открит враг.

    Коментиран от #67

    15:47 30.07.2026

  • 66 То затова

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Айде и vещицата":

    Са били две ракетите,ама айде.Поляка може днес да е трезвен

    15:48 30.07.2026

  • 67 Нищо подобно

    10 1 Отговор

    До коментар #65 от "Маринов":

    След края на тая война е Европа ще има отново народни съдилища, урсуляците ще бъдат тричани в Хага и масово ще се самоубиват по килиите си.

    15:49 30.07.2026

  • 68 млат еврас

    4 1 Отговор
    Кая връхълъта и доня мръсулиня да задействат 5 члена и да помогнат на Полша да почистят падналата ракета и да запълнят дупката от нея.

    15:49 30.07.2026

  • 69 Няма начин

    4 3 Отговор
    руска ракета да падне🤣 То да не е f16, че да падне.

    15:50 30.07.2026

  • 70 Мешките гответе

    4 1 Отговор
    С. Паси за кризата:

    Време е НАТО да задейства член 5 за колективната сигурност

    15:50 30.07.2026

  • 71 оня с коня

    4 2 Отговор
    Само със Протестни ноти пред руския посланик няма стане работата- трябва Немедлено да се определи една БУФЕРНА ЗОНА от порядъка на 20-30 км на Укр. Територия и появи ли се там Руска Птичка,да се сваля на момента от Натовското ПВО.

    15:51 30.07.2026

  • 72 Свалят ли я от поста,

    2 2 Отговор
    Европа ще и стане тясна!

    15:52 30.07.2026

  • 73 Мешките гответе

    3 0 Отговор
    Соломон Паси: Не се плаши от правотата си, дори да си самотен в нея

    Трябва да поискаме от НАТО постоянно активиран член 5 за защита от чуждата пропаганда, твърди президентът на Атлантическия клуб

    Днес, надявам се временно (но и спешно!), националната цел е Освобождението на Украйна!

    15:53 30.07.2026

  • 74 удри евраста с лопатЕто

    7 1 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри. Европейски и Американски ракети са недопустимо нарушаване на руското въздушно пространство.

    15:54 30.07.2026

  • 75 Бг гражданин

    5 2 Отговор
    Капиталът ,управляващ светът,вече съвсем грубо се ходиграва с хората.Показват няква акушерка,която уж управлява ЕС,а всъщност е и военен експерт,експерт по кризисни ситуации,ядрен експерт и т.н пълна какафония,но всъщност това е целта: плюй Русия и събирай парите на хората уж за победата!!!

    15:55 30.07.2026

  • 76 Уситу

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Имам планове вас да пратя.

    15:56 30.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Захарова

    5 1 Отговор
    Ами не допускайте !

    15:57 30.07.2026

  • 82 хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Зеления":

    е хайде сега кусури, бабата не знае на кой свят е пък чакаме да ни брани

    15:57 30.07.2026

  • 83 Я у лево бре

    5 1 Отговор
    въздушното пространство на ЕС е точно като въздушното пространство на Иран, Ирак, Ливан и т.н

    15:58 30.07.2026

  • 84 Присмехулник

    4 2 Отговор
    Въздушното пространство на ЕС или на НАТО? Ами хайде, нападайте!

    15:58 30.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 недопустимо

    1 1 Отговор
    недопустимо е..... аууууу

    15:59 30.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Щом Ормузкият проток е на всички

    2 2 Отговор
    И въздушното пространство е на всички

    16:01 30.07.2026

  • 89 Фичо

    2 1 Отговор
    Кукумяу.

    16:01 30.07.2026

  • 90 Българин

    3 2 Отговор
    Гръмнете бункера на ботокса.

    16:01 30.07.2026

  • 91 1488

    2 2 Отговор
    всеки натовец ще умре за българия
    не веднъж, а два пъти

    16:01 30.07.2026

  • 92 1488

    2 3 Отговор
    всеки натовец ще умре за българия
    не веднъж, а два пъти

    16:02 30.07.2026

  • 93 А западни ракети и дронове

    5 3 Отговор
    Що летят над руска територия ? А? Подли брюкселски гнидички

    16:02 30.07.2026

  • 94 Ердо

    3 3 Отговор
    Всичко руско трябва да се сваля на третата секунда и седмия метър!

    16:02 30.07.2026

  • 95 Обективно

    3 2 Отговор
    Джуджи си ритна здравната книжка.Свършен е.

    16:02 30.07.2026

  • 96 Ленче кремче

    2 2 Отговор
    И кво

    16:02 30.07.2026

  • 97 А над Безмер чие е?

    4 1 Отговор
    въздушното пространство...

    Коментиран от #113

    16:03 30.07.2026

  • 98 Ердоган

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Значи":

    Проверено е вече, както проверихте за био-лабораториите в Украйна

    16:04 30.07.2026

  • 99 смешни мръсулинки

    2 3 Отговор
    НАТОто свърши ракетите за укрите и Иран, затова няма как да активира никви членове, зтова засега е активирало двете членки кая върхълъта и доня мръсулиня, толкова за активните членове.

    16:04 30.07.2026

  • 100 Падането на украинска

    2 3 Отговор
    ракета на територията на Полша е поредното недопустимо нарушение на въздушното пространство на Европейския съюз...

    16:05 30.07.2026

  • 101 Да ви отбраната

    0 0 Отговор
    Нещо летяло,па изчезнало от радарите и комисия започва да разследва какво е!

    16:05 30.07.2026

  • 102 Някой

    2 1 Отговор
    Руските тролчета пяна им излиза от устата.

    Коментиран от #115

    16:05 30.07.2026

  • 103 Да си корегират

    1 1 Отговор
    мерника по-на запад. Само дето не е сигурно чий е същият.

    16:05 30.07.2026

  • 104 Даааааааа

    2 1 Отговор
    Тази меко казано инфантилна жена и останалите около нея женски, ще унищожат Европа.

    16:06 30.07.2026

  • 105 Абе тая пача

    3 1 Отговор
    що я отразявате?

    16:06 30.07.2026

  • 106 Преводач от немски език

    3 1 Отговор
    Сега проверих пресата. Ама то снощи е имало пълен ганг-банг в западна Укрия, вие четете само този сайт и си вярвайте, че сте информирани. Ето:

    Експлозии прогърмяха в Лвов, Ивано-Франковск и Виница.

    На 30 юли руските сили нанесоха опустошителен ракетен удар срещу Украйна. Основните цели бяха обекти на военно-промишления комплекс в западната част на страната. Тази част на Украйна претърпя може би най-мощния удар през последните месеци. Експлозии разтърсиха Лвов, Ивано-Франковск и Виница. Поради отдалечеността си от фронта, Западна Украйна е пълна с жизненоважни съоръжения, които по някакъв начин са свързани с украинската армия и производството на оръжия. Кореспондентът Роман Полшаков предостави повече подробности в репортаж на REN TV.

    Кадри, разпространени от Лвов, показват руска ракета, приближаваща се към целта си и поразяваща авиационен завод, който произвежда двигатели за украински ракети и безпилотни летателни апарати. Ударът на руската армия в нощта на 30 юли се различаваше от предишните удари по географията на целите си. Крилати ракети, балистични ракети и дронове бяха насочени към Западна Украйна. В Лвов бяха ударени два военни завода, където се произвеждаха двигатели и бордова електроника за ракети „Фламинго“. В Ивано-Франковска област бяха унищожени съоръжения, където тези ракети бяха сглобени и съхранявани. Гориво за тях е произведено в завод в Ровно, който също ще бъде бездействащ в близко бъдеще.

    „Днешният удар беше насочен особено к

    Коментиран от #112

    16:08 30.07.2026

  • 107 Умен

    1 1 Отговор
    На ФонДерЛайнен искам да и де изакав голямата уста и да снеса голямо зелено пупу

    16:08 30.07.2026

  • 108 Ясно е

    0 0 Отговор
    че руснаците стрелят посока запад,каквото имат и където падне,като няма отговор!Само осъждане и крякане!

    16:09 30.07.2026

  • 109 Преводач от немски език - 2

    1 1 Отговор
    Още:

    „Днешният удар беше насочен особено към фабрики, които произвеждат двигатели и друго оборудване за ракетни технологии“, каза военният експерт Евгений Михайлов.

    „Незалежная“ разпръсна производствени мощности за своите ракетни и безпилотни летателни компоненти из цялата страна. Киев също имаше такива мощности, където се сглобяваха компоненти като бойни глави, детонатори и ускорители. Сателити на НАСА регистрираха масивни пожари в индустриална зона в Кривой Рог, резултат от удар на „Циркон“ по турбовентилаторен завод. Според руското Министерство на отбраната, там са разработвани и сглобявани ударни дронове, включително безпилотни военноморски кораби.

    За пореден път системата за противовъздушна отбрана на Киев се провали. Хората всъщност не бяха разчитали на това и метрото беше задръстено, но поне беше отворено. На фона на сирени и експлозии жителите не бяха допуснати в убежището. Охранителите се позоваха на някакво правителствено разпореждане и убежището беше щурмувано.

    „Те използват останалите като прикритие. Виждаме го – канибалистичното им отношение към населението. Сега, разбира се, с подобни удари Зеленски отново ще поиска противовъздушна отбрана“, отбеляза военният експерт Василий Дандикин.

    Володимир Зеленски вече пледира и се оплаква, че снощи е била свалена само една балистична ракета от девет и нито една ракета „Циркон“.

    „В ситуация, в която има критичен недостиг на ракети за противовъздушна отбрана от нашите партньори, нашите

    16:09 30.07.2026

  • 110 Преводач от немски език - 3

    1 1 Отговор
    Още:

    „В ситуация, в която има критичен недостиг на ракети за противовъздушна отбрана от нашите партньори, нашите войници правят невероятни неща, когато доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана не се извършват или се забавят “, каза Зеленски.

    Не само ракети летяха, но и „Геран“. Те унищожиха складовете на „Нова поща“ в Полтава и удариха три кораба, превозващи военни доставки за украинските въоръжени сили край бреговете на Одеса – един в пристанище и два по пътя. Като се има предвид, че нашата армия е прекъснала доставките на оръжие по море на противника и е засилила ударите дълбоко във вражеската територия, изглежда вероятно следващите комбинирани ракетни и дронови удари да се очакват по наземните логистични маршрути в Западна Украйна.

    16:10 30.07.2026

  • 111 Така е! Некадърниците от НАТО

    0 1 Отговор
    допуснаха поредно нарушение на въздушното пространство на Европейския съюз. Това е просто недопустимо. Никой не може на това НАТО да разчита. Даже при пожарите във Франция, Испания и Португалия не помогнаха щото са абсолютни некадърници

    16:10 30.07.2026

  • 112 Дудов

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Преводач от немски език":

    Сега Зелената Гнеда ще иска от утре да прави Искандер- и в Киев

    16:10 30.07.2026

  • 113 Мммм

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "А над Безмер чие е?":

    Галиба ?

    16:10 30.07.2026

  • 114 Да се знае!

    1 0 Отговор
    Тези в Брюксел са толкова късогледи, че доре не се усещат на къде водят обществено-икономическите процеси. Мизерия, спиране на социални придобивки, затваряне на цели индустриални клъстери. Дано да не се окаже прекалено късно, но махалото на историята, особенно за Западна Европа се е устремило към крайна лява позиция и тогава следват първо бунтове, после революции (познати са ни като процеси в Европа ... нищо ново), национализация и комунизъм...Ето до това ще доведе гениалното ни европейско управление...

    16:10 30.07.2026

  • 115 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Някой":

    ами, коментираме си от плажовете най-спокойно и ти се смеем...

    16:11 30.07.2026

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