Фон дер Лайен: Руската ракета в Полша е недопустимо нарушение на въздушното пространство на ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи падането на руска ракета на територията на Полша като поредно недопустимо нарушение на въздушното пространство на Европейския съюз. Тя заяви, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна и да укрепва собствената си сигурност, предава БТА.
ЕС ще продължи подкрепата за Украйна
В публикация в социалната мрежа X Урсула фон дер Лайен подчерта, че Европейският съюз ще оказва помощ на Киев, докато войната не приключи.
„За да се сложи край на това, помагаме на Украйна да спечели тази война по всякакъв възможен начин“, заяви председателят на Европейската комисия.
Укрепване на европейската сигурност
Фон дер Лайен допълни, че наред с подкрепата за Украйна, ЕС работи и по засилване на собствената си отбранителна способност.
По думите ѝ Съюзът изгражда стабилна европейска архитектура за сигурност по суша, вода и въздух в отговор на нарастващите заплахи за европейската сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Айде и vещицата
Па може за нея да е била, ако даде фира, цяла Европа ще се радва.
Коментиран от #66
15:24 30.07.2026
5 Значи
Коментиран от #98
15:24 30.07.2026
6 Дааааа
15:24 30.07.2026
7 Георги
15:25 30.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Атина Палада
Коментиран от #76
15:25 30.07.2026
10 Точен
15:25 30.07.2026
11 Ха ХаХа
Хайде....
15:26 30.07.2026
12 9689
15:26 30.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 я млъкни ма,
15:27 30.07.2026
16 Ташунко сапа
15:27 30.07.2026
17 коркозабъл
15:28 30.07.2026
18 Без име
15:28 30.07.2026
19 А украинската по полските
15:29 30.07.2026
20 шаа
15:29 30.07.2026
21 Ами ако не стане?
Коментиран от #25
15:30 30.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 И като
15:33 30.07.2026
27 Правилно
Коментиран от #47
15:34 30.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 виктория
15:35 30.07.2026
30 Всичко е подготвено, четете Тагарев
Всичко бе подготвено отдавна.
неделя 18 февруари 2024 09:09
Тодор Тагарев: Член 5-и е в сила, това е посланието от Мюнхенската конференция
"Общото мнение (по време на Мюнхенската конференция - б.р.) е, че Член 5-и е в сила, няма как да не бъде в сила. Ще бъде задействан, когато има необходимост, и НАТО няма да отстъпи и сантиметър от територията на страните пред който и да е агресор", уточни министърът на отбраната."
15:35 30.07.2026
31 скоро,скоро!!!
15:36 30.07.2026
32 Някой
По принцип, може да се покажат много останки от западни дронове, свалени или ударили граждански обекти в Русия. Това също е недопустимо нарушаване на руското въздушно пространство от Запада.
15:36 30.07.2026
33 Познайте кой ще ходи на фронта
15:36 30.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 за ракета мрънкат
Това не европейски съюз а подъл съюз подпомагащ дявола сащ и израел
15:37 30.07.2026
37 Аз щех да ви ударам със 100 мегатона
15:37 30.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ДрайвингПлежър
Тия "подкрепящите" само по медиите ги виждам - колко са истински... Украйна ще се срине и ще завлече и побъркана Европа в блатото! Колкото по-бързо се разкараме от тоя побъркан псевдо-съюз - толкова по-добре за нас!
15:37 30.07.2026
40 Не така
15:38 30.07.2026
41 Кочо
15:38 30.07.2026
42 хахаха
15:39 30.07.2026
43 Ивайло Мирчев
15:39 30.07.2026
44 Зеления
А преди време когато подписа договор със северомакедонския премиер за разполагане на ФРОНТЕКС по границите на Северна Македония, как гордо заяви тогава Урсула, че подписва договора на "чист македонски език" и как тогава не бранеше България нейния член в европейския съюз, която не признава такъв език, а даде своите предпочитания на държава която е извън съюза???
Коментиран от #82
15:39 30.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"Катастрофалното материално състояние на германските въоръжени сили е известно от месеци. Стигнало се е обаче дотам германски части да излязат на маневри, боядисвайки дръжки на метли, които използва вместо цеви на военните си машини."- пише германското издание Welt.
Материалът отразява учение на НАТО някъде около 2014г❗
Коментиран от #60
15:40 30.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Коко
А защо ми се струва, че реагира , както реагира и първият път, когато дроновете бяха уж руски, пък после друго се оказа?
Май, пак ще ги ручат жабетата.
На всички е ясно, че ЕС води война ,само че- хибридна.Каквото и да стане нявкъде по света - Русия е виновна.
И въпросът е - след като толкова ви заплашва тази Русия, ами вземете че я бомбандирайте!
Нали новият началник на укровермахта каза, че руската нация нямала право да съществува?
Малко ми прилича това изказване, на един друг нацист, ама преди осемдесет години.
Та, давайте този член пети, вадете ракетите, вдигайте самолетите, и да се свършва тази мъка либерастка!
Четери години побеждавате лошата Русия, ама само на думи!
15:40 30.07.2026
49 Чини ми се
15:41 30.07.2026
50 отекчен
15:41 30.07.2026
51 Урсулите
До пълния банкрут и съсипването но икономиката на ЕС
15:41 30.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Е€ е само деp л@йн@ за фон
15:42 30.07.2026
55 Коста
15:43 30.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Мешките гответе
През февруари 2026 г. на Мюнхенската конференция по сигурността председателят на ЕК заяви, че е настъпил моментът „да се даде живот“ на взаимната отбранителна клауза на Съюза, аналогична на Член 5.
15:43 30.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Мешките гответе
рипомняне на солидарността: Калас е подчертавала от личния опит на Естония, че Член 5 на НАТО вече е бил задействан след атентатите в САЩ през 2001 г., когато естонски войници са участвали и загинали в мисии в защита на съюзниците.Гаранции за сигурност на Украйна: Тя е изразявала мнение, че надеждното членство в НАТО и сигурността с аналог на Член 5 са най-силната гаранция за траен мир и защита срещу бъдеща руска агресия
15:45 30.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 млат еврас
15:46 30.07.2026
62 ще се разбере
До коментар #60 от "Бай Х@ймане ,":по воя на събратята ти укробандери
Коментиран от #79
15:47 30.07.2026
63 Факт
15:47 30.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Маринов
Коментиран от #67
15:47 30.07.2026
66 То затова
До коментар #4 от "Айде и vещицата":Са били две ракетите,ама айде.Поляка може днес да е трезвен
15:48 30.07.2026
67 Нищо подобно
До коментар #65 от "Маринов":След края на тая война е Европа ще има отново народни съдилища, урсуляците ще бъдат тричани в Хага и масово ще се самоубиват по килиите си.
15:49 30.07.2026
68 млат еврас
15:49 30.07.2026
69 Няма начин
15:50 30.07.2026
70 Мешките гответе
Време е НАТО да задейства член 5 за колективната сигурност
15:50 30.07.2026
71 оня с коня
15:51 30.07.2026
72 Свалят ли я от поста,
15:52 30.07.2026
73 Мешките гответе
Трябва да поискаме от НАТО постоянно активиран член 5 за защита от чуждата пропаганда, твърди президентът на Атлантическия клуб
Днес, надявам се временно (но и спешно!), националната цел е Освобождението на Украйна!
15:53 30.07.2026
74 удри евраста с лопатЕто
15:54 30.07.2026
75 Бг гражданин
15:55 30.07.2026
76 Уситу
До коментар #9 от "Атина Палада":Имам планове вас да пратя.
15:56 30.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Захарова
15:57 30.07.2026
82 хахаха
До коментар #44 от "Зеления":е хайде сега кусури, бабата не знае на кой свят е пък чакаме да ни брани
15:57 30.07.2026
83 Я у лево бре
15:58 30.07.2026
84 Присмехулник
15:58 30.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 недопустимо
15:59 30.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Щом Ормузкият проток е на всички
16:01 30.07.2026
89 Фичо
16:01 30.07.2026
90 Българин
16:01 30.07.2026
91 1488
не веднъж, а два пъти
16:01 30.07.2026
92 1488
не веднъж, а два пъти
16:02 30.07.2026
93 А западни ракети и дронове
16:02 30.07.2026
94 Ердо
16:02 30.07.2026
95 Обективно
16:02 30.07.2026
96 Ленче кремче
16:02 30.07.2026
97 А над Безмер чие е?
Коментиран от #113
16:03 30.07.2026
98 Ердоган
До коментар #5 от "Значи":Проверено е вече, както проверихте за био-лабораториите в Украйна
16:04 30.07.2026
99 смешни мръсулинки
16:04 30.07.2026
100 Падането на украинска
16:05 30.07.2026
101 Да ви отбраната
16:05 30.07.2026
102 Някой
Коментиран от #115
16:05 30.07.2026
103 Да си корегират
16:05 30.07.2026
104 Даааааааа
16:06 30.07.2026
105 Абе тая пача
16:06 30.07.2026
106 Преводач от немски език
Експлозии прогърмяха в Лвов, Ивано-Франковск и Виница.
На 30 юли руските сили нанесоха опустошителен ракетен удар срещу Украйна. Основните цели бяха обекти на военно-промишления комплекс в западната част на страната. Тази част на Украйна претърпя може би най-мощния удар през последните месеци. Експлозии разтърсиха Лвов, Ивано-Франковск и Виница. Поради отдалечеността си от фронта, Западна Украйна е пълна с жизненоважни съоръжения, които по някакъв начин са свързани с украинската армия и производството на оръжия. Кореспондентът Роман Полшаков предостави повече подробности в репортаж на REN TV.
Кадри, разпространени от Лвов, показват руска ракета, приближаваща се към целта си и поразяваща авиационен завод, който произвежда двигатели за украински ракети и безпилотни летателни апарати. Ударът на руската армия в нощта на 30 юли се различаваше от предишните удари по географията на целите си. Крилати ракети, балистични ракети и дронове бяха насочени към Западна Украйна. В Лвов бяха ударени два военни завода, където се произвеждаха двигатели и бордова електроника за ракети „Фламинго“. В Ивано-Франковска област бяха унищожени съоръжения, където тези ракети бяха сглобени и съхранявани. Гориво за тях е произведено в завод в Ровно, който също ще бъде бездействащ в близко бъдеще.
„Днешният удар беше насочен особено к
Коментиран от #112
16:08 30.07.2026
107 Умен
16:08 30.07.2026
108 Ясно е
16:09 30.07.2026
109 Преводач от немски език - 2
„Днешният удар беше насочен особено към фабрики, които произвеждат двигатели и друго оборудване за ракетни технологии“, каза военният експерт Евгений Михайлов.
„Незалежная“ разпръсна производствени мощности за своите ракетни и безпилотни летателни компоненти из цялата страна. Киев също имаше такива мощности, където се сглобяваха компоненти като бойни глави, детонатори и ускорители. Сателити на НАСА регистрираха масивни пожари в индустриална зона в Кривой Рог, резултат от удар на „Циркон“ по турбовентилаторен завод. Според руското Министерство на отбраната, там са разработвани и сглобявани ударни дронове, включително безпилотни военноморски кораби.
За пореден път системата за противовъздушна отбрана на Киев се провали. Хората всъщност не бяха разчитали на това и метрото беше задръстено, но поне беше отворено. На фона на сирени и експлозии жителите не бяха допуснати в убежището. Охранителите се позоваха на някакво правителствено разпореждане и убежището беше щурмувано.
„Те използват останалите като прикритие. Виждаме го – канибалистичното им отношение към населението. Сега, разбира се, с подобни удари Зеленски отново ще поиска противовъздушна отбрана“, отбеляза военният експерт Василий Дандикин.
Володимир Зеленски вече пледира и се оплаква, че снощи е била свалена само една балистична ракета от девет и нито една ракета „Циркон“.
„В ситуация, в която има критичен недостиг на ракети за противовъздушна отбрана от нашите партньори, нашите
16:09 30.07.2026
110 Преводач от немски език - 3
„В ситуация, в която има критичен недостиг на ракети за противовъздушна отбрана от нашите партньори, нашите войници правят невероятни неща, когато доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана не се извършват или се забавят “, каза Зеленски.
Не само ракети летяха, но и „Геран“. Те унищожиха складовете на „Нова поща“ в Полтава и удариха три кораба, превозващи военни доставки за украинските въоръжени сили край бреговете на Одеса – един в пристанище и два по пътя. Като се има предвид, че нашата армия е прекъснала доставките на оръжие по море на противника и е засилила ударите дълбоко във вражеската територия, изглежда вероятно следващите комбинирани ракетни и дронови удари да се очакват по наземните логистични маршрути в Западна Украйна.
16:10 30.07.2026
111 Така е! Некадърниците от НАТО
16:10 30.07.2026
112 Дудов
До коментар #106 от "Преводач от немски език":Сега Зелената Гнеда ще иска от утре да прави Искандер- и в Киев
16:10 30.07.2026
113 Мммм
До коментар #97 от "А над Безмер чие е?":Галиба ?
16:10 30.07.2026
114 Да се знае!
16:10 30.07.2026
115 БАЦЕ ЕООД
До коментар #102 от "Някой":ами, коментираме си от плажовете най-спокойно и ти се смеем...
16:11 30.07.2026