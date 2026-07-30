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Ако шведите не бяха "копейки": Днес щяхме да имаме 20 Gripen-а и милиарди инвестиции

Ако шведите не бяха "копейки": Днес щяхме да имаме 20 Gripen-а и милиарди инвестиции

30 Юли, 2026 06:21, обновена 30 Юли, 2026 06:38 3 398 40

  • димитър недялков-
  • изтребители-
  • миг-29-
  • ф-16

Все пак трябва да бъдат създадени някакви допуски за народните представители, според изискуеми нива на интелект и медицински статус

Ако шведите не бяха "копейки": Днес щяхме да имаме 20 Gripen-а и милиарди инвестиции - 1
Снимка: Фейсбук
Факти Факти
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Проф. полк. о.з. Димитър НЕДЯЛКОВ

Случайно гледах една дама с ярки устни какво говори за МиГ-29. Не съм я виждал на старта, а и по изказа личеше, че не се беше понапънала дори малко да прочете за самолета и F-16, за да може на базата на сравнителен анализ, да се справя поне с терминологията, а не само с познатите епитети да регистрира преданост на популярното течение.

Все пак жена е и се старае. Бих я забравил, ако не беше поредния поток от функционалната неграмотност по темата от народни представители, които се опитваха да обясняват на бившия инженер на ВВС и сегашен министър на отбраната какво е самолет. Сетих се за една крилата фраза на Тодор Живков, който каза на Шкумбата, че всеки в тая държава се занимава с това дето не му е работа. Прецедент е в историята на българската авиация, превъоръжаването на една непълна ескадрила (от 60-те години на миналия век българските ескадрили са по НАТО-вски стандарт и както в Турция и Гърция са над 20 самолета) да продължава има няма 10 години.

Да напомня обаче, че това беше политическия избор и начин на договаряне. Когато на базата на изработена методика, българските авиатори избраха за основен боен самолет шведския Gripen, подобен нелеп поток от приказки ги нарече копейки, русофили, путинисти. Нерде Путин, нерде Швеция. Но само мога да предположа, че ако не се бяха намесвали политиците, както бяха заявили, щяхме да имаме сега може би 20 грипена и няколко милиарда инвестиции по офсетна програма във високотехнологични производства.

Разбира се политическия избор също има логика, а и макар и скъпи, F-16 блок 70 са достатъчно добро оръжие, но забавянето е факт. За сравнение, превъоръжаването и влизнето в режим на дежурства на ескадрилата в Равнец с 22 МиГ-29 се случи за 2 години и то при разпадащ се СССР. Какво да се прави сега в създалата се ситуация? Да напомним, че от 1916 г. българските авиатори пазят без прекъсване родното небе със собствени формирования. Логичният начин разбира се е да се поддържат наличните самолети за бойни дежурства, защото това изисква минимум средства, време и наличен подготвен състав.

Да поясним на парламентарните мъдреци, че полските МиГ-29 всъщност са германските, които са модернизирани по НАТО-вски стандарт. Между другото от немски колеги знам, че са предлагани на България за 1 евро. Това е около 2000 г. Ние сме го премълчали и тези модернизирани 22 машини ги вземат поляците. Защото са прости. Горе долу същото се получава и с ремонта на тия самолети. Все политически решения, съпроводени с подобни на сегашните тиради, които не знам защо не са налични в Полша.

Там си летяха хората до логичната им замяна, както и на Су-22. Тук я караме на лозунги, подобни на тия след 9 септември 1944 г., когато унищожихме "фашистките" целометалически изтребители Ме-109, заменяйки ги с Як-ове със смесена конструкция. Същото политическо говорене. Ще рече човек, че по един каталог са ги избирали. Друга тема е, че 16 Ф-ки не стигат и за една ескадрила по съюзен стандарт. Нормалното количество и то само за носене на бойни дежурства, е не по-малко от 24. Това е аритметиката и то от 3-то отделение.

Но явно и тя е трудна, независимо от нивото на заплатите в Парламента. Все пак трябва да бъдат създадени някакви допуски за народните представители, според изискуеми нива на интелект и медицински статус. Поне да бъдат 10% от изискванията към младите хора, които и сега са на дежурните стоянки в 3-та авиобаза и на позициите на зенитно-ракетните ни дивизиони. Със сигурност българския Парламент би изглеждал различен

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Авторът е военен експерт и историк, преподавател във Военна академия „Георги С. Раковски“. Текстът е публикуван във Фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Крум

    28 35 Отговор
    Ало експерта, от кого ще ни пазате и какво ще пазите. Тая територия отдавна е превзета и изкупена.,всички сте едни нищо правещи хрантутници с все по големи кореми. Или искате още по високи заплати . Както се казва,стани военен да вземаш една шапка пари,докато разберат че за нищо не ставаш,ще си майор,а после докато се начудят какво да те праеят ще се пенсионираш.

    06:56 30.07.2026

  • 4 ксоуки

    72 15 Отговор
    Ами какво да кажем за лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и кохортата му разбойници??? ТАзи банда некадърници заедно с ПП и ДБ педофили освен за самолетите и за атомната централа направиха тотална щета. Гьол и викаше на АЕЦ БЕЛЯНЕ прооостия пожарникар докато си пълнеше чекмеджето и любовниците. Без пари искаха да я построят руснаците, но понеже са "демократи" отказаха и сега искат да си купят за 40 милиарда долара реактори дето никъде ги няма. Сега вече Беляне щеше да носи печалби ако не беше тази банда говорещи папагали. Ама е така защото не са по затворите. Само 1 ако почне да чука камъни и другите ще почнат да внимават кога да слагат наколенките и да се мазнят на Запада. Слава на Господ Иисус Христос вече ги изритаха българите. Време е да отговарят на много въпроси и да носят райе.

    06:57 30.07.2026

  • 5 България има нужда

    35 11 Отговор
    единствено от противопожарни самолети а не от бойни изтребители , срещу кого ще воюва и от кого ги е страх , важно е да пазим горите от пожари , защото ако изгорят то слънцето ще изпари подземните води и тогава вече ще има наистина мор

    Коментиран от #30

    07:00 30.07.2026

  • 6 Мързеливите ставаха военни

    48 7 Отговор
    А ако българите бяха шведи щяха сами да си произвеждат самолетите. След соца нищо не можем да произведем, дори ядими домати и чушки.

    07:03 30.07.2026

  • 7 Хмм

    28 1 Отговор
    С политика се занимават хора, които не са се реализирали успешно в професията си, според Стефан Цвайг, изключенията потвърждават правилото, вероятно той е имал предвид Хитлер

    07:05 30.07.2026

  • 8 Историк

    36 5 Отговор
    Истината е ,че от 37 г. нямаме армия и оръжие

    07:05 30.07.2026

  • 9 Прав си!

    34 5 Отговор

    До коментар #1 от "кош кажеш за оня с двата пръста чело ?":

    Всички са протежета на простата и крадлива Тиква Борисов.

    Коментиран от #13

    07:07 30.07.2026

  • 10 Динко Харсъзина

    19 10 Отговор
    за информация на автора, първите, даже може да се каже всичките 29 ги посрещнахме на летище Равнец през далечната 89, след сериозен ремонт на пистата, Това са 37 години назад, всеки да си направи сметка колко са стари.Тогава може да са били бижу, обаче сега не .Пиян летец беше докарал единия, не му стигна 3 км писта и се заби в нивата, реактивния двигател се напълни с пръст и после половин година без този самолет, щото се чакаше двигател.Иначе какви летци имаше тогава, истински магьосници, а сега какви магьосници има, чисти пед...расти

    07:08 30.07.2026

  • 11 Ами

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "кош кажеш за оня с двата пръста чело ?":

    Мирчев беше една година извън парламента, защото не го искат дори в родния му Добрич, вече е начело на листа в София, за да не може да го измести никой с преференции, софиянци си го избират, гласуват за комунистически отрочета, събрани от цяла България

    07:09 30.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хасковски каунь

    27 7 Отговор
    За 35 години демокрация не е построено НИЩО, ама НИЩО.
    Енергетика, мелиорация,Медет, Въглищни централи, Нефтохим, ..... И всичко това под ръководството на БКП и др Т. Живков.
    Освен да крадете и да лъжете какво направихте?!
    Давам старт на жълтопаветниците.

    07:21 30.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 коя е мацката

    16 2 Отговор
    с ярко червени устни /горни или долни / не разбрахме ?

    07:23 30.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хасковски каунь

    17 6 Отговор
    Как искам да се прероди още един Тодор Живков и да ви насмете всички по затворите. Вие съсипахте България, а можехме да имаме още една АЕЦ.

    07:26 30.07.2026

  • 21 кви самолети

    12 4 Отговор
    кви танкове сънувате. Такива неща нямада ни трябват. Всеки да се запаси с прашка и един джоб големигайки за острелна дронове и тротонетки. Кой ще нападне България с танкове и самолети ? Шматки ни ръководят само и само да купуваме ненужно американско оръжие !

    07:27 30.07.2026

  • 22 Кирил

    4 10 Отговор
    Тоя повече прилича на мутра

    07:30 30.07.2026

  • 23 Ха ха ха

    11 7 Отговор

    До коментар #18 от "само да кажа":

    Козяклии ни обраха и още не са приключили с нас. Но и на тях им тече времето.

    07:30 30.07.2026

  • 24 П. Петков

    21 6 Отговор
    Пишо, съгласен съм с всичко, което си написал. Но състоянието на ВВС е състояние на БА, състояние на цялата държава. Състояние, което е умишлено търсено и постигнато съзнателно и целенасочено. Да ни превърне в територия, покрита с военни бази и оцеляващо в мизерия население. Важното е да се затваря и усилва обръча от неприятелски държави, и територии около Русия. Колкото до избора на изтребител си много прав. Грипен бе машината, която покриваше всички критерии, така, както бяха заложени. Да не говорим за финансовата страна на нещата. Но титаните на мисълта, които тогава определяха посоката на вятъра ( разбирай взимаха комисионните) решиха друго. Сещам се за активната роля на отличника на Вършецката философска школа, експерта по нищоказване, най-умата пипонеста глава - Цв. Цв. И други знайни и незнайни фундаменти от разсипниците и продажниците на страната ни. Воглаве с б.б от Банкя, разбира се. Лошото е, че няма съд и правосъдие за тях, за да разберат от правда и справедливост. Остава ни надеждата единствено времето да ги съди и прати на боклука на историята. Там където им е мястото.

    07:30 30.07.2026

  • 25 Дзак

    4 2 Отговор
    Някои останаха ментално в трети клас!

    Коментиран от #29

    07:35 30.07.2026

  • 26 Демократъ

    3 18 Отговор
    Корумпиран лакей на шведите. Да Ф-16 е защото само така могат да се качат в него Американски пилоти и да пуснат атома над Крим например. Пари за ковьози няма събираме капачки а ще пълним шведските гуши защото на замръзналите обратни скандинавци не им било кефа. На кой му пука бе мекере съветско

    07:35 30.07.2026

  • 27 Тити

    7 2 Отговор
    Българите имат фетиш към старото или втората ръка.

    07:48 30.07.2026

  • 28 да питам само

    5 8 Отговор
    в началото Муньо уж беше за тия Грипени после защо се изметна за каруците Ф16?

    07:49 30.07.2026

  • 29 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дзак":

    Ти си жиеят пример за това.

    07:50 30.07.2026

  • 30 Като

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "България има нужда":

    Нямаш армия,никой не те взема на сериозно.Утре Македония ще ни нападне/примерно/ и ко прайш…

    Коментиран от #31, #34

    07:52 30.07.2026

  • 31 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Като":

    Без армия сме, а никой не напада БГ
    Щото сме в НАТО.

    08:19 30.07.2026

  • 32 Митко...ЧАДО

    2 1 Отговор
    Коя натовска държава н БАЛКАНИТЕ има ГРИПЕНИ......

    08:24 30.07.2026

  • 33 отекчен

    2 1 Отговор
    армия и държава се прави от умно и интелегентно население и младежи не от наркоманчета педита и чалгари градливи политици и продажници

    08:24 30.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Цървул

    3 0 Отговор
    Народните ни представители трябва да минават през детектор на лъжата и тестове за наркотици - редовно и за двете . Иначе бардака няма да се промени .

    08:27 30.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Христов

    1 0 Отговор
    Много сте прав, но какво от това... На дебилите там не им пука... Отделен е въпроса, как са попаднали на това място...

    08:31 30.07.2026

  • 38 България е НАТО.

    0 0 Отговор
    Верно ли Ф16 е най продавания боен самолет в света.
    Що ли?????

    08:35 30.07.2026

  • 39 ВИК

    0 0 Отговор
    Професор Недялков, не знаете ли защо системата не образова населението? Какво искате от депутати, “калинки”, “мисирки” и др. подобни твари, от кол и въже, послушници, от които никой нищо не очаква, освен вярност към системата?! Те са само хранителна среда за бързото й възпроизводство! Поне досещате ли се коя е тази система???

    08:39 30.07.2026

  • 40 България е НАТО.

    0 0 Отговор
    Швеция има Грипен
    В Унгария и Чехия те са на ЛИЗИНГ.
    Това са страните от НАТО с ГРИПЕНИ.

    08:40 30.07.2026