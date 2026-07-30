Ако шведите не бяха "копейки": Днес щяхме да имаме 20 Gripen-а и милиарди инвестиции

Проф. полк. о.з. Димитър НЕДЯЛКОВ
Случайно гледах една дама с ярки устни какво говори за МиГ-29. Не съм я виждал на старта, а и по изказа личеше, че не се беше понапънала дори малко да прочете за самолета и F-16, за да може на базата на сравнителен анализ, да се справя поне с терминологията, а не само с познатите епитети да регистрира преданост на популярното течение.
Все пак жена е и се старае. Бих я забравил, ако не беше поредния поток от функционалната неграмотност по темата от народни представители, които се опитваха да обясняват на бившия инженер на ВВС и сегашен министър на отбраната какво е самолет. Сетих се за една крилата фраза на Тодор Живков, който каза на Шкумбата, че всеки в тая държава се занимава с това дето не му е работа. Прецедент е в историята на българската авиация, превъоръжаването на една непълна ескадрила (от 60-те години на миналия век българските ескадрили са по НАТО-вски стандарт и както в Турция и Гърция са над 20 самолета) да продължава има няма 10 години.
Да напомня обаче, че това беше политическия избор и начин на договаряне. Когато на базата на изработена методика, българските авиатори избраха за основен боен самолет шведския Gripen, подобен нелеп поток от приказки ги нарече копейки, русофили, путинисти. Нерде Путин, нерде Швеция. Но само мога да предположа, че ако не се бяха намесвали политиците, както бяха заявили, щяхме да имаме сега може би 20 грипена и няколко милиарда инвестиции по офсетна програма във високотехнологични производства.
Разбира се политическия избор също има логика, а и макар и скъпи, F-16 блок 70 са достатъчно добро оръжие, но забавянето е факт. За сравнение, превъоръжаването и влизнето в режим на дежурства на ескадрилата в Равнец с 22 МиГ-29 се случи за 2 години и то при разпадащ се СССР. Какво да се прави сега в създалата се ситуация? Да напомним, че от 1916 г. българските авиатори пазят без прекъсване родното небе със собствени формирования. Логичният начин разбира се е да се поддържат наличните самолети за бойни дежурства, защото това изисква минимум средства, време и наличен подготвен състав.
Да поясним на парламентарните мъдреци, че полските МиГ-29 всъщност са германските, които са модернизирани по НАТО-вски стандарт. Между другото от немски колеги знам, че са предлагани на България за 1 евро. Това е около 2000 г. Ние сме го премълчали и тези модернизирани 22 машини ги вземат поляците. Защото са прости. Горе долу същото се получава и с ремонта на тия самолети. Все политически решения, съпроводени с подобни на сегашните тиради, които не знам защо не са налични в Полша.
Там си летяха хората до логичната им замяна, както и на Су-22. Тук я караме на лозунги, подобни на тия след 9 септември 1944 г., когато унищожихме "фашистките" целометалически изтребители Ме-109, заменяйки ги с Як-ове със смесена конструкция. Същото политическо говорене. Ще рече човек, че по един каталог са ги избирали. Друга тема е, че 16 Ф-ки не стигат и за една ескадрила по съюзен стандарт. Нормалното количество и то само за носене на бойни дежурства, е не по-малко от 24. Това е аритметиката и то от 3-то отделение.
Но явно и тя е трудна, независимо от нивото на заплатите в Парламента. Все пак трябва да бъдат създадени някакви допуски за народните представители, според изискуеми нива на интелект и медицински статус. Поне да бъдат 10% от изискванията към младите хора, които и сега са на дежурните стоянки в 3-та авиобаза и на позициите на зенитно-ракетните ни дивизиони. Със сигурност българския Парламент би изглеждал различен
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Авторът е военен експерт и историк, преподавател във Военна академия „Георги С. Раковски“. Текстът е публикуван във Фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Крум
06:56 30.07.2026
4 ксоуки
06:57 30.07.2026
5 България има нужда
Коментиран от #30
07:00 30.07.2026
6 Мързеливите ставаха военни
07:03 30.07.2026
7 Хмм
07:05 30.07.2026
8 Историк
07:05 30.07.2026
9 Прав си!
До коментар #1 от "кош кажеш за оня с двата пръста чело ?":Всички са протежета на простата и крадлива Тиква Борисов.
Коментиран от #13
07:07 30.07.2026
10 Динко Харсъзина
07:08 30.07.2026
11 Ами
До коментар #1 от "кош кажеш за оня с двата пръста чело ?":Мирчев беше една година извън парламента, защото не го искат дори в родния му Добрич, вече е начело на листа в София, за да не може да го измести никой с преференции, софиянци си го избират, гласуват за комунистически отрочета, събрани от цяла България
07:09 30.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хасковски каунь
Енергетика, мелиорация,Медет, Въглищни централи, Нефтохим, ..... И всичко това под ръководството на БКП и др Т. Живков.
Освен да крадете и да лъжете какво направихте?!
Давам старт на жълтопаветниците.
07:21 30.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 коя е мацката
07:23 30.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хасковски каунь
07:26 30.07.2026
21 кви самолети
07:27 30.07.2026
22 Кирил
07:30 30.07.2026
23 Ха ха ха
До коментар #18 от "само да кажа":Козяклии ни обраха и още не са приключили с нас. Но и на тях им тече времето.
07:30 30.07.2026
24 П. Петков
07:30 30.07.2026
25 Дзак
Коментиран от #29
07:35 30.07.2026
26 Демократъ
07:35 30.07.2026
27 Тити
07:48 30.07.2026
28 да питам само
07:49 30.07.2026
29 Факт
До коментар #25 от "Дзак":Ти си жиеят пример за това.
07:50 30.07.2026
30 Като
До коментар #5 от "България има нужда":Нямаш армия,никой не те взема на сериозно.Утре Македония ще ни нападне/примерно/ и ко прайш…
Коментиран от #31, #34
07:52 30.07.2026
31 Я пъ тоа
До коментар #30 от "Като":Без армия сме, а никой не напада БГ
Щото сме в НАТО.
08:19 30.07.2026
32 Митко...ЧАДО
08:24 30.07.2026
33 отекчен
08:24 30.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Цървул
08:27 30.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Христов
08:31 30.07.2026
38 България е НАТО.
Що ли?????
08:35 30.07.2026
39 ВИК
08:39 30.07.2026
40 България е НАТО.
В Унгария и Чехия те са на ЛИЗИНГ.
Това са страните от НАТО с ГРИПЕНИ.
08:40 30.07.2026