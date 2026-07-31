ВСУ атакуваха рафинерия на "Лукойл" и склад на Wildberries във Волгоград, ранените са петима

Петима души бяха ранени при атака с дрон в района на Волгоград през нощта срещу 31 юли, съобщи Fox News.
Вследствие на масирания въздушен удар са избухнали сериозни пожари в местно промишлено предприятие и логистичен склад. Местните руски канали за мониторинг потвърждават, че безпилотните апарати са поразили важни индустриални структури, като ситуацията е останала динамична до ранните часове на утрото.
Подробности за поразените цели и ранените
Според първоначалната информация от международните агенции, безпилотните апарати са нанесли удари в индустриалната зона на руския град. Според украински информационни източници като UNN, цел на нападението са станали петролната рафинерия "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и разпределителният център на големия онлайн търговец Wildberries.
Логистичният комплекс на Wildberries се простира на площ от около 44 000 квадратни метра. Според данни, цитирани от The Moscow Times, компанията наскоро е започнала да търси нови складови бази извън Русия заради зачестилите атаки от този тип. Пожарните екипи във Волгоград са били мобилизирани веднага след взривовете за овладяване на огнената стихия в двете предприятия.
Ескалация на ударите с дронове навътре в Русия
Тази атака е част от по-широка кампания за поразяване на икономическата и военна инфраструктура на Руската федерация. Районът на Волгоград разполага с ключови обекти. Само преди броени седмици заводът "Титан-Баррикади" във Волгоград също бе обект на офанзива, заради производството на компоненти за ракетните системи "Искандер-М".
Службите за спешна помощ във Волгоградска област съобщават, че петимата пострадали граждани са прегледани от медицински екипи. Към 4:50 часа българско време (съвпадащо с местното време в Москва и Волгоград) няма официални данни от руското Министерство на отбраната за точния брой на прехванатите апарати над града през изминалата нощ. Повече информация за мащабите на щетите се очаква в следващите часове от местната администрация, оглавявана от губернатора Андрей Бочаров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сова
05:06 31.07.2026
2 Гламав си
Коментиран от #4, #11
05:09 31.07.2026
3 КРАИ С ПУШИЯ
05:10 31.07.2026
4 Коментар
До коментар #2 от "Гламав си":Загубите на фашисткия агресор в жива сила , техника и поражения в самата Русия ...надхвърлят в пъти цената на територията която е временно окупирана
Коментиран от #7
05:11 31.07.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
А ОТ ХАРКОВ ДО КИЕВ НЯМА НИТО ЕДНА ЦЯЛА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ПО ВСИЧКИ ШОСЕТА КЪМ ХАРКОВ :)
.....
Коментиран от #12
05:13 31.07.2026
6 ФАКТ
05:13 31.07.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "Коментар":КАКТО КАЗА ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ МЕДВЕДЕВ ВЧЕРА
..., В МОМЕНТА СЕ НАМИРАМЕ В МНОГО ВАЖЕН ЕТАП НА СВО
.......
ЗНАМ КЪДЕ Е , УКРАИНСКИТЕ БЛОГЪРИ ПИЩЯТ ЧЕ И ТЕ ЗНАЯТ КЪДЕ Е
.......
И СЛЕД НЕГО ХАРКОВ И СУМА СИ СТАВАТ РУСКИ ПРАВОСЛАВНИ ГРАДОВЕ :)
Коментиран от #9
05:16 31.07.2026
8 Движухаааа
Застой!
Хочется движуха!
На ви движуха!
05:24 31.07.2026
9 Зоопарк
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Вече наричате болшевизма - православие?
Кога ще ни обясниш, защо един убеден комунист и русофил, се е наврял в Детройт и проси пари от богати евреи?
Коментиран от #13
05:26 31.07.2026
10 604
05:27 31.07.2026
11 Кажи по какво да удрят?
До коментар #2 от "Гламав си":Предложения?
05:27 31.07.2026
12 Ха ха ха
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти погледна ли, как са бензиностанциите в Белгородска област? А в Крим?Скоро от Крим допмосква не НПЗ и ВБ няма да има, а и бензиностанции.
Коментиран от #14
05:27 31.07.2026
13 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
До коментар #9 от "Зоопарк":ЩОТО НЕ ИСКАМ ДА МЕ ХХХХ ПОМАЦИТЕ
КАТО БЪЛГАРСКИТЕ " МЪЖЕ" В БЪЛГАРИЯ
05:28 31.07.2026
14 604
До коментар #12 от "Ха ха ха":дреме му на пудинг, за военни цели са е запасил за 10г напред, па може и нарочно да им пуска фъндък да почнат рашите да се узлобяват срещу урките
05:29 31.07.2026