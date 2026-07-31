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ВСУ атакуваха рафинерия на "Лукойл" и склад на Wildberries във Волгоград, ранените са петима

ВСУ атакуваха рафинерия на "Лукойл" и склад на Wildberries във Волгоград, ранените са петима

31 Юли, 2026 04:53, обновена 31 Юли, 2026 05:04 551 14

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  • русия-
  • украйна

Все още няма официални данни от руското Министерство на отбраната за точния брой на прехванатите апарати над града през изминалата нощ

ВСУ атакуваха рафинерия на "Лукойл" и склад на Wildberries във Волгоград, ранените са петима - 1
Снимка: ZN.UA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души бяха ранени при атака с дрон в района на Волгоград през нощта срещу 31 юли, съобщи Fox News.

Вследствие на масирания въздушен удар са избухнали сериозни пожари в местно промишлено предприятие и логистичен склад. Местните руски канали за мониторинг потвърждават, че безпилотните апарати са поразили важни индустриални структури, като ситуацията е останала динамична до ранните часове на утрото.

Подробности за поразените цели и ранените

Според първоначалната информация от международните агенции, безпилотните апарати са нанесли удари в индустриалната зона на руския град. Според украински информационни източници като UNN, цел на нападението са станали петролната рафинерия "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и разпределителният център на големия онлайн търговец Wildberries.

Логистичният комплекс на Wildberries се простира на площ от около 44 000 квадратни метра. Според данни, цитирани от The Moscow Times, компанията наскоро е започнала да търси нови складови бази извън Русия заради зачестилите атаки от този тип. Пожарните екипи във Волгоград са били мобилизирани веднага след взривовете за овладяване на огнената стихия в двете предприятия.

Ескалация на ударите с дронове навътре в Русия

Тази атака е част от по-широка кампания за поразяване на икономическата и военна инфраструктура на Руската федерация. Районът на Волгоград разполага с ключови обекти. Само преди броени седмици заводът "Титан-Баррикади" във Волгоград също бе обект на офанзива, заради производството на компоненти за ракетните системи "Искандер-М".

Службите за спешна помощ във Волгоградска област съобщават, че петимата пострадали граждани са прегледани от медицински екипи. Към 4:50 часа българско време (съвпадащо с местното време в Москва и Волгоград) няма официални данни от руското Министерство на отбраната за точния брой на прехванатите апарати над града през изминалата нощ. Повече информация за мащабите на щетите се очаква в следващите часове от местната администрация, оглавявана от губернатора Андрей Бочаров.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сова

    9 2 Отговор
    Яко.

    05:06 31.07.2026

  • 2 Гламав си

    4 14 Отговор
    То е най-лесно да удряш складове с гащи и паници-пи ара в медиите е голям....А после ревеш че цяла Украйна гори от руските атаки. Ами то Кремъл ти го каза в прав текст-колкото повече удряш по цивилна инфраструктура-толкова повече ще гори цяла Украйна....

    Коментиран от #4, #11

    05:09 31.07.2026

  • 3 КРАИ С ПУШИЯ

    13 2 Отговор
    СЛАВА ГЕРОЯМ.. СЛАВА ГЕРОЯм..., СКОРО И ПРЕЗИДЕНЩАТАТ... СЛАВА УКРАИНЕ.> СЛАВА СЛАВА >СЛАВАЛСАЛВА

    05:10 31.07.2026

  • 4 Коментар

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гламав си":

    Загубите на фашисткия агресор в жива сила , техника и поражения в самата Русия ...надхвърлят в пъти цената на територията която е временно окупирана

    Коментиран от #7

    05:11 31.07.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 9 Отговор
    И НОВАЯ ПОЧТА ДНЕПРОПЕТРОВСК В БАНДЕРАСАТАН ИЗГОРЯ ВЧЕРА
    ......
    А ОТ ХАРКОВ ДО КИЕВ НЯМА НИТО ЕДНА ЦЯЛА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ПО ВСИЧКИ ШОСЕТА КЪМ ХАРКОВ :)
    .....

    Коментиран от #12

    05:13 31.07.2026

  • 6 ФАКТ

    2 6 Отговор
    А ТАНКА МИ ?? А ПРАГКАМА ПРОЛЯТ ?// АХХАХАХ ПУШИЯ ИЗПУШИИИ...,,,,,,,,,, НУ ТАНКА,,,, НУ КРИМИР,,, НУ УКРАИНЕ,, НУ ГАЗА.....

    05:13 31.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Коментар":

    КАКТО КАЗА ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ МЕДВЕДЕВ ВЧЕРА
    ..., В МОМЕНТА СЕ НАМИРАМЕ В МНОГО ВАЖЕН ЕТАП НА СВО
    .......
    ЗНАМ КЪДЕ Е , УКРАИНСКИТЕ БЛОГЪРИ ПИЩЯТ ЧЕ И ТЕ ЗНАЯТ КЪДЕ Е
    .......
    И СЛЕД НЕГО ХАРКОВ И СУМА СИ СТАВАТ РУСКИ ПРАВОСЛАВНИ ГРАДОВЕ :)

    Коментиран от #9

    05:16 31.07.2026

  • 8 Движухаааа

    4 0 Отговор
    Нам стало скучно.
    Застой!
    Хочется движуха!


    На ви движуха!

    05:24 31.07.2026

  • 9 Зоопарк

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Вече наричате болшевизма - православие?

    Кога ще ни обясниш, защо един убеден комунист и русофил, се е наврял в Детройт и проси пари от богати евреи?

    Коментиран от #13

    05:26 31.07.2026

  • 10 604

    0 0 Отговор
    само 7 ли ве, много лабаво нещо!!!!

    05:27 31.07.2026

  • 11 Кажи по какво да удрят?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гламав си":

    Предложения?

    05:27 31.07.2026

  • 12 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти погледна ли, как са бензиностанциите в Белгородска област? А в Крим?Скоро от Крим допмосква не НПЗ и ВБ няма да има, а и бензиностанции.

    Коментиран от #14

    05:27 31.07.2026

  • 13 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Зоопарк":

    ЩОТО НЕ ИСКАМ ДА МЕ ХХХХ ПОМАЦИТЕ
    КАТО БЪЛГАРСКИТЕ " МЪЖЕ" В БЪЛГАРИЯ

    05:28 31.07.2026

  • 14 604

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха":

    дреме му на пудинг, за военни цели са е запасил за 10г напред, па може и нарочно да им пуска фъндък да почнат рашите да се узлобяват срещу урките

    05:29 31.07.2026

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