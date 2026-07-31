ВСУ атакуваха рафинерия на "Лукойл" и склад на Wildberries във Волгоград, ранените са петима

Петима души бяха ранени при атака с дрон в района на Волгоград през нощта срещу 31 юли, съобщи Fox News.

Вследствие на масирания въздушен удар са избухнали сериозни пожари в местно промишлено предприятие и логистичен склад. Местните руски канали за мониторинг потвърждават, че безпилотните апарати са поразили важни индустриални структури, като ситуацията е останала динамична до ранните часове на утрото.

Подробности за поразените цели и ранените

Според първоначалната информация от международните агенции, безпилотните апарати са нанесли удари в индустриалната зона на руския град. Според украински информационни източници като UNN, цел на нападението са станали петролната рафинерия "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и разпределителният център на големия онлайн търговец Wildberries.

Логистичният комплекс на Wildberries се простира на площ от около 44 000 квадратни метра. Според данни, цитирани от The Moscow Times, компанията наскоро е започнала да търси нови складови бази извън Русия заради зачестилите атаки от този тип. Пожарните екипи във Волгоград са били мобилизирани веднага след взривовете за овладяване на огнената стихия в двете предприятия.

Ескалация на ударите с дронове навътре в Русия

Тази атака е част от по-широка кампания за поразяване на икономическата и военна инфраструктура на Руската федерация. Районът на Волгоград разполага с ключови обекти. Само преди броени седмици заводът "Титан-Баррикади" във Волгоград също бе обект на офанзива, заради производството на компоненти за ракетните системи "Искандер-М".

Службите за спешна помощ във Волгоградска област съобщават, че петимата пострадали граждани са прегледани от медицински екипи. Към 4:50 часа българско време (съвпадащо с местното време в Москва и Волгоград) няма официални данни от руското Министерство на отбраната за точния брой на прехванатите апарати над града през изминалата нощ. Повече информация за мащабите на щетите се очаква в следващите часове от местната администрация, оглавявана от губернатора Андрей Бочаров.