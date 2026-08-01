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Тръмп: САЩ ще станат по-зле от Сеута при демократите

Тръмп: САЩ ще станат по-зле от Сеута при демократите

1 Август, 2026 04:22, обновена 1 Август, 2026 04:26 352 5

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Американският президент използва миграционния колапс в испанския анклав като тежко предупреждение за междинните избори

Тръмп: САЩ ще станат по-зле от Сеута при демократите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отправи остро предупреждение, че САЩ са застрашени от безпрецедентна мигрантска инвазия, която ще направи ситуацията в испанския анклав Сеута да изглежда „дребна работа“, ако Демократическата партия спечели бъдещи национални избори.

Изявлението му дойде в петък по време на среща в Кемп Дейвид и в интервю за Fox News, провокирано от шокиращите кадри от Северна Африка, където близо 60 000 мигранти щурмуваха испанската граница в рамките на 24 часа.

„Това е ужасно. Запомнете тази картина. Това ще бъдем ние след три години, ако грешната страна дойде на власт“, заяви Тръмп пред Fox News, визирайки политическите си опоненти отляво. Той допълни, че при победа на демократите американците „няма да живеят много добър живот“ и обеща темата да се превърне в основна опорна точка за предстоящите междинни избори за Конгреса.

Администрацията на Тръмп предприе координирана офанзива срещу либералните миграционни политики. Държавният департамент на САЩ официално обвини социалистическото правителство на испанския премиер Педро Санчес в „умишлени усилия за улесняване на масовата нелегална имиграция към Европа“. Съветникът в Белия дом Стивън Милър също се включи в критиките в социалната мрежа X, заявявайки, че демократите са причинявали това на Америка в продължение на четири години при Байдън и ще го направят отново в „несравнимо по-голям мащаб“.

От своя страна испанският премиер Педро Санчес, който спешно посети Сеута, отхвърли обвиненията и обвини мрежите за трафик на хора за масовия щурм. Според испанските власти над 37 500 от преминалите мигранти вече са били върнати обратно в Мароко в съответствие с решенията на съда. Кризата обаче предизвика сериозно напрежение в Европа, като Италия вече обяви временно спиране на Шенгенското споразумение с Испания.

Медийни анализатори и политически наблюдатели отбелязват, че Тръмп използва геополитическата ситуация, за да мобилизира консервативните гласоподаватели около една от най-силните си лични теми – строгия контрол по границите и сигурността на САЩ.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    1 1 Отговор
    при демократите ПУШИЯ ша изпУШИ окон4ателно КАМАЛА ХАРИС се е нато4ила като КОЗА на гола върба на галките руШи

    04:28 01.08.2026

  • 2 Кина

    1 0 Отговор
    Колкото и невероятно да звучи Испания и Франция откраднаха половината морски пясък на Мароко и на практика съсипаха една голяма част от морския туризъм на тази държава..! Сега всичко им се връща ..!

    Коментиран от #4

    04:29 01.08.2026

  • 3 И едните

    1 0 Отговор
    И другите сте за изпълнение на присъда от наказателен взвод! Долни мафиоти!

    04:34 01.08.2026

  • 4 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Кога е станало това?

    04:35 01.08.2026

  • 5 Д-р Ментал

    1 0 Отговор
    Това е координирана атака с помощта на Тръмп срещу Испания. Опитва са да си подсили подкрепата за предстоящите избори през ноември и да подкопае доверието в Испания.

    04:45 01.08.2026