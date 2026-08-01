Тръмп: САЩ ще станат по-зле от Сеута при демократите

Американският президент Доналд Тръмп отправи остро предупреждение, че САЩ са застрашени от безпрецедентна мигрантска инвазия, която ще направи ситуацията в испанския анклав Сеута да изглежда „дребна работа“, ако Демократическата партия спечели бъдещи национални избори.

Изявлението му дойде в петък по време на среща в Кемп Дейвид и в интервю за Fox News, провокирано от шокиращите кадри от Северна Африка, където близо 60 000 мигранти щурмуваха испанската граница в рамките на 24 часа.

„Това е ужасно. Запомнете тази картина. Това ще бъдем ние след три години, ако грешната страна дойде на власт“, заяви Тръмп пред Fox News, визирайки политическите си опоненти отляво. Той допълни, че при победа на демократите американците „няма да живеят много добър живот“ и обеща темата да се превърне в основна опорна точка за предстоящите междинни избори за Конгреса.

Администрацията на Тръмп предприе координирана офанзива срещу либералните миграционни политики. Държавният департамент на САЩ официално обвини социалистическото правителство на испанския премиер Педро Санчес в „умишлени усилия за улесняване на масовата нелегална имиграция към Европа“. Съветникът в Белия дом Стивън Милър също се включи в критиките в социалната мрежа X, заявявайки, че демократите са причинявали това на Америка в продължение на четири години при Байдън и ще го направят отново в „несравнимо по-голям мащаб“.

От своя страна испанският премиер Педро Санчес, който спешно посети Сеута, отхвърли обвиненията и обвини мрежите за трафик на хора за масовия щурм. Според испанските власти над 37 500 от преминалите мигранти вече са били върнати обратно в Мароко в съответствие с решенията на съда. Кризата обаче предизвика сериозно напрежение в Европа, като Италия вече обяви временно спиране на Шенгенското споразумение с Испания.

Медийни анализатори и политически наблюдатели отбелязват, че Тръмп използва геополитическата ситуация, за да мобилизира консервативните гласоподаватели около една от най-силните си лични теми – строгия контрол по границите и сигурността на САЩ.