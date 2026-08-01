Украинската технологична компания BlueBird Tech направи ключова стъпка към навлизането си на пазара на Европейския съюз, след като официално подписа меморандум за сътрудничество с френска компания от отбранителния сектор, предаде pravda.com.ua.
Документът поставя основата за привличане на мащабни европейски инвестиции, съвместна развойна дейност и интеграция на иновативни украински военни решения в рамките на ЕС, пише kyivpost.com.
Основната цел на споразумението е съвместното разработване и производство на високотехнологични отбранителни системи, включително безпилотни платформи и средства за радиоелектронна борба (РЕБ). Чрез това партньорство BlueBird Tech ще търси финансиране от специализирани фондове на ЕС, насочени към укрепване на европейската сигурност и технологична автономност.
Стратегическо разширяване на BlueBird в Европа
Според изявления на ръководството на компанията, публикувани от украинските медии, това партньорство е част от по-широка стратегия за изграждане на глобална мрежа от R&D центрове в рамките на Европейския съюз. Компанията вече стартира подобни инициативи в Полша и планира разширяване в други държави членки.
Интеграцията на украинския боен опит с производствения капацитет на френската индустрия ще позволи ускорено внедряване на нови технологии. Съвместните проекти ще се фокусират върху:
- Модернизация на безпилотни летателни апарати (БЛА) с изкуствен интелект.
- Производство на евтини и масови системи за противовъздушна отбрана (ПВО).
- Разработване на управляеми авиационни бомби и системи за заглушаване.
Финансиране и достъп до пазарите на ЕС
Подписването на меморандума отваря врати за участие в консорциуми по европейски програми като Европейския фонд за отбрана (EDF) и инициативата Brave France. Френската страна осигурява не само достъп до прецизно производство, но и легитимен мост към силно регулирания европейски пазар за сигурност.
Съоснователят на компанията Валерий Зарубин подчерта пред международни наблюдатели, че Украйна вече не е просто консуматор на технологии, а активен партньор, който променя стандартите на бъдещото бойно поле.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обективен
"Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
"Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
„Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
„Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
„Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.
Коментиран от #2, #5
04:50 01.08.2026
2 Истината
До коментар #1 от "Обективен":През последните 30 г.Сащ са воювали и грабили в 80 държави на планетата , това е исторически ФАКТ....! Русия има 8 военни конфликта само и единствено да балансира обстановката иначе краварите щяха да откраднат всичко..!
Коментиран от #3
05:07 01.08.2026
3 Иван Тургенев, руски писател
До коментар #2 от "Истината":"Руснакът е най-великият и най-наглият лъжец на целия свят“.
05:31 01.08.2026
4 604
1919 – 1921: Съветско-полска война (опит за съветизация на Полша).1939 (септември): Нападение срещу Полша (съгласно секретните протоколи на пакта Молотов-Рибентроп).1939 – 1940: Зимна война срещу Финландия.1940: Окупация и анексия на балтийските републики (Естония, Латвия, Литва) и Бесарабия (Румъния).1956: Военна интервенция и смазване на Унгарската революция.1968: Военна инвазия на войските на Варшавския договор в Чехословакия („Пражка пролет“).1979 – 1989: Мащабна военна инвазия и окупация на Афганистан.
Руска федерация (след 1991 г.)1992: Военна намеса в Приднестровието (Молдова).1992 – 1993: Намеса в гражданската война в Грузия и подкрепа за сепаратистките региони (Абхазия).1994 – 1996: Първа чеченска война (вътрешен конфликт с мащабна разрушителна кампания).1999 – 2009: Втора чеченска война.2008 (август): Руско-грузинска война (нападение срещу Грузия и признаване на Абхазия и Южна Осетия).2014 (пролет): Военна операция и анексия на украинския полуостров Крим.2015 (септември): Начало на активна военна интервенция в Сирия на страната на режима на Башар ал-Асад.2022 (февруари – понастоящем): Пълномащабно мащабно въоръжено нападение и агресия срещу суверенна Украйна.
05:37 01.08.2026
5 Бунтът на машините с ИИ
До коментар #1 от "Обективен":Освен събраните от интернет цитати, поне едно произведение от посочените автори чел ли си?
Коментиран от #8, #9
06:39 01.08.2026
6 Полски мишки
Коментиран от #7
06:42 01.08.2026
7 Обективен
До коментар #6 от "Полски мишки":Няма нужда. Наизустил съм го. Има много творби, посветени на теб. Ето една от тях:
Пенчо бре, учи!
Пенчо си мълчи.
Пенчо бре, чети!
Муси се, сумти.
Пенчо бре, чети!
Пенчо не чете.
Пенчо, работи!
Пенчо пак не ще…
Пенча го мързи,
гледа да лежи —
ходи, та се май,
дири да играй.
Време се мина,
Пенчо порасна,
иска да яде —
няма откъде.
Виж как те зарадвах!
06:53 01.08.2026
8 Обективен
До коментар #5 от "Бунтът на машините с ИИ":Всичките. Не плачи, не завиждай, не страдай.
Не можеш да ги наваксаш вече.
06:56 01.08.2026
9 604
До коментар #5 от "Бунтът на машините с ИИ":Защо те заболя истината? Руснак ли си?
06:58 01.08.2026