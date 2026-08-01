BlueBird търси инвестиции в ЕС след меморандум с Франция

Украинската технологична компания BlueBird Tech направи ключова стъпка към навлизането си на пазара на Европейския съюз, след като официално подписа меморандум за сътрудничество с френска компания от отбранителния сектор, предаде pravda.com.ua.

Документът поставя основата за привличане на мащабни европейски инвестиции, съвместна развойна дейност и интеграция на иновативни украински военни решения в рамките на ЕС, пише kyivpost.com.

Основната цел на споразумението е съвместното разработване и производство на високотехнологични отбранителни системи, включително безпилотни платформи и средства за радиоелектронна борба (РЕБ). Чрез това партньорство BlueBird Tech ще търси финансиране от специализирани фондове на ЕС, насочени към укрепване на европейската сигурност и технологична автономност.

Стратегическо разширяване на BlueBird в Европа

Според изявления на ръководството на компанията, публикувани от украинските медии, това партньорство е част от по-широка стратегия за изграждане на глобална мрежа от R&D центрове в рамките на Европейския съюз. Компанията вече стартира подобни инициативи в Полша и планира разширяване в други държави членки.

Интеграцията на украинския боен опит с производствения капацитет на френската индустрия ще позволи ускорено внедряване на нови технологии. Съвместните проекти ще се фокусират върху:

Модернизация на безпилотни летателни апарати (БЛА) с изкуствен интелект.

Производство на евтини и масови системи за противовъздушна отбрана (ПВО).

Разработване на управляеми авиационни бомби и системи за заглушаване.

Финансиране и достъп до пазарите на ЕС

Подписването на меморандума отваря врати за участие в консорциуми по европейски програми като Европейския фонд за отбрана (EDF) и инициативата Brave France. Френската страна осигурява не само достъп до прецизно производство, но и легитимен мост към силно регулирания европейски пазар за сигурност.

Съоснователят на компанията Валерий Зарубин подчерта пред международни наблюдатели, че Украйна вече не е просто консуматор на технологии, а активен партньор, който променя стандартите на бъдещото бойно поле.