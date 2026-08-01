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BlueBird търси инвестиции в ЕС след меморандум с Франция
  Тема: Украйна

BlueBird търси инвестиции в ЕС след меморандум с Франция

1 Август, 2026 04:28, обновена 1 Август, 2026 04:33 615 9

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Украинският лидер в отбранителните технологии разширява мащаба си в Европа чрез стратегическо партньорство с френска компания за съвместно производство и технологичен трансфер

BlueBird търси инвестиции в ЕС след меморандум с Франция - 1
Снимка: blue-bird.tech
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската технологична компания BlueBird Tech направи ключова стъпка към навлизането си на пазара на Европейския съюз, след като официално подписа меморандум за сътрудничество с френска компания от отбранителния сектор, предаде pravda.com.ua.

Документът поставя основата за привличане на мащабни европейски инвестиции, съвместна развойна дейност и интеграция на иновативни украински военни решения в рамките на ЕС, пише kyivpost.com.

Основната цел на споразумението е съвместното разработване и производство на високотехнологични отбранителни системи, включително безпилотни платформи и средства за радиоелектронна борба (РЕБ). Чрез това партньорство BlueBird Tech ще търси финансиране от специализирани фондове на ЕС, насочени към укрепване на европейската сигурност и технологична автономност.

Стратегическо разширяване на BlueBird в Европа

Според изявления на ръководството на компанията, публикувани от украинските медии, това партньорство е част от по-широка стратегия за изграждане на глобална мрежа от R&D центрове в рамките на Европейския съюз. Компанията вече стартира подобни инициативи в Полша и планира разширяване в други държави членки.

Интеграцията на украинския боен опит с производствения капацитет на френската индустрия ще позволи ускорено внедряване на нови технологии. Съвместните проекти ще се фокусират върху:

  • Модернизация на безпилотни летателни апарати (БЛА) с изкуствен интелект.
  • Производство на евтини и масови системи за противовъздушна отбрана (ПВО).
  • Разработване на управляеми авиационни бомби и системи за заглушаване.

Финансиране и достъп до пазарите на ЕС

Подписването на меморандума отваря врати за участие в консорциуми по европейски програми като Европейския фонд за отбрана (EDF) и инициативата Brave France. Френската страна осигурява не само достъп до прецизно производство, но и легитимен мост към силно регулирания европейски пазар за сигурност.

Съоснователят на компанията Валерий Зарубин подчерта пред международни наблюдатели, че Украйна вече не е просто консуматор на технологии, а активен партньор, който променя стандартите на бъдещото бойно поле.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    2 0 Отговор
    Тежък е руският дух: не можеш да дишаш, нито да летиш." - Александър Блок.
    "Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
    "Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
    „Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
    „Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
    „Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.

    Коментиран от #2, #5

    04:50 01.08.2026

  • 2 Истината

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    През последните 30 г.Сащ са воювали и грабили в 80 държави на планетата , това е исторически ФАКТ....! Русия има 8 военни конфликта само и единствено да балансира обстановката иначе краварите щяха да откраднат всичко..!

    Коментиран от #3

    05:07 01.08.2026

  • 3 Иван Тургенев, руски писател

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    "Руснакът е най-великият и най-наглият лъжец на целия свят“.

    05:31 01.08.2026

  • 4 604

    2 0 Отговор
    Недей да си вярваш:
    1919 – 1921: Съветско-полска война (опит за съветизация на Полша).1939 (септември): Нападение срещу Полша (съгласно секретните протоколи на пакта Молотов-Рибентроп).1939 – 1940: Зимна война срещу Финландия.1940: Окупация и анексия на балтийските републики (Естония, Латвия, Литва) и Бесарабия (Румъния).1956: Военна интервенция и смазване на Унгарската революция.1968: Военна инвазия на войските на Варшавския договор в Чехословакия („Пражка пролет“).1979 – 1989: Мащабна военна инвазия и окупация на Афганистан.
    Руска федерация (след 1991 г.)1992: Военна намеса в Приднестровието (Молдова).1992 – 1993: Намеса в гражданската война в Грузия и подкрепа за сепаратистките региони (Абхазия).1994 – 1996: Първа чеченска война (вътрешен конфликт с мащабна разрушителна кампания).1999 – 2009: Втора чеченска война.2008 (август): Руско-грузинска война (нападение срещу Грузия и признаване на Абхазия и Южна Осетия).2014 (пролет): Военна операция и анексия на украинския полуостров Крим.2015 (септември): Начало на активна военна интервенция в Сирия на страната на режима на Башар ал-Асад.2022 (февруари – понастоящем): Пълномащабно мащабно въоръжено нападение и агресия срещу суверенна Украйна.

    05:37 01.08.2026

  • 5 Бунтът на машините с ИИ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    Освен събраните от интернет цитати, поне едно произведение от посочените автори чел ли си?

    Коментиран от #8, #9

    06:39 01.08.2026

  • 6 Полски мишки

    0 1 Отговор
    Няма по жалко нещо от тролове, които искат да изглеждат културни и образовани. Някои цитати от Петко Славейков вземете да прочетете, за домашно през лятото.

    Коментиран от #7

    06:42 01.08.2026

  • 7 Обективен

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Полски мишки":

    Няма нужда. Наизустил съм го. Има много творби, посветени на теб. Ето една от тях:
    Пенчо бре, учи!
    Пенчо си мълчи.
    Пенчо бре, чети!
    Муси се, сумти.

    Пенчо бре, чети!
    Пенчо не чете.
    Пенчо, работи!
    Пенчо пак не ще…

    Пенча го мързи,
    гледа да лежи —
    ходи, та се май,
    дири да играй.

    Време се мина,
    Пенчо порасна,
    иска да яде —
    няма откъде.

    Виж как те зарадвах!

    06:53 01.08.2026

  • 8 Обективен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бунтът на машините с ИИ":

    Всичките. Не плачи, не завиждай, не страдай.
    Не можеш да ги наваксаш вече.

    06:56 01.08.2026

  • 9 604

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бунтът на машините с ИИ":

    Защо те заболя истината? Руснак ли си?

    06:58 01.08.2026

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