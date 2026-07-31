Руска ракета е поразила американски завод за дронове край Киев

Руски балистичен ракетен удар срещу Киев миналия петък е унищожил завод на американската компания Terminal Autonomy, която произвежда в Украйна бойни дронове с голям обсег, съобщава британският вестник "Гардиън".

Според изданието ракетата е поразила съоръжение на базираната в американския щат Делауеър компания, производител на дроновете AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

"Изглежда това е първият път, когато Москва е насочила атаките си към американска компания в настоящия конфликт", пише "Гардиън".

По данни на източници на вестника при удара няма жертви.

Атаката срещу завода в Киев беше съобщена в неделя от руската държавна информационна агенция ТАСС, която се позова на руското Министерство на отбраната. В съобщението не се уточнява, че съоръжението е собственост на американска компания, но се посочва, че там работят "специалисти от украинско-американска компания".

Terminal Autonomy и украинското Министерство на отбраната не са отговорили на запитванията на "Гардиън" за коментар.