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Руска ракета е поразила американски завод за дронове край Киев
  Тема: Украйна

Руска ракета е поразила американски завод за дронове край Киев

31 Юли, 2026 15:13 2 664 179

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • киев

В съобщението не се уточнява, че съоръжението е собственост на американска компания, но се посочва, че там работят специалисти от украинско-американска компания

Руска ракета е поразила американски завод за дронове край Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Руски балистичен ракетен удар срещу Киев миналия петък е унищожил завод на американската компания Terminal Autonomy, която произвежда в Украйна бойни дронове с голям обсег, съобщава британският вестник "Гардиън".

Според изданието ракетата е поразила съоръжение на базираната в американския щат Делауеър компания, производител на дроновете AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

"Изглежда това е първият път, когато Москва е насочила атаките си към американска компания в настоящия конфликт", пише "Гардиън".

По данни на източници на вестника при удара няма жертви.

Атаката срещу завода в Киев беше съобщена в неделя от руската държавна информационна агенция ТАСС, която се позова на руското Министерство на отбраната. В съобщението не се уточнява, че съоръжението е собственост на американска компания, но се посочва, че там работят "специалисти от украинско-американска компания".

Terminal Autonomy и украинското Министерство на отбраната не са отговорили на запитванията на "Гардиън" за коментар.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дончо

    6 51 Отговор
    Член 5-ти.

    Коментиран от #7, #9, #37, #136

    15:15 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 авантгард

    94 5 Отговор
    Я, хамерикански ли бил?
    Ами да си беше в хамериката.
    Ха!

    15:18 31.07.2026

  • 6 Соломон

    30 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Спокойно няма да се чудим.По скоро ще де зачудим ако не опита да го направи

    15:18 31.07.2026

  • 7 Минувач

    84 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дончо":

    Ти явно си мечтаеш за 5 члена!
    Този завод е на украинска територия и има касателство към частна американска компания, а не държавата САЩ.
    Аналогично Иран разпилява американските бази в Залива, но и това дори не може да задейства член 5.

    Коментиран от #40, #168

    15:19 31.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 златен кенеф

    60 4 Отговор
    Това не е ракета, а пералня и то севернокорейска.

    Коментиран от #44

    15:20 31.07.2026

  • 13 Смешник

    65 4 Отговор
    Всеки военен завод или обект на територията на Украйна е законна цел на руските сили

    Коментиран от #161

    15:20 31.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всъшност

    33 4 Отговор
    е гараж!

    Коментиран от #56

    15:21 31.07.2026

  • 16 СЛОНА

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    И ТРЯБВА ,ЗА ДА НЯМА ПОВЕЧЕ ГОЛЯМИ ЕКСКУРЗИЙ ,,(като покеъстванет

    15:22 31.07.2026

  • 17 Сатана Z

    18 6 Отговор
    Вероятно става въпрос за неизправен кондиционер,който се е избухнал в тия жеги.

    15:22 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тръмп се ядоса

    5 43 Отговор
    Каза, че пак ще дава Хаймърси!
    Ще хвърчат яко ушанки.

    15:23 31.07.2026

  • 24 000

    45 7 Отговор
    Каква е новината - имаше завод, вече няма завод. И украйна няма, но виж, това още не е обявено официално.

    Коментиран от #87

    15:23 31.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Запознат

    9 40 Отговор
    Това са пълни глупости. Няма завод за дронове, има стотици, дори хиляди, цехове пръснати из Украйна( и не само, в България също се принтират десетки хиляди компоненти), които произвеждат части за различни дронове. Може да са ударили цеха за производство на стикери за дроновете .

    15:23 31.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Kaлпазанин

    26 3 Отговор
    ,сутрин обед и вечер това да се чува всеки ден ,ине само в укрия ,с у нас кога ????нямам нищо против и персийска да е

    15:24 31.07.2026

  • 29 Деций

    39 4 Отговор
    Дай Боже повече такива радостни новини!

    15:24 31.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 В чугунените им кратуни

    9 29 Отговор
    още дрънчат петолъчките на русофилите.

    15:26 31.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Путин многоходовия

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "Дончо":

    Сорос ни забрани, затова има американски заводи в Киев айахах

    15:27 31.07.2026

  • 38 ФАКТ

    8 26 Отговор
    Само най-големия гл пак на планетата Пусин може да търпи подобна гавра 5 години.

    15:27 31.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Путин многоходовия

    9 20 Отговор

    До коментар #7 от "Минувач":

    Западът казва на нас кой какво право има копей. Ние слушаме 5 години заповедите им

    15:28 31.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 По руската тв

    22 5 Отговор
    всеки ден съобщават за десетки унищожени военни заводи!(Конешенко)

    15:28 31.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Баце

    23 4 Отговор

    До коментар #12 от "златен кенеф":

    Направо удар с лопатата ще да е било.

    15:29 31.07.2026

  • 45 НАСКО

    12 2 Отговор
    Так держать!

    15:29 31.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 и що сега го казвате в петък!?

    28 5 Отговор
    да не огорчите джафкащите русофободебили ли

    Атаката срещу завода в Киев беше съобщена в неделя от руската държавна информационна агенция ТАСС

    15:30 31.07.2026

  • 48 Нали сутринта

    17 5 Отговор
    беше северно-корейска?

    15:30 31.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 а щяха да изнасят дрончета за полша

    22 4 Отговор
    срещу старите миг самолети дет бг правителството да ги купи на вересия

    15:32 31.07.2026

  • 55 000

    36 5 Отговор
    Заводът за производство на щурмови дронове в Киев, унищожен от руски въздушни удари на 26 юли, е принадлежал на регистрираната в САЩ компания Terminal Autonomy, според британския вестник The Guardian. Според вестника, заводът е произвеждал дронове AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, предназначени за поразяване на цели дълбоко в руска територия.
    Това не са обикновени дронове.

    15:33 31.07.2026

  • 56 Ъхъ

    31 4 Отговор

    До коментар #15 от "Всъшност":

    В началото са празни гаражи, после се оказва, че са военни заводи с чужди "съветници"! Така работи пропагандата, но накрая истината излиза наяве! Който не вярва, да пита Линдзи Греъм!😂

    15:33 31.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Кобра Кай 🥋

    13 3 Отговор
    Хехехехех кеф 😀🤌

    15:35 31.07.2026

  • 62 Артилерист

    32 3 Отговор
    А бе и завода за дронове е важен да се порази, но още по-голямо впечатление ми направи, когато преди няколко дни два Искандера-М влетяха грубо сред експерти по конструиране на дронове и баш майстори оператори по управлението им, на показно представление на дронове край Киев...

    15:35 31.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Руснаците

    5 22 Отговор
    все заводи унищожават,а жертвите баби,жени и деца!А дроновете стават все повече?

    15:37 31.07.2026

  • 65 Ауууууу

    22 5 Отговор
    И братушките са търпяли до сега този американски завод за дронове край Киев ? Браво че са го сринали

    15:38 31.07.2026

  • 66 Хо-хо

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    1 - Европа да се въоръжава за война срещу Русия /2 - Урсула /3 -Янките :200 години история -400 войни .... Нещо ... евроатлантическо мирише !

    Коментиран от #89, #97

    15:38 31.07.2026

  • 67 Въобще на нас българите

    21 2 Отговор
    не ни е жал за "специалистите" от украинско-американската компания ! Даже се радваме че вече ги няма

    15:40 31.07.2026

  • 68 Като Иран

    13 1 Отговор
    шесте Ф 35....

    15:40 31.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 американски завод за дронове а?

    19 3 Отговор
    А заводи за барути в България искате ли?

    15:41 31.07.2026

  • 71 Само така

    17 2 Отговор
    Добра новина

    15:42 31.07.2026

  • 72 гру гайтанджиева

    4 15 Отговор
    Руски фейкове.

    15:42 31.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Верваме

    4 13 Отговор
    Както унищожиха 26 леопарда при 18 налични!

    15:44 31.07.2026

  • 78 стоян георгиев

    7 8 Отговор
    На мен ли ми се струва или тази новина я повтаряте няколко пъти?да русия удари завод за дронове в украйна.признаха го първи самите украинци.завода е американски.няма да се отрази съществено на производството на дронове.важното е че няма пострадали.

    Коментиран от #111

    15:44 31.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ?????

    21 4 Отговор
    За съжаление сегашните западни управници дотолкова са изперкали и са си повярвали че побеждават Русия че само много голям БУУМ може да ги върне в реалността.
    Имат късмет с Путин, но не се знае колко още ще изтрае и той.

    15:45 31.07.2026

  • 81 Аре правете го тоя завад за барути

    15 3 Отговор
    бре атлантенца че да го взривим после ритуално

    15:45 31.07.2026

  • 82 Орешкин

    4 0 Отговор
    Мултик за удара има ли ?

    15:45 31.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Българин

    13 4 Отговор
    Ами значи няма д а има повече дробове, да бият по Майка Русия!

    Коментиран от #91

    15:46 31.07.2026

  • 85 А в този ЗАВОД

    17 1 Отговор
    Нямаше ли

    100 НАТОВСКИ ДЖЕНЕРАЛИ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    15:47 31.07.2026

  • 86 Партито в пасьола

    1 7 Отговор
    за това ли е ?

    15:49 31.07.2026

  • 87 ВЕРНО

    6 16 Отговор

    До коментар #24 от "000":

    УКРАЙНА Я НЯМА

    А МУСКАЛИЕТО ГОРИ

    И НЕ СПИРА ДА ГОРИ .

    НЕ СПРЯХА ДА ПУШАТ

    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    15:49 31.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Хахахаха

    7 15 Отговор

    До коментар #66 от "Хо-хо":

    Европа се въоръжава за защита от раша, копейка, а не за война! Никой няма да напада раша, ако тя не нападне първа. Така, че това не е критерий! Други имаш ли?

    Коментиран от #101, #155

    15:50 31.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 хихи

    4 14 Отговор

    До коментар #84 от "Българин":

    че нас какво ни интересува русия, да се оправят. нека да я бухат с фламингите 😅 😅 😅

    15:50 31.07.2026

  • 92 Руските ракети

    14 2 Отговор
    са,като мароканци в Испания!

    15:51 31.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 А ГДЕ

    13 4 Отговор

    До коментар #90 от "А МОЧАТА?":

    Линдзито Греъма ?

    15:52 31.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Путин

    4 11 Отговор
    в делириум,лежал на земята и въртял очички!

    15:53 31.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Митра Фанова

    3 10 Отговор
    Варя самагон!Заповядайте на почерпка!

    Коментиран от #115

    15:55 31.07.2026

  • 103 Хи хи

    12 4 Отговор
    Кви руски ракети бе, те свършиха 2022-ра ! Сигурно ги е поразила някоя лопата с чип !!

    Коментиран от #117

    15:55 31.07.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Копейките

    4 9 Отговор
    как се кефят , сигурно тая вечер ще има як купон. Дръжте се копейки във вас ние надеждата.🤜✊🤛😜

    15:56 31.07.2026

  • 106 Кво се пънете бре платени тролчета

    14 1 Отговор
    Що не ходите там за 7200 гривни да работите а? Тва са много пари бре. 55 гривни за евро е. Цели 151 евро е ....

    Коментиран от #146

    15:56 31.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    7 1 Отговор

    До коментар #104 от "Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #110, #119

    15:57 31.07.2026

  • 109 АГАТ а Кристи

    3 7 Отговор
    Е те сега конят на бутоксовото ще прояде боб !

    15:58 31.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Удри пацула с лопатЕто!

    7 0 Отговор
    Удри!

    16:00 31.07.2026

  • 115 Мутро,

    5 1 Отговор

    До коментар #102 от "Митра Фанова":

    Що е това дека само се гони ?

    16:00 31.07.2026

  • 116 Чиба е бо к лук

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Ако бе по умна":

    Чиба!

    Коментиран от #120, #121, #129

    16:01 31.07.2026

  • 117 Имат бе

    3 9 Отговор

    До коментар #103 от "Хи хи":

    Това е за заблуда на противника. Ама май им се развали настроението на копейките, пак са ударили рефинериа, много ми е жал ,че страдат. ББ и има спасение, пуснете си за настроение един траурен марш.😜🤗

    16:01 31.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 За жалост не в карлуково

    6 2 Отговор

    До коментар #108 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":

    А фашизма залял запада сбира отпадъци да тролят срещу Русия. Лудите имат достойнство, а тролея е парцал;. Нали?

    Коментиран от #128, #167

    16:02 31.07.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Тагарев

    10 0 Отговор
    Добра новина.Още трябва

    16:04 31.07.2026

  • 124 Руска ракета

    7 0 Отговор
    Добро утро.... Този път нямаше как да скриете, други ви изпревариха!

    16:05 31.07.2026

  • 125 Точно така е, проверете го!

    5 1 Отговор
    Що не ходите там за 7200 гривни да работите а? Кажете бе атлантета? Толкова е била средната заплата в този американски завод за дронове край Киев... и още допълнително ваучери за 1000 гривни.... Аре пишете ги 8200 гривни и проверете колко евро са това ! А? Дали може да ги изчислите ?

    Коментиран от #132, #133

    16:05 31.07.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Старшата сестра . Карлуково

    0 2 Отговор

    До коментар #119 от "За жалост не в карлуково":

    Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината. Що е предприемем крути мерки.

    Коментиран от #130

    16:08 31.07.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #128 от "Старшата сестра . Карлуково":

    Но не олигофренията кара глупака да се излага тролейки срещу Русия. А глупотата и липсата на достойнство!

    16:09 31.07.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Жената на един от убитите го е написала

    12 1 Отговор

    До коментар #125 от "Точно така е, проверете го!":

    Работеше там като роб, без пари само за да не бъде мобилизиран..... ей тва ви е "американски завод за дронове" край Киев

    16:10 31.07.2026

  • 133 гру гайтанджиева

    2 8 Отговор

    До коментар #125 от "Точно така е, проверете го!":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #147

    16:10 31.07.2026

  • 134 грУЙО

    5 0 Отговор
    Браво. А така !

    Коментиран от #139

    16:10 31.07.2026

  • 135 Моряка

    9 0 Отговор
    А хаирлия да е.Днеска завод,утре два.............

    Коментиран от #138

    16:10 31.07.2026

  • 136 Али Гатор

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дончо":

    Грабват мешката и тръгвай !!!

    16:10 31.07.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 грУЙО

    3 0 Отговор

    До коментар #135 от "Моряка":

    Дай Боже!

    16:12 31.07.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Точно така е, проверете го!

    8 3 Отговор
    Що не ходите там за 7200 гривни да работите а? Кажете бе атлантета? Толкова е била средната заплата в този американски завод за дронове край Киев... и още допълнително ваучери за 1000 гривни.... Аре пишете ги 8200 гривни и проверете колко евро са това ! А? Дали може да ги изчислите ? Нещо загубихте ума и дума май ? А? Много плащат американските инвеститори нали? .... много ...

    Коментиран от #150, #151

    16:14 31.07.2026

  • 141 Спиро

    2 3 Отговор
    Каква радостна новина...

    16:14 31.07.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Архитект

    9 4 Отговор
    Няма как една келява, руска ракета да унищожи цял завод.

    Коментиран от #145

    16:14 31.07.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Има, има

    5 6 Отговор

    До коментар #143 от "Архитект":

    Видяхме какво стана с миш маша дори с ракета без заряд.

    16:15 31.07.2026

  • 146 Ама ти колко си мислиш, че

    7 5 Отговор

    До коментар #106 от "Кво се пънете бре платени тролчета":

    щяха да получават работниците в завода за барут у нас?

    Минималната заплата + 101 евро ваучери за храна + 200 лева нощни и толкова.

    16:16 31.07.2026

  • 147 Не са руски фейкове колега

    7 3 Отговор

    До коментар #133 от "гру гайтанджиева":

    Щото го копирам от едноименният сайт с точка ua Украйна !

    16:16 31.07.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 койдазнай

    3 2 Отговор

    До коментар #140 от "Точно така е, проверете го!":

    По време на ВСВ, колко са плащали в заводите на ссср?

    Коментиран от #152

    16:20 31.07.2026

  • 151 Ми толкова !

    5 2 Отговор

    До коментар #140 от "Точно така е, проверете го!":

    8200 гривни с ваучерите са
    159,87 Euro като проверих . За тъпо същество като украинеца аз лично мисля, че и това е много ! Но все пак ги разбирам тези които там работят, щото поне няма да ги мобилизират. Съболезнование на роднините им но до там

    Коментиран от #156, #160

    16:21 31.07.2026

  • 152 А това

    1 1 Отговор

    До коментар #150 от "койдазнай":

    какво значение има с този завод. 😄

    16:22 31.07.2026

  • 153 Инна

    5 2 Отговор
    Репортажът на „Гардиън“ за унищожаването на първия чуждестранен военен завод в Киев, американски, произвеждащ бойни дронове, и отговорът на американския президент пред „Файненшъл Таймс“, че е „несигурен“ дали да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети „Пейтриът“, се появиха почти едновременно. Кара човек да се запита защо американците изведнъж побързаха и оттеглиха обещанието си да позволят на Зеленски да произвежда ракети „Пейтриът“.

    Американците очевидно не искаха да инвестират огромни суми пари и да загубят цял ​​завод за минути в случай на руски ответни удари. Особено след като американският лидер има „кралски“ начин на говорене: „Давам ти го, когато го искам, и ти го вземам, когато го искам“. Ами ако тайните на американската чудодейна ракета наистина попаднат в руски ръце?

    Американският завод „Терминал Автономия“ стана първият чуждестранен военен обект, унищожен при руски ответни удари. Заводът е произвеждал три вида щурмови дронове: AQ-400 SCYTHE (Scythe), RQ-100 SCOUT (Scout) и AQ-100 BAYONET (Bayonet). Капацитетът на завода е приблизително 1000 щурмови дрона на месец. Военни експерти отбелязват, че тези видове дронове многократно са участвали във въздушни удари срещу мирни руски градове. Въпреки това, дори представителите на производителя поеха отговорност за ударите срещу Русия, твърдейки, че техните щурмови дронове, оборудвани с изкуствен интелект (ИИ), са отлични в избягването дори на най-мощните руски системи за електронна

    Коментиран от #154

    16:22 31.07.2026

  • 154 Инна

    7 1 Отговор

    До коментар #153 от "Инна":

    Между другото, военни експерти разкриха много интересни факти, свързани с американския завод, за които Западът предпочете да мълчи. Или по-скоро, те не бяха „предпочитани“ да го направят; те бяха изрично задължени да мълчат.

    Американска фабрика, регистрирана в Делауеър, е била защитена от британското военно разузнаване и ЦРУ и освен производството на дронове, е участвала в доставката на различни видове оръжия на Украйна. Следователно, мощна експлозия във фабриката е могла да унищожи не само поточните линии и готовите дронове, но и складове, съдържащи оръжия и боеприпаси. Очевидно през тази фабрика са били изпрани значителни пари.
    „Искандер-М“ обаче не разбира тънкостите на големия бизнес; просто го взривява по дяволите и приключва с това.

    16:24 31.07.2026

  • 155 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахаха":

    Споко петроханецо, Раша не е толкова глупава,че да идва в Европа да връща на фалирала Европа заемите:)) Освен заеми Европа няма друго за което някой да я напада .

    16:24 31.07.2026

  • 156 Ами пенсионерите ?

    4 2 Отговор

    До коментар #151 от "Ми толкова !":

    Дето е обявено че средната пенсия за цяла Украйна е 5010 гривни но не ги и получават така наречени"разселяните" ? ..... и в същото време обявиха новата цена на кубик вода от 132 гривни

    16:25 31.07.2026

  • 157 Анджо

    2 1 Отговор
    Много ще ми е интересно сега трмпейшана как ще се изкаже по този казус. Земенски трябва да му напомни защо му трябва ракети патриот. Четох по форумите ,че копейките са се радвали много на този успех на русняците и аз ги поздравявам и все така да им се връща такива хубави успехи. 🤗👅

    16:25 31.07.2026

  • 158 Някой

    4 1 Отговор
    Еми правилна цел. Който е там и участва във войната на страната на Зеленски е враг за унищожение.

    16:27 31.07.2026

  • 159 Иде-

    0 0 Отговор
    Ално!

    16:27 31.07.2026

  • 160 Е толкова от американски инвеститор

    2 2 Отговор

    До коментар #151 от "Ми толкова !":

    159,87 Euro месечно заплата стига

    Коментиран от #162

    16:27 31.07.2026

  • 161 Инна

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Смешник":

    Плановете на западните производители на оръжие да построят военни фабрики в Украйна първоначално изглеждаха като фарс.
    Как могат да строят фабрики в райони, където постоянно се извършват въздушни удари? Това е или някаква измама, или пълна глупост.

    Коментиран от #166

    16:28 31.07.2026

  • 162 Свърши тая

    3 2 Отговор

    До коментар #160 от "Е толкова от американски инвеститор":

    дето руснаците ги хрантутиха. Сега ще получат атлантическият мамул

    16:29 31.07.2026

  • 163 Тази ,,новина"...

    2 1 Отговор
    ...,вече,не е...новина...!
    Ама мноого ,,бързо",ги отразявате тия...,,новини"...?!

    16:31 31.07.2026

  • 164 Ми толкова! Така е.Ще боли! Да свикват

    3 2 Отговор
    8200 гривни с ваучерите са
    159,87 Euro като проверих . За тъпо същество като украинеца аз лично мисля, че и това е много ! Но все пак ги разбирам тези които там работят, щото поне няма да ги мобилизират. Съболезнование на роднините им но до там

    16:32 31.07.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Ти защо мислиш,че...

    3 0 Отговор

    До коментар #161 от "Инна":

    ...бай-Дончо,размисли дали да дава на Украйна лиценза за производство на ,,Патриота" и нещо взе да се ослушва по въпроса...?!
    А така категорично обеща на Зелко,пред камерите...,а пък Зелко бе на седмото небе,от кеефф...!

    16:34 31.07.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Набирам кадри

    5 1 Отговор
    За завода за барути. Добра заплата 159,87 Euro месечно на 12 часа. Да са атлантици и да са малоумни

    Коментиран от #176, #177

    16:38 31.07.2026

  • 170 Набирам кадри

    3 0 Отговор
    Да са атлантици и да са малоумни. Мога и в украински гривни даже да им плащам. Приемна: Баба Алино номер 4 !

    Коментиран от #172

    16:40 31.07.2026

  • 171 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    16:40 31.07.2026

  • 172 Кадър

    0 0 Отговор

    До коментар #170 от "Набирам кадри":

    Майка ти само евраци иска.

    16:41 31.07.2026

  • 173 Много як инвеститор ...

    2 0 Отговор
    "американски завод за дронове край Киев" в който работили роби ...

    16:44 31.07.2026

  • 174 И като е американски завода за дронове

    3 0 Отговор
    Защо поне не им плащат американски заплати? А? Какво е това 8200 гривни равняващи се на
    159,87 Euro ...

    16:48 31.07.2026

  • 175 Ходи питай ги във Варна

    1 0 Отговор
    на адрес: Баба Алино номер 4 ! И не са впрочем украинци там а американци ! Така поне обяви някакъв нотариус А. Гюров. Същият дето и покрай язовир Кърджали 126 сделки е изповядал

    16:53 31.07.2026

  • 176 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #169 от "Набирам кадри":

    Мразя Родината ми да се развива! Не мога да понеса комшията да взима повече от другарчето от Москва, с което си пиша.

    Коментиран от #178

    16:53 31.07.2026

  • 177 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #169 от "Набирам кадри":

    Как ще даваш толкова евро на атлантик бре:))) те са безплатни:) Щом е за САЩ ,едно потупване по рамото и да блъскат на барута по 15 часа. И ще са щастливи,че хамериканец ги е потупал по рамото:)

    16:55 31.07.2026

  • 178 Личи си

    0 0 Отговор

    До коментар #176 от "Капейчо":

    Затова тролиш в полза на унищожението на Европа, респективно България!

    16:56 31.07.2026

  • 179 Кажете бре ей

    0 0 Отговор
    Що не ходите там за 7200 гривни да работите а? Кажете бе атлантета? Ще сте в американски завод. Ще се гордеете

    16:57 31.07.2026

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