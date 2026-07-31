Руска ракета е поразила американски завод за дронове край Киев

Руски балистичен ракетен удар срещу Киев миналия петък е унищожил завод на американската компания Terminal Autonomy, която произвежда в Украйна бойни дронове с голям обсег, съобщава британският вестник "Гардиън".
Според изданието ракетата е поразила съоръжение на базираната в американския щат Делауеър компания, производител на дроновете AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.
"Изглежда това е първият път, когато Москва е насочила атаките си към американска компания в настоящия конфликт", пише "Гардиън".
По данни на източници на вестника при удара няма жертви.
Атаката срещу завода в Киев беше съобщена в неделя от руската държавна информационна агенция ТАСС, която се позова на руското Министерство на отбраната. В съобщението не се уточнява, че съоръжението е собственост на американска компания, но се посочва, че там работят "специалисти от украинско-американска компания".
Terminal Autonomy и украинското Министерство на отбраната не са отговорили на запитванията на "Гардиън" за коментар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дончо
Коментиран от #7, #9, #37, #136
15:15 31.07.2026
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5 авантгард
Ами да си беше в хамериката.
Ха!
15:18 31.07.2026
6 Соломон
До коментар #2 от "Сатана Z":Спокойно няма да се чудим.По скоро ще де зачудим ако не опита да го направи
15:18 31.07.2026
7 Минувач
До коментар #1 от "Дончо":Ти явно си мечтаеш за 5 члена!
Този завод е на украинска територия и има касателство към частна американска компания, а не държавата САЩ.
Аналогично Иран разпилява американските бази в Залива, но и това дори не може да задейства член 5.
Коментиран от #40, #168
15:19 31.07.2026
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12 златен кенеф
Коментиран от #44
15:20 31.07.2026
13 Смешник
Коментиран от #161
15:20 31.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Всъшност
Коментиран от #56
15:21 31.07.2026
16 СЛОНА
До коментар #2 от "Сатана Z":И ТРЯБВА ,ЗА ДА НЯМА ПОВЕЧЕ ГОЛЯМИ ЕКСКУРЗИЙ ,,(като покеъстванет
15:22 31.07.2026
17 Сатана Z
15:22 31.07.2026
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23 Тръмп се ядоса
Ще хвърчат яко ушанки.
15:23 31.07.2026
24 000
Коментиран от #87
15:23 31.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Запознат
15:23 31.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Kaлпазанин
15:24 31.07.2026
29 Деций
15:24 31.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
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35 В чугунените им кратуни
15:26 31.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Дончо":Сорос ни забрани, затова има американски заводи в Киев айахах
15:27 31.07.2026
38 ФАКТ
15:27 31.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Путин многоходовия
До коментар #7 от "Минувач":Западът казва на нас кой какво право има копей. Ние слушаме 5 години заповедите им
15:28 31.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 По руската тв
15:28 31.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Баце
До коментар #12 от "златен кенеф":Направо удар с лопатата ще да е било.
15:29 31.07.2026
45 НАСКО
15:29 31.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 и що сега го казвате в петък!?
Атаката срещу завода в Киев беше съобщена в неделя от руската държавна информационна агенция ТАСС
15:30 31.07.2026
48 Нали сутринта
15:30 31.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 а щяха да изнасят дрончета за полша
15:32 31.07.2026
55 000
Това не са обикновени дронове.
15:33 31.07.2026
56 Ъхъ
До коментар #15 от "Всъшност":В началото са празни гаражи, после се оказва, че са военни заводи с чужди "съветници"! Така работи пропагандата, но накрая истината излиза наяве! Който не вярва, да пита Линдзи Греъм!😂
15:33 31.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Кобра Кай 🥋
15:35 31.07.2026
62 Артилерист
15:35 31.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Руснаците
15:37 31.07.2026
65 Ауууууу
15:38 31.07.2026
66 Хо-хо
До коментар #11 от "Хахахаха":1 - Европа да се въоръжава за война срещу Русия /2 - Урсула /3 -Янките :200 години история -400 войни .... Нещо ... евроатлантическо мирише !
Коментиран от #89, #97
15:38 31.07.2026
67 Въобще на нас българите
15:40 31.07.2026
68 Като Иран
15:40 31.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 американски завод за дронове а?
15:41 31.07.2026
71 Само така
15:42 31.07.2026
72 гру гайтанджиева
15:42 31.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Верваме
15:44 31.07.2026
78 стоян георгиев
Коментиран от #111
15:44 31.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 ?????
Имат късмет с Путин, но не се знае колко още ще изтрае и той.
15:45 31.07.2026
81 Аре правете го тоя завад за барути
15:45 31.07.2026
82 Орешкин
15:45 31.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Българин
Коментиран от #91
15:46 31.07.2026
85 А в този ЗАВОД
100 НАТОВСКИ ДЖЕНЕРАЛИ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
15:47 31.07.2026
86 Партито в пасьола
15:49 31.07.2026
87 ВЕРНО
До коментар #24 от "000":УКРАЙНА Я НЯМА
А МУСКАЛИЕТО ГОРИ
И НЕ СПИРА ДА ГОРИ .
НЕ СПРЯХА ДА ПУШАТ
РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
15:49 31.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Хахахаха
До коментар #66 от "Хо-хо":Европа се въоръжава за защита от раша, копейка, а не за война! Никой няма да напада раша, ако тя не нападне първа. Така, че това не е критерий! Други имаш ли?
Коментиран от #101, #155
15:50 31.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 хихи
До коментар #84 от "Българин":че нас какво ни интересува русия, да се оправят. нека да я бухат с фламингите 😅 😅 😅
15:50 31.07.2026
92 Руските ракети
15:51 31.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 А ГДЕ
До коментар #90 от "А МОЧАТА?":Линдзито Греъма ?
15:52 31.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Путин
15:53 31.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Митра Фанова
Коментиран от #115
15:55 31.07.2026
103 Хи хи
Коментиран от #117
15:55 31.07.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Копейките
15:56 31.07.2026
106 Кво се пънете бре платени тролчета
Коментиран от #146
15:56 31.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #104 от "Здравей оитпадък на ПП и ДБ 😄":Ще го накажем.
Коментиран от #110, #119
15:57 31.07.2026
109 АГАТ а Кристи
15:58 31.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
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114 Удри пацула с лопатЕто!
16:00 31.07.2026
115 Мутро,
До коментар #102 от "Митра Фанова":Що е това дека само се гони ?
16:00 31.07.2026
116 Чиба е бо к лук
До коментар #101 от "Ако бе по умна":Чиба!
Коментиран от #120, #121, #129
16:01 31.07.2026
117 Имат бе
До коментар #103 от "Хи хи":Това е за заблуда на противника. Ама май им се развали настроението на копейките, пак са ударили рефинериа, много ми е жал ,че страдат. ББ и има спасение, пуснете си за настроение един траурен марш.😜🤗
16:01 31.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 За жалост не в карлуково
До коментар #108 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":А фашизма залял запада сбира отпадъци да тролят срещу Русия. Лудите имат достойнство, а тролея е парцал;. Нали?
Коментиран от #128, #167
16:02 31.07.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Тагарев
16:04 31.07.2026
124 Руска ракета
16:05 31.07.2026
125 Точно така е, проверете го!
Коментиран от #132, #133
16:05 31.07.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Старшата сестра . Карлуково
До коментар #119 от "За жалост не в карлуково":Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината. Що е предприемем крути мерки.
Коментиран от #130
16:08 31.07.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Така е
До коментар #128 от "Старшата сестра . Карлуково":Но не олигофренията кара глупака да се излага тролейки срещу Русия. А глупотата и липсата на достойнство!
16:09 31.07.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Жената на един от убитите го е написала
До коментар #125 от "Точно така е, проверете го!":Работеше там като роб, без пари само за да не бъде мобилизиран..... ей тва ви е "американски завод за дронове" край Киев
16:10 31.07.2026
133 гру гайтанджиева
До коментар #125 от "Точно така е, проверете го!":Руски фейкове колега.
Коментиран от #147
16:10 31.07.2026
134 грУЙО
Коментиран от #139
16:10 31.07.2026
135 Моряка
Коментиран от #138
16:10 31.07.2026
136 Али Гатор
До коментар #1 от "Дончо":Грабват мешката и тръгвай !!!
16:10 31.07.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 грУЙО
До коментар #135 от "Моряка":Дай Боже!
16:12 31.07.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Точно така е, проверете го!
Коментиран от #150, #151
16:14 31.07.2026
141 Спиро
16:14 31.07.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Архитект
Коментиран от #145
16:14 31.07.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Има, има
До коментар #143 от "Архитект":Видяхме какво стана с миш маша дори с ракета без заряд.
16:15 31.07.2026
146 Ама ти колко си мислиш, че
До коментар #106 от "Кво се пънете бре платени тролчета":щяха да получават работниците в завода за барут у нас?
Минималната заплата + 101 евро ваучери за храна + 200 лева нощни и толкова.
16:16 31.07.2026
147 Не са руски фейкове колега
До коментар #133 от "гру гайтанджиева":Щото го копирам от едноименният сайт с точка ua Украйна !
16:16 31.07.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 койдазнай
До коментар #140 от "Точно така е, проверете го!":По време на ВСВ, колко са плащали в заводите на ссср?
Коментиран от #152
16:20 31.07.2026
151 Ми толкова !
До коментар #140 от "Точно така е, проверете го!":8200 гривни с ваучерите са
159,87 Euro като проверих . За тъпо същество като украинеца аз лично мисля, че и това е много ! Но все пак ги разбирам тези които там работят, щото поне няма да ги мобилизират. Съболезнование на роднините им но до там
Коментиран от #156, #160
16:21 31.07.2026
152 А това
До коментар #150 от "койдазнай":какво значение има с този завод. 😄
16:22 31.07.2026
153 Инна
Американците очевидно не искаха да инвестират огромни суми пари и да загубят цял завод за минути в случай на руски ответни удари. Особено след като американският лидер има „кралски“ начин на говорене: „Давам ти го, когато го искам, и ти го вземам, когато го искам“. Ами ако тайните на американската чудодейна ракета наистина попаднат в руски ръце?
Американският завод „Терминал Автономия“ стана първият чуждестранен военен обект, унищожен при руски ответни удари. Заводът е произвеждал три вида щурмови дронове: AQ-400 SCYTHE (Scythe), RQ-100 SCOUT (Scout) и AQ-100 BAYONET (Bayonet). Капацитетът на завода е приблизително 1000 щурмови дрона на месец. Военни експерти отбелязват, че тези видове дронове многократно са участвали във въздушни удари срещу мирни руски градове. Въпреки това, дори представителите на производителя поеха отговорност за ударите срещу Русия, твърдейки, че техните щурмови дронове, оборудвани с изкуствен интелект (ИИ), са отлични в избягването дори на най-мощните руски системи за електронна
Коментиран от #154
16:22 31.07.2026
154 Инна
До коментар #153 от "Инна":Между другото, военни експерти разкриха много интересни факти, свързани с американския завод, за които Западът предпочете да мълчи. Или по-скоро, те не бяха „предпочитани“ да го направят; те бяха изрично задължени да мълчат.
Американска фабрика, регистрирана в Делауеър, е била защитена от британското военно разузнаване и ЦРУ и освен производството на дронове, е участвала в доставката на различни видове оръжия на Украйна. Следователно, мощна експлозия във фабриката е могла да унищожи не само поточните линии и готовите дронове, но и складове, съдържащи оръжия и боеприпаси. Очевидно през тази фабрика са били изпрани значителни пари.
„Искандер-М“ обаче не разбира тънкостите на големия бизнес; просто го взривява по дяволите и приключва с това.
16:24 31.07.2026
155 Атина Палада
До коментар #89 от "Хахахаха":Споко петроханецо, Раша не е толкова глупава,че да идва в Европа да връща на фалирала Европа заемите:)) Освен заеми Европа няма друго за което някой да я напада .
16:24 31.07.2026
156 Ами пенсионерите ?
До коментар #151 от "Ми толкова !":Дето е обявено че средната пенсия за цяла Украйна е 5010 гривни но не ги и получават така наречени"разселяните" ? ..... и в същото време обявиха новата цена на кубик вода от 132 гривни
16:25 31.07.2026
157 Анджо
16:25 31.07.2026
158 Някой
16:27 31.07.2026
159 Иде-
16:27 31.07.2026
160 Е толкова от американски инвеститор
До коментар #151 от "Ми толкова !":159,87 Euro месечно заплата стига
Коментиран от #162
16:27 31.07.2026
161 Инна
До коментар #13 от "Смешник":Плановете на западните производители на оръжие да построят военни фабрики в Украйна първоначално изглеждаха като фарс.
Как могат да строят фабрики в райони, където постоянно се извършват въздушни удари? Това е или някаква измама, или пълна глупост.
Коментиран от #166
16:28 31.07.2026
162 Свърши тая
До коментар #160 от "Е толкова от американски инвеститор":дето руснаците ги хрантутиха. Сега ще получат атлантическият мамул
16:29 31.07.2026
163 Тази ,,новина"...
Ама мноого ,,бързо",ги отразявате тия...,,новини"...?!
16:31 31.07.2026
164 Ми толкова! Така е.Ще боли! Да свикват
159,87 Euro като проверих . За тъпо същество като украинеца аз лично мисля, че и това е много ! Но все пак ги разбирам тези които там работят, щото поне няма да ги мобилизират. Съболезнование на роднините им но до там
16:32 31.07.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Ти защо мислиш,че...
До коментар #161 от "Инна":...бай-Дончо,размисли дали да дава на Украйна лиценза за производство на ,,Патриота" и нещо взе да се ослушва по въпроса...?!
А така категорично обеща на Зелко,пред камерите...,а пък Зелко бе на седмото небе,от кеефф...!
16:34 31.07.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Набирам кадри
Коментиран от #176, #177
16:38 31.07.2026
170 Набирам кадри
Коментиран от #172
16:40 31.07.2026
171 Атина Палада
16:40 31.07.2026
172 Кадър
До коментар #170 от "Набирам кадри":Майка ти само евраци иска.
16:41 31.07.2026
173 Много як инвеститор ...
16:44 31.07.2026
174 И като е американски завода за дронове
159,87 Euro ...
16:48 31.07.2026
175 Ходи питай ги във Варна
16:53 31.07.2026
176 Капейчо
До коментар #169 от "Набирам кадри":Мразя Родината ми да се развива! Не мога да понеса комшията да взима повече от другарчето от Москва, с което си пиша.
Коментиран от #178
16:53 31.07.2026
177 Атина Палада
До коментар #169 от "Набирам кадри":Как ще даваш толкова евро на атлантик бре:))) те са безплатни:) Щом е за САЩ ,едно потупване по рамото и да блъскат на барута по 15 часа. И ще са щастливи,че хамериканец ги е потупал по рамото:)
16:55 31.07.2026
178 Личи си
До коментар #176 от "Капейчо":Затова тролиш в полза на унищожението на Европа, респективно България!
16:56 31.07.2026
179 Кажете бре ей
16:57 31.07.2026