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Тест и БГ ЦЕНИ на Porsche Macan GTS
  Тема: Тест драйв

Тест и БГ ЦЕНИ на Porsche Macan GTS

31 Юли, 2026 10:20 993 3

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  • macan electric

Електрическата версия също не изневерява на означението с три букви

Тест и БГ ЦЕНИ на Porsche Macan GTS - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

През пролетта на миналата година имахме възможността да ви запознаем с Porsche Macan Electric в най-наточената му версия Turbo, но наскоро имахме възможността да седнем зад волана на GTS модификацията, която допълва гамата на модела и е поставена точно под най-мощната версия в йерархията на Macan.

Тест и БГ ЦЕНИ на Porsche Macan GTS

Екстериор

Започвайки традиционно с екстериора, новата визия на Macan Electric бързо издава принадлежността си към семейството на Porsche. Познатият светлинен подпис с по четири LED елемента във фаровете вече е задължителен щрих за всички съвременни модели от Щутгарт. Цялостната форма на Macan Electric е съобразена със задвижването му и залога върху аеродинамиката е ясно видим, поглеждайки колата от всичките ѝ страни. Липсата на традиционна предна решетка не е изненада за никого, макар в долната част на предната броня да откриваме голям отвор, където е разположен и един от множеството сензори в колата.

Тест и БГ ЦЕНИ на Porsche Macan GTS

GTS модификацията се отличава с черни елементи в долната част на предната броня, черни елементи по праговете и задната броня, както и леко затъмнени светлини в задната част. Джантите с размер от 21 цола тук са стандартни, а интересния цвят Lugano Blue, който виждате и на тестовия автомобил дебютира с тази модификация.

Тест и БГ ЦЕНИ на Porsche Macan GTS

Интериор

Що се отнася до интериора, Porsche запазва част от култовите детайли в интериора. На първо място това е бутонът за стартиране, който въпреки липсата на физически контактен ключ, остава вярно позициониран вляво от волана. В центъра на таблото гордо се кипри характерният аналогов часовник от пакета Sport Chrono — детайл, който според нас е практически задължителен за всеки модел с емблемата от Щутгарт. Воланът е с добре познатата ергономия на марката, като в долната му дясна част е разположен бързият селектор за превключване между режимите на шофиране.

Пространството в купето е напълно достатъчно, за да осигури отличен комфорт дори за по-високи пътници на двата реда. Макар по документ автомобилът да разполага с пет места, за максимално удобство при по-дълги пътувания е препоръчително да се разчита на четирима пасажери. По отношение на практичността, електрическото задвижване предлага класически заден багажник с 480 литра обем, а под предния капак е предвидено допълнително ниша (frunk) с обем от 84 литра, идеална за съхранение на кабелите за зареждане

Задвижване и технически характеристики

Стигаме и до основните разлики между Turbo и GTS, а именно задвижването. И макар практически да използват едни и същи мотори,, GTS модификацията е леко „скопена“ до 571 конски сили в режим Overboost и 517 конски сили в стандартен режим срещу 639 к.с. и 585 к.с. в за най-наточения вариант. Ако гледаме сухите характеристики, то това неминуемо ускорението, което е с 0.5 секунди по-бавно и отнема 3.8 секунди до 100км/ч е по-лошо, но както всеки фен на Porsche знае, означението GTS никога не е символизирало ускорението в права линия, а дори напротив.

Тест и БГ ЦЕНИ на Porsche Macan GTS

При преминаване към по-агресивните режими Sport или Sport Plus, където вярваме, че моделът ще прекарва по-голямата част от времето при собствениците си, Macan GTS Electric показва малко по-различен характер от версията Turbo. Влизането в завоя е по-директно, а предницата реагира с една идея по-голяма готовност на движенията с волана. Голяма част от това усещане за пъргавина не се дължи толкова на предното окачване, колкото на специфичната настройка на завиващата задна ос. Тя променя ъгъла на задните колела спрямо скоростта и приглушава естествената склонност към недозавиване.

Тест и БГ ЦЕНИ на Porsche Macan GTS

Инженерите са успели да настроят електрическото сервоуправление така, че воланът да не се усеща напълно изкуствен. Налице е необходимата информативност за това какво се случва с гумите и колко сцепление остава. Все пак, от Porsche са оставили малко възможност за забавление и превеса на задния мост се усеща при по-рязко подаване на газ в завой. Особено внимание заслужава и спирачната система. При много електромобили преходът между рекуперативното спиране (чрез електродвигателите) и физическото захапване на спирачните дискове се усеща "гумен" или неестествен. Тук педалът има стегнат, пълен и предвидим ход, което позволява много точно дозиране на спирачното усилие преди навлизане в завой.

В крайна сметка, въпреки че физиката не може да бъде излъгана напълно и огромната батерия в пода, която е основния виновник за теглото от близо 2.5 тона, ниският център на тежестта и адаптивното окачване вършат своята работа. При динамично шофиране Macan GTS субективно маскира масата си и се усеща по-лек от реалните си габарити, без да подскача или да губи стабилност върху неравния у нас асфалт.

Няма как да пропуснем и най-важния въпрос за всеки електромобил, а именно "Колко километра минава?". Според официалните данни, при пестеливо "подаване на ток", може да достигнете над 700 километра в градски условия, а при извънградски 585 километра. Реалността показва, че тези цифри наистина могат да бъдат постигнати, но ако скриете емблемата на волана, настроите колата в "най-меката" ѝ вариация и се движите по прав път, без никаква капка емоция. Във всеки друг случай и по начинът по който колата иска да бъде карана, пробег от около 500 километра с едно зареждане е потенциалният максимум. Зареждането при подходяща станция отнема около 20 минути от 10 до 80%.

И докато Turbo версията вероятно ще е по-предпочитана за хората, които просто искат да си купят Macan Electric, то вярваме, че тези които искат да усетят под някаква форма истинския дух на Porsche, макар и в електрически SUV, то могат да го направят именно при версията GTS. Цените на модела у нас започват от малко над 110 хиляди евро, но както знаем, марката от Щутгарт цени всяка добавка от конфигуратора, което означава, че сумата бързо може да се увеличи изцяло по желание на клиента.


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