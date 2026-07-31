Путин допуска огромна грешка в Украйна: предстои нова ескалация на войната

Ако руският президент Владимир Путин беше направил ясна оценка на състоянието на войната си с Украйна, той би се стремил към прекратяване на огъня. Вместо това той върви към нова ескалация и това може да му коства много, посочва бившият шведски премиер и външен министър Карл Билд, цитиран от Kyiv independent и УНИАН.
Неговият упорит стремеж да завземе целия Донбас, камо ли да подчини цяла Украйна, може да му струва пълно поражение във войната. Преценката му очевидно е помрачена, тъй като всички признаци сочат, че той търси известна ескалация. Ако наистина поеме по този път, ще влоши ситуацията за всички, но най-вече за себе си.
По време на срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска Путин се е опитал да убеди Вашингтон да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски и да го принуди не само да се съгласи да признае териториите, вече окупирани от Русия, но и да предаде частта от Донбас, контролирана от украинските въоръжени сили.
Тъй като не беше възможно да се принуди Украйна да направи тези отстъпки, преговорите стигнаха до задънена улица и сега Кремъл се надява да постигне целите си с военни средства. Путин вярва, че атаките срещу цивилни и критична инфраструктура могат да принудят Украйна да се подчини. Но макар той несъмнено да причинява голяма болка, само въздушните бомбардировки никога не са печелили война.
Карл Билд посочва, че руската армия е заседнала на фронтовата линия и напредва изключително бавно. Междувременно Украйна засилва атаките си дълбоко в руска територия, нанасяйки значителни щети на самия агресор.
Крим, а не Донбас, има ключово символично значение за Путин. Билд припомня, че анексирането на полуострова през 2014 г. драстично повиши популярността на Путин в страната и в крайна сметка проправи пътя за пълномащабно нахлуване през 2022 г. Бившият шведски премиер твърди, че първоначалната цел на инвазията – военно и политическо подчиняване на цяла Украйна – вече не е постижима. Той смята, че рационалното решение за Кремъл би било да се съгласи на прекратяване на огъня сега по настоящата линия.
Ако Путин продължи по сегашния си път, е малко вероятно да получи малката част от Донецка област, която иска, но е много вероятно да загуби контрол над Крим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #8
09:33 31.07.2026
2 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
Коментиран от #11, #60
09:34 31.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
09:34 31.07.2026
4 баба Вуна
Коментиран от #12, #44
09:34 31.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
Путин ескалира войната, и ще я ескалира още, а целокупното НАТО гледа ошашавено и уплашено!!!
Коментиран от #24
09:35 31.07.2026
7 Хохо Бохо
09:36 31.07.2026
8 Пхххах
До коментар #1 от "хъхъ":Украйна има стотици фабрики за дронове.За три дни Мадяр удари 2 пъти военният завод в Киров.
Коментиран от #15, #21, #23
09:36 31.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РЕАЛИСТ
Коментиран от #22
09:37 31.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цък
До коментар #4 от "баба Вуна":Спечели 2 рубли.
09:37 31.07.2026
13 Владимир Путин, президент
Докато не унищожа Русия нема се спра !!! 👆
09:38 31.07.2026
14 Последния Софиянец
09:38 31.07.2026
15 Там е разликата
До коментар #8 от "Пхххах":фабрики срещу заводи
09:38 31.07.2026
16 И ОДЕСА , И ОДЕСА
Коментиран от #52
09:38 31.07.2026
17 Пропагандата на фашизма
09:39 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Путин е в информационна мъгла!
Коментиран от #29, #50
09:39 31.07.2026
20 Спирко
Коментиран от #59
09:39 31.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахахахаха
До коментар #8 от "Пхххах":Маджарчето защо не казва как седят нещата с Крим вече, мълчи и си дръбка за някакви измислени успехи, маджара ще се да праща ракети до Москва хахаха, колко време го чакам - 5 година, маджара ще се да обръща фронта хахахахах, маджара уж избива по 30000 войника, а клипчета има на макс по 100 на седмица хахаха, маджара е като цялата Украйна въздух под налягане, никакви успехи на фронта и удари по цивилни и депа ахахах
Коментиран от #33
09:40 31.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ?????
Ключовите думи са - "цитиран от Kyiv independent и УНИАН".
По нататък е безсмислено да се чете.
А колко беше просто - не пипайте общата история и общия език. Търгувайте и с Европа и с Русия.
09:40 31.07.2026
26 Путин не иска целия Донбас
Коментиран от #28
09:40 31.07.2026
27 Хомосексуалисти за Путин
Коментиран от #45
09:40 31.07.2026
28 Цък
До коментар #26 от "Путин не иска целия Донбас":Още 2 рубли спечели.
09:41 31.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пак разбирачи
09:41 31.07.2026
31 Утепан Бандера
Коментиран от #43
09:41 31.07.2026
32 Друт русофил с петолъчки
Само фашизъм им се привижда!
Коментиран от #40
09:41 31.07.2026
33 Мишел
До коментар #23 от "Хахахахаха":Най-трудна е петата година от тридневна СВО.
09:42 31.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Онзи
09:42 31.07.2026
36 НЕ Путин върви към нова ескалация
09:42 31.07.2026
37 Механик
09:43 31.07.2026
38 оксиджен
09:43 31.07.2026
39 ВРАГ НАРОДУ
Коментиран от #49
09:43 31.07.2026
40 Споко, Мименце
До коментар #32 от "Друт русофил с петолъчки":Те фашугите имат особено отношение към нежни като тебе. Ти първа ще го отнесеш ако фашугите дойдат на власт.
09:43 31.07.2026
41 И след Хаймарсите
До коментар #9 от "Тръмп се ядоса":идват Атакамсите, след тях Байрактарите и Джавелините, след тях Ф-16.
Опааа, без Ф-16, един гръмна оня ден.
09:43 31.07.2026
42 АМИ ПОМНИМ
До коментар #24 от "Майор Деянов, на всеки километър":ПОМНИМ
НИКОЙ НЯМА ДА БЪДЕ ЗАБРАВЕН
ВЧЕРА ЗАГИНА ВТОРИЯ УКРАИНЕЦ В ТАЯ ВОЙНА НАЛИ ТАКА ДЕБ....ИЛ
09:43 31.07.2026
43 Руснак без крак
До коментар #31 от "Утепан Бандера":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️.
Коментиран от #56
09:44 31.07.2026
44 Пофантазирай
До коментар #4 от "баба Вуна":какво ще стане след това, винаги стигате до ударите по НАТО и как САЩ и Албиона щели да бъдат унищожени. Кажи нещо за Русията, как след победата Путин тържествено ще излезе от бункера, ще се отупа от праха и ще бъде посрещнат от почетна рота командвана от ген. Герасимов на Червения площад. После раздаване на медали, Парад на Победата с Т34, тържествена заря с останалите и вече ненужни ядрени ракети...Най-хубавото вечно го изпускате.
09:44 31.07.2026
45 Моджтаба
До коментар #27 от "Хомосексуалисти за Путин":А какво да кажем ние, педофилите. С Аллаха напред!
09:44 31.07.2026
46 ЩО СЕ ИЗЛАГАТЕ БЕ
09:44 31.07.2026
47 Многоходовия стратег
09:45 31.07.2026
48 Надеждата крепи копееца
09:45 31.07.2026
49 ВРАГ НАРОДУ
До коментар #39 от "ВРАГ НАРОДУ":Враг е Нашмъркъний Зилински, но за украинския народ. На руснаците е приятел, защото помага за изтребването на укрии като налива масло в огъня.
Коментиран от #62
09:45 31.07.2026
50 Азз
До коментар #19 от "Путин е в информационна мъгла!":Той чете Факти всеки ден
09:45 31.07.2026
51 Ай де бе
09:46 31.07.2026
52 питаха ли Турция?
До коментар #16 от "И ОДЕСА , И ОДЕСА":Никой няма да остави Жужака путин да промени европейската карта! Дори Китай забрани да се говори за ядрено оръжие!
09:46 31.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
"посочва бившият шведски премиер и външен министър Карл Билд, цитиран от Kyiv independent и УНИАН."
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Аз ви писах вчера, ще го повторя и днес.
Просто си губите времето в безмислени караници с деграриалите русофобни алкохолици - нищо не научавате, а само си пилеете времето с тези хайлази.
Първо, не Путин взема тези решения, а Генералния Щаб на ВС на Русия, но хайде да не се задълбаваме в нещата.
Характерно за примитивната русофобия е персонифицирането на всички проблеми с Путин.
Четете и се информарайте от повече източници. Тази зима Украйна ще престане да съществува.
Приятен ден на всички нормални хора!
Коментиран от #63
09:46 31.07.2026
55 Русия ще
09:47 31.07.2026
56 Как върви перемоХата?
До коментар #43 от "Руснак без крак":Има ли още укроби?
09:47 31.07.2026
57 Зеления
Абсолютно възможно е Путин не само Донбас да вземе, а да окупира и цяла Украйна, въпроса е че самия Путин е в невероятната заблуда, че това нещо ще стане с настоящата му тактика на водене на война и това наистина няма да се случи.
За да спечели войната Путин има 2 опции:
1.Ядрен тактически удар - нещо което няма да направи и се надявам никога да не се случи, нито целия свят ще му позволи, нито ще му прости някога подобно нещо
2.Прави пълна и всеобща мобилизация, изпраща 3-4 милиона войници, разширява навсякъде фронта вкл. чрез нахлуване от Беларус. Украинците няма да могат да покрият толкова дълга фронтова линия с достатъчен брой войски които да спрат десетократно повече противникови войски, дори и да имат дронове, те сега операторите на дронове са в най-критичните части - Донбас, Херсон, и още 2-3, няма да има как да са навсякъде ако фронта се увеличи и атакуващите се увеличат, а един път разпадне ли се фронтовата линия после много е трудно да се задържи атакуваща армия
09:47 31.07.2026
58 Кокошката
09:47 31.07.2026
59 Миролюб Войнов, военен експерт
До коментар #20 от "Спирко":Принципно след 800 000 трупа, 1.2млн инвалида, с грохнала икономика, без Северни потоци, без европейски пазар, с напълно изгорена военна техника Русия е един труп. Не се говори за пабеда, а за Оцеляване и съществуване в постапокалиптична обстановка. Путин унищожи 100 годишен финансов потенциал, а не реши абсолютно нищо !!! Само прибави още 2000км обща граница с НАТО 👈
09:47 31.07.2026
60 Ани-бот
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Вече знаем, че демократична Европа не прави разлика между руси и украинци. Остава самите украинци да го разберат.
09:47 31.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 чети руската история
До коментар #49 от "ВРАГ НАРОДУ":1 милион руснаци изби путин!
09:48 31.07.2026
63 Приятен ден,ама си цял ден тук и ос.ираш
До коментар #54 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":😂😂😂😬😬😬
09:48 31.07.2026
64 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
09:48 31.07.2026