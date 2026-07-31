Новини
Свят »
Украйна »
Путин допуска огромна грешка в Украйна: предстои нова ескалация на войната
  Тема: Украйна

Путин допуска огромна грешка в Украйна: предстои нова ескалация на войната

31 Юли, 2026 09:32 981 64

  • украйна-
  • карл билд-
  • русия-
  • война-
  • донбас-
  • владимир путин-
  • путин

Ако Путин разсъждаваше трезво, щеше да спре войната на сегашната линия на фронта. Вместо това той иска целия Донбас и това може да му коства поражението.

Путин допуска огромна грешка в Украйна: предстои нова ескалация на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако руският президент Владимир Путин беше направил ясна оценка на състоянието на войната си с Украйна, той би се стремил към прекратяване на огъня. Вместо това той върви към нова ескалация и това може да му коства много, посочва бившият шведски премиер и външен министър Карл Билд, цитиран от Kyiv independent и УНИАН.

Неговият упорит стремеж да завземе целия Донбас, камо ли да подчини цяла Украйна, може да му струва пълно поражение във войната. Преценката му очевидно е помрачена, тъй като всички признаци сочат, че той търси известна ескалация. Ако наистина поеме по този път, ще влоши ситуацията за всички, но най-вече за себе си.

По време на срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска Путин се е опитал да убеди Вашингтон да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски и да го принуди не само да се съгласи да признае териториите, вече окупирани от Русия, но и да предаде частта от Донбас, контролирана от украинските въоръжени сили.

Тъй като не беше възможно да се принуди Украйна да направи тези отстъпки, преговорите стигнаха до задънена улица и сега Кремъл се надява да постигне целите си с военни средства. Путин вярва, че атаките срещу цивилни и критична инфраструктура могат да принудят Украйна да се подчини. Но макар той несъмнено да причинява голяма болка, само въздушните бомбардировки никога не са печелили война.

Карл Билд посочва, че руската армия е заседнала на фронтовата линия и напредва изключително бавно. Междувременно Украйна засилва атаките си дълбоко в руска територия, нанасяйки значителни щети на самия агресор.

Крим, а не Донбас, има ключово символично значение за Путин. Билд припомня, че анексирането на полуострова през 2014 г. драстично повиши популярността на Путин в страната и в крайна сметка проправи пътя за пълномащабно нахлуване през 2022 г. Бившият шведски премиер твърди, че първоначалната цел на инвазията – военно и политическо подчиняване на цяла Украйна – вече не е постижима. Той смята, че рационалното решение за Кремъл би било да се съгласи на прекратяване на огъня сега по настоящата линия.

Ако Путин продължи по сегашния си път, е малко вероятно да получи малката част от Донецка област, която иска, но е много вероятно да загуби контрол над Крим.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    37 10 Отговор
    Русия унищожи преди ден американска фабрика за дронове в Украйна. А късно снощи Тръмп е казал, че Украйна може и да не получи обещаният лиценз за производство на Пейтриът.

    Коментиран от #8

    09:33 31.07.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    10 20 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    Коментиран от #11, #60

    09:34 31.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 2 Отговор
    Мара Атанасова. 🦃🦃🦃👍👍👍

    09:34 31.07.2026

  • 4 баба Вуна

    25 9 Отговор
    Какво поражение бе? Украйна просто няма да я има. Путин е мекушав, да, обаче стигне ли се до поражение, Русия ще натисне червените копчета! И Европа ще си замине заедно с Украйна.

    Коментиран от #12, #44

    09:34 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    21 5 Отговор
    При Путин - грешка, нема!!!
    Путин ескалира войната, и ще я ескалира още, а целокупното НАТО гледа ошашавено и уплашено!!!

    Коментиран от #24

    09:35 31.07.2026

  • 7 Хохо Бохо

    19 4 Отговор
    АвеКапути, Путин искаше да спре войната още на границата на СалоХоголандия стига да се бяхте отказали от НАТО. Та кой е направил огромна грешка? Накрая ще платите с цялата си територия за кравешките амбиции

    09:36 31.07.2026

  • 8 Пхххах

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Украйна има стотици фабрики за дронове.За три дни Мадяр удари 2 пъти военният завод в Киров.

    Коментиран от #15, #21, #23

    09:36 31.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЕАЛИСТ

    19 9 Отговор
    Сега се пише историята. Ако отстъпи, това означава да обрече население с руско самосъзнание на украински гнет. Ще им забранят и езика , а после ще се разправят и с православието. Зад Путин е целият руски народ. Войната е Отечествена.

    Коментиран от #22

    09:37 31.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цък

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "баба Вуна":

    Спечели 2 рубли.

    09:37 31.07.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    8 11 Отговор
    Сефте...
    Докато не унищожа Русия нема се спра !!! 👆

    09:38 31.07.2026

  • 14 Последния Софиянец

    6 10 Отговор
    Гори матушката!

    09:38 31.07.2026

  • 15 Там е разликата

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пхххах":

    фабрики срещу заводи

    09:38 31.07.2026

  • 16 И ОДЕСА , И ОДЕСА

    10 3 Отговор
    НЕ САМО ДОНБАС

    Коментиран от #52

    09:38 31.07.2026

  • 17 Пропагандата на фашизма

    7 5 Отговор
    срещу Русия знае всичко! 😄

    09:39 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин е в информационна мъгла!

    8 7 Отговор
    Генералите от страх не му докладват какво става!

    Коментиран от #29, #50

    09:39 31.07.2026

  • 20 Спирко

    6 2 Отговор
    Няма спирка. Ако спре без проруско правителство в Киев, това би било чиста загуба. Много бързо може да загуби големи части от завоюваните територии.

    Коментиран от #59

    09:39 31.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пхххах":

    Маджарчето защо не казва как седят нещата с Крим вече, мълчи и си дръбка за някакви измислени успехи, маджара ще се да праща ракети до Москва хахаха, колко време го чакам - 5 година, маджара ще се да обръща фронта хахахахах, маджара уж избива по 30000 войника, а клипчета има на макс по 100 на седмица хахаха, маджара е като цялата Украйна въздух под налягане, никакви успехи на фронта и удари по цивилни и депа ахахах

    Коментиран от #33

    09:40 31.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ?????

    9 2 Отговор
    Уф.
    Ключовите думи са - "цитиран от Kyiv independent и УНИАН".
    По нататък е безсмислено да се чете.
    А колко беше просто - не пипайте общата история и общия език. Търгувайте и с Европа и с Русия.

    09:40 31.07.2026

  • 26 Путин не иска целия Донбас

    10 6 Отговор
    целия Донбас си е руски !

    Коментиран от #28

    09:40 31.07.2026

  • 27 Хомосексуалисти за Путин

    4 5 Отговор
    Путин победа ура!

    Коментиран от #45

    09:40 31.07.2026

  • 28 Цък

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Путин не иска целия Донбас":

    Още 2 рубли спечели.

    09:41 31.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пак разбирачи

    4 4 Отговор
    Абе все разбирачи и знаещи какво иска и какво ще направи Путин. ... А Путин вече 4 г си люшка НАТО-ЕС на куб -- а тия предричат врели некипели....

    09:41 31.07.2026

  • 31 Утепан Бандера

    7 3 Отговор
    Прекратяване на огъня от страна на РФ ще има, когато от Укрорайха не остане нищо.

    Коментиран от #43

    09:41 31.07.2026

  • 32 Друт русофил с петолъчки

    5 5 Отговор
    в чугиненета кратуна!
    Само фашизъм им се привижда!

    Коментиран от #40

    09:41 31.07.2026

  • 33 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахахаха":

    Най-трудна е петата година от тридневна СВО.

    09:42 31.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Онзи

    2 4 Отговор
    Тия шведи май са позабравили история! Не е проблем чичко Путин ще им я припомни!

    09:42 31.07.2026

  • 36 НЕ Путин върви към нова ескалация

    3 4 Отговор
    Това се налага от малоумието в ЕК и подкрепата която се дава за нацисткият режим в Киев.

    09:42 31.07.2026

  • 37 Механик

    3 4 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    09:43 31.07.2026

  • 38 оксиджен

    1 1 Отговор
    Комунизмът е едно мигване на историята, прилича на монархия, но не е, прилича на капитализъм, но не е, прилича на демокрация, но не е, а Путин е като Сталин. Късмет дя живеем сега

    09:43 31.07.2026

  • 39 ВРАГ НАРОДУ

    3 4 Отговор
    Скоро по руска традиция Фашист путин ще бъде обявен за враг на народа!

    Коментиран от #49

    09:43 31.07.2026

  • 40 Споко, Мименце

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Друт русофил с петолъчки":

    Те фашугите имат особено отношение към нежни като тебе. Ти първа ще го отнесеш ако фашугите дойдат на власт.

    09:43 31.07.2026

  • 41 И след Хаймарсите

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмп се ядоса":

    идват Атакамсите, след тях Байрактарите и Джавелините, след тях Ф-16.
    Опааа, без Ф-16, един гръмна оня ден.

    09:43 31.07.2026

  • 42 АМИ ПОМНИМ

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ПОМНИМ
    НИКОЙ НЯМА ДА БЪДЕ ЗАБРАВЕН
    ВЧЕРА ЗАГИНА ВТОРИЯ УКРАИНЕЦ В ТАЯ ВОЙНА НАЛИ ТАКА ДЕБ....ИЛ

    09:43 31.07.2026

  • 43 Руснак без крак

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Утепан Бандера":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    Коментиран от #56

    09:44 31.07.2026

  • 44 Пофантазирай

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "баба Вуна":

    какво ще стане след това, винаги стигате до ударите по НАТО и как САЩ и Албиона щели да бъдат унищожени. Кажи нещо за Русията, как след победата Путин тържествено ще излезе от бункера, ще се отупа от праха и ще бъде посрещнат от почетна рота командвана от ген. Герасимов на Червения площад. После раздаване на медали, Парад на Победата с Т34, тържествена заря с останалите и вече ненужни ядрени ракети...Най-хубавото вечно го изпускате.

    09:44 31.07.2026

  • 45 Моджтаба

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хомосексуалисти за Путин":

    А какво да кажем ние, педофилите. С Аллаха напред!

    09:44 31.07.2026

  • 46 ЩО СЕ ИЗЛАГАТЕ БЕ

    5 1 Отговор
    Британците отдавна казаха, че войната ще е до последния окраинец.

    09:44 31.07.2026

  • 47 Многоходовия стратег

    2 2 Отговор
    Увеличи НАТО с 1400 километра около Русия!

    09:45 31.07.2026

  • 48 Надеждата крепи копееца

    1 2 Отговор
    И вярата в Аллах.

    09:45 31.07.2026

  • 49 ВРАГ НАРОДУ

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "ВРАГ НАРОДУ":

    Враг е Нашмъркъний Зилински, но за украинския народ. На руснаците е приятел, защото помага за изтребването на укрии като налива масло в огъня.

    Коментиран от #62

    09:45 31.07.2026

  • 50 Азз

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Путин е в информационна мъгла!":

    Той чете Факти всеки ден

    09:45 31.07.2026

  • 51 Ай де бе

    2 1 Отговор
    Тази зима или ранната пролет на 2027 всичко ще приключи с капитулация на неформалното държавно образувание Украйна.

    09:46 31.07.2026

  • 52 питаха ли Турция?

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "И ОДЕСА , И ОДЕСА":

    Никой няма да остави Жужака путин да промени европейската карта! Дори Китай забрани да се говори за ядрено оръжие!

    09:46 31.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    1 2 Отговор
    Цитат:

    "посочва бившият шведски премиер и външен министър Карл Билд, цитиран от Kyiv independent и УНИАН."

    - - -

    Аз ви писах вчера, ще го повторя и днес.
    Просто си губите времето в безмислени караници с деграриалите русофобни алкохолици - нищо не научавате, а само си пилеете времето с тези хайлази.
    Първо, не Путин взема тези решения, а Генералния Щаб на ВС на Русия, но хайде да не се задълбаваме в нещата.
    Характерно за примитивната русофобия е персонифицирането на всички проблеми с Путин.
    Четете и се информарайте от повече източници. Тази зима Украйна ще престане да съществува.

    Приятен ден на всички нормални хора!

    Коментиран от #63

    09:46 31.07.2026

  • 55 Русия ще

    1 1 Отговор
    завземе целия Донбас защото си е руски и ако не може да подчини цяла Украйна поне трябва да я унищожи. Както са казали: пълна денацификация и демилитаризация. Както Запада си мълча за палестинците, сега да си мълчи и за украинците и да си наляга парцалите за да не го отнесе и той

    09:47 31.07.2026

  • 56 Как върви перемоХата?

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Руснак без крак":

    Има ли още укроби?

    09:47 31.07.2026

  • 57 Зеления

    0 1 Отговор
    Пълни глупости!
    Абсолютно възможно е Путин не само Донбас да вземе, а да окупира и цяла Украйна, въпроса е че самия Путин е в невероятната заблуда, че това нещо ще стане с настоящата му тактика на водене на война и това наистина няма да се случи.
    За да спечели войната Путин има 2 опции:
    1.Ядрен тактически удар - нещо което няма да направи и се надявам никога да не се случи, нито целия свят ще му позволи, нито ще му прости някога подобно нещо
    2.Прави пълна и всеобща мобилизация, изпраща 3-4 милиона войници, разширява навсякъде фронта вкл. чрез нахлуване от Беларус. Украинците няма да могат да покрият толкова дълга фронтова линия с достатъчен брой войски които да спрат десетократно повече противникови войски, дори и да имат дронове, те сега операторите на дронове са в най-критичните части - Донбас, Херсон, и още 2-3, няма да има как да са навсякъде ако фронта се увеличи и атакуващите се увеличат, а един път разпадне ли се фронтовата линия после много е трудно да се задържи атакуваща армия

    09:47 31.07.2026

  • 58 Кокошката

    0 1 Отговор
    Мара рови рови из нета да намери нещо за евроатлантиците, че нещо няма добри новини за тях. Кокошките живеят в друга реалност

    09:47 31.07.2026

  • 59 Миролюб Войнов, военен експерт

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Спирко":

    Принципно след 800 000 трупа, 1.2млн инвалида, с грохнала икономика, без Северни потоци, без европейски пазар, с напълно изгорена военна техника Русия е един труп. Не се говори за пабеда, а за Оцеляване и съществуване в постапокалиптична обстановка. Путин унищожи 100 годишен финансов потенциал, а не реши абсолютно нищо !!! Само прибави още 2000км обща граница с НАТО 👈

    09:47 31.07.2026

  • 60 Ани-бот

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Вече знаем, че демократична Европа не прави разлика между руси и украинци. Остава самите украинци да го разберат.

    09:47 31.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 чети руската история

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "ВРАГ НАРОДУ":

    1 милион руснаци изби путин!

    09:48 31.07.2026

  • 63 Приятен ден,ама си цял ден тук и ос.ираш

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    😂😂😂😬😬😬

    09:48 31.07.2026

  • 64 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    0 0 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни статии да се радват малко.

    09:48 31.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания