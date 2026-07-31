Путин допуска огромна грешка в Украйна: предстои нова ескалация на войната

Ако руският президент Владимир Путин беше направил ясна оценка на състоянието на войната си с Украйна, той би се стремил към прекратяване на огъня. Вместо това той върви към нова ескалация и това може да му коства много, посочва бившият шведски премиер и външен министър Карл Билд, цитиран от Kyiv independent и УНИАН.

Неговият упорит стремеж да завземе целия Донбас, камо ли да подчини цяла Украйна, може да му струва пълно поражение във войната. Преценката му очевидно е помрачена, тъй като всички признаци сочат, че той търси известна ескалация. Ако наистина поеме по този път, ще влоши ситуацията за всички, но най-вече за себе си.

По време на срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска Путин се е опитал да убеди Вашингтон да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски и да го принуди не само да се съгласи да признае териториите, вече окупирани от Русия, но и да предаде частта от Донбас, контролирана от украинските въоръжени сили.

Тъй като не беше възможно да се принуди Украйна да направи тези отстъпки, преговорите стигнаха до задънена улица и сега Кремъл се надява да постигне целите си с военни средства. Путин вярва, че атаките срещу цивилни и критична инфраструктура могат да принудят Украйна да се подчини. Но макар той несъмнено да причинява голяма болка, само въздушните бомбардировки никога не са печелили война.

Карл Билд посочва, че руската армия е заседнала на фронтовата линия и напредва изключително бавно. Междувременно Украйна засилва атаките си дълбоко в руска територия, нанасяйки значителни щети на самия агресор.

Крим, а не Донбас, има ключово символично значение за Путин. Билд припомня, че анексирането на полуострова през 2014 г. драстично повиши популярността на Путин в страната и в крайна сметка проправи пътя за пълномащабно нахлуване през 2022 г. Бившият шведски премиер твърди, че първоначалната цел на инвазията – военно и политическо подчиняване на цяла Украйна – вече не е постижима. Той смята, че рационалното решение за Кремъл би било да се съгласи на прекратяване на огъня сега по настоящата линия.

Ако Путин продължи по сегашния си път, е малко вероятно да получи малката част от Донецка област, която иска, но е много вероятно да загуби контрол над Крим.