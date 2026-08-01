САЩ пренасочиха 30 кораба заради новата блокада срещу Иран

Военноморското напрежение в Близкия изток достигна критична точка, заплашвайки из основи глобалните енергийни пазари.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално обяви, че американските сили са пренасочили 30 търговски кораба от средата на юли насам, за да наложат подновената морска блокада срещу иранските пристанища. Мярката, възстановена след поредица от ирански атаки в Ормузкия пролив, има за цел да прекъсне икономическите потоци на Техеран, предаде wam.ae. Според съобщението, освен отклонените плавателни съдове, два кораба са били обезвредени, а други два са били посетени за проверка, като същевременно е осигурен хуманитарен коридор за около 30 съда.

Паралелно с действията на САЩ, йеменските бунтовници хуси обявиха мащабна ответна операция, разширявайки конфликта на втори фронт.

Военният говорител на групировката Яхия Сарее потвърди, че хусите са наложили собствена "морска ембаргова блокада" срещу Саудитска Арабия. По техни данни, най-малко осем саудитски петролни танкера са били принудени да променят маршрута си в Червено море и да извършат резки обратни завои в близост до протока Баб ел-Мандеб след директни заплахи и ракетни удари. Търговските оператори пренасочват товарите с цел избягване на опасната зона, което вече доведе до спад на трафика в региона с над 28% и рязко покачване на застрахователните премии, предаде lloydslistintelligence.com.

Кризата блокира двете най-важни морски артерии за превоз на петрол в света – Ормузкия пролив и Баб ел-Мандеб. Анализатори предупреждават, че координираният натиск от САЩ и ответните ходове на проиранската "Ос на съпротивата" могат да намалят глобалните доставки на суров петрол с повече от 7%, тласкайки цените на енергоносителите до рекордни нива. В отговор на ескалацията Рияд вече започна разговори за свикване на международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море.