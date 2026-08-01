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Тръмп поиска нов мандат и Гренландия

Тръмп поиска нов мандат и Гренландия

1 Август, 2026 04:49, обновена 1 Август, 2026 04:54 1 371 14

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Президентът загатна за избори през 2028 г., докато преговаря за Арктика и подготвя нови удари в Близкия изток

Тръмп поиска нов мандат и Гренландия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическата динамика в САЩ достига връхна точка в ранните часове на 1 август, след като президентът Доналд Тръмп разтърси обществеността с амбиции за следващ мандат, паралелно с ескалиращи международни кризи.

В рамките на няколко дни администрацията му преплете бъдещите изборни намерения с геополитически маневри около Гренландия и продължаващата война с Иран.

Президентът иска да остане в Белия дом

Доналд Тръмп открито демонстрира желанието си да бъде следващият президент на САЩ и след текущия си мандат. По време на скорошното си изявление на Вечерята на кореспондентите в Белия дом, американският държавен глава постави червена шапка с надпис "TRUMP 2028" и обяви намерението си да се кандидатира за нов мандат, предава новинарският канал GMA News. Тъй като Конституцията на САЩ ограничава управлението до два мандата, съратници на Тръмп вече подклаждат дебати за политическото му бъдеще след 2028 г.

Гренландия под контрола на САЩ до края на мандата

На геополитическата сцена Тръмп затвърди дългогодишната си фиксация върху Арктика. Президентът увери, че Гренландия ще бъде под контрола на САЩ до изтичането на настоящия му мандат в Белия дом, съобщава британското издание The Independent. Макар Дания и местните лидери категорично да отхвърлят идеята за продажба на острова, Вашингтон води засилени преговори. Според дипломатически източници на BBC, САЩ са по средата на строго пазени в тайна разговори за откриването на три нови американски военни бази в южната част на Гренландия, които да преминат под американски суверенитет.

Войната с Иран: Липса на краен срок за мир

В Близкия изток ситуацията остава критична, тъй като Доналд Тръмп не успя да определи и спази конкретен срок за прекратяване на войната с Иран, която вече навлиза в своя шести месец. Вместо деескалация, конфликтът се ожесточава. Американският президент е наредил нова масивна вълна от въздушни удари срещу иранската енергийна инфраструктура, която може да започне още този уикенд, информира The Wall Street Journal. Тръмп заяви пред кабинета си, че САЩ ще "удрят много здраво", докато Техеран не отстъпи, предава CBS News, оставяйки региона без ясна перспектива за примирие.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Ментал

    9 1 Отговор
    Ако Тръмп изпълни всичките си идеи, картата на света ще изглежда като чернова с бележка: ‘Ще го оправя в третия мандат

    Коментиран от #5

    05:06 01.08.2026

  • 2 маке

    3 1 Отговор
    Император

    05:08 01.08.2026

  • 3 Д-р Ментал

    13 1 Отговор
    Тръмп май си мисли, че светът е количка в Амазон – добавя Иран, добавя Гренландия, после се чуди защо доставката излиза толкова скъпо

    05:09 01.08.2026

  • 4 Овчар

    13 2 Отговор
    Момчето не е добре..! Явно има тумор в мозъка..!

    05:09 01.08.2026

  • 5 Д-р Ментал

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Ментал":

    След Иран и Гренландия очаквам пресконференция: ‘Добри новини! Купихме Северния полюс. Лошата – Дядо Коледа плаща мита

    05:13 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    11 1 Отговор
    Господи, прибери го!

    Коментиран от #9

    05:51 01.08.2026

  • 9 Наистина

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    време е !

    06:09 01.08.2026

  • 10 Ако американците

    7 0 Отговор
    искат светът да ги гледа с предишното уважение, трябва да разкарат този индивид от президентския пост възможно най-скоро и да му секнат мераците за какъвто и да било държавен пост... Е, мераците са му за още един президентски мандат, но едва ли ще го огрее!

    06:16 01.08.2026

  • 11 Годъ

    1 0 Отговор
    Ще си мисля че тоя се постара републиканците да нямат след него скоро време президент

    06:25 01.08.2026

  • 12 Хасковски каунь

    1 2 Отговор
    Тръмп има кендилик, ама нашият на политиците / без Възраждане/ е по-голям.

    06:29 01.08.2026

  • 13 Ммммм

    2 0 Отговор
    Да не дава Господ
    Този е за затвора

    06:35 01.08.2026

  • 14 психиатър

    2 0 Отговор
    Дете в магазин за играчки.

    06:40 01.08.2026