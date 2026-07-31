Украйна удари една от най-големите петролни рафинерии в Русия

Украинските сили нанесоха тази нощ удар по рафинерията „Лукойл–Волгограднефтепереработка“ в руския град Волгоград, по комплекса за радиоелектронна борба „Поле‑21“ край Голубивка във временно окупираната Луганска област, както и по други военни цели на противника, съобщи Укринформ, цитирайки изявление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувано във Фейсбук, предаде БТА.
Генералният щаб отбеляза, че „Лукойл–Волгограднефтепереработка“ е една от най-големите петролни рафинерии в Руската федерация. Нейният капацитет е приблизително 15 милиона тона суров петрол годишно. Обектът произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво и участва в снабдяването на руската армия. Регистриран е директен удар по съоръжението, последван от пожар на територията му. Степента на щетите се оценява.
Удар е нанесен и по руския комплекс за радиоелектронна борба „Поле‑21“ в района на Голубивка, Луганска област. Освен това е ударен склад за боеприпаси в района на Наумивка, на територията на Кримския полуостров, както и команден пункт на руските сили в района на Бахмут, Донецка област.
По-рано Укринформ съобщи, че логистичният център на "Уайлдберис" във Волгоград се е подпалил след украински удар.
Атака с дронове причини днес пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, заяви губернаторът на областта Андрей Бочаров, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Вследствие на атаката има петима ранени. В региона има петролна рафинерия собственост на компания "Лукойл". В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове, заяви губернаторът Юрий Слюсар.
Наскоро Украйна засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти, което доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Хм...
14:08 31.07.2026
5 Сила
14:08 31.07.2026
6 Оффф
Коментиран от #128
14:08 31.07.2026
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9 тази рафинерия
14:10 31.07.2026
10 Дружковка
14:10 31.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 ТЦК
До коментар #14 от "Бой по руските монголоидни варвари":Ела ни на гости в Украйна, ще те изпратим на почивка, захитнико на Украина.
14:13 31.07.2026
19 пешо
Коментиран от #31, #129
14:13 31.07.2026
20 Копейки
Коментиран от #26, #146
14:13 31.07.2026
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26 Много си активен
До коментар #20 от "Копейки":Д не ти смениха маслото?
14:16 31.07.2026
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28 така е
До коментар #25 от "така е":Украйна не може житото да си изнася, камо ли оръжия. Ха ха ха
14:17 31.07.2026
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31 Ами
До коментар #19 от "пешо":Не просто ги подържат трайно неработоспособни и ефекта е на лице. В стана била голям износител на петрол се стигна до купони за гориво.
14:18 31.07.2026
32 Баш Хайдутин и действащ комунист
14:19 31.07.2026
33 като питаш, да ти кажа
До коментар #12 от "Позора край няма":Амо вече войната се пренесе в Русия и дори ядреното им оръжие не може да бъде използвано поне за заплаха. Първоначално категорично заявяваха, че нарушат ли се мграниците на руска територия и има ли заплаха на сигурността за държавата, ядреното оръжие моментално влиза в употреба. Е колко още трябва да се наруши мира в Русия за да има заплаха за сигурността? Вече дори и в Москва не е безопасно. Ако използват каквото и да е ядрено оръжие в Украйна ще трябва моментално да се изтеглят от там. То не подбира чужди и свои.
Коментиран от #71
14:19 31.07.2026
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37 Гост
14:21 31.07.2026
38 няма край
14:21 31.07.2026
39 Абсолютно.
До коментар #34 от "Абсолютно.":Колкото и да се напиняш, Русия фъндък на Украна повече няма да пусне. Ще я бъхта, докато и камъните там проплачат.
14:21 31.07.2026
40 няма край
14:22 31.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
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49 Да бе, да
До коментар #36 от "Леле - мале":Затова просят от Кимчо и ракети и войници
Коментиран от #74
14:25 31.07.2026
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52 Д-р Марин Белчев
Подмазвачество, подлост, страхливост, угодничество, алчност и пр. Затова толкова руски момчета дадоха живота си за тоя дет духа. И тенденцията е да става по-зле.
Отбележете, че не заемам страна.
14:27 31.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
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56 Но е цар,
14:28 31.07.2026
57 Град Козлодуй
До коментар #29 от "Град Козлодуй":Така е приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех.
Коментиран от #62, #111
14:28 31.07.2026
58 Без име
14:28 31.07.2026
59 Остави това
До коментар #53 от "Как реши, че":Ти кажи защо се обиди и взе да цивриш като женка?
14:29 31.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Приятел
До коментар #57 от "Град Козлодуй":И ти не ставаш за войник, защото си инвалид. Но за сех може и да те ползва някой закъсал.
14:30 31.07.2026
63 Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
14:31 31.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Путин многоходовия
До коментар #1 от "СВО в русия":Сорос ни забрани да целим сгратегически цели в Украйна. Каза да казваме на копейките по скелатата че сме "многоходови".
14:31 31.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
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71 Путин многоходовия
До коментар #33 от "като питаш, да ти кажа":Сорос ни забрани
14:33 31.07.2026
72 Някой
14:33 31.07.2026
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74 Хе,хе...!
До коментар #49 от "Да бе, да":Ама то щот Твоят Зелко не проси...?!
Проси ракети,плачейки и хленчейки на рамото на Урсула,Калас,Мерц...-все внуци на фашисти от ВСВ...!
А хора проси от Колумбия...-нали са му доставчици на дрога...-стар техен човек е Зелко...!
Коментиран от #90
14:34 31.07.2026
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77 Мнооого си тъпоглав, Саше
До коментар #67 от "Дръндрън":Целта на СВО е да се изтреби мъжкото население годно да води война. Превзетите области са бонус. Както виждаме, украинците вече са наполовина. Всичко върви по план. След края на войната в Украйна за период от 100 години никой няма да помисли за война с Русия. Не, че ще има Украйна след края на войната.
14:36 31.07.2026
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80 Този коментар е премахнат от модератор.
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85 няма край
14:39 31.07.2026
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90 Дръндрън
До коментар #74 от "Хе,хе...!":Да, Зеленски иска оръжие, но защо го иска ?!
Първо Украйна не се е готвила за война, както кремля.
Укрйна и Европа, а и всички нормални хора искаме мир !
Зеленски иска оръжие, за да защити своята Родина, своя народ, панимайш ли това ?!
Зеленски не избяга, и не се крие като плъх в бункер, нито ходи да се снима с масовката, както прави путлер !
Коментиран от #132
14:40 31.07.2026
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92 Позор без край
Коментиран от #95
14:41 31.07.2026
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95 Не бързай
До коментар #92 от "Позор без край":Утре по новините пак ще има ревящи усраинци.
Коментиран от #131
14:42 31.07.2026
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100 Гост
14:45 31.07.2026
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104 Ударили ууукрите
Коментиран от #151
14:46 31.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
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107 удри
14:47 31.07.2026
108 Гост
До коментар #103 от "Друг гост":Аз пък си мислех, дали вече не ги наемат от Бангладеш?
14:47 31.07.2026
109 Дръндрън
До коментар #102 от "Дръндрън":Кажи ни, Сиси, какво остана от Украйна? Не те питам, още какво ще им вземат Руснаците. Кажи, какво остана от Украйна?
14:47 31.07.2026
110 ФАКТ
14:48 31.07.2026
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122 Хахаха
14:54 31.07.2026
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124 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
СЕ ВИХРИ В РУСКАТА КОЧИНА.
ТАКИВА НОВИНИ
ВИНАГИ РАДВАТ
ХОРАТА ПО ЦЯЛ СВЯТ
УРААААА УРААААА УРААААА УРААААА
14:55 31.07.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 ЗАЩО
14:58 31.07.2026
128 Вперед, кругом - вперед
До коментар #6 от "Оффф":Не са стари новините. Всеки ден едно и също се повтаря.
14:59 31.07.2026
129 Бухаем
До коментар #19 от "пешо":В Рашка има 50 рафинерии. Бухат - ремонтират - пак бухат и така. Движуха! Без скука!
15:01 31.07.2026
130 Това са безспорни
До коментар #67 от "Дръндрън":Факти.
15:02 31.07.2026
131 Да и какво
До коментар #95 от "Не бързай":Ще изтрелят ощенеколко десетки северно корейски ракетри.Ще разрошат няколко блока .Ще избият още десеткиневини цивилни.Ще се затвърдяткато като още по долни терористи и ще засилят омразата и презрение на всички нормални хора по земята срещу тях.Това с какво точно ще импомогне обаче на фронта. Ми с нищо ще сплоти още повече укайнците и ще увеличи международната подкрепа за тях. Гинална стратегия резултата от която вече 4.5 години е на лице. Ударите вдълбокия тил се засилват и заразлика от руските не са просто терор и безсилие, а стратигически ценни осъкатяващи и иунизаващи федерацията на терора и злото
15:02 31.07.2026
132 Това са безспорните
До коментар #90 от "Дръндрън":Факти.
15:03 31.07.2026
133 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
КАК Е ВЪЗМОЖНО
ПУТКЕР ДА СЪТВОРИ
ТАКАВА
ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА.?
15:03 31.07.2026
134 Гук
15:04 31.07.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Потрес
15:04 31.07.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Инна
Заводът е произвел до 1000 БЛА от различни типове, включително атакуващите БЛА AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, както и разузнавателния БЛА RQ-100 Scout.
Военният експерт Виталий Киселев смята, че това събитие променя правилата на играта и е сигнал към украинския военно-промишлен комплекс, че всички съоръжения, произвеждащи оръжия за украинските въоръжени сили, са легитимни цели.
15:07 31.07.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Коментар
Коментиран от #142, #156
15:08 31.07.2026
141 дедушка
15:08 31.07.2026
142 Добре
До коментар #140 от "Коментар":Друго ко каза фашизма да тролиш жално срещу Русия! 😄
15:09 31.07.2026
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144 НЕ Е ТАКА!
До коментар #137 от "Точно дефектните руски реактори":Чернобил си беше доказан западен саботаж! Прави сметка още от кога петата западна колониална колона безчинства из Източна Европа и унищожава невинно гражданско население!
15:09 31.07.2026
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146 Лизач евроатлантик
До коментар #20 от "Копейки":Центажия,а реб кой ще те спаси?
15:10 31.07.2026
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149 Така е
До коментар #137 от "Точно дефектните руски реактори":Русия никога не могла да направи нещо читово не им се одава. Могат само да крадът и да копират и то много недудялано естествено
Коментиран от #150
15:11 31.07.2026
150 Супер
До коментар #149 от "Така е":Само защо пропадналият запад опря до глупаци да тролят срещу Русия! 😄
15:12 31.07.2026
151 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #104 от "Ударили ууукрите":С моите епилираните си розови бузки, и аз тръгнах да превземам Киев за 3 дни, но 5 г. не мога да изляза от бункера 🦄🌈😂
Коментиран от #153
15:12 31.07.2026
152 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ
РАЗТУРИ НА СЪСТАВНИТЕ СИ ТЕРИТОРИИ.
15:13 31.07.2026
153 И теб ли фанаха за папагал
До коментар #151 от "Розовото пони Путин 🦄":ден и нощ да папагали Киев за 3 дни. 😄
15:13 31.07.2026
154 Украйна са терористи
15:15 31.07.2026
155 Тази
15:17 31.07.2026
156 Това
До коментар #140 от "Коментар":ти със сигурност го знаеш,че ще стане, колкото, че след "украинските,...", неправилно си сложил запетая.
15:19 31.07.2026