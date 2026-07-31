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Украйна удари една от най-големите петролни рафинерии в Русия
  Тема: Украйна

Украйна удари една от най-големите петролни рафинерии в Русия

31 Юли, 2026 14:05 1 933 156

  • украйна-
  • волгоград-
  • рафинерия-
  • петрол-
  • лукойл-
  • русия-
  • wildberries

По-рано Укринформ съобщи, че логистичният център на "Уайлдберис" във Волгоград се е подпалил след украински удар

Украйна удари една от най-големите петролни рафинерии в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили нанесоха тази нощ удар по рафинерията „Лукойл–Волгограднефтепереработка“ в руския град Волгоград, по комплекса за радиоелектронна борба „Поле‑21“ край Голубивка във временно окупираната Луганска област, както и по други военни цели на противника, съобщи Укринформ, цитирайки изявление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувано във Фейсбук, предаде БТА.

Генералният щаб отбеляза, че „Лукойл–Волгограднефтепереработка“ е една от най-големите петролни рафинерии в Руската федерация. Нейният капацитет е приблизително 15 милиона тона суров петрол годишно. Обектът произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво и участва в снабдяването на руската армия. Регистриран е директен удар по съоръжението, последван от пожар на територията му. Степента на щетите се оценява.

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Удар е нанесен и по руския комплекс за радиоелектронна борба „Поле‑21“ в района на Голубивка, Луганска област. Освен това е ударен склад за боеприпаси в района на Наумивка, на територията на Кримския полуостров, както и команден пункт на руските сили в района на Бахмут, Донецка област.

По-рано Укринформ съобщи, че логистичният център на "Уайлдберис" във Волгоград се е подпалил след украински удар.

Атака с дронове причини днес пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, заяви губернаторът на областта Андрей Бочаров, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Вследствие на атаката има петима ранени. В региона има петролна рафинерия собственост на компания "Лукойл". В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове, заяви губернаторът Юрий Слюсар.

Наскоро Украйна засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти, което доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хм...

    30 11 Отговор
    Всичко е по план!

    14:08 31.07.2026

  • 5 Сила

    12 12 Отговор
    Битката за Сталинград ....римейк в 21 век

    14:08 31.07.2026

  • 6 Оффф

    26 17 Отговор
    МараПовтаря стари новини до припадък, поради липса на нови. Нивите ще ги напише след 10 дни.

    Коментиран от #128

    14:08 31.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 тази рафинерия

    19 9 Отговор
    всеки ден е удрят

    14:10 31.07.2026

  • 10 Дружковка

    22 8 Отговор
    После следва Краматорск.

    14:10 31.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 ТЦК

    11 14 Отговор

    До коментар #14 от "Бой по руските монголоидни варвари":

    Ела ни на гости в Украйна, ще те изпратим на почивка, захитнико на Украина.

    14:13 31.07.2026

  • 19 пешо

    12 14 Отговор
    стигате с тия глупости с години наред удрят по две три рафинерии е па не свършиха ли

    Коментиран от #31, #129

    14:13 31.07.2026

  • 20 Копейки

    21 12 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #26, #146

    14:13 31.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 26 Много си активен

    10 9 Отговор

    До коментар #20 от "Копейки":

    Д не ти смениха маслото?

    14:16 31.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 така е

    12 12 Отговор

    До коментар #25 от "така е":

    Украйна не може житото да си изнася, камо ли оръжия. Ха ха ха

    14:17 31.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами

    11 11 Отговор

    До коментар #19 от "пешо":

    Не просто ги подържат трайно неработоспособни и ефекта е на лице. В стана била голям износител на петрол се стигна до купони за гориво.

    14:18 31.07.2026

  • 32 Баш Хайдутин и действащ комунист

    10 9 Отговор
    Путин си вкара таралеж в ан//са хихихи ! Три дни хохохохо .Сибир е превзет от китайци хохохо. Като ви казвах че са п3яндурници хохохох

    14:19 31.07.2026

  • 33 като питаш, да ти кажа

    10 11 Отговор

    До коментар #12 от "Позора край няма":

    Амо вече войната се пренесе в Русия и дори ядреното им оръжие не може да бъде използвано поне за заплаха. Първоначално категорично заявяваха, че нарушат ли се мграниците на руска територия и има ли заплаха на сигурността за държавата, ядреното оръжие моментално влиза в употреба. Е колко още трябва да се наруши мира в Русия за да има заплаха за сигурността? Вече дори и в Москва не е безопасно. Ако използват каквото и да е ядрено оръжие в Украйна ще трябва моментално да се изтеглят от там. То не подбира чужди и свои.

    Коментиран от #71

    14:19 31.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гост

    7 9 Отговор
    Горките руснаци, няма откъде да си поръчат гащи и шампоан, а украинците нямат вече пристанища и бензиностанции. Такова е то, Зеленски, който сее ветрове, жъне бури.

    14:21 31.07.2026

  • 38 няма край

    11 10 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    14:21 31.07.2026

  • 39 Абсолютно.

    17 7 Отговор

    До коментар #34 от "Абсолютно.":

    Колкото и да се напиняш, Русия фъндък на Украна повече няма да пусне. Ще я бъхта, докато и камъните там проплачат.

    14:21 31.07.2026

  • 40 няма край

    6 8 Отговор
    Няма край украинската мъка. Няма.

    14:22 31.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Да бе, да

    8 4 Отговор

    До коментар #36 от "Леле - мале":

    Затова просят от Кимчо и ракети и войници

    Коментиран от #74

    14:25 31.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Д-р Марин Белчев

    8 5 Отговор
    До това води руската система на страх, подчинение, подмазване и фалшиво позитивни доклади пред началниците. Генерали и командващи лъжеха Сталин в началото на Втората световна война, което доведе до загубата на милиони обикновени съветски хора. Последните четири години генералите лъжеха Путин и затова вместо да приключат нещата в Украйна през 2022-2023 г., сега цяла европейска Русия е в обсега на украинските дронове.
    Подмазвачество, подлост, страхливост, угодничество, алчност и пр. Затова толкова руски момчета дадоха живота си за тоя дет духа. И тенденцията е да става по-зле.
    Отбележете, че не заемам страна.

    14:27 31.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Но е цар,

    4 4 Отговор
    а Зеленски е треторазряден актьор, играещ женски роли.

    14:28 31.07.2026

  • 57 Град Козлодуй

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй":

    Така е приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех.

    Коментиран от #62, #111

    14:28 31.07.2026

  • 58 Без име

    7 3 Отговор
    Марийке, в рафинериите няма многоетажни жилищни блпкове.

    14:28 31.07.2026

  • 59 Остави това

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Как реши, че":

    Ти кажи защо се обиди и взе да цивриш като женка?

    14:29 31.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Приятел

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Град Козлодуй":

    И ти не ставаш за войник, защото си инвалид. Но за сех може и да те ползва някой закъсал.

    14:30 31.07.2026

  • 63 Пламен

    5 2 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    14:31 31.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Путин многоходовия

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "СВО в русия":

    Сорос ни забрани да целим сгратегически цели в Украйна. Каза да казваме на копейките по скелатата че сме "многоходови".

    14:31 31.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Путин многоходовия

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "като питаш, да ти кажа":

    Сорос ни забрани

    14:33 31.07.2026

  • 72 Някой

    3 4 Отговор
    А руснаците знаят ли за тези удари.

    14:33 31.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Хе,хе...!

    5 6 Отговор

    До коментар #49 от "Да бе, да":

    Ама то щот Твоят Зелко не проси...?!
    Проси ракети,плачейки и хленчейки на рамото на Урсула,Калас,Мерц...-все внуци на фашисти от ВСВ...!
    А хора проси от Колумбия...-нали са му доставчици на дрога...-стар техен човек е Зелко...!

    Коментиран от #90

    14:34 31.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Мнооого си тъпоглав, Саше

    4 7 Отговор

    До коментар #67 от "Дръндрън":

    Целта на СВО е да се изтреби мъжкото население годно да води война. Превзетите области са бонус. Както виждаме, украинците вече са наполовина. Всичко върви по план. След края на войната в Украйна за период от 100 години никой няма да помисли за война с Русия. Не, че ще има Украйна след края на войната.

    14:36 31.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 85 няма край

    6 4 Отговор
    Няма край руската мъка.

    14:39 31.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 90 Дръндрън

    4 4 Отговор

    До коментар #74 от "Хе,хе...!":

    Да, Зеленски иска оръжие, но защо го иска ?!

    Първо Украйна не се е готвила за война, както кремля.

    Укрйна и Европа, а и всички нормални хора искаме мир !

    Зеленски иска оръжие, за да защити своята Родина, своя народ, панимайш ли това ?!

    Зеленски не избяга, и не се крие като плъх в бункер, нито ходи да се снима с масовката, както прави путлер !

    Коментиран от #132

    14:40 31.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Позор без край

    6 4 Отговор
    Безаналогова руска противъздушна отбрана какво да се прави

    Коментиран от #95

    14:41 31.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Не бързай

    7 4 Отговор

    До коментар #92 от "Позор без край":

    Утре по новините пак ще има ревящи усраинци.

    Коментиран от #131

    14:42 31.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Гост

    1 2 Отговор
    Ето за това става дума!

    14:45 31.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ударили ууукрите

    5 4 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #151

    14:46 31.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 удри

    1 1 Отговор
    бай Постоле !

    14:47 31.07.2026

  • 108 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Друг гост":

    Аз пък си мислех, дали вече не ги наемат от Бангладеш?

    14:47 31.07.2026

  • 109 Дръндрън

    5 4 Отговор

    До коментар #102 от "Дръндрън":

    Кажи ни, Сиси, какво остана от Украйна? Не те питам, още какво ще им вземат Руснаците. Кажи, какво остана от Украйна?

    14:47 31.07.2026

  • 110 ФАКТ

    2 4 Отговор
    гарим тавариши гарим

    14:48 31.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Хахаха

    2 3 Отговор
    Добрите новини пристигат. Чораха да изпраги копейките на помощ на Путин

    14:54 31.07.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 1 Отговор
    ГОЛЯМ КУПОН

    СЕ ВИХРИ В РУСКАТА КОЧИНА.

    ТАКИВА НОВИНИ

    ВИНАГИ РАДВАТ

    ХОРАТА ПО ЦЯЛ СВЯТ

    УРААААА УРААААА УРААААА УРААААА

    14:55 31.07.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 ЗАЩО

    4 1 Отговор
    Защо Лукоил надува цените в България непрекъснато? Ало, правителството? Монополи, алабала? Щяхте да борите мафията? А петромафията?

    14:58 31.07.2026

  • 128 Вперед, кругом - вперед

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Оффф":

    Не са стари новините. Всеки ден едно и също се повтаря.

    14:59 31.07.2026

  • 129 Бухаем

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "пешо":

    В Рашка има 50 рафинерии. Бухат - ремонтират - пак бухат и така. Движуха! Без скука!

    15:01 31.07.2026

  • 130 Това са безспорни

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Дръндрън":

    Факти.

    15:02 31.07.2026

  • 131 Да и какво

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "Не бързай":

    Ще изтрелят ощенеколко десетки северно корейски ракетри.Ще разрошат няколко блока .Ще избият още десеткиневини цивилни.Ще се затвърдяткато като още по долни терористи и ще засилят омразата и презрение на всички нормални хора по земята срещу тях.Това с какво точно ще импомогне обаче на фронта. Ми с нищо ще сплоти още повече укайнците и ще увеличи международната подкрепа за тях. Гинална стратегия резултата от която вече 4.5 години е на лице. Ударите вдълбокия тил се засилват и заразлика от руските не са просто терор и безсилие, а стратигически ценни осъкатяващи и иунизаващи федерацията на терора и злото

    15:02 31.07.2026

  • 132 Това са безспорните

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Дръндрън":

    Факти.

    15:03 31.07.2026

  • 133 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    4 1 Отговор
    СА СИЛНО ВЪЗМУТЕНИ.

    КАК Е ВЪЗМОЖНО

    ПУТКЕР ДА СЪТВОРИ

    ТАКАВА

    ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА.?

    15:03 31.07.2026

  • 134 Гук

    2 1 Отговор
    Радвам се.

    15:04 31.07.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Потрес

    5 0 Отговор
    Чорапа пак е получил як транш от ЕС, близ 900 милиона евро, да се готвят за кражба слагачите му

    15:04 31.07.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Инна

    1 4 Отговор
    Руски ракетен удар унищожи завод за производство на безпилотни летателни апарати (БЛА), собственост на американската компания Terminal Autonomy в Киев.
    Заводът е произвел до 1000 БЛА от различни типове, включително атакуващите БЛА AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, както и разузнавателния БЛА RQ-100 Scout.
    Военният експерт Виталий Киселев смята, че това събитие променя правилата на играта и е сигнал към украинския военно-промишлен комплекс, че всички съоръжения, произвеждащи оръжия за украинските въоръжени сили, са легитимни цели.

    15:07 31.07.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Коментар

    7 2 Отговор
    През есента политат украинските, балистични ракети и от руските рафинерии и ел. подстанции няма да остане нищо .

    Коментиран от #142, #156

    15:08 31.07.2026

  • 141 дедушка

    7 1 Отговор
    коги кончат съобщенията за умрели руски рафинерии, сятайти са чи и русията кончила! тогиз жъ има и фиеста и джумборе по цел свет!

    15:08 31.07.2026

  • 142 Добре

    2 5 Отговор

    До коментар #140 от "Коментар":

    Друго ко каза фашизма да тролиш жално срещу Русия! 😄

    15:09 31.07.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 НЕ Е ТАКА!

    1 2 Отговор

    До коментар #137 от "Точно дефектните руски реактори":

    Чернобил си беше доказан западен саботаж! Прави сметка още от кога петата западна колониална колона безчинства из Източна Европа и унищожава невинно гражданско население!

    15:09 31.07.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Лизач евроатлантик

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Копейки":

    Центажия,а реб кой ще те спаси?

    15:10 31.07.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #137 от "Точно дефектните руски реактори":

    Русия никога не могла да направи нещо читово не им се одава. Могат само да крадът и да копират и то много недудялано естествено

    Коментиран от #150

    15:11 31.07.2026

  • 150 Супер

    1 2 Отговор

    До коментар #149 от "Така е":

    Само защо пропадналият запад опря до глупаци да тролят срещу Русия! 😄

    15:12 31.07.2026

  • 151 Розовото пони Путин 🦄

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Ударили ууукрите":

    С моите епилираните си розови бузки, и аз тръгнах да превземам Киев за 3 дни, но 5 г. не мога да изляза от бункера 🦄🌈😂

    Коментиран от #153

    15:12 31.07.2026

  • 152 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА

    2 1 Отговор
    КРЕМЪЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ

    РАЗТУРИ НА СЪСТАВНИТЕ СИ ТЕРИТОРИИ.

    15:13 31.07.2026

  • 153 И теб ли фанаха за папагал

    2 1 Отговор

    До коментар #151 от "Розовото пони Путин 🦄":

    ден и нощ да папагали Киев за 3 дни. 😄

    15:13 31.07.2026

  • 154 Украйна са терористи

    1 0 Отговор
    А Европа спонсор на тероризъм!

    15:15 31.07.2026

  • 155 Тази

    1 0 Отговор
    Война е на 12 години , Бог ще помогне на хората вярващи в него , а не на окрайнските дяволски изчадия , които предизвикаха войната !

    15:17 31.07.2026

  • 156 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Коментар":

    ти със сигурност го знаеш,че ще стане, колкото, че след "украинските,...", неправилно си сложил запетая.

    15:19 31.07.2026

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