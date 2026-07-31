Украйна удари една от най-големите петролни рафинерии в Русия

Украинските сили нанесоха тази нощ удар по рафинерията „Лукойл–Волгограднефтепереработка“ в руския град Волгоград, по комплекса за радиоелектронна борба „Поле‑21“ край Голубивка във временно окупираната Луганска област, както и по други военни цели на противника, съобщи Укринформ, цитирайки изявление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувано във Фейсбук, предаде БТА.

Генералният щаб отбеляза, че „Лукойл–Волгограднефтепереработка“ е една от най-големите петролни рафинерии в Руската федерация. Нейният капацитет е приблизително 15 милиона тона суров петрол годишно. Обектът произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво и участва в снабдяването на руската армия. Регистриран е директен удар по съоръжението, последван от пожар на територията му. Степента на щетите се оценява.

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Удар е нанесен и по руския комплекс за радиоелектронна борба „Поле‑21“ в района на Голубивка, Луганска област. Освен това е ударен склад за боеприпаси в района на Наумивка, на територията на Кримския полуостров, както и команден пункт на руските сили в района на Бахмут, Донецка област.

По-рано Укринформ съобщи, че логистичният център на "Уайлдберис" във Волгоград се е подпалил след украински удар.

Атака с дронове причини днес пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, заяви губернаторът на областта Андрей Бочаров, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Вследствие на атаката има петима ранени. В региона има петролна рафинерия собственост на компания "Лукойл". В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове, заяви губернаторът Юрий Слюсар.

Наскоро Украйна засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти, което доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия.