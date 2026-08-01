Русия атакува Киев с балистични ракети, 4 жертви и 15 ранени

В ранните часове на днешния ден Русия нанесе масиран удар с балистични ракети срещу столицата на Украйна.

По първоначални данни на местните власти, вследствие на атаката са загинали четирима души, а най-малко 15 други са ранени. Взривовете са отекнали около 1:33 часа местно време, като само в рамките на половин час градът е бил разтърсен от над дузина мощни експлозии.

Според официално изявление на Военната администрация на град Киев, цитирано от украинската медия rbc.ua, противовъздушната отбрана на страната е била подложена на тежко изпитание. Руските сили са изстреляли балистичните ракети от северно направление, преминавайки през Черниговска и Полтавска област. Поради спецификата и високата скорост на балистичните оръжия, гражданите са разполагали с едва броени минути за реакция след задействането на сирените.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди в своя официален канал в Telegram, че щети и разрушения са регистрирани в поне четири административни района на столицата. Най-тежко е положението в Шевченковския район, кудато частично са рухнали първите два етажа на пететажна жилищна сграда. Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации работят на терен, тъй като под развалините все още има заклещени цивилни граждани.

В Дарницкия район е избухнал мащабен пожар в складови бази, а в Соломенския район ракетни отломки са поразили шестетажна нежилищна сграда и автомобилен паркинг. Местни източници съобщават и за временни прекъсвания на електрозахранването и водоподаването в засегнатите части на града. Към 4:00 часа българско време (съвпадащо с местното време в Киев) аварийно-спасителните операции продължават, а лекари се борят за живота на тежко ранените в столичните болници.

Тази атака бележи втората голяма вълна от масирани въздушни удари срещу Украйна в рамките на последните 48 часа. Reuters припомня, че в нощта срещу 30 юли руската армия атакува множество цели в страната, включително Лвов, където бяха убити осем души. Украинското военно ръководство за пореден път апелира към западните съюзници за спешни доставки на зенитно-ракетни комплекси и боеприпаси за противоракетна отбрана, способни да прихващат свръхзвукови балистични цели.

Тактически анализ на удара: Използвани оръжия

Военни наблюдатели и експерти от украинското разузнаване посочват, че при среднощния удар Русия е приложила комбинирана тактика. Използвани са следните типове ракети:

Искандер-М : Оперативно-тактически балистични ракети, изстреляни от наземни установки в Брянска област. Тяхната траектория е изключително трудна за предвиждане поради високата скорост и маневреност в крайната фаза на полета.

: Оперативно-тактически балистични ракети, изстреляни от наземни установки в Брянска област. Тяхната траектория е изключително трудна за предвиждане поради високата скорост и маневреност в крайната фаза на полета. Х-47М2 Кинжал : Свръхзвукови ракети, изстреляни от модифицирани изтребители МиГ-31К. Те са насочени предимно към обекти от критичната инфраструктура и командни пунктове в покрайнините на Киев.

: Свръхзвукови ракети, изстреляни от модифицирани изтребители МиГ-31К. Те са насочени предимно към обекти от критичната инфраструктура и командни пунктове в покрайнините на Киев. С-400 (в балистичен режим): Зенитни ракети, пригодени за удари по земни цели. Те имат по-ниска точност, но голяма разрушителна сила и причиняват мащабни странични щети в гъсто населени градски райони.

Хронология на ескалацията: Седмица на интензивен обстрел

Настоящият удар е кулминация на нарастващото напрежение през последната седмица. Хронологията на събитията показва следната последователност:

25 юли : Комбинирана атака с дронове камикадзе тип „Шахед“ срещу енергийната система на Киев. Унищожени са 12 безпилотни апарата, няма жертви.

: Комбинирана атака с дронове камикадзе тип „Шахед“ срещу енергийната система на Киев. Унищожени са 12 безпилотни апарата, няма жертви. 28 юли : Ракетен удар по логистични центрове в Киевска област с крилати ракети Х-101. Ранени са трима цивилни.

: Ракетен удар по логистични центрове в Киевска област с крилати ракети Х-101. Ранени са трима цивилни. 30 юли : Масирана вълна срещу Западна и Централна Украйна. Тежък удар по град Лвов с осем загинали и над 20 ранени.

: Масирана вълна срещу Западна и Централна Украйна. Тежък удар по град Лвов с осем загинали и над 20 ранени. 1 август (днес): Балистична атака директно срещу жилищни райони в столицата Киев, довела до четири жертви и 15 ранени към 4:00 часа.

Международни реакции и позиция на НАТО

Бруталната атака срещу цивилна инфраструктура предизвика незабавни дипломатически отзвуци. Говорител на Алианса заяви пред европейското бюро на DW, че НАТО осъжда по най-категоричен начин непредизвиканата агресия. В официалното изявление се подчертава:

Засилване на източния фланг : Партньорите ще ускорят разполагането на допълнителни системи за ранно предупреждение.

: Партньорите ще ускорят разполагането на допълнителни системи за ранно предупреждение. Спешна помощ : Вашингтон и Берлин подготвят извънреден пакет с боеприпаси за системите Patriot и IRIS-T.

: Вашингтон и Берлин подготвят извънреден пакет с боеприпаси за системите Patriot и IRIS-T. Политически натиск: Обсъждат се нови икономически санкции срещу веригите за доставка на компоненти за руския военно-промишлен комплекс.

Разкази от първо лице: Свидетелства на очевидци

Жителите на Шевченковския район описват първите минути на ужаса след среднощния трус. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките, докато уплашени граждани стоят пред разрушения блок.

Олена (34 г.), жителка на блока : „Прозорците излетяха с рамките. Всичко стана за секунди. Нямаше време да стигнем до мазето, скрихме се в коридора. Чуваха се писъци на съседи от долните етажи, които бяха затрупани.“

: „Прозорците излетяха с рамките. Всичко стана за секунди. Нямаше време да стигнем до мазето, скрихме се в коридора. Чуваха се писъци на съседи от долните етажи, които бяха затрупани.“ Михайло (42 г.), доброволец: „Помагаме на пожарникарите да разчистват ръчно бетонните блокове. Извадихме една възрастна жена, жива е, но е в шок. Търсим още хора по списъка на живеещите тук.“

Икономически последици: Щети върху инфраструктурата

Освен човешките жертви, ударът нанесе сериозни материални щети, които застрашават нормалното функциониране на града. Икономически експерти в интервю за Bloomberg посочват следните ключови проблеми:

Енергиен срив : Поразени са локални трансформаторни подстанции в два района, което остави близо 30 000 домакинства без ток.

: Поразени са локални трансформаторни подстанции в два района, което остави близо 30 000 домакинства без ток. Логистични загуби : Унищожените складови бази в Дарница съдържат хранителни продукти и стоки от първа необходимост, чиято стойност се оценява на милиони долари.

: Унищожените складови бази в Дарница съдържат хранителни продукти и стоки от първа необходимост, чиято стойност се оценява на милиони долари. Транспортен блокаж: Ракетни отломки и дълбоки кратери затвориха ключови пътни артерии, което затруднява движението на градския транспорт и линейките.

Анализ на експерти: Какво следва на фронта?

Военни анализатори смятат, че тази нова вълна от балистични атаки срещу Киев има за цел да тества и изтощи противовъздушната отбрана на Украйна преди очакваните есенни операции. Експерти от Института за изследване на войната, цитирани от BBC, прогнозират:

Политически натиск : Москва се опитва да деморализира цивилното население и да принуди Киев да приеме преговори при неизгодни условия.

: Москва се опитва да деморализира цивилното население и да принуди Киев да приеме преговори при неизгодни условия. Пренасочване на ПВО : Честите удари по столицата принуждават украинското командване да държи най-модерните си системи за защита далеч от линията на фронта.

: Честите удари по столицата принуждават украинското командване да държи най-модерните си системи за защита далеч от линията на фронта. Асиметричен отговор: Очаква се Украйна да отговори с нови атаки с дронове с голям обсег срещу руски военни летища и петролни рафинерии в дълбокия тил на Русия.