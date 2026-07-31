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Армен Назарян: „Вместо да говорим за нови титли и медали, днес съм тук, за да изразя болката си от дискриминацията, която изпитваме“

Армен Назарян: „Вместо да говорим за нови титли и медали, днес съм тук, за да изразя болката си от дискриминацията, която изпитваме“

31 Юли, 2026 17:26 2 844 8

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Легендарният шампион настоява за шанс за Едмонд и Гриша да се състезават за родината

Армен Назарян: „Вместо да говорим за нови титли и медали, днес съм тук, за да изразя болката си от дискриминацията, която изпитваме“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Двукратният олимпийски първенец по борба Армен Назарян отправи емоционален апел към Българската федерация по борба. Той настоя синовете му – талантливите Едмонд и Гриша Назарян – да получат необходимите лицензи, за да защитават българските цветове на международни турнири.

„Децата ми са родени да печелят за България“ В залата на Пресклуб „България“ Назарян, заобиколен от своите синове, не скри разочарованието си от настоящата ситуация. „Вместо да говорим за нови титли и медали, днес съм тук, за да изразя болката си от дискриминацията, която изпитваме“, сподели той. Армен припомни, че е избрал България за свой дом още през 1996 година и оттогава е донесъл безброй отличия на страната – както като състезател, така и като треньор. „Гриша е републикански шампион, а Едмонд е носител на медали от европейски и световни първенства. Въпреки това, вече две години не им се позволява да участват на международни надпревари. Това са бъдещите звезди на българската борба!“, подчерта Назарян.

Основният конфликт се корени в изискването на федерацията за централизирана подготовка преди световните първенства през 2026 година. Армен Назарян настоява, че синовете му трябва да тренират с екипа на СК ЦСКА, както и останалите състезатели от клуба. „Те са мои възпитаници, аз съм техният треньор. Как да ги изпратя при други специалисти? Това е все едно да смениш родителите на едно дете“, заяви той с видимо вълнение.

Назарян не скри огорчението си от липсата на диалог с председателя на федерацията Станка Златева. „Два пъти писахме, но отговор няма. Хората ми казват: ‘Разберете се с нея’, но как да стане, когато няма комуникация?“, попита той. По думите му, причината за отказа на лиценз е, че синовете му не са били на централен лагер, но Армен е категоричен: „Те тренират неуморно, влагат сърце и душа в спорта. Не заслужават да бъдат лишени от възможността да се състезават за България".

Едмонд и Гриша Назарян също изразиха желанието си да продължат да носят успехи на България. „Нашата работа е да тренираме и да печелим медали за родината“, заяви Едмонд, двукратен европейски шампион и сребърен медалист от световното първенство в Белград през 2022 година. Гриша, по-малкият брат, допълни: „Искаме просто да ни дадат шанс да представяме България на международната сцена. Тренираме упорито и мечтаем за нови победи“.

В заключение, Армен Назарян отправи апел към всички, които милеят за бъдещето на българската борба: „Нека не обръщаме гръб на младите таланти. Да дадем шанс на децата да се развиват и да прославят България по света. Спортът е път към дисциплина, успех и национална гордост".


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