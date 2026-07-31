Армен Назарян: „Вместо да говорим за нови титли и медали, днес съм тук, за да изразя болката си от дискриминацията, която изпитваме“

Двукратният олимпийски първенец по борба Армен Назарян отправи емоционален апел към Българската федерация по борба. Той настоя синовете му – талантливите Едмонд и Гриша Назарян – да получат необходимите лицензи, за да защитават българските цветове на международни турнири.

„Децата ми са родени да печелят за България“ В залата на Пресклуб „България“ Назарян, заобиколен от своите синове, не скри разочарованието си от настоящата ситуация. „Вместо да говорим за нови титли и медали, днес съм тук, за да изразя болката си от дискриминацията, която изпитваме“, сподели той. Армен припомни, че е избрал България за свой дом още през 1996 година и оттогава е донесъл безброй отличия на страната – както като състезател, така и като треньор. „Гриша е републикански шампион, а Едмонд е носител на медали от европейски и световни първенства. Въпреки това, вече две години не им се позволява да участват на международни надпревари. Това са бъдещите звезди на българската борба!“, подчерта Назарян.

Основният конфликт се корени в изискването на федерацията за централизирана подготовка преди световните първенства през 2026 година. Армен Назарян настоява, че синовете му трябва да тренират с екипа на СК ЦСКА, както и останалите състезатели от клуба. „Те са мои възпитаници, аз съм техният треньор. Как да ги изпратя при други специалисти? Това е все едно да смениш родителите на едно дете“, заяви той с видимо вълнение.

Назарян не скри огорчението си от липсата на диалог с председателя на федерацията Станка Златева. „Два пъти писахме, но отговор няма. Хората ми казват: ‘Разберете се с нея’, но как да стане, когато няма комуникация?“, попита той. По думите му, причината за отказа на лиценз е, че синовете му не са били на централен лагер, но Армен е категоричен: „Те тренират неуморно, влагат сърце и душа в спорта. Не заслужават да бъдат лишени от възможността да се състезават за България".

Едмонд и Гриша Назарян също изразиха желанието си да продължат да носят успехи на България. „Нашата работа е да тренираме и да печелим медали за родината“, заяви Едмонд, двукратен европейски шампион и сребърен медалист от световното първенство в Белград през 2022 година. Гриша, по-малкият брат, допълни: „Искаме просто да ни дадат шанс да представяме България на международната сцена. Тренираме упорито и мечтаем за нови победи“.

В заключение, Армен Назарян отправи апел към всички, които милеят за бъдещето на българската борба: „Нека не обръщаме гръб на младите таланти. Да дадем шанс на децата да се развиват и да прославят България по света. Спортът е път към дисциплина, успех и национална гордост".